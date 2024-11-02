Безопасность Европы зависит не от результата выборов в США, а от нас, - Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал страны Европы больше вкладываться в обороноспособность вместо того, чтобы волноваться о возможном изменении политики безопасности США после президентских выборов.

Такое заявление он опубликовал в своем X (Twitter), передает Цензор.НЕТ.

Туск отметил, что в публичной дискуссии можно видеть многочисленные обсуждения, чего ждать Европе в случае победы на президентских выборах в США действующего вице-президента Камалы Харрис или экс-президента Дональда Трампа, который угрожал выходом из НАТО и обещает "быстро завершить войну" в Украине.

"Кто-то говорит, что будущее Европы зависит от президентских выборов, однако оно зависит прежде всего и прежде всего от нас. От того, повзрослеет ли Европа наконец и поверит в свою силу. Каким бы ни был результат - эпоха геополитического "аутсорсинга" закончилась", - подчеркнул Туск.