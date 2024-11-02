РУС
Безопасность Европы зависит не от результата выборов в США, а от нас, - Туск

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал страны Европы больше вкладываться в обороноспособность вместо того, чтобы волноваться о возможном изменении политики безопасности США после президентских выборов.

Такое заявление он опубликовал в своем X (Twitter), передает Цензор.НЕТ.

Туск отметил, что в публичной дискуссии можно видеть многочисленные обсуждения, чего ждать Европе в случае победы на президентских выборах в США действующего вице-президента Камалы Харрис или экс-президента Дональда Трампа, который угрожал выходом из НАТО и обещает "быстро завершить войну" в Украине.

Также читайте: "Восточный щит": Польша начала строительство линии укреплений на границе с РФ и Белоруссией. ФОТО

"Кто-то говорит, что будущее Европы зависит от президентских выборов, однако оно зависит прежде всего и прежде всего от нас. От того, повзрослеет ли Европа наконец и поверит в свою силу. Каким бы ни был результат - эпоха геополитического "аутсорсинга" закончилась", - подчеркнул Туск.

Дональд Туск про вибрии у США

Топ комментарии
+6
А ви у курсі шо написано у ст.106 Конституції України?
02.11.2024 20:05 Ответить
+6
Як шо Громадянин України то пивинен.
02.11.2024 20:12 Ответить
+5
Безпека Європи залежить від України! Чи для них Україна це не Європа? Війна вже йде в Европі! Невже ніяк не зрозуміють?
02.11.2024 20:00 Ответить
починайте розроблять ядерку та ВВП не менше 3%, а краще 5-6%.
02.11.2024 19:57 Ответить
"проект Труханів" - спільне ЯО Центральної та Північної Європи.

чому не Манхетен?
тому що рашку одразу в труху! 🤣

.
02.11.2024 20:12 Ответить
Ну буде в них з десяток боєголовок, що далі?
Ядерною зброєю звісно можна скористатись, але ж і противник так само може це зробити!
Тим більше, що у кацапів близько 6000 боєголовок різного калібру!
При цьому, керівництву кремля реально начхати на «цінності та ідеали Європи»: Польща вдарить по групі кацапських військ, а цапорилі по якомусь польському місту.
Ядерна зброя
02.11.2024 20:19 Ответить
сенс ЯО не в абсолютній кількості боєголовок, а у відносній -

можливості нанесення неприйнятних втрат противнику, у випадку рашки, наприклад, знищення мацкви та пітєра

.
02.11.2024 20:37 Ответить
А про ймовірну відповідь ви подумали?
Київ, Харків, Дніпро?
Чи гадаєте після москви та пітера кацапи впадуть на коліна і запросять миру?
02.11.2024 21:48 Ответить
Так вкладіться - передаите МІГ - 29 - а то тільки один одного закликаєте
02.11.2024 19:58 Ответить
А ви у курсі шо написано у ст.106 Конституції України?
02.11.2024 20:05 Ответить
Ні - а повинен?
02.11.2024 20:07 Ответить
Як шо Громадянин України то пивинен.
02.11.2024 20:12 Ответить
Громадянин - але Конституцію знаю слабенько - головне - не повинен порушувати закони Украіни
02.11.2024 20:17 Ответить
А шо зараз ознайомитись зі мт. 106 шось зпважає?
02.11.2024 20:20 Ответить
І що це мені допоможе - коли я вивчу статті
02.11.2024 20:24 Ответить
Може порозумнієтє. Хоча, з огляду на те шо ви зараз написали то навряд. То не партеся. Воно вам та вам подібним зайве.
02.11.2024 20:28 Ответить
Шо вам не заишло?
02.11.2024 20:31 Ответить
Тупість мудрого нарІда.
02.11.2024 20:35 Ответить
Я написав - доволі закликати один одного - допоможіть літаками - шо не так - по Конституціі Украіни?
02.11.2024 20:40 Ответить
Прочтіть ст. 106. Там все чітко сказано, хто та шо та кому повинен.
02.11.2024 20:45 Ответить
Смієтеся! - Туск же ж сам каже шо потрібно допомагати - чи ми вистоім 1 на 1 проти рашки Пн. Кореі Ірану і Китаю?
02.11.2024 20:49 Ответить
Ні не смеюся. Я ж не ******* шоб ржати під час війни. То що там говорить ст. 106? Про Туска там шось є?
02.11.2024 21:12 Ответить
Так не піде - я про одне а ви мені статтю -- ми вистоім без допомоги 1 на 1
02.11.2024 21:19 Ответить
Тоб то, ви вперто не бажаєтє ознайомитись з ст 106 Конституції України? Чому?
02.11.2024 21:22 Ответить
Говорить про те, що якщо ці Туски й надалі будуть сидіти і нічого не робити, то уйло зжере спочатку нас, а потім по одному і вже набагато швидше за нас всіх оцих Тусків
02.11.2024 21:27 Ответить
А яким чином оті туски до ст. 106 Конституції України?
02.11.2024 21:30 Ответить
Дл речи, оті туски озброєння та бк безкоштовно нам надали ГОРИ. ЕВЕРЕСТ !
02.11.2024 21:34 Ответить
Вони цими своїми жалкими подачками лише апетит уйла піднесли, потрібно вже цим Тускам відмобілізувати свої мізерні армії і направляти їх на поле бою, поки воно на Донбасі а не в Кракові
02.11.2024 21:39 Ответить
ПОДАЧКАМИ!?
Да пробачит мене всемогутній адмін - ви ******** чи голосвали за зе та сн?
02.11.2024 21:43 Ответить
Ну якщо цих подачок з 50 найрозвиненіших країн Заходу не хватило, щоб заставитии чи бодай переконати уйло відступити, то як цю ****** допомогу ще назвати
02.11.2024 21:54 Ответить
А до чого тут хтось? Ст.106 головного закону України читко говорить що ніяки туски за обороноздатність України відповідальність не несуть. ВЗАГАЛІНЕ НЕСУТЬ.
02.11.2024 22:00 Ответить
Всі несуть - і наші дибіли, які загравали з Тусками 30 років, і Туски, котрі давали обіцянки, знаючи що не будуть і близько їх виконувати. В цім здєці, що зараз відбувається з нами винні всі
02.11.2024 22:10 Ответить
Ст.106 Конституції України відповідальності тускив не передбачає
02.11.2024 22:14 Ответить
Тут ніякі статті Конституції України не зарадять, забудьте, тут діє право грубої сили і чим більше Конституцій Тусків зберуться до купи і стануть в один ряд з Конституцією України, то Європа ще можливо матиме шанс, а якщо Туски і надалі будуть соплі жувати, то всі статті конституцій країн Європи, включаючи нашу, буде поглинуто мороком
02.11.2024 22:20 Ответить
Віина в розгарі - Туск і стаття не стикуються - то що Украіну під ніж?
02.11.2024 21:40 Ответить
Дуже стикуются. ДУЖЕ.
02.11.2024 21:44 Ответить
Яким чином?
02.11.2024 21:47 Ответить
Конституція України є ЗАКОНОМ ПРЯМОЙ дІЇ.
02.11.2024 21:55 Ответить
Ну і ? - а Туск яким боком?
02.11.2024 21:59 Ответить
То ви себе запитали?
То він вам винен то яким він боком?
02.11.2024 22:03 Ответить
Наша пісня гарна нова - починаєм іі знову
02.11.2024 22:07 Ответить
Ну, як шо ви ЗЕлений грамофон то це вже ваша ЗЕлена справа.
То що там ст. 106?
02.11.2024 22:11 Ответить
Заклинило?
02.11.2024 22:12 Ответить
єто нам чуждо !

у нас тільки Держава всім винна, але ж держава то ми !!!!
брєд якийсь, то що, виходить що...

ми самі собі винні ????

і навіть бусікуватись маємо самі ?
так то вже якийсь патріотизм получається

.
02.11.2024 20:18 Ответить
Ну, за чуждо сарказм зрозумів. Інше ні.
02.11.2024 20:21 Ответить
дякую за розуміння !
а "все інше" то:

"Не питай що Америка зробила для тебе, спитай що ти зробив для Америки !"

людина, що сказала це, стала містером. Президентом..

.
02.11.2024 20:26 Ответить
Якби ця людина не була містером то і президентом би вона стати не змогла. Закон про президенство в США.
02.11.2024 20:47 Ответить
ця людина НЕ брехала виборцям
02.11.2024 21:17 Ответить
Безпека Європи залежить від України! Чи для них Україна це не Європа? Війна вже йде в Европі! Невже ніяк не зрозуміють?
02.11.2024 20:00 Ответить
Без ядерної зброї вам прийдеться воювати проти мільйонної армії кацапів та північнокорейців.
Створюйте ядерний арсенал, інакше вам гаплик, США там далеко за океаном турбується про все, що завгодно - мігрантів, педиків, аборти, їм не до вас з вашими війнами, незалежно від того, хто переможе - Трамп чи Гарріс Трамп.
02.11.2024 20:08 Ответить
міліон корейців це міф, створений кремлінами -

Пончик не настільки дурний, щоб залишитись голим перед імперіалістичним Сеулом

а вот китайці да !
в білорашці вже були на навчаннях "жьолті ліца" (десантники)

.
02.11.2024 20:23 Ответить
А як щодо того щоб спробувати самім вжити заходів?
Звісно, це коштує грошей, але воно того варте!
Чи майже за 80 років так звикли, що США вам сраку підтирають і
02.11.2024 20:11 Ответить
Безпека Європи залежить не від результату виборів у США, а від нас, - Туск

Поки що це лише бажане майбутнє, а не констатація сьогодення.
Як то кажуть, "не лести собі, краще підійди ближче до пісуару!"
02.11.2024 20:14 Ответить
Угу, безпека літака Качинського теж залежала від Туска...
02.11.2024 20:23 Ответить
той рейс був трагедія, але й глупство Президента Качинського!

всю польську еліту засунули в "тушку", яка щойно була "відремонтована" в рашці.....

.
02.11.2024 20:32 Ответить
Так виглядає,що ви без Америки і Меркель витрахати не можете,за наслідки її правління(((
02.11.2024 20:27 Ответить
Ну нарештi прозвучало те, що було небхiдно сказати всьому свiту ще чотири роки тому!!!... Але дивно що це сказав якicь то поляк, а не украiнский полiтик.
02.11.2024 20:33 Ответить
Захід винуватий. Захід повинен залишити Украіїну путіну. Це головний меседж zеленського. Він вже затрахав своїми тупими спекуляціями і збоченнями. Так вже читаємо при те що Захід повинен залишити автократа і узурпатора гандосого на одинці з Україною. Заважає йому Захід. Мозок вкраїнчиків повинен закіпати від брехні про Захід винен, а в контексті - росіяни братній нам народ. Гандосий хамить тим, хто нам допомогає, і обіймається з друзями путіна. Тому Моді, а не Туск наш посередник у перемовинах. Тому капітуляція.

Зеленський ворог.
02.11.2024 20:34 Ответить
Ні на жаль Європа сліпа тупа і зажерлась.Вони член біля свого носа не бачать.
02.11.2024 20:35 Ответить
"польський пшияцєль хутіна,ктурий єст забуйцем польскій поітичний еліти ви смоленьску" Туск.А де була би Польща сьогодні,без американських грошей ,без списаних боргів,на списанні котрих настояло США.МіГів Україні не дамо...допоки не отримаємо американські F-35(хутіно- трампістський польський "тусклий"
02.11.2024 20:36 Ответить
А де були б пшепосполиті хвермери без жирних дотацій ЕС? Сортири б драїли в Італії в не жирували б на новеньких тракторах .
.
03.11.2024 11:27 Ответить
Якщо б щось залежало б лише від вас, ви б давно допомогли нам збивати ракети і ваші війська знищували б разом з нашими кацапів на нашій території, щоб вони до вас не дійшли..., а так від вас почне щось залежати лише тоді коли кацапи вас почнуть убивати, а США вас кинуть, як і нас з будапештським меморандумом, аргументуючи, що розширення НАТО на країни бувшого Варшавського договору було помилковим...
02.11.2024 20:39 Ответить
Схоже що навіть країнам НАТО прийдеться надіється тільки на себе, особливо бувшим членам соцлагеря.
Яка була гарна ідея війсково-політичного союзу цих країн.
Як зараз країни Балтії підтримують Україну у всьому, ї що сталося з Польщєю яка почала висувати політичні, історичні економічні умови Україні, яка майже три роки протистоїть
"другої армії світу".
І навіть тепер коли ПКорея залучила частину своїх військових сил у цей війні в вас не хватає мужності признати що Третя Світова вже давно йде і набирає обороти. Ви й подумати боїтеся що апетити терористів не зменшаться, враховуючи як вони ненавидять Західний Світ.
02.11.2024 21:08 Ответить
Пардон: не "корея" а Чучхерія!!!
Окупаційний комуняцький режим "кндр" . А справжня Корея одна - це Республіка Корея, яку умовно називають Південь , бо комуняки ( ссср і "кнр") окупували половину півострова
03.11.2024 11:25 Ответить
Тим часом https://t.me/PresidentPoroshenko/11153 внутрішні вороги України арештували рахунки підприємств Петра Порошенка , про що він особисто повідомляє в пості:
"Тут, на фронті, хочеться передати вітання пану Татарову, який поставив завдання прокурорам-«інвалідам». Ті заарештували рахунки моїх підприємств, щоб перешкодити виділенню коштів на підтримку Армії.
Без відкриття кримінальних справ, без будь-яких статусів або підозр. Наказ заарештувати рахунки як речовий доказ і поновити ганебну практику, яка триває понад два роки.
Не бавтеся! Бо, коли було важко, ви, прокурорські «інваліди», втекли з Києва, спаливши кримінальні справи. Тому зараз, якщо не можете допомогти, то хоча б не заважайте. Та не думайте, що вам вдасться сховатися від відповідальності.
Справді, я вітав слова Президента Зеленського про те, що країні потрібна єдність. Але я не думаю, що це та єдність, якої від вас чекає український народ і наші партнери".
02.11.2024 23:05 Ответить
А що опозиція зробить?
Знову ниє "майданненачасі", ?
Як є бажання, то країну треба рятувати а не скиглити
03.11.2024 11:23 Ответить
Брехня. Срані паразити.
03.11.2024 03:05 Ответить
Ніт. Ти не правий!
Що Асашай може зробити з Трампом? Та аж нічого!!!! При тому що він зливав дані москві і пробував влаштувати путч, коли втратив владу.
Зараз Америка не є сильною! Нажаль!!
То краще мовчати, ніж викликати роздратування вумними спічами, бо будуть сміятися, куколдом називати горделиву üsa
03.11.2024 11:19 Ответить

Срані паразитм, це ті що продадуть ворогу мотузку, на якій їх хочуть повісити.
І лбгт-демократична паГтія це соані паразити
03.11.2024 11:21 Ответить
Ну от.
Нарешті зрозуміли що Асашай - не лідор а Куколд ! ( В нинішньому стані, на превеликий жаль) .
Їх насправді все що за океаном не їпе , аби гроші приносили їхні інвестиції. Наприклад, бабло вкладене в рф
03.11.2024 11:15 Ответить
 
 