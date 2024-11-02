Безопасность Европы зависит не от результата выборов в США, а от нас, - Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал страны Европы больше вкладываться в обороноспособность вместо того, чтобы волноваться о возможном изменении политики безопасности США после президентских выборов.
Такое заявление он опубликовал в своем X (Twitter), передает Цензор.НЕТ.
Туск отметил, что в публичной дискуссии можно видеть многочисленные обсуждения, чего ждать Европе в случае победы на президентских выборах в США действующего вице-президента Камалы Харрис или экс-президента Дональда Трампа, который угрожал выходом из НАТО и обещает "быстро завершить войну" в Украине.
"Кто-то говорит, что будущее Европы зависит от президентских выборов, однако оно зависит прежде всего и прежде всего от нас. От того, повзрослеет ли Европа наконец и поверит в свою силу. Каким бы ни был результат - эпоха геополитического "аутсорсинга" закончилась", - подчеркнул Туск.
чому не Манхетен?
тому що рашку одразу в труху! 🤣
.
Ядерною зброєю звісно можна скористатись, але ж і противник так само може це зробити!
Тим більше, що у кацапів близько 6000 боєголовок різного калібру!
При цьому, керівництву кремля реально начхати на «цінності та ідеали Європи»: Польща вдарить по групі кацапських військ, а цапорилі по якомусь польському місту.
Ядерна зброя
можливості нанесення неприйнятних втрат противнику, у випадку рашки, наприклад, знищення мацкви та пітєра
.
Київ, Харків, Дніпро?
Чи гадаєте після москви та пітера кацапи впадуть на коліна і запросять миру?
Да пробачит мене всемогутній адмін - ви ******** чи голосвали за зе та сн?
То він вам винен то яким він боком?
То що там ст. 106?
у нас тільки Держава всім винна, але ж держава то ми !!!!
брєд якийсь, то що, виходить що...
ми самі собі винні ????
і навіть бусікуватись маємо самі ?
так то вже якийсь патріотизм получається
.
а "все інше" то:
"Не питай що Америка зробила для тебе, спитай що ти зробив для Америки !"
людина, що сказала це, стала містером. Президентом..
.
Створюйте ядерний арсенал, інакше вам гаплик, США там далеко за океаном турбується про все, що завгодно - мігрантів, педиків, аборти, їм не до вас з вашими війнами, незалежно від того, хто переможе - Трамп чи
ГаррісТрамп.
Пончик не настільки дурний, щоб залишитись голим перед імперіалістичним Сеулом
а вот китайці да !
в білорашці вже були на навчаннях "жьолті ліца" (десантники)
.
Звісно, це коштує грошей, але воно того варте!
Чи майже за 80 років так звикли, що США вам сраку підтирають і
Поки що це лише бажане майбутнє, а не констатація сьогодення.
Як то кажуть, "не лести собі, краще підійди ближче до пісуару!"
всю польську еліту засунули в "тушку", яка щойно була "відремонтована" в рашці.....
.
Зеленський ворог.
.
Яка була гарна ідея війсково-політичного союзу цих країн.
Як зараз країни Балтії підтримують Україну у всьому, ї що сталося з Польщєю яка почала висувати політичні, історичні економічні умови Україні, яка майже три роки протистоїть
"другої армії світу".
І навіть тепер коли ПКорея залучила частину своїх військових сил у цей війні в вас не хватає мужності признати що Третя Світова вже давно йде і набирає обороти. Ви й подумати боїтеся що апетити терористів не зменшаться, враховуючи як вони ненавидять Західний Світ.
Окупаційний комуняцький режим "кндр" . А справжня Корея одна - це Республіка Корея, яку умовно називають Південь , бо комуняки ( ссср і "кнр") окупували половину півострова
"Тут, на фронті, хочеться передати вітання пану Татарову, який поставив завдання прокурорам-«інвалідам». Ті заарештували рахунки моїх підприємств, щоб перешкодити виділенню коштів на підтримку Армії.
Без відкриття кримінальних справ, без будь-яких статусів або підозр. Наказ заарештувати рахунки як речовий доказ і поновити ганебну практику, яка триває понад два роки.
Не бавтеся! Бо, коли було важко, ви, прокурорські «інваліди», втекли з Києва, спаливши кримінальні справи. Тому зараз, якщо не можете допомогти, то хоча б не заважайте. Та не думайте, що вам вдасться сховатися від відповідальності.
Справді, я вітав слова Президента Зеленського про те, що країні потрібна єдність. Але я не думаю, що це та єдність, якої від вас чекає український народ і наші партнери".
Знову ниє "майданненачасі", ?
Як є бажання, то країну треба рятувати а не скиглити
Що Асашай може зробити з Трампом? Та аж нічого!!!! При тому що він зливав дані москві і пробував влаштувати путч, коли втратив владу.
Зараз Америка не є сильною! Нажаль!!
То краще мовчати, ніж викликати роздратування вумними спічами, бо будуть сміятися, куколдом називати горделиву üsa
Срані паразитм, це ті що продадуть ворогу мотузку, на якій їх хочуть повісити.
І лбгт-демократична паГтія це соані паразити
Нарешті зрозуміли що Асашай - не лідор а Куколд ! ( В нинішньому стані, на превеликий жаль) .
Їх насправді все що за океаном не їпе , аби гроші приносили їхні інвестиції. Наприклад, бабло вкладене в рф