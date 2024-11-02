РУС
Два хоккеиста "Сокола" не вернулись в Украину после международных матчей

Роман Благий

Два хоккеиста "Сокола" не вернулись в Украину после выступлений команды на Континентальном кубке по хоккею. По данным СМИ, речь идет о форварде Романе Благого и защитнике Владимире Алексюке.

Об этом сообщил главный тренер киевлян Олег Шафаренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне Спорт.

В октябре действующие чемпионы Украины провели три матча за рубежом: на льду в Италии потерпели поражения от итальянского "Риттнера" (4:5), словенского "Есенице" (2:5) и хорватского "Сисака" (2:4), завершив на этом выступления в турнире.

Следующий матч "Сокол" проводил уже в чемпионате Украины - 1 ноября уступил дебютантам первенства из одесского "Шторма" в серии буллитов (3:4).

В послематчевом комментарии Шафаренко очертил кадровые проблемы, с которыми столкнулся "Сокол", и рассказал о невозвращении двух хоккеистов из-за рубежа.

"Игроков нам не хватает, потому что их нет. Двое игроков у нас остались в Европе - не вернулись", - пояснил главный тренер.

По информации Суспільне Спорт, игроки, которые не вернулись с матчей за рубежом, - форвард Роман Благий и защитник Владимир Алексюк. Оба хоккеиста также отсутствовали в заявке на стартовый матч регулярного чемпионата со "Штормом".

Отметим, что в этом году Благого вызвали в сборную Украины, в составе которой он выходил на лед в игре с Латвией (1:5) в олимпийской квалификации. Форвард является участником шести чемпионатов мира и восьмикратным чемпионом Украины.

Алексюк также восемь раз выигрывал национальный чемпионат и выступал за сборную.

Це вже як у СРСР. Тоді теж таке робили майже всі, хто мав право їздити на гастролі, або на виступи за кордон і хотів там залишитися. Вітаю всіх з поверненням у страну сладкого пломбіра. 😢
Не захотіли в країну мрій зєлєнскава
Та ви що? А то нормально, що всякі футболісти, гандоністи шастають по світу і грають в свої тупорилі м"ячо-ігри, коли країна на межі втрати території?
КАпец.
Соколи ж -- полетіли
Пахітілі врагі?
Це вже якийсь цирк. Ну, тобто, 95-й квартал.
Все эти спортсмены и артисты любят славу и награды с деньгами и первыми бегут..
Не всі. Тільки ті, що мріяли про це раніше.
Обязательное сопровождение всех спортивных делегаций "ответственными товарищами" , back to USSR!
А ви знаєте абревіатуру USSR?
Ukraine Soviet Socialistic Republic
так ти й не знаєш
Пєчальна країна
Провели три матчі за кордоном і всі три програли. Мабуть їм було соромно за свою нікчемну гру тому і вирішили не повертатися до України.
за шо їм мільйони платять.....
я їх не засуджую..
ВИХОДИТЬ,ЩО ТИ ТАКИЙ САМИЙ ПІДОР ЯК І ВОНИ.
Ваша думка дуже важлива, напишіть, будь ласка ще.
Пишу ще раз - вони пітєри. Як і ти.
Так, ти пердро, тільки не санчез.
Підори тут ті через яких вони втекли.
Їх батьки? Які виховали обісцяних ухилянтів? А як же "трус нє іграєт в хакєй", ось це все?🤡
Та ні, зелена банда яка з 2019 паскудить країні. А батьки дітей виховують не для того щоб у політиків було гарматне м'ясо
Ти трошки переплутав країну,то звіздуй на рашку. В Україні воїни воюють за себе, свої сім'ї і за народ України, а не за політиків. Закарбуй це собі на лобі, москалик. Воювати будуть усі. 🤣🤣🤣❤️🇺🇦❤️
Та ні, солдати завжди воюють за політику і політичні примхи еліти. Все інше патетика і казочки для наївних.
Воювати за себе, свої родини і свою країну, то є добра політика.Українські політичні еліти теж воюют, за цивілізаційний вибір і незалежність України. Солдати України, то є народ України. ❤️🇺🇦❤️
Піздец ти наївний.
Не строй з себе розумника. У тебе наративи кремля, повторюючи їх ти становишься зрадником-москалем. А переходячи на особистості, ти показуєшь, що доказів і аргументів у тебе нема.Ти балабол. ⚰️🇷🇺⚰️❤️🇺🇦❤️
В якому місці в мене наративи кремля?
Там де солдати завжди, тобто і наші захисники, воюют за політику і примхи політичної еліти...
Зелена банда, яку вибрали їх батьки 73% голосів? Тобто наголосували вони а воювати мають одні порохоботи та інші "ваінствующіє националісти", так виходить? А хокеїстів зелена мамка не для війни ростила? 🤡
Підар тут тільки ти, чмо зелене.
Пропоную показово запінить. По самі коньки. Через сраку.
Оце ми докотилися.

А колись сміялися як деякі спортсмени з кндр після олімпіади не поверталися в свою "прекрасну" країну...
Як у совку. Не думав, що ми докотимося до цього
В контрактах з військовозобов'язаними спортсменами потрібно вписувати зобов'язання про сплату ними штрафів у 10-кратному розмірі від суми відповідноно контракту при виникненні випадку неповернення в Україну після міжнародного турніру/змагання.
Якщо таке прописати, у України будуть великі проблеми з міжнароднимм спортивними організаціями та такі штрафи і санкії, що...
Це потрібно зробити на державному рівні законом, щоби не було питань до федерацій і клубів. Тобто централізовано обумовити виїзд чоловіків-спортсменів мобілізаційного віку за кордон при наявності такого контрактного зобов'язання.
Так хочеться збудувати залізний занавіс?
Якби Ви знали, що означає цей самий "занавіс", то, напевне, свій комент не написали б.
Виправдауються як всі до них, скажуть що "спорт вне політикі ї війни".
Вітаю з совком.
Трус - нє іґраєт вхокєй.
Ага, виходить це не про нашіх…
Чергове "тяжелое решение". Які ж ви соколи...?
зе поверне кожного українця для бусіфікаціїї та ТЦК , бо це потужно, це надихає
..просто "мамині квіточки" народжені для лЮбві та плазування перед окупантом
Якісь соколи серливі стали...
Между прочим, в соседнем районе, жених украл члена партии у нас киевский симфонический оркестр не стал возвращаться 70 человек.
А в прошлом году (только не ржать) в, по моему польском, аэропорту потерялся участник сборной Украины по спортивной рыбалке.
Нагадало втечу радянських хокеїстів на Захід.
Жить в России Украине быть рабом?
Вибрали "загніваюшій"Запад.Цікаво,а в збірній України їм дадуть право виступати??
"Взвєйтєсь соколи орламі"...)))
Чемпионат Украины по футболу в полном разгаре... война не мешает...
Якісь неблагодарні хокеїсти, відмовилися повертатися в країну мрій Зеленського, де вчителі отримують по 4 тисячі доларів США, де шумить своїми листочками молодий мільярдний ліс, де добудовуються сто новеньких стадіонів і арен для проведення зимніх видів спорту, куди ломляться поляки на роботу, бо тут тільки одна проблеиа - де вибрати квартиру в місті Маріуполь, чи на побережжі десь під Затокою чи Коблево. Так 73%?
Та що там хокеїсти, якщо і чиновники, і депутати тікають...
https://t.me/BerezaJuice/49832 Борислав Береза :
Злі язики з Банкової кажуть, що нардеп зі "Слуги народу" Куницький дійсно виїхав з України і не планує повертатися. Після втечі Дмитрука та Одарченко ця інформація викликала на Банковій бурю емоцій і жодна з них не позитивна. Тому зараз його потужно намагаються переконати повернутися і дехто навіть вимагає від силовиків привезти його, як колись привезли в Україну суддю Чауса. Мабуть піду візьму попкорн. Шоу буде те що.
Якщо в понеділок Куницький не з'явиться у ВР, то Офіс президента вимушений буде визнати, що черговий "слуга" втік. Втік?
Цікаво, а йому теж, як і Дмитруку, лише після виїзду підозру вручать? І він же проходить, як співучасник Дмитрука, по справі побиття військовослужбовця. Якщо все так, то цікаво чи його теж не виключать, як і втікача у Румунію нардепа-слугу Одарченко та нардепа-слугу Задорожного?
Глупо сравнивать с совком. Радянские хоккеисты бежали за славой и миллионами, а эти ребята спасают свои жизни. Две большие разницы, как говорят в одном городе.
