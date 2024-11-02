Два хоккеиста "Сокола" не вернулись в Украину после международных матчей
Два хоккеиста "Сокола" не вернулись в Украину после выступлений команды на Континентальном кубке по хоккею. По данным СМИ, речь идет о форварде Романе Благого и защитнике Владимире Алексюке.
Об этом сообщил главный тренер киевлян Олег Шафаренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне Спорт.
В октябре действующие чемпионы Украины провели три матча за рубежом: на льду в Италии потерпели поражения от итальянского "Риттнера" (4:5), словенского "Есенице" (2:5) и хорватского "Сисака" (2:4), завершив на этом выступления в турнире.
Следующий матч "Сокол" проводил уже в чемпионате Украины - 1 ноября уступил дебютантам первенства из одесского "Шторма" в серии буллитов (3:4).
В послематчевом комментарии Шафаренко очертил кадровые проблемы, с которыми столкнулся "Сокол", и рассказал о невозвращении двух хоккеистов из-за рубежа.
"Игроков нам не хватает, потому что их нет. Двое игроков у нас остались в Европе - не вернулись", - пояснил главный тренер.
По информации Суспільне Спорт, игроки, которые не вернулись с матчей за рубежом, - форвард Роман Благий и защитник Владимир Алексюк. Оба хоккеиста также отсутствовали в заявке на стартовый матч регулярного чемпионата со "Штормом".
Отметим, что в этом году Благого вызвали в сборную Украины, в составе которой он выходил на лед в игре с Латвией (1:5) в олимпийской квалификации. Форвард является участником шести чемпионатов мира и восьмикратным чемпионом Украины.
Алексюк также восемь раз выигрывал национальный чемпионат и выступал за сборную.
КАпец.
Ukraine Soviet Socialistic Republic
А колись сміялися як деякі спортсмени з кндр після олімпіади не поверталися в свою "прекрасну" країну...
в соседнем районе, жених украл члена партииу нас киевский симфонический оркестр не стал возвращаться 70 человек.
А в прошлом году (только не ржать) в, по моему польском, аэропорту потерялся участник сборной Украины по спортивной рыбалке.
РоссииУкраине быть рабом?
https://t.me/BerezaJuice/49832 Борислав Береза :
Злі язики з Банкової кажуть, що нардеп зі "Слуги народу" Куницький дійсно виїхав з України і не планує повертатися. Після втечі Дмитрука та Одарченко ця інформація викликала на Банковій бурю емоцій і жодна з них не позитивна. Тому зараз його потужно намагаються переконати повернутися і дехто навіть вимагає від силовиків привезти його, як колись привезли в Україну суддю Чауса. Мабуть піду візьму попкорн. Шоу буде те що.
Якщо в понеділок Куницький не з'явиться у ВР, то Офіс президента вимушений буде визнати, що черговий "слуга" втік. Втік?
Цікаво, а йому теж, як і Дмитруку, лише після виїзду підозру вручать? І він же проходить, як співучасник Дмитрука, по справі побиття військовослужбовця. Якщо все так, то цікаво чи його теж не виключать, як і втікача у Румунію нардепа-слугу Одарченко та нардепа-слугу Задорожного?