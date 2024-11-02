Два хоккеиста "Сокола" не вернулись в Украину после международных матчей

Два хоккеиста "Сокола" не вернулись в Украину после выступлений команды на Континентальном кубке по хоккею. По данным СМИ, речь идет о форварде Романе Благого и защитнике Владимире Алексюке.

Об этом сообщил главный тренер киевлян Олег Шафаренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне Спорт.

В октябре действующие чемпионы Украины провели три матча за рубежом: на льду в Италии потерпели поражения от итальянского "Риттнера" (4:5), словенского "Есенице" (2:5) и хорватского "Сисака" (2:4), завершив на этом выступления в турнире.

Следующий матч "Сокол" проводил уже в чемпионате Украины - 1 ноября уступил дебютантам первенства из одесского "Шторма" в серии буллитов (3:4).

В послематчевом комментарии Шафаренко очертил кадровые проблемы, с которыми столкнулся "Сокол", и рассказал о невозвращении двух хоккеистов из-за рубежа.

"Игроков нам не хватает, потому что их нет. Двое игроков у нас остались в Европе - не вернулись", - пояснил главный тренер.

По информации Суспільне Спорт, игроки, которые не вернулись с матчей за рубежом, - форвард Роман Благий и защитник Владимир Алексюк. Оба хоккеиста также отсутствовали в заявке на стартовый матч регулярного чемпионата со "Штормом".

Отметим, что в этом году Благого вызвали в сборную Украины, в составе которой он выходил на лед в игре с Латвией (1:5) в олимпийской квалификации. Форвард является участником шести чемпионатов мира и восьмикратным чемпионом Украины.

Алексюк также восемь раз выигрывал национальный чемпионат и выступал за сборную.

