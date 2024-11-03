В ОП считают, что Зеленский сможет склонить Трампа на свою сторону в случае его победы на выборах, - The Washington Post
В Офисе президента Украины считают, что глава Украинского государства Владимир Зеленский сможет склонить на свою сторону кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа в случае его победы на выборах 5 ноября.
Об этом 1 ноября написала The Washington Post со ссылкой на украинских чиновников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
Как отметило издание, официальная позиция Киева заключается в том, что Украина и дальше будет сотрудничать с Вашингтоном независимо от результатов президентских выборов в США, придерживаясь принципиальной дипломатической линии невмешательства во внутренние американские дела.
В то же время "за закрытыми дверями" некоторые представители украинской власти предпочитают победу Трампа, несмотря на его критику помощи Украине и призывы к быстрому окончанию войны, что может быть выгодно Москве, отметила WP.
По данным СМИ, в Киеве не видят в кандидатуре Камалы Харрис особых изменений в случае ее избрания, особенно на фоне того, что Белый дом отклоняет запросы Киева о предоставлении более мощного оружия и снятия ограничений на его использование, чтобы избежать эскалации, тогда как российские оккупанты продвигаются на фронте на востоке.
Как пишет WP, в Киеве отвергают вариант катастрофических последствий в случае победы Трампа. Наоборот, в ОП есть оптимизм, что Зеленский сможет убедить Трампа, "если они установят личные отношения", добавило издание.
По словам чиновника, который работал в офисе Зеленского во времена президентства Трампа, администрация главы Украинского государства больше связана именно с ним.
Зеленский якобы всегда видел сходство между собой и Трампом, поскольку они оба пришли к власти с "нетипичным прошлым вне политической системы" - Трамп пришел из мира бизнеса, а украинский президент был актером и комиком, отметил собеседник WP.
Он добавил, что Зеленский и его команда "любят простые решения", а Трамп - "человек простых решений".
Двое других украинских чиновников считают, что заявления Трампа по Украине хоть и были негативными, но это была, мол, лишь "предвыборная риторика", а не позиция, которой он будет придерживаться на посту президента США.
Однако некоторые украинские чиновники все же признали, что в случае избрания Трампа вероятны негативные последствия для Украины. Они обеспокоены, что американский политик может настаивать, чтобы Украина согласилась на территориальные уступки стране-агрессору РФ на переговорах, против чего категорически выступает офис Зеленского.
якщо поділиться своїм"планом"
Мля, коли вже закінчиться окупація влади наркоманами!!! Хто їм пише ту єрєсь. Все відірване від реальності , як наші 73
Як це буде, типу - "Цигель, цигель, айлюлю"?
Кросовки фиг с ним можно оставить, только белые, на стиле...