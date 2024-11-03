РУС
В ОП считают, что Зеленский сможет склонить Трампа на свою сторону в случае его победы на выборах, - The Washington Post

Володимир Зеленський та Дональд Трамп

В Офисе президента Украины считают, что глава Украинского государства Владимир Зеленский сможет склонить на свою сторону кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа в случае его победы на выборах 5 ноября.

Об этом 1 ноября написала The Washington Post со ссылкой на украинских чиновников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

Как отметило издание, официальная позиция Киева заключается в том, что Украина и дальше будет сотрудничать с Вашингтоном независимо от результатов президентских выборов в США, придерживаясь принципиальной дипломатической линии невмешательства во внутренние американские дела.

В то же время "за закрытыми дверями" некоторые представители украинской власти предпочитают победу Трампа, несмотря на его критику помощи Украине и призывы к быстрому окончанию войны, что может быть выгодно Москве, отметила WP.

По данным СМИ, в Киеве не видят в кандидатуре Камалы Харрис особых изменений в случае ее избрания, особенно на фоне того, что Белый дом отклоняет запросы Киева о предоставлении более мощного оружия и снятия ограничений на его использование, чтобы избежать эскалации, тогда как российские оккупанты продвигаются на фронте на востоке.

Как пишет WP, в Киеве отвергают вариант катастрофических последствий в случае победы Трампа. Наоборот, в ОП есть оптимизм, что Зеленский сможет убедить Трампа, "если они установят личные отношения", добавило издание.

По словам чиновника, который работал в офисе Зеленского во времена президентства Трампа, администрация главы Украинского государства больше связана именно с ним.

Зеленский якобы всегда видел сходство между собой и Трампом, поскольку они оба пришли к власти с "нетипичным прошлым вне политической системы" - Трамп пришел из мира бизнеса, а украинский президент был актером и комиком, отметил собеседник WP.

Он добавил, что Зеленский и его команда "любят простые решения", а Трамп - "человек простых решений".

Двое других украинских чиновников считают, что заявления Трампа по Украине хоть и были негативными, но это была, мол, лишь "предвыборная риторика", а не позиция, которой он будет придерживаться на посту президента США.

Однако некоторые украинские чиновники все же признали, что в случае избрания Трампа вероятны негативные последствия для Украины. Они обеспокоены, что американский политик может настаивать, чтобы Украина согласилась на территориальные уступки стране-агрессору РФ на переговорах, против чего категорически выступает офис Зеленского.

Автор: 

Зеленский Владимир (22060) Трамп Дональд (6703) Офис Президента (1828)
+21
На свій - може бути. А на наш?
показать весь комментарий
03.11.2024 00:10 Ответить
+18
Плювати,що там вважає збіговисько покидьків та корупціонерів.
показать весь комментарий
03.11.2024 00:11 Ответить
+15
Це той самий Зеленський, що був певен у наявності миру в очах #уйла?
показать весь комментарий
03.11.2024 00:16 Ответить
Комментировать
Страница 2 из 2
Хто такий ОП ? А, здогадався, це ж ті, кого зєлєнскій призначив у "надПотужні" помічники, щоб не виглядати повним Блазнем. Принаймні на їх Патужному фоні. Зозуля хвалить Півня ?То якщо там у ОП сказали, то це значить буде навпаки. У них все щеребеть, і вони цього вже не приховують. Ьач, вже зєлєнскій буде ЗАГЛЯДАТИ В ОЧІ Трампу, якщо від ***** отримав у МОРДУ. Гадаю, що Трамп теж зробить нокаут цьому невихованому невігласу з манерами нахабного поца з "дерибасовської" Кривого Рогу.
показать весь комментарий
03.11.2024 10:03 Ответить
В ОП вважають, що Зеленський зможе схилити Трампа на свій бік
якщо поділиться своїм"планом"
показать весь комментарий
03.11.2024 10:06 Ответить
из протокола: воодушевленный результатами выборов, подозреваемый З втерся в доверие потерпевшему Т и склонил последнего на свою сторону
показать весь комментарий
03.11.2024 10:25 Ответить
Харізмою хоче "схилити"!!!
показать весь комментарий
03.11.2024 10:26 Ответить
Такий лідор Найвеличніший, що тільки в .... очі загляне, то переконає..
Мля, коли вже закінчиться окупація влади наркоманами!!! Хто їм пише ту єрєсь. Все відірване від реальності , як наші 73
показать весь комментарий
03.11.2024 10:48 Ответить
"Зможе схилити Трампа на свій бік.."
Як це буде, типу - "Цигель, цигель, айлюлю"?
показать весь комментарий
03.11.2024 10:58 Ответить
Легендарная дипломатия в кросовках и свитере... хотя может ради Трампа наконец-то надеть костюм и галстук.
Кросовки фиг с ним можно оставить, только белые, на стиле...
показать весь комментарий
03.11.2024 10:59 Ответить
Щоо, і цьому хоче ''кудись'' позаглядати?
показать весь комментарий
03.11.2024 11:08 Ответить
Страница 2 из 2
 
 