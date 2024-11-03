"Миссионер" из США заявил в Москве, что два года передавал России из Украины данные о ВСУ: теперь просит предоставить ему гражданство РФ
В Москве в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" прошла пресс-конференция Дэниела Мартиндейла - он назвался гражданином Соединенных Штатов и заявил, что находился в Украине с 11 февраля 2022 года.
Об этом пишет Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.
По словам Мартиндейла, он в течение двух лет передавал Москве координаты украинских военных объектов. Подтверждений этой информации из других источников пока нет, украинское командование ее не комментировало.
"Последние два года я делал все, чтобы сохранять жизнь российским солдатам и обеспечить какое-то будущее для россиян в Украине. Я хотел бы продолжить это делать", - цитируют американца российские медиа.
Во время встречи с журналистами Дэниел Мартиндейл сказал, что попросил предоставить ему российское гражданство. Он показал свой нынешний паспорт, сказав, что прошел с ним войну. Мартиндейл заявил, что его никто не принуждал к сотрудничеству.
Посольство США в России информацию о Мартиндейле до сих пор не комментировало, отмечает агентство Reuters. Ранее медиа о нем не сообщали.
Мартиндейл, который сказал, что работал миссионером, сказал, что въехал в Украину из Польши в начале 2022 года, за несколько дней до того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.
"Я давно хотел поехать в Россию, я понял, что это тот момент, которого я ждал", - цитирует его Reuters.
Неустановленный источник в российской разведке, цитируемый пропагандистским российским агентством РИА, сообщил, что Мартиндейл якобы в течение двух лет предоставлял российским войскам информацию о местонахождении ключевых объектов украинской инфраструктуры.
Никаких подробностей относительно информации, которую он предоставил России, не разглашается.
Мартиндейл отметил, что, находясь в Украине, он установил контакт с пророссийскими силами через Telegram и передавал им информацию из Донецкой области на востоке Украины.
Российские войска даже доставили ему телефон с помощью беспилотника, сообщает газета "Известия".
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Російські війська навіть доставили йому телефон за допомогою безпілотника, повідомляє газета "Известия".
ось це написали б на самому початку, щоб люди далі брехнею очі не мучили:
1. в Україні можна вільно купити білий, сірий або чорний телефон з сімкою-безлічкою
2. безпілотниками почали щось доставляти тільки за останній рік і то на малу відстань
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смішні баклани
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Арешт СБУ за "Вовину Тисячу". Блогеру дали 8 років колонії -ютуб Ростислав Шапошніков
...Розповів як Єрмакобанат буде збирати через ДІЯ персональні данні українців
Мразота ...(
прихильники Гітлера.
О! Здається придумав...
родинуинтересы Хйла как высшую ценность.
Що той едний дуже вправний до народу свого.
Ой! Гоп! Шiдi-рiдi, стерхiв не чiпайте.
Ви актору не брешiть - голу правду дайте.
Ой! Вэй! Бiлий Дiм, чи Госдеп дрiмае?
А чи може як ту липку нарiд оббирае?
При такій розгалуженій мережі агентів накуа ще притрушені іноземці?
Якобы американец давно хотел в рф? Что ему мешало переехать? Других диверсантов в Украине нет?
Т.е получить, мусорный паспорт рф, казахи, узбеки могут легко, а американец только через участие в войне?
Сюр как с тем польским пограничником, хотя нет, ещё тупее
В буд'якому випадку треба американські організації та різних пасторів викидати нахір
https://t.me/Tsaplienko/28294
Він теж злив кацапам чимало інформації про ЗСУ.
Тоді про це написав лише журналіст Цаплієнко. Всі інші зробили вигляд, що цього не відбулося.