"Миссионер" из США заявил в Москве, что два года передавал России из Украины данные о ВСУ: теперь просит предоставить ему гражданство РФ

В Москве в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" прошла пресс-конференция Дэниела Мартиндейла - он назвался гражданином Соединенных Штатов и заявил, что находился в Украине с 11 февраля 2022 года.

Об этом пишет Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

По словам Мартиндейла, он в течение двух лет передавал Москве координаты украинских военных объектов. Подтверждений этой информации из других источников пока нет, украинское командование ее не комментировало.

"Последние два года я делал все, чтобы сохранять жизнь российским солдатам и обеспечить какое-то будущее для россиян в Украине. Я хотел бы продолжить это делать", - цитируют американца российские медиа.

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Во время встречи с журналистами Дэниел Мартиндейл сказал, что попросил предоставить ему российское гражданство. Он показал свой нынешний паспорт, сказав, что прошел с ним войну. Мартиндейл заявил, что его никто не принуждал к сотрудничеству.

Посольство США в России информацию о Мартиндейле до сих пор не комментировало, отмечает агентство Reuters. Ранее медиа о нем не сообщали.

Мартиндейл, который сказал, что работал миссионером, сказал, что въехал в Украину из Польши в начале 2022 года, за несколько дней до того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

"Я давно хотел поехать в Россию, я понял, что это тот момент, которого я ждал", - цитирует его Reuters.

Неустановленный источник в российской разведке, цитируемый пропагандистским российским агентством РИА, сообщил, что Мартиндейл якобы в течение двух лет предоставлял российским войскам информацию о местонахождении ключевых объектов украинской инфраструктуры.

Никаких подробностей относительно информации, которую он предоставил России, не разглашается.

Мартиндейл отметил, что, находясь в Украине, он установил контакт с пророссийскими силами через Telegram и передавал им информацию из Донецкой области на востоке Украины.

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Российские войска даже доставили ему телефон с помощью беспилотника, сообщает газета "Известия".