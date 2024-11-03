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"Миссионер" из США заявил в Москве, что два года передавал России из Украины данные о ВСУ: теперь просит предоставить ему гражданство РФ

Деніел Мартіндейл

В Москве в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" прошла пресс-конференция Дэниела Мартиндейла - он назвался гражданином Соединенных Штатов и заявил, что находился в Украине с 11 февраля 2022 года.

Об этом пишет Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

По словам Мартиндейла, он в течение двух лет передавал Москве координаты украинских военных объектов. Подтверждений этой информации из других источников пока нет, украинское командование ее не комментировало.

"Последние два года я делал все, чтобы сохранять жизнь российским солдатам и обеспечить какое-то будущее для россиян в Украине. Я хотел бы продолжить это делать", - цитируют американца российские медиа.

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Во время встречи с журналистами Дэниел Мартиндейл сказал, что попросил предоставить ему российское гражданство. Он показал свой нынешний паспорт, сказав, что прошел с ним войну. Мартиндейл заявил, что его никто не принуждал к сотрудничеству.

Посольство США в России информацию о Мартиндейле до сих пор не комментировало, отмечает агентство Reuters. Ранее медиа о нем не сообщали.

Мартиндейл, который сказал, что работал миссионером, сказал, что въехал в Украину из Польши в начале 2022 года, за несколько дней до того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

"Я давно хотел поехать в Россию, я понял, что это тот момент, которого я ждал", - цитирует его Reuters.

Неустановленный источник в российской разведке, цитируемый пропагандистским российским агентством РИА, сообщил, что Мартиндейл якобы в течение двух лет предоставлял российским войскам информацию о местонахождении ключевых объектов украинской инфраструктуры.

Никаких подробностей относительно информации, которую он предоставил России, не разглашается.

Мартиндейл отметил, что, находясь в Украине, он установил контакт с пророссийскими силами через Telegram и передавал им информацию из Донецкой области на востоке Украины.

Также смотрите: Корректировали удары по позициям Сил обороны на Донетчине: СБУ задержала четырех агентов РФ. ФОТОрепортаж

Российские войска даже доставили ему телефон с помощью беспилотника, сообщает газета "Известия".

Автор: 

россия (96413) шпионаж (1417)


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Топ комментарии
+32
У нас і для " українців" з кацапськими паспортами немає ніяких перевірок, і вони спокійно назначаються на самі високі посади у владі. Савпадєніє?
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03.11.2024 01:45 Ответить
+20
"Про-па-ган-да !" - Джорджа Мелони


смішні баклани

.
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03.11.2024 01:53 Ответить
+20
довбойоби рівномірно розподілені по світу, і вибори у США це підтверджують.
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03.11.2024 02:00 Ответить
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та ну на !

Російські війська навіть доставили йому телефон за допомогою безпілотника, повідомляє газета "Известия".

ось це написали б на самому початку, щоб люди далі брехнею очі не мучили:
1. в Україні можна вільно купити білий, сірий або чорний телефон з сімкою-безлічкою
2. безпілотниками почали щось доставляти тільки за останній рік і то на малу відстань

.
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03.11.2024 01:45 Ответить
"Про-па-ган-да !" - Джорджа Мелони


смішні баклани

.
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03.11.2024 01:53 Ответить
Щось у нього лічіко якесь вологодскоє...
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03.11.2024 06:02 Ответить
А ось ще страшніше новина від блогера США

Арешт СБУ за "Вовину Тисячу". Блогеру дали 8 років колонії -ютуб Ростислав Шапошніков

...Розповів як Єрмакобанат буде збирати через ДІЯ персональні данні українців
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03.11.2024 02:20 Ответить
А САМА НОВИНА ВІД НЬОГО ТО ЩО? неправда?
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03.11.2024 02:59 Ответить
якщо Ви знаєте, що він бреше,то не заважайте йому втішатися тим,що він свою брехню вважає за правду...(персональні дані на кожного українця вже давним давно у "зелепуціна " та "зелепуціних" )
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03.11.2024 09:14 Ответить
Згоден. "Захист" персональних даних - це міф. Бо через номер телефона "вичисляється" будь-яка персона.
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03.11.2024 09:50 Ответить
Шапошнік,схоже,феесбешна криса. Здриснув ще при Порошенку ,до речі і на Порошенка писав різну муть...На що він там живе,якщо цілими днями сидить в ЮТуб і виставляє свою балаканину?
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03.11.2024 10:56 Ответить
до свого проктолога питань не маєш?
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03.11.2024 08:47 Ответить
До тебе тільки одне питання,ти шматок пьютинського лайна чи з зебанди,негідник?
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03.11.2024 09:38 Ответить
Корупцію , як систему владотворення, запровадив в Україні Леонід Данилович Кучма. А В.Хведорович Януковощ довів її до абсурду. І зараз ми можемо запитати Кучму а навіщо він так вчинив?.Хто йому порадив це зробити?. А по відношенню до другого хвігуранта то всіх РИГОНАЛІВ слід депортувати на їх ГІсторичну РОДІНУ за поребрик. Щоб в Україні не смерділи а на РОДІНІ вони й за так нікому не потрібні
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03.11.2024 13:12 Ответить
Ну, є і па нуті скрізь. В Америці також.
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03.11.2024 01:35 Ответить
навіщо йому така " жертовність" - телефон ?-для донеччини. коли всю секретну інформацію до фсб надійно і за цілу Україну передають з ОП Зеленського з ВР з уряду і " нашІ" паспорт російський не просять бо є давно і без нього в офіс Зеленського не приймають.
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03.11.2024 07:11 Ответить
А у нас для амерів і європи - не віз, ніякої перевірки СБУ!
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03.11.2024 01:37 Ответить
У нас і для " українців" з кацапськими паспортами немає ніяких перевірок, і вони спокійно назначаються на самі високі посади у владі. Савпадєніє?
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03.11.2024 01:45 Ответить
Думаю і в Зе є паспорт з двоголовою куркою.
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03.11.2024 08:54 Ответить
На Трампа схожий....Один в один.
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03.11.2024 01:38 Ответить
Звичайний заробітчанин який за $$$ працював на кацапів.
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03.11.2024 01:40 Ответить
звичайна кацапська муть для внутрішнього споживача
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03.11.2024 01:47 Ответить
простий чмошник якого в соссії будуть в сраку іпати за шпигунство а потім зроблять з нього ще одну прокачену бентлі як і того що покромсали в динирі
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03.11.2024 01:40 Ответить
Консерви всркиваються .... возможно буде шухер.
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03.11.2024 01:40 Ответить
Кончене якесь бидло , яке вирішило заробити бабла на крові українців 😡
Мразота ...(
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03.11.2024 01:41 Ответить
Конкурент єрмака.
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03.11.2024 01:41 Ответить
Вірніше, партнер. Відносини - "резидент-агент".
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03.11.2024 09:53 Ответить
Да він і схож на к@цапа і в макітрі теж їх гімно - дайте йому курячу паспартіну: нехай на неї дроче і засуне собі в сраку.
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03.11.2024 01:48 Ответить
Нема "російських медіа". Існують касапські пропагандони.
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03.11.2024 01:49 Ответить
довбойоби рівномірно розподілені по світу, і вибори у США це підтверджують.
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03.11.2024 02:00 Ответить
але з нашою пропорційністю ми попереду усієї планети та ржемо до самих домовин...
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03.11.2024 08:50 Ответить
так, невеликі флуктуації мають місце, але ви просто до довбойобів помилково плюсуєте їдіотів, які не ходять на вибори. У нас ідіотів у відсотковому значенні раніше (у 2019-му) могло бути більше ніж їх зазвичай є у США.
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03.11.2024 13:07 Ответить
Черговий "палєзний ідіот". Коли з'ясує, що в расєї місіонерствувати не можна, що робитиме?
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03.11.2024 02:05 Ответить
Нічого дивного. Мразота є усюди. І під час Другоі Світоівоі в Штатах теж були
прихильники Гітлера.
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03.11.2024 02:06 Ответить
А пика у нього справді рязанська, ще треба прислухатися чи немає часом рязанського акценту? Дуже хочеться, щоб в рашці з ним поступили як з сумнозвісним його співвітчизником...
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03.11.2024 02:32 Ответить
Згадався один давній фільм про революціонера- інтернаціоналіста в Іспанії в 1936 році, якого видала "рязанська рожа".
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03.11.2024 06:50 Ответить
Що б таке утнути, аби нігуя не робити, але враз прославитись?
О! Здається придумав...
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03.11.2024 02:37 Ответить
Спочатку вивчити слово «піндос», потім отримати 25 років за шпигунство на користь України, потім повернутися додому по обміну трохи розумнішим ніж повний дибіл
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03.11.2024 02:42 Ответить
Пропагандонська ху@та.
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03.11.2024 02:55 Ответить
ну, хочет - надо дать, потом в окоп, защищать родину интересы Хйла как высшую ценность.
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03.11.2024 03:21 Ответить
Ще один придурок добровільно здався. Знов будуть міняти на якогось кіллера або шахрая.
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03.11.2024 03:48 Ответить
На лєніна схожий, нащадок , мабуть
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03.11.2024 05:03 Ответить
Давно треба закривати отой ФСБістський Телеграм!
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03.11.2024 06:08 Ответить
явно или насильник или убийца , на него наверное дело завели в Штатах как и Стивен Сигал
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03.11.2024 06:23 Ответить
Стівен Сігал на мінімалках був помічений на Курщині Кажуть, його можуть використовувати, як важку брудну бомбу.

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03.11.2024 06:26 Ответить
Як то Сiгал, актор бравий, похвалив едного,
Що той едний дуже вправний до народу свого.
Ой! Гоп! Шiдi-рiдi, стерхiв не чiпайте.
Ви актору не брешiть - голу правду дайте.
Ой! Вэй! Бiлий Дiм, чи Госдеп дрiмае?
А чи може як ту липку нарiд оббирае?
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03.11.2024 06:43 Ответить
У цiеi поросноi льохи корiння - москальське.
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03.11.2024 06:47 Ответить
Теперь уже Низкосигал
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03.11.2024 12:42 Ответить
раша сховище для злочинеців
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03.11.2024 06:28 Ответить
Не брите падло. На кого схоже? ...ЗЫ... А погляд щипача, як у москаля.
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03.11.2024 06:39 Ответить
Надіємось цього підераса буде чекати доля зрадника ківи 🤬
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03.11.2024 06:43 Ответить
ублюдоК.
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03.11.2024 06:52 Ответить
Ще один Дін Рід
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03.11.2024 07:06 Ответить
Не впевнений, що його хтось пам"ятає. Гойко Мітича є за що, а цього фріца...
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03.11.2024 07:49 Ответить
На черенок від шухлі, судячи з його іпальника йому сподобаєця.
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03.11.2024 07:22 Ответить
Ти ба яка ***** ...
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03.11.2024 07:29 Ответить
Треба його наказати, дайте йому ху... лостанскій паспорт, хай живе, і насолоджується бояришником.
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03.11.2024 07:29 Ответить
Це майже предтеча премії дарвіна.
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03.11.2024 11:30 Ответить
Це підар, чи гандон, чи просто ****?
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03.11.2024 07:33 Ответить
Так у нас ОП і пів ради таких місіонерів 😂
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03.11.2024 07:39 Ответить
З язика зняв...
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03.11.2024 07:52 Ответить
у нас таких міссіонєрів в ОП хоч греблю гати.
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03.11.2024 07:50 Ответить
Чомусь СБУ не хвилює шалена кількість сплячих агентів фсб, що маскуються під чорними сарафанами та сидять у кожному місті та селі, як " богові служки"?
При такій розгалуженій мережі агентів накуа ще притрушені іноземці?
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03.11.2024 07:51 Ответить
якщо дебіла нікому зупинити, а 73% в країні клінічні ідіоти- то падрузі по пісочниці та демонстрації піпісь очолюють СБУ та продають яйця по 17грн.
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03.11.2024 08:56 Ответить
Дадуть кацапи російський паспорт і навіть квартиру десь в мусосранську, а через якийсь час дадуть ржавий автомат і відправлять в Донецьку область захищати нам московію. А якщо це правда, то великий привіт СБУ і самому Потужному. Скільки ще таким "мессіонерів" є на терииторії України, крім ваньки баканова і татарова?
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03.11.2024 08:24 Ответить
Піссі онер
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03.11.2024 08:25 Ответить
не виключено, що "місіонер" так званий,є не що інше.як рашистсько- фсбешна ширма.для відведення уваги від своєї агентури в Україні,котра у вищих колах влди здає дислокацю і не тільки це?
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03.11.2024 08:48 Ответить
Пора у всьому світі уважніше придивитися до різних ''місійонерів''. Там в багатьох Бога немає, лише бізнес, і шпигунство
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03.11.2024 09:16 Ответить
Мертвий вже... Ще щось писдить, умнічає, в носі длубається.. але не знає, що вже мертвий.
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03.11.2024 09:32 Ответить
Я не можу цього зрозуміти як це "протягом двох років надавав російським військам інформацію про місцезнаходження ключових об'єктів української інфраструктури". То ж любий школяр може на Гугл мапах знайти координати електростанцій, водоочисних споруд, мостів, залізничних станцій і майже всіх ключових об'єктів інфраструктури в любій країні світу. Що він там міг надавати росіянам?
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03.11.2024 09:37 Ответить
... якщо такі як ваня баканов і агтуг будуть у СБУ, то все можливе.
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03.11.2024 09:41 Ответить
Треба ліквідувати
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03.11.2024 09:44 Ответить
Вирішив погратися в 007, але також і інше. В Україні немає інституту що займався би безпекою країни і який поважали би. То , що є, то про потоки, надання даху і притулку діточкам українського панства.
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03.11.2024 09:45 Ответить
3.14здить, як к@ц@п
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03.11.2024 09:49 Ответить
И эта иуда гордится что стучал на Украинцев и вылизывал не мытую задницу русским,какая пошлость.
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03.11.2024 09:50 Ответить
Думаю, это очередное ипсо, но не для украинцев, а для россиян. На бесспилотнике ему переправили телефон))). А в Украине телефоны закончились?0_о Или сраша производит телефоны с двойным криптошифрованием?
Якобы американец давно хотел в рф? Что ему мешало переехать? Других диверсантов в Украине нет?
Т.е получить, мусорный паспорт рф, казахи, узбеки могут легко, а американец только через участие в войне?
Сюр как с тем польским пограничником, хотя нет, ещё тупее
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03.11.2024 09:58 Ответить
На ідіота він більше схожий , ніж на місіонера .
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03.11.2024 10:17 Ответить
Треба американські секти посилати напуй!!! Всі!! Як не дібіли-шпигуни, то аферисти збирачі грошей.
В буд'якому випадку треба американські організації та різних пасторів викидати нахір
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03.11.2024 10:42 Ответить
Ідеологічна скотиняка
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03.11.2024 11:00 Ответить
ЧТО ТО МНЕ НАПОМИНАЕТ СУДЬБУ ВЕРТОЛЁТЧИКА )))
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03.11.2024 11:11 Ответить
ТОЛЬКО ЭТО ПЕРЕД СМЕРТЬЮ БУДЕТ В ПОЗЕ МИССИОНЕРА )))
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03.11.2024 11:12 Ответить
До речі, була ще схожа історія у березні 2023 року. Тода з Іноземного легіону до московії втік такий собі Джонні Макінтаір:

https://t.me/Tsaplienko/28294

Він теж злив кацапам чимало інформації про ЗСУ.

Тоді про це написав лише журналіст Цаплієнко. Всі інші зробили вигляд, що цього не відбулося.
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03.11.2024 11:20 Ответить
"Місіонерів на клюшки! Як побачиш амєріканського таракана,бий єво як наркумана!!!
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03.11.2024 12:50 Ответить
дурачёк какой-то
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03.11.2024 13:21 Ответить
Буданов, ау?!
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03.11.2024 13:25 Ответить
Ви уявляєте менталітет цього міссіонера ? Це просто смітт'я, яке захищає вбивць ... прокляте створіння, на всі його коліна !!!
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03.11.2024 18:16 Ответить
 
 