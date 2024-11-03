В Киеве возникли пожары из-за падения обломков российского дрона

В ночь на 3 ноября в Киеве из-за падения сбитого вражеского беспилотника возникли пожары.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко, передает Цензор.НЕТ.

"В результате атаки ударных БпЛА вооруженных сил рф по Киеву зафиксировано падение обломков в Голосеевском районе города, на открытой местности. Возникли пожары. Информация о пострадавших или разрушениях не поступала", - рассказал Попко.

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"Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!" - добавил он.

"И в Деснянском районе города, обломки упали на открытой местности. Так же с пожаром. Информация о пострадавших или разрушениях не поступала", - сообщил Попко позже.