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В Киеве возникли пожары из-за падения обломков российского дрона

пожежа

В ночь на 3 ноября в Киеве из-за падения сбитого вражеского беспилотника возникли пожары.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко, передает Цензор.НЕТ.

"В результате атаки ударных БпЛА вооруженных сил рф по Киеву зафиксировано падение обломков в Голосеевском районе города, на открытой местности. Возникли пожары. Информация о пострадавших или разрушениях не поступала", - рассказал Попко.

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"Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!" - добавил он.

"И в Деснянском районе города, обломки упали на открытой местности. Так же с пожаром. Информация о пострадавших или разрушениях не поступала", - сообщил Попко позже.

Сергій Попко про атаку на Київ

Автор: 

Киев (25791) пожар (5983) Попко Сергей (57) Воздушные атаки на Киев (804)


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Топ комментарии
+10
Шахеды - следствие прихода зелёной сопли к власти.
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03.11.2024 06:48 Ответить
+7
Головне шоб сто тисяч новеньких авто 2022-2024 р.в. які придбали в Києві за 2 роки війни не пошкодилися.
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03.11.2024 03:00 Ответить
+4
Марія там давно..і що?
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03.11.2024 03:15 Ответить
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Щось давно не били по мацкві.
Може тому що Умеров звільнів замів Буданова без згоди Буданова?
І територію здають при Сирському, якого просував Ермак. І досвідчених генералів разом з Залужним звільнили .

Не українців Ермака і УМЕРОВА у вʼязницю , бо просруть вони Україну
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03.11.2024 02:42 Ответить
Зі Словакії зраджуючи українським чоловікам з іноземцями мабуть видніше хто кому шо здає чи дає?
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03.11.2024 02:56 Ответить
Марія там давно..і що?
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03.11.2024 03:15 Ответить
Може він описує власний досвід ?
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03.11.2024 12:57 Ответить
Думаю що великий аяа-яй після українських дронів по Москва-Сіті, де реально вибили всього пару вікон, зробили нам все ж таки з глобального Заходу. Незнамо чому вони злякались. Захід маю наувазі.
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03.11.2024 02:55 Ответить
Та злякались українських довбодятлів, які все триндять в інтернеті. От і вирішили не звязуватись більше з дураками.
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03.11.2024 03:56 Ответить
Головне шоб сто тисяч новеньких авто 2022-2024 р.в. які придбали в Києві за 2 роки війни не пошкодилися.
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03.11.2024 03:00 Ответить
Депутати з ОПою не пепеймаються...відшкодують
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03.11.2024 03:09 Ответить
не переймаються*
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03.11.2024 03:10 Ответить
Це менше 10% від населення Києва. Ага, прям "мажори"
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03.11.2024 10:35 Ответить
Хотят вымотать шахедами, а потом массированную атаку. Итог. Киев имеет проблемы со светом - свет начинают вырубать по всей стране. Такой сценарий был уже два раза.
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03.11.2024 04:11 Ответить
Это не Зеленский шахеды запускает.
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03.11.2024 06:27 Ответить
А що Зєлєнскій запускає?
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03.11.2024 07:02 Ответить
Не зеленський, але його команда дефективних менеджерів вкрала 200 млн$ на захист критичної інфраструктури і 600 млн грн на закупівлі дронів, це так навскидку, те що за 2 секунди згадав. Тому коли прилетить шахед у твою підстанцію і ти будеш мерзнути без світла не забувай, що всі ви президенти, обрали собі по образу і подобію клоуна-людожера.
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03.11.2024 08:39 Ответить
Да який захист?? Досить цю мантру повторювати
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03.11.2024 10:36 Ответить
Шахеды - следствие прихода зелёной сопли к власти.
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03.11.2024 06:48 Ответить
 
 