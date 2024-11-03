Войска КНДР на войне против Украины почти наверняка столкнутся с трудностями оперативной совместимости с силами РФ, - британская разведка

Около 10 тысяч военнослужащих Северной Кореи (КНДР) находятся в России. Почти наверняка, часть из них уже перебросили в Курскую область. Однако их, скорее всего, ждет ряд трудностей, в частности оперативной совместимости с силами РФ.

Об этом говорится в разведывательном отчете Минобороны Великобритании, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, Россия и КНДР взяли на себя обязательства углубить свое двустороннее партнерство с помощью Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который содержит положения о взаимной обороне.

"Для России военная поддержка КНДР в ее войне против Украины, скорее всего, была основной движущей силой партнерства, и до сих пор была сосредоточена вокруг поставок оружия Северной Корее. Зато КНДР получила международную поддержку высокого уровня от России и нашла торгового партнера, готового нарушить санкции", - говорится в отчете.

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В британской разведке отмечают, что силы РФ и КНДР почти наверняка столкнутся с трудностями оперативной совместимости, потому что ранее не проводили совместных военных учений.

"Войска КНДР, которые будут участвовать в боевых операциях, почти наверняка будут иметь проблемы с использованием российского оборудования, интеграцией в российскую структуру командования и управления, а также с преодолением языкового барьера с российскими войсками", - добавили в разведке.

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Участие войск КНДР в войне РФ против Украины

Напомним, что ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил привлечение Россией северокорейских солдат в войне против Украины.

25 октября президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий.

28 октября в Пентагоне заявили, что КНДР отправила в Россию около 10 тысяч своих военных для учений и дальнейшего участия в боевых действиях против Украины, что произойдет в течение "следующих нескольких недель".

В Пентагоне сообщили, что украинские войска могут использовать предоставленное им американское оружие против северокорейских военных, если КНДР вступит в войну против Украины на стороне России.

Представитель Пентагона Пэт Райдер заявил, что примерно несколько тысяч северокорейских солдат уже отправились в Курскую область в России. Меньшее их количество уже находится в Курской области.