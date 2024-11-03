Войска КНДР на войне против Украины почти наверняка столкнутся с трудностями оперативной совместимости с силами РФ, - британская разведка
Около 10 тысяч военнослужащих Северной Кореи (КНДР) находятся в России. Почти наверняка, часть из них уже перебросили в Курскую область. Однако их, скорее всего, ждет ряд трудностей, в частности оперативной совместимости с силами РФ.
Об этом говорится в разведывательном отчете Минобороны Великобритании, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, Россия и КНДР взяли на себя обязательства углубить свое двустороннее партнерство с помощью Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который содержит положения о взаимной обороне.
"Для России военная поддержка КНДР в ее войне против Украины, скорее всего, была основной движущей силой партнерства, и до сих пор была сосредоточена вокруг поставок оружия Северной Корее. Зато КНДР получила международную поддержку высокого уровня от России и нашла торгового партнера, готового нарушить санкции", - говорится в отчете.
В британской разведке отмечают, что силы РФ и КНДР почти наверняка столкнутся с трудностями оперативной совместимости, потому что ранее не проводили совместных военных учений.
"Войска КНДР, которые будут участвовать в боевых операциях, почти наверняка будут иметь проблемы с использованием российского оборудования, интеграцией в российскую структуру командования и управления, а также с преодолением языкового барьера с российскими войсками", - добавили в разведке.
Участие войск КНДР в войне РФ против Украины
Напомним, что ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил привлечение Россией северокорейских солдат в войне против Украины.
25 октября президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий.
28 октября в Пентагоне заявили, что КНДР отправила в Россию около 10 тысяч своих военных для учений и дальнейшего участия в боевых действиях против Украины, что произойдет в течение "следующих нескольких недель".
В Пентагоне сообщили, что украинские войска могут использовать предоставленное им американское оружие против северокорейских военных, если КНДР вступит в войну против Украины на стороне России.
Представитель Пентагона Пэт Райдер заявил, что примерно несколько тысяч северокорейских солдат уже отправились в Курскую область в России. Меньшее их количество уже находится в Курской области.
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Від політ руків...
Навіть ненамагайся...
Робити зайві рухи...
Краще б британська розвідка замислилася де і з ким збираються воювати разом РФ та КНДР.
Очень тяжело будет, но возможно. Там ограничения по дальности. Если только из Чернигова, вокруг экватора по Курску. Иначе никак
В соседней новости правильно сказано. Ю.К. интересует только одно. Что Россия за это передаст Ыну. На нас им похер
" - Чё там? прибыли ваши эти...
- О-хооо...
- ... узкооглазые друзья?
- А-ха-ха, та да, за первую партию привезли @£#%...
- ... Тупые. Телефоны в жизни не видели. Рации не знают как нажать, что ответить. Как мы с ними будем...? Я, я, я не понимаю, как с ними идти-то. Он ничего не понимает, что ты ему говориш. @£#%... на своем - вообще ничего не понятно. Ха-ха...
- А, а как же вы с ними общаетесь-то?
- Ну, есть один переводчик, на пол-роты. То к тем бегает, то к тем.
- Так, а чё, он посрать с ними ходит?
- Хи-хи-хи. Так они сидят, глазами хлопают, нииxy& не понимают, блин. Говоришь с ними...
- Так пресаните их там..."
Ці 10 тисяч потвор не будуть здаватися в полон, а будуть битися до останнього.
І те що вони вб'ють кілька тисяч наших воїнів це очевидно.
Європейські імпотенти б краще дали далекобійну зброю і дозвіл бити нею в глиб 😡
де ЯО УКРАЇНІ?