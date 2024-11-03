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Войска КНДР на войне против Украины почти наверняка столкнутся с трудностями оперативной совместимости с силами РФ, - британская разведка

Війська КНДР зіткнуться з труднощами оперативної сумісності із силами РФ

Около 10 тысяч военнослужащих Северной Кореи (КНДР) находятся в России. Почти наверняка, часть из них уже перебросили в Курскую область. Однако их, скорее всего, ждет ряд трудностей, в частности оперативной совместимости с силами РФ.

Об этом говорится в разведывательном отчете Минобороны Великобритании, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, Россия и КНДР взяли на себя обязательства углубить свое двустороннее партнерство с помощью Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который содержит положения о взаимной обороне.

"Для России военная поддержка КНДР в ее войне против Украины, скорее всего, была основной движущей силой партнерства, и до сих пор была сосредоточена вокруг поставок оружия Северной Корее. Зато КНДР получила международную поддержку высокого уровня от России и нашла торгового партнера, готового нарушить санкции", - говорится в отчете.

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В британской разведке отмечают, что силы РФ и КНДР почти наверняка столкнутся с трудностями оперативной совместимости, потому что ранее не проводили совместных военных учений.

"Войска КНДР, которые будут участвовать в боевых операциях, почти наверняка будут иметь проблемы с использованием российского оборудования, интеграцией в российскую структуру командования и управления, а также с преодолением языкового барьера с российскими войсками", - добавили в разведке.

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Участие войск КНДР в войне РФ против Украины

Напомним, что ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил привлечение Россией северокорейских солдат в войне против Украины.

25 октября президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий.

28 октября в Пентагоне заявили, что КНДР отправила в Россию около 10 тысяч своих военных для учений и дальнейшего участия в боевых действиях против Украины, что произойдет в течение "следующих нескольких недель".

В Пентагоне сообщили, что украинские войска могут использовать предоставленное им американское оружие против северокорейских военных, если КНДР вступит в войну против Украины на стороне России.

Представитель Пентагона Пэт Райдер заявил, что примерно несколько тысяч северокорейских солдат уже отправились в Курскую область в России. Меньшее их количество уже находится в Курской области.

Автор: 

Великобритания (5046) КНДР (1237) разведка (4205)


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Топ комментарии
+9
Це західні імпотенти так виправдовують власну бездіяльність?
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03.11.2024 15:30 Ответить
+6
А британській розвідці не спадає на думку, що от якраз для брйового злагодження війська КНДР і прибули?

Краще б британська розвідка замислилася де і з ким збираються воювати разом РФ та КНДР.
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03.11.2024 15:45 Ответить
+3
Замполіти колись називалися політруками.

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03.11.2024 16:10 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Це західні імпотенти так виправдовують власну бездіяльність?
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03.11.2024 15:30 Ответить
Кацапе, або й зебiле, ану худко язичка в дупцю заховав.
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03.11.2024 15:36 Ответить
Свої п*дарастичні фантазії залиш при собі, диванний вояка
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03.11.2024 15:41 Ответить
Там даже по харчуванню - несумiснсть, К той нещастной пригоршне рису на нос, даже свора бездомных помойных псин ситуацию не исправят.
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03.11.2024 15:33 Ответить
Снайпери! Ваша ціль - перекладачі і замполіти...
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03.11.2024 15:34 Ответить
Замполіти колись називалися політруками.

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03.11.2024 16:10 Ответить
у корейців (КНДР) замполіти , мабуть....
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03.11.2024 16:15 Ответить
Напроч руки_
Від політ руків...

Навіть ненамагайся...
Робити зайві рухи...
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03.11.2024 16:26 Ответить
По коліна їхня сумісність,головне с землею та ізвістю була сумісність... .
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03.11.2024 15:38 Ответить
Вапном. Пишімо правильно! 🤓
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03.11.2024 15:42 Ответить
Несуттєве зауваження, все одно звикати треба.
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03.11.2024 16:00 Ответить
Пишимо слушно.
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03.11.2024 16:03 Ответить
сумісність зі сміттєвими пакетами важливіша...
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03.11.2024 15:41 Ответить
Аби що
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03.11.2024 15:42 Ответить
А британській розвідці не спадає на думку, що от якраз для брйового злагодження війська КНДР і прибули?

Краще б британська розвідка замислилася де і з ким збираються воювати разом РФ та КНДР.
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03.11.2024 15:45 Ответить
Майже, напевно, може. Нагадуе прогноз погоди.
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03.11.2024 15:50 Ответить
Вы о Р 36?
Очень тяжело будет, но возможно. Там ограничения по дальности. Если только из Чернигова, вокруг экватора по Курску. Иначе никак
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03.11.2024 16:20 Ответить
Мінімальна дальність 2000км якщо не помиляюсь, якщо не по корейцям то можна накрити аеродроми стратегічної авіації, де літаки під відкритим небом і судячи по знімкам як шпроти по смугам розміщені.
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03.11.2024 16:40 Ответить
Разведка Южной Кореи 25 октября доложила что более 40 северокорейцев попали в засаду в Курской области, выжил только один,то ли китаец,то ли кореец Ына... видео его допроса Южнокорейская разведка Вбросила в инет...
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03.11.2024 16:10 Ответить
Ага, ага. Прямо допросить было некому. И шоб мы без Южной Кореи делали.
В соседней новости правильно сказано. Ю.К. интересует только одно. Что Россия за это передаст Ыну. На нас им похер
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03.11.2024 16:23 Ответить
Ну да, українці самі впораються, а ми обмежимось стурбованістю та гаданням на кавовій гущі.
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03.11.2024 16:12 Ответить
Китайская банда давно воюет против Украины ...,а корейцы северные просто мясо маршала жЮкова...👹👺🐓🐔
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03.11.2024 16:13 Ответить
В мережі з'явилось https://x.com/jatsenkoirina/status/1852453105566114239 аудіо перехоплення розмови рашистського вояки з "супругой":

" - Чё там? прибыли ваши эти...
- О-хооо...
- ... узкооглазые друзья?
- А-ха-ха, та да, за первую партию привезли @£#%...

- ... Тупые. Телефоны в жизни не видели. Рации не знают как нажать, что ответить. Как мы с ними будем...? Я, я, я не понимаю, как с ними идти-то. Он ничего не понимает, что ты ему говориш. @£#%... на своем - вообще ничего не понятно. Ха-ха...
- А, а как же вы с ними общаетесь-то?
- Ну, есть один переводчик, на пол-роты. То к тем бегает, то к тем.
- Так, а чё, он посрать с ними ходит?
- Хи-хи-хи. Так они сидят, глазами хлопают, нииxy& не понимают, блин. Говоришь с ними...
- Так пресаните их там..."
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03.11.2024 16:48 Ответить
Так, так, уже сміялися з чмобіків, сміялися з дронів із фанери і т.д.
Ці 10 тисяч потвор не будуть здаватися в полон, а будуть битися до останнього.
І те що вони вб'ють кілька тисяч наших воїнів це очевидно.
Європейські імпотенти б краще дали далекобійну зброю і дозвіл бити нею в глиб 😡
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03.11.2024 16:56 Ответить
Треться світова?
де ЯО УКРАЇНІ?
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03.11.2024 17:57 Ответить
 
 