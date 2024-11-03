В случае возвращения Трампа к власти в США "Европа не сможет оставаться провоенной", - Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что если Дональд Трамп победит на выборах в США, то Европа не сможет и в дальнейшем "оставаться провоенной".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telex.
Как отмечается, в контексте американских выборов Орбан сказал, что до конца года в мире будут другие условия, что "мирные" силы будут в большинстве, и это изменение произойдет с победой Дональда Трампа.
Относительно российско-украинской войны он заявил, что если Трамп вернется к власти, то "Европа не сможет остаться провоенной", не сможет самостоятельно нести бремя войны, в которую ее "безответственно втянули".
"Нам также придется приспосабливаться к ситуации", - добавил он.
Напомним, ранее венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что Дональд Трамп в случае победы на выборах в США немедленно выступит с инициативой по дипломатическому решению российско-украинской войны.
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Презижденом...
Якому треба лизати фікаліс...
Буде Харіс...
Та вгамуйте ви вже цього опереточного диктатора!!!
Бо у вас на підході вже ще один з Кривого Рогу. Двох таких ****** ЄС точно не вивезе.
він сподівається за допомогою кацапів і ще одних братушок перекроїти балкани.
Чи на воєнні гроші ходити жарити шашлики та всім відпочивати в круїзах на лайнерах?
Дійсно шкода, що такі дебіли мають право голосу на виборах, дехто вже обрав мир будь-якою ціною - отримали війну величезною ціною.