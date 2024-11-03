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В случае возвращения Трампа к власти в США "Европа не сможет оставаться провоенной", - Орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что если Дональд Трамп победит на выборах в США, то Европа не сможет и в дальнейшем "оставаться провоенной".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telex.

Как отмечается, в контексте американских выборов Орбан сказал, что до конца года в мире будут другие условия, что "мирные" силы будут в большинстве, и это изменение произойдет с победой Дональда Трампа.

Относительно российско-украинской войны он заявил, что если Трамп вернется к власти, то "Европа не сможет остаться провоенной", не сможет самостоятельно нести бремя войны, в которую ее "безответственно втянули".

"Нам также придется приспосабливаться к ситуации", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Орбан заявил, что "План победы" его пугает, и призвал Шольца и Макрона начать переговоры с Россией

Напомним, ранее венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что Дональд Трамп в случае победы на выборах в США немедленно выступит с инициативой по дипломатическому решению российско-украинской войны.

Автор: 

Европа (1937) Трамп Дональд (5839) Виктор Орбан (492)


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Топ комментарии
+31
Госпаді, да уберіть його вже. ЦЕ ЗЛОДІЙ і ідіот який довів економіку Угорщини до краху а тебе "ублажає" китайців і рузкіх беручи гроші від усіх
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03.11.2024 16:08 Ответить
+27
Якесь лайно, що живе на подачки ЄС та хабарі РФ, лякає Європу.

Та вгамуйте ви вже цього опереточного диктатора!!!

Бо у вас на підході вже ще один з Кривого Рогу. Двох таких ****** ЄС точно не вивезе.
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03.11.2024 16:09 Ответить
+26
Цього корумпованого ублюдка треба притягнути до відповідальності за втручання у вибори президента США.
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03.11.2024 16:08 Ответить
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Госпаді, да уберіть його вже. ЦЕ ЗЛОДІЙ і ідіот який довів економіку Угорщини до краху а тебе "ублажає" китайців і рузкіх беручи гроші від усіх
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03.11.2024 16:08 Ответить
Якщо трампішка переможе, орбан від врадості вкакєтьсяя. Дав нам бог сусідів. Сиділи б собі в Хансі- Мансі.
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03.11.2024 16:20 Ответить
Наступним-
Презижденом...
Якому треба лизати фікаліс...
Буде Харіс...
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03.11.2024 16:20 Ответить
Правда, пане Михайле, годко слухати цю російську підстилку? А продивіться на Україну, невже в 2019 році ми вибрали не руйнатора економіки і навіть України?
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03.11.2024 17:11 Ответить
Це китайський агент, тепер він сидітиме на посаді доки європейці не забанять комуняцьких вилупків
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03.11.2024 18:24 Ответить
Цього корумпованого ублюдка треба притягнути до відповідальності за втручання у вибори президента США.
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03.11.2024 16:08 Ответить
Що, i така стаття е? 🤡
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03.11.2024 18:05 Ответить
будемо сподіватись, Камала притягне Якщо не до суду, то за яйця на розрив
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03.11.2024 23:06 Ответить
Якесь лайно, що живе на подачки ЄС та хабарі РФ, лякає Європу.

Та вгамуйте ви вже цього опереточного диктатора!!!

Бо у вас на підході вже ще один з Кривого Рогу. Двох таких ****** ЄС точно не вивезе.
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03.11.2024 16:09 Ответить
Та не приймуть Україну до ЄС, пока у керма пареньок із Кривого Рогу. Вони від тоталітаризму відійшли ще у минулому столітті, а Боневтік в Україні вже вибудував його фундамент і стіни. Залишилася дрібничка - пофарбувати.
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03.11.2024 17:14 Ответить
Кожен день иого шибає
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03.11.2024 16:10 Ответить
паравозік чух чух чух. Йди на йух йди на йух йди на йух
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03.11.2024 16:12 Ответить
Та авай вже не стісняйся - оголошуй його переможцем виборів, президент-ерект і пофіг, що вибори тільки через два дні, ************ ****.
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03.11.2024 16:12 Ответить
А хто тебе питав,невіглас?
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03.11.2024 16:15 Ответить
Оця гнила жаба забагато квакає.Поки що.. .
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03.11.2024 16:15 Ответить
Як казала кобила ху...ла- дебіл ***
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03.11.2024 16:21 Ответить
от же простата путінська...
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03.11.2024 16:21 Ответить
і простата путінська... і проститутка...!
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03.11.2024 16:24 Ответить
Добийте вже його, бо в нього вже ломка почнеться
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03.11.2024 16:23 Ответить
ми для мадярів, а нашого ОПенька вони?
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03.11.2024 20:13 Ответить
А якщо виграє Харрис, орбану буде писець
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03.11.2024 16:28 Ответить
І навіщо його комментарии виставляти, хворий ублюдок.
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03.11.2024 16:28 Ответить
**** уже не стесняется
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03.11.2024 16:30 Ответить
Этот долбодятел очень надеется что агент ещё советского КГБ с июня 1987 года Трамп захватит власть в США и повторит штурм Капитолия 🗽
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03.11.2024 16:32 Ответить
Если победит Камала Гаррис...то думаю что она совместно с Урсулой Фондер Ляйен спасут Мир от Дебилизма... Женщины,на Вас одна надежда сегодня 🕊️🕊️💃💃
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03.11.2024 16:36 Ответить
Кстати ох и сильно мы просрали Лану Зеркаль. Очень харизматичная, профессиональная и самое главное сильная личность! Старинная наша беда---не видим в упор кого стоит выбрать. Всякую шваль во власть проводим из года в год! И в давние времена так же.
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03.11.2024 16:59 Ответить
У неё амбиций не было становиться лидером страны. Вот часто бывает хороший умный управленец, но наверх лезть не хочет. А дурак прёт в начальники.
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03.11.2024 17:05 Ответить
Розумний ніколи не буде мати чогось спільного з кагалом вуличників.
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03.11.2024 18:21 Ответить
Давно её заметил и видел несколько интервью с ней в разное время и реплики в тв шоу и подобное. Именно амбиции у неё есть. Чуть скрывает она их. Она жёсткий человек. Но на фоне великолепной обаятельности. Самая большая ошибка зелёного не поставить её министром Мида. Изначально за всю историю нашу с 91 г не было настоящего министра ИД. Какие то лохмато-косматые модернисты, заумные с виду и абсолютно зависимые от президента. Или там же сынки и дочки партноменклатуры, совковое наследие. А Лана, это новая волна, 21 век. Ну может быть.
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03.11.2024 18:44 Ответить
"Провоєнним" є той, хто підтримує агресора, що веде війну. Тобто - сам орбан.
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03.11.2024 16:37 Ответить
Чмо кремлёвское.
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03.11.2024 16:43 Ответить
Венгрия стала союзником Адольфа Гитлера в 1940 году, советский союз заключил договор Молотов-Риббентроп в 1939 году в Москве...странные союзнички... родственники Орбана там случайно не участвовали?
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03.11.2024 16:44 Ответить
При тому що СРСР давив танками навіть порівняно лояльних до нього угорців у 1956, які просто хотіли тільки трохи більше самостійності від Москви у своїй країні. Орбан, куди він веде свою країну? Невже громадяни не розуміють цього?
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03.11.2024 16:57 Ответить
Тоесть етот ублюдок притом что состоит в НАТО открыто заявляет что его цель сделать Европу безоружной
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03.11.2024 16:58 Ответить
Наверное думает потом, что ему с Кремля земель накидают на его Великую Венгрию.
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03.11.2024 17:01 Ответить
Орбан мечтает что когда будут с ****** делить Украину то и ему закарпатье отдадут. Еще же до полномасштабного вторжения Орбан открыто заявлял что введет в закарпатье войска якобы для его защиты. И вряд ли венгерская обоссаная армия собиралась воевать с Сосией.
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03.11.2024 17:05 Ответить
у орбана апетити набагато більші. ви думаєте він просто так щалик великої мадярщини носить?
він сподівається за допомогою кацапів і ще одних братушок перекроїти балкани.
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03.11.2024 21:46 Ответить
Да перекройте уже Венгрии нефть и газ и венграм раскажите что они должны благодарить за ето свою ************* жабу. И вообще с правительством ОРбана прекратить любые переговоры. Говорить только с венгерской оппозицией которая более адекватна.
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03.11.2024 17:01 Ответить
А мордор може залишатись повоєнним ? орбан і мад'яри це не велика величина щоб вирішувати долю і курс Європи.
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03.11.2024 17:04 Ответить
Я так зрозумів, що Орбан проти Трампа
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03.11.2024 17:04 Ответить
Орбан як той шакал з "Мауглі". Наче Кіплінг про нього пи
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03.11.2024 17:04 Ответить
.. про нього писав.
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03.11.2024 17:07 Ответить
дивлячись на цю розгодовану пику, приходиш до висновку, що гроші ху@@йла для орбана кров'ю не смердять
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03.11.2024 17:06 Ответить
Gulyástemető...
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03.11.2024 17:08 Ответить
І що це значить? Що армії НАТО потрібно розформувати?
Чи на воєнні гроші ходити жарити шашлики та всім відпочивати в круїзах на лайнерах?
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03.11.2024 17:37 Ответить
Ще трохи й цей у3бан - орбан скаже що ***** в Україні "воює з НАТО для захисту"..... пздц.
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03.11.2024 17:39 Ответить
"Гулко перднул дикобраз"...и не в первый раз.
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03.11.2024 17:51 Ответить
А дебіли марять, що Трамп збільшить допомогу Україні
Дійсно шкода, що такі дебіли мають право голосу на виборах, дехто вже обрав мир будь-якою ціною - отримали війну величезною ціною.
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03.11.2024 18:21 Ответить
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03.11.2024 18:34 Ответить
"Нам також доведеться пристосовуватися до ситуації", - додав він. -Орбан ,котрий пристосувався в рашистські задниці, як глиста, вже давно ,тепер би хотів, щоб і ЄС І НАТО також були глистами рашистського куйла,пристосувавшись до такої ситуації....
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03.11.2024 18:36 Ответить
пи*дабол
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03.11.2024 18:48 Ответить
Пора вже це мадьярське лайно злити в унітаз, щоб не смерділо.
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03.11.2024 19:36 Ответить
Виступити з ініціативою легко. Добитися результату - інша справа.
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03.11.2024 19:55 Ответить
Ці ************* вже про все домовились
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03.11.2024 20:21 Ответить
 
 