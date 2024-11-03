В случае возвращения Трампа к власти в США "Европа не сможет оставаться провоенной", - Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что если Дональд Трамп победит на выборах в США, то Европа не сможет и в дальнейшем "оставаться провоенной".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telex.

Как отмечается, в контексте американских выборов Орбан сказал, что до конца года в мире будут другие условия, что "мирные" силы будут в большинстве, и это изменение произойдет с победой Дональда Трампа.

Относительно российско-украинской войны он заявил, что если Трамп вернется к власти, то "Европа не сможет остаться провоенной", не сможет самостоятельно нести бремя войны, в которую ее "безответственно втянули".

"Нам также придется приспосабливаться к ситуации", - добавил он.

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Напомним, ранее венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что Дональд Трамп в случае победы на выборах в США немедленно выступит с инициативой по дипломатическому решению российско-украинской войны.