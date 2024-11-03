РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6104 посетителя онлайн
Новости
9 177 48

Планы Трампа относительно прекращения войны в Украине могут быть неприемлемыми для Путина, - WP

Плани Трампа щодо війни можуть бути неприйнятними для Путіна

Планы кандидата в президенты США Дональда Трампа по прекращению войны в Украине могут быть неприемлемыми для российского диктатора Владимира Путина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале The Washington Post.

Как отмечается, Россия делает вид безразличия к выборам в США, но тихо поддерживает Трампа. И хотя международная повестка дня Трампа больше нравится Кремлю, но даже его планы по прекращению войны в Украине могут быть неприемлемыми для российского диктатора Владимира Путина.

Согласно заявлениям американских официальных лиц и ранее обнародованным документам, Кремль и российская военная разведка направили многочисленные кампании по дезинформации против Харрис и ее соратника Тима Уолза, а также поставили под сомнение действительность результатов голосования.

Также издание отмечает, что для Путина выборы в США происходят в критический момент, когда он и президент Украины Владимир Зеленский сталкиваются с растущим давлением, ведь война России против Украины продолжается уже почти три года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Харрис имеет преимущество над Трампом в 4 "шатких" штатах, - опрос

С тех пор как Россия вторглась в Украину в феврале 2022 года, Кремль пытался подорвать поддержку Западом Украины, а кандидатура Трампа согласуется с повесткой дня Москвы, поскольку он неоднократно критиковал расходы США на помощь Киеву.

Однако, отмечают в издании, в Москве настроения пока "более приглушенные и откровенно равнодушные, по сравнению с прошлыми избирательными годами".

За последние восемь лет отношения между РФ и США только ухудшились, особенно после вторжения России в Украину. Мало кто в Москве верит, что Трамп сможет полностью их изменить, особенно после того, как мало что изменилось во время его первого срока.

"Конечно, они хотят Трампа - это понятно, но результат этих выборов не изменит правила игры для России. Ситуация стала действительно ужасной. Американо-российские отношения зашли в тупик. И все являются заложниками этого - даже Путин", - отметил бывший чиновник Кремля, который еще работает в правительственных кругах и говорил на условиях анонимности.

Также читайте: В случае возвращения Трампа к власти в США "Европа не сможет оставаться провоенной", - Орбан

Однако, как отмечается в материале, победа Трампа может быть связана с риском для России, потому что непонятно, согласится ли Путин на любое соглашение, предложенное Трампом, чтобы прекратить войну, что в свою очередь может привести к разладу между ними.

"Окно возможностей может появиться, но оно очень узкое и очень хрупкое", - отметила старший научный сотрудник Центра Карнеги Россия-Евразия Татьяна Становая.

Кандидат от Республиканской партии на пост вице-президента Джей Ди Вэнс предложил план, согласно которому Россия сохранит за собой уже захваченные территории, а вдоль нынешней линии фронта будет создана демилитаризованная буферная зона. Он также заявил, что Украине придется принять нейтралитет.

В то же время два бывших советника Трампа, Фред Флейц и генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог, также предложили план, который предусматривает временное прекращение огня вдоль нынешних линий боевых действий, тогда как Украина получит дальнейшие поставки оружия от Запада только при условии, что она вступит в мирные переговоры с Россией. И хотя эти предложения подверглись резкой критике из-за того, что украинские территории передаются России, аналитики отмечают, что непонятно, сможет ли РФ принять эти условия.

Для Путина это очень плохой сценарий. Путин не хочет территории. Он хочет Украину", - подчеркнула Становая.

Она прогнозирует ряд встреч и дискуссий между Россией и Соединенными Штатами по Украине, которые в конце концов зайдут в тупик.

"Трамп никогда не предложит Путину то, чего он хочет в Украине", - добавила она.

Читайте также: Кто бы ни победил в США, Путин вряд ли пойдет на переговоры с Украиной, - CNN

Автор: 

путин владимир (31649) Трамп Дональд (5839)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+15
Тому пуйла абсолютно влаштовує Байден і його "наступниця" Гарріс на посаді президента США. Саме при них росія буде потихеньку захоплювати те що хоче ціною життя тисяч найкращих українців під белькотіння з білого дому про "недопущення ескалації".
показать весь комментарий
03.11.2024 20:37 Ответить
+9
Та зараз у останній вагон , всі пропутінські видання будуть писати, шо х* йло трампа не любить, він поганий і москва та США горшки побили у пісочниці ...тільки шоб допомогти трампу ...цей рудий віник, повинен програти , і все тоді буде ок !
показать весь комментарий
03.11.2024 20:25 Ответить
+9
Якщо згадати, що кремлівський щур казав про "кордони НАТО до 1997 року", то всі ці ультиматуми від нього по Україні - це лише крок до "великої кремлівської мети". А з огляду на заяву цього "геостратега" про те, що "розпад СРСР був найбільшою геополітичною трагедією", то Сакартвело, Молдова і, звісно, Україна - то сходинки до відтворення "в'язниці народів! та "імперії зла".
Сподіваюсь, що це так і лишиться у хворій уяві цього недомірка і помре разом з ним. Бо якщо ні, то доведеться ховати і всю московію... Рано чи пізно, але доведеться, ІМХО
показать весь комментарий
03.11.2024 20:35 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Предвиборчі понти
показать весь комментарий
03.11.2024 20:16 Ответить
не читав, але засуджую.

значить Харріс з ним домовитися, правильно ?
показать весь комментарий
03.11.2024 21:49 Ответить
***** на стол поклали план "визволення" Лівоберіжжя. Стервятники-генерали. А ***** - голубок зупинить війну ? Дуже смішно. Ну дуже.
показать весь комментарий
03.11.2024 20:17 Ответить
Путін навіть не приховує, що йому потрібна вся Європа, не тільки Україна.
показать весь комментарий
03.11.2024 20:20 Ответить
Що, Вовкi Аляску вiддасть?
показать весь комментарий
03.11.2024 20:22 Ответить
Та зараз у останній вагон , всі пропутінські видання будуть писати, шо х* йло трампа не любить, він поганий і москва та США горшки побили у пісочниці ...тільки шоб допомогти трампу ...цей рудий віник, повинен програти , і все тоді буде ок !
показать весь комментарий
03.11.2024 20:25 Ответить
Що саме буде ок ? Давайте будем багато балакати і нічого не робити, бо ескалація ? Оце ок ? Чи в Німеччині буде ок ?
показать весь комментарий
03.11.2024 21:09 Ответить
Плани Трампа прийнятні для всіх:
і для пу, в жля сі, і для хо, і для ина...
показать весь комментарий
03.11.2024 20:28 Ответить
Кажуть що Трамп особисто ненавидить ***** за те що він трахнув Меланью хокейною ключкою ректально !
показать весь комментарий
03.11.2024 20:31 Ответить
Чесно кажучи, ви вже з@їб@ли цими роликами з прокремлівською кацапнею та жидами! Ну, скільки можна?! Оті усі трампісти на зарплаті кремля сидять (окрім Г. Каспарова), а ви тут їх піарите.
показать весь комментарий
03.11.2024 21:24 Ответить
А можна такий план! Пуйло виходить з Украiни, натомiсть отримуе Аляску взамiн!
показать весь комментарий
03.11.2024 20:35 Ответить
Трамп - старий. Невже Америка так постаріла ?
показать весь комментарий
03.11.2024 20:35 Ответить
Як гівно мамонта !
показать весь комментарий
03.11.2024 21:07 Ответить
Старий, але молодший за Байдена і не вживав алкоголь ніколи, тому здоровіший.
показать весь комментарий
03.11.2024 21:15 Ответить
Якщо згадати, що кремлівський щур казав про "кордони НАТО до 1997 року", то всі ці ультиматуми від нього по Україні - це лише крок до "великої кремлівської мети". А з огляду на заяву цього "геостратега" про те, що "розпад СРСР був найбільшою геополітичною трагедією", то Сакартвело, Молдова і, звісно, Україна - то сходинки до відтворення "в'язниці народів! та "імперії зла".
Сподіваюсь, що це так і лишиться у хворій уяві цього недомірка і помре разом з ним. Бо якщо ні, то доведеться ховати і всю московію... Рано чи пізно, але доведеться, ІМХО
показать весь комментарий
03.11.2024 20:35 Ответить
Тому пуйла абсолютно влаштовує Байден і його "наступниця" Гарріс на посаді президента США. Саме при них росія буде потихеньку захоплювати те що хоче ціною життя тисяч найкращих українців під белькотіння з білого дому про "недопущення ескалації".
показать весь комментарий
03.11.2024 20:37 Ответить
При Трампині теж буде, тільки швидше - бо допомоги старий дебіл нам не обіцяв
показать весь комментарий
03.11.2024 22:53 Ответить
ВП дем помийка
показать весь комментарий
03.11.2024 20:57 Ответить
Ой знову гадання на кавовій гущі . І ніби поважне видання. Воістину ми живемо в епоху зламу авторитетів і всього що ще залишається стабільним.

І вибрання Блазня у президенти України це тільки частина загальносвітової моди.
показать весь комментарий
03.11.2024 21:00 Ответить
План Трампа жахливий але він хоча б є. А що Гарріс - продовжить політику неескалації, і цей жах з втратами людей та територій триватиме ще мінімум чотири роки?
показать весь комментарий
03.11.2024 21:01 Ответить
К сожалению, мы не протянем 4 роки
показать весь комментарий
03.11.2024 21:09 Ответить
Вона вже уникає питань про НАТО і щодо подальшої підтримки дальше немає конкретики, що будуть передавати якими резервами і т.д., Також немає конкретики щодо головного спонсора цієї війни Китая.

ті самі слова Байдена про те що будуть з нами до кінця, тільки от той кінець може з такою підтримкою і дирявими санкціями швидко прийти.
показать весь комментарий
03.11.2024 21:38 Ответить
Але у Трампа його план економічного тиску на рашу може стикнутись з опором лобістів торгівлі з Китаєм, та європейців і весь економічний тиск здується як і у Байдена.
показать весь комментарий
03.11.2024 21:40 Ответить
Головна теза економічного тиску Трампа - drill baby drill. Що цілком збігається з інтересами Китаю. Тобто ніякого опору не буде.
показать весь комментарий
03.11.2024 22:20 Ответить
Не можу сказати що буде ні за Трампа який багато ****...ть до виборів але потім робить по іншому ні за Гарріс яка явно буде продовжувати політику що ще Обама почав а Байден продовжив.

Але за Трампа проти Китаю були введені додаткові мита, а деми при приході до влади одразу зняли, що дало їм багато ресурсів в тому числі підтримувати рашу у війні.
Чи буде Трамп це робити ще раз, не впевнений китайське лоббі досить сильне і він уже міг це зрозуміти та не буде йти проти нього цього разу.
показать весь комментарий
03.11.2024 22:47 Ответить
Саме ця стратегія - "drill, baby, drill", тобто відновлення робіт з будівництва трубопроводу Keystone XL і збільшення видобутку нафти - має реальний шанс завдати шкоди економіці Мордору. Якщо ціна на нафту впаде, ведення війни стане економічно невигідним для кацапів.
показать весь комментарий
04.11.2024 00:33 Ответить
Нагадаю що саме при президентстві Трампа нам надали першу зброю від США. Тому мені дивно що в Україні розганяють зрадоньку щодо нього
показать весь комментарий
03.11.2024 21:04 Ответить
Це про Джавеліни, які Трамп заборонив застосовувати на окупованих територіях?
Джерела: https://www.businessinsider.com/republicans-leaving-out-key-detail-trump-javelin-sale-to-ukraine-2019-11 [1] https://www.washingtonpost.com/world/europe/us-military-aid-bolsters-ukraines-front-lines-but-the-trump-drama-makes-kyiv-nervous/2019/11/19/79ece332-070e-11ea-9118-25d6bd37dfb1_story.html [2] https://foreignpolicy.com/2019/10/03/far-from-the-front-lines-javelin-missiles-go-unused-in-ukraine/ [3] https://foreignpolicy.com/2019/11/15/trump-resisted-ukraine-sale-javelin-antitank-missile/ [4] https://www.politico.com/news/2021/04/12/ukraine-us-missile-weapons-russia-480985 [5] https://www.washingtonpost.com/national-security/2022/02/27/ukraine-us-arms-supply/ [6]
Байден хоча б по окупованим територіям України і на 100 км вглиб росії дозволив бити американською зброєю, а тут трампісти його зжирають весь час.
А Трамп навіть на окупованих територіях заборонив застосовувати свої Джавеліни. А вже під час великої війни постійно плакався, що https://youtu.be/Sx9PJu-PU-A допомога Україні провокує Третю світову війну , навіть , не кажучи вже про .
показать весь комментарий
03.11.2024 21:47 Ответить
Ага а Обама давав ковдри, коли все починалось, надав не тільки джавеліни, а те що не використовувати в наступальних діях, не бачу різниці з тими заборонами які зараз. Нагадаю що Байден не допомагав Україні коли почалась повномаштабна війна, він чекав що нам глина. Але в цілому я не бачу нічого поганого в Байдені, а бачу погане саме в Гаріс
показать весь комментарий
04.11.2024 14:02 Ответить
Не надав, а продав, крім того декілька десятків штук, які у війні з його союзниками кацапами нічого б не вирішили
показать весь комментарий
03.11.2024 23:26 Ответить
Трамп непереварює Україну. Він думає, що через неї в нього були проблеми під час його президентства. А він не з тих людей, що забуває про таке.
показать весь комментарий
03.11.2024 21:08 Ответить
Саме так. Українці вилили на нього стільки бруду, що тепер не уявляю, як це можна виправити. Самі винні. Треба бути хоч трохи розумнішими!

А з точки зору ідеології - Україна вкрай ліва країна і Росія вкрай ліва. Для Трампа це війна двох ліваків. А він правий. (Ніт.) Тобто це війна між двома його ідеологічними ворогами.
показать весь комментарий
03.11.2024 22:25 Ответить
Ти віриш що Трампиня читає Цензор? )))
показать весь комментарий
03.11.2024 22:57 Ответить
Усі ліві блогери України фінісуються з американського бюджету. А майже усі блогери саме ліві. Звичайно, що Трамп обурений тим, що за його гроші українці його ж поливают брудом. Це не один тільки Цензор. Це майже усі ЗМІ.

Ну а про видатний візіт Зеленського до заводу у Пенсільванії він точно обізнаний)))
показать весь комментарий
03.11.2024 23:35 Ответить
Ліві блогери це тобто прозахідні і проамериканські. Цікаво, а якими б мали бути блогери що фінансуються за гроші США... мабуть антиамериканськими. Хоча он Ілонка вже називає чинного канцлера Німеччини дебілом - крутіше ніж "ліверна ковбаса" від зелених - і агітує за партію руснявих підстилок, антизахідників, антиамериканістів, антиглобалістів. Чудовий вибір, чудові союзники.
показать весь комментарий
23.12.2024 17:58 Ответить
When elected President, Trump will smite Putin with all his mighty might. If he somehow does not, it will all be Biden's fault. And Zelensky's, of course. Everything is Zelensky's fault. He is so small and ridiculous, and blaming him is safe and fun.
показать весь комментарий
03.11.2024 21:49 Ответить
Ага. Уже начинают разгонять понты типо ***** не согласен с планами Тампона. А потом типо Тампон с *****м поговорит и он типо согласится. И ето Тампон выставит как большую победу. Да ПНХ со своими манипуляциями.
показать весь комментарий
03.11.2024 22:07 Ответить
Росія не підтримує Трампа. Просто подивіться усі висловлювання Путіна на цей рахунок і ви це зрозумієте. Природньо, що Путіну набагато легше домовитись із чиновницею Харіс ніж із бізнесменом Трампом. Бо Путін і сам чиновник. І був чиновником усе життя. (Як і Харріс.)
показать весь комментарий
03.11.2024 22:13 Ответить
ти такий самий брехун,як і *****.
показать весь комментарий
03.11.2024 23:01 Ответить
А ти всеж послухай свого улюбленця, а не просто клич його за погонялом. Може щось і зрозумієш. (Ніт)
показать весь комментарий
03.11.2024 23:37 Ответить
Доречі, десь бачив відос на цю тему від людини, яка добре знає Путіна. Але тобі то заскладно буде таке дивитись.
показать весь комментарий
03.11.2024 23:39 Ответить
Махатов ти йолоп😂😂😂І прізвище в тебе москальске😉
показать весь комментарий
04.11.2024 07:44 Ответить
А ти ворог України
показать весь комментарий
05.11.2024 01:42 Ответить
Трампон програє вибори. Перемога прокурора Харіс на даний час гарантована, а засуджений злочинець трамп відправиться мотати свій заслужений строк
показать весь комментарий
03.11.2024 23:28 Ответить
На цю мить гарантована перемога Трампа
показать весь комментарий
03.11.2024 23:42 Ответить
Якщо путін не погодиться на умови трампа, то трамп застосує ядерну зброю по **********
показать весь комментарий
04.11.2024 00:03 Ответить
Демократи усім набридли
показать весь комментарий
04.11.2024 01:37 Ответить
 
 