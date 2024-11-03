Планы Трампа относительно прекращения войны в Украине могут быть неприемлемыми для Путина, - WP

Планы кандидата в президенты США Дональда Трампа по прекращению войны в Украине могут быть неприемлемыми для российского диктатора Владимира Путина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале The Washington Post.

Как отмечается, Россия делает вид безразличия к выборам в США, но тихо поддерживает Трампа. И хотя международная повестка дня Трампа больше нравится Кремлю, но даже его планы по прекращению войны в Украине могут быть неприемлемыми для российского диктатора Владимира Путина.

Согласно заявлениям американских официальных лиц и ранее обнародованным документам, Кремль и российская военная разведка направили многочисленные кампании по дезинформации против Харрис и ее соратника Тима Уолза, а также поставили под сомнение действительность результатов голосования.

Также издание отмечает, что для Путина выборы в США происходят в критический момент, когда он и президент Украины Владимир Зеленский сталкиваются с растущим давлением, ведь война России против Украины продолжается уже почти три года.

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С тех пор как Россия вторглась в Украину в феврале 2022 года, Кремль пытался подорвать поддержку Западом Украины, а кандидатура Трампа согласуется с повесткой дня Москвы, поскольку он неоднократно критиковал расходы США на помощь Киеву.

Однако, отмечают в издании, в Москве настроения пока "более приглушенные и откровенно равнодушные, по сравнению с прошлыми избирательными годами".

За последние восемь лет отношения между РФ и США только ухудшились, особенно после вторжения России в Украину. Мало кто в Москве верит, что Трамп сможет полностью их изменить, особенно после того, как мало что изменилось во время его первого срока.

"Конечно, они хотят Трампа - это понятно, но результат этих выборов не изменит правила игры для России. Ситуация стала действительно ужасной. Американо-российские отношения зашли в тупик. И все являются заложниками этого - даже Путин", - отметил бывший чиновник Кремля, который еще работает в правительственных кругах и говорил на условиях анонимности.

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Однако, как отмечается в материале, победа Трампа может быть связана с риском для России, потому что непонятно, согласится ли Путин на любое соглашение, предложенное Трампом, чтобы прекратить войну, что в свою очередь может привести к разладу между ними.

"Окно возможностей может появиться, но оно очень узкое и очень хрупкое", - отметила старший научный сотрудник Центра Карнеги Россия-Евразия Татьяна Становая.

Кандидат от Республиканской партии на пост вице-президента Джей Ди Вэнс предложил план, согласно которому Россия сохранит за собой уже захваченные территории, а вдоль нынешней линии фронта будет создана демилитаризованная буферная зона. Он также заявил, что Украине придется принять нейтралитет.

В то же время два бывших советника Трампа, Фред Флейц и генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог, также предложили план, который предусматривает временное прекращение огня вдоль нынешних линий боевых действий, тогда как Украина получит дальнейшие поставки оружия от Запада только при условии, что она вступит в мирные переговоры с Россией. И хотя эти предложения подверглись резкой критике из-за того, что украинские территории передаются России, аналитики отмечают, что непонятно, сможет ли РФ принять эти условия.

Для Путина это очень плохой сценарий. Путин не хочет территории. Он хочет Украину", - подчеркнула Становая.

Она прогнозирует ряд встреч и дискуссий между Россией и Соединенными Штатами по Украине, которые в конце концов зайдут в тупик.

"Трамп никогда не предложит Путину то, чего он хочет в Украине", - добавила она.

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