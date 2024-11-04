Почти 1 тыс. обвинительных актов по преступлениям против нацбезопасности направлены в суд с начала полномасштабного вторжения РФ, - ГБР. ИНФОГРАФИКА
Государственное бюро расследований с начала полномасштабного вторжения РФ направило в суд почти 1 тыс. обвинительных актов о преступлениях против нацбезопасности. По некоторым уголовным производствам суды уже назначили реальные сроки заключения задержанным перебежчикам.
Об этом сообщили в Государственном бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, всего с начала вторжения ГБР расследовало 2 тыс. 399 уголовных производств о преступлениях против национальной безопасности Украины.
Среди них:
- 1 тыс. 746 уголовных производств - по факту государственной измены (ст. 111 УК Украины);
- 503 уголовных производства - по факту коллаборационной деятельности (ст. 111-1 УК Украины);
- 38 уголовных производств - в отношении пособников государству-агрессору (ст. 111-2 УК Украины) и другие.
Кроме того, по результатам проведения досудебных расследований:
- 1 тыс. 239 лицам сообщено о подозрении;
- 501 человек объявлен в розыск;
- 1 тыс. 317 человек проверяются на причастность к государственной измене и коллаборационной деятельности;
- 997 обвинительных актов направлено в суд.
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Олександр Дніпро
показать весь комментарий04.11.2024 13:25 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
ЭндиСтар
показать весь комментарий04.11.2024 13:39 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Віталій #584752
показать весь комментарий04.11.2024 15:06 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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