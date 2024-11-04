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Почти 1 тыс. обвинительных актов по преступлениям против нацбезопасности направлены в суд с начала полномасштабного вторжения РФ, - ГБР. ИНФОГРАФИКА

Злочини проти нацбезпеки

Государственное бюро расследований с начала полномасштабного вторжения РФ направило в суд почти 1 тыс. обвинительных актов о преступлениях против нацбезопасности. По некоторым уголовным производствам суды уже назначили реальные сроки заключения задержанным перебежчикам.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, всего с начала вторжения ГБР расследовало 2 тыс. 399 уголовных производств о преступлениях против национальной безопасности Украины.

Среди них:

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Злочини проти нацбезпеки

Кроме того, по результатам проведения досудебных расследований:

  • 1 тыс. 239 лицам сообщено о подозрении;
  • 501 человек объявлен в розыск;
  • 1 тыс. 317 человек проверяются на причастность к государственной измене и коллаборационной деятельности;
  • 997 обвинительных актов направлено в суд.

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Автор: 

нацбезопасность (227) ГБР (3076)


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04.11.2024 13:25 Ответить
ну і ? 1000 проваджень і жодного вироку за три роки ? своїх не саджають зелені ?
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04.11.2024 13:39 Ответить
Оприлюднити судові вироки по цім справам з оголошенням визначених покарань - беззаперечно було б справжнім шоком для громадян України! Не на часі??
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04.11.2024 15:06 Ответить
 
 