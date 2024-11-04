Почти 1 тыс. обвинительных актов по преступлениям против нацбезопасности направлены в суд с начала полномасштабного вторжения РФ, - ГБР. ИНФОГРАФИКА

Государственное бюро расследований с начала полномасштабного вторжения РФ направило в суд почти 1 тыс. обвинительных актов о преступлениях против нацбезопасности. По некоторым уголовным производствам суды уже назначили реальные сроки заключения задержанным перебежчикам.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, всего с начала вторжения ГБР расследовало 2 тыс. 399 уголовных производств о преступлениях против национальной безопасности Украины.

Среди них:

1 тыс. 746 уголовных производств - по факту государственной измены (ст. 111 УК Украины);

503 уголовных производства - по факту коллаборационной деятельности (ст. 111-1 УК Украины);

38 уголовных производств - в отношении пособников государству-агрессору (ст. 111-2 УК Украины) и другие.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада разрешила увольнять рабочих за неинформирование о родственниках в России и на оккупированных территориях

Кроме того, по результатам проведения досудебных расследований:

1 тыс. 239 лицам сообщено о подозрении;

501 человек объявлен в розыск;

1 тыс. 317 человек проверяются на причастность к государственной измене и коллаборационной деятельности;

997 обвинительных актов направлено в суд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд признал виновными в государственной измене 5 судей из Крыма и перебежчика из Луганской области, - ГБР