1068 человек, 100 из которых дети, пострадали в Украине из-за вражеских мин и взрывоопасных предметов. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину от мин и взрывоопасных остатков войны пострадали 1068 человек.

Об этом сообщили в Главном управлении противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину и по состоянию на 1 ноября 2024 года из-за вражеских мин и взрывоопасных остатков войны пострадали 1068 человек, из которых дети - 100, взрослые - 968.

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Сообщается, что больше всего от взрывоопасных предметов пострадали фермеры - 199 человек.

Среди других пострадавших:

работники критической инфраструктуры - 112 человек;

безработные - 96 человек;

ученики - 90 человек.

пенсионеры - 80 человек;

водители - 79 человек.

"Сбор данных проводится Главным управлением противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности на системной основе, в рамках выполнения пункта 35 Плана мероприятий Осло по имплементации Конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении Anti-Personnel Mine Ban Convention (Оттавская конвенция)", - добавили в ГУ противоминной деятельности.

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Также отмечается, что правоохранительные органы Украины открывают уголовные производства о нарушении РФ правил и обычаев ведения войны по факту каждого подрыва среди украинского гражданского населения на российских минах.

В ГУ противоминной деятельности отмечают, что соответствующая база данных и интерактивная карта помогает правительственным и гуманитарным организациям проводить в опасных регионах информирование населения о рисках, связанных с взрывоопасными предметами, а также оказывать помощь пострадавшим от минно-взрывных травм.

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