Джонсон считает, что Трамп не допустит победы РФ в войне против Украины: У него будет жесткая позиция

Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что в случае победы на президентских выборах в США Дональд Трамп не допустит победы России в войне против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом Джонсон сказал в интервью CNN.

По убеждению Джонсона, простого продолжения нынешней политики президента США Джо Байдена в отношении Украины "недостаточно, даже если Камала (Харрис. - Ред.) победит".

Он также вспомнил свои встречи с Трампом на посту министра иностранных дел Великобритании, отметив, что "по всем ключевым вопросам он (Трамп. - Ред.) придерживался очень твердой позиции - будь то речь шла об Иране, Сирии или Украине, России или Путине".

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"Я слышу, что говорят другие. И сказать, что я не нервничаю, было бы неправдой. Я действительно крайне обеспокоен. Но я считаю, на основании того, что Дональд Трамп делал в прошлом, что у него будет твердая позиция", - подчеркнул экс-премьер Британии.

По мнению Джонсона, Трамп, который увлечен "возвращением Америке величия", не захочет начать свой президентский срок, "позволив, по сути, советской империи "вернуть величие"".

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