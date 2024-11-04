Джонсон считает, что Трамп не допустит победы РФ в войне против Украины: У него будет жесткая позиция
Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что в случае победы на президентских выборах в США Дональд Трамп не допустит победы России в войне против Украины.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом Джонсон сказал в интервью CNN.
По убеждению Джонсона, простого продолжения нынешней политики президента США Джо Байдена в отношении Украины "недостаточно, даже если Камала (Харрис. - Ред.) победит".
Он также вспомнил свои встречи с Трампом на посту министра иностранных дел Великобритании, отметив, что "по всем ключевым вопросам он (Трамп. - Ред.) придерживался очень твердой позиции - будь то речь шла об Иране, Сирии или Украине, России или Путине".
"Я слышу, что говорят другие. И сказать, что я не нервничаю, было бы неправдой. Я действительно крайне обеспокоен. Но я считаю, на основании того, что Дональд Трамп делал в прошлом, что у него будет твердая позиция", - подчеркнул экс-премьер Британии.
По мнению Джонсона, Трамп, который увлечен "возвращением Америке величия", не захочет начать свой президентский срок, "позволив, по сути, советской империи "вернуть величие"".
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Ну, подивимось, але нічого гарного я від нього не чекаю.
Але впевнений, Трамп піде шляхом найменшого опору, тобто нагибання України. Це на порядки легше, ніж нагнути рашку. Бо раптом не нагнеться, тоді що? Прощай вялічіє гамєрікі?
- Ти за всьо отвєтішь!
- овєчаю: пошол *****.
памятаю як Трамп рятував Джонсона у ковід.
Цікавий ньюанс , администрація демократів ігнорувала Джонсона . Хоча США і Британія- близькі стратегичні партнери