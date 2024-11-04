РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5082 посетителя онлайн
Новости
3 504 24

Джонсон считает, что Трамп не допустит победы РФ в войне против Украины: У него будет жесткая позиция

Джонсон вважає, що Трамп не допустить перемоги РФ

Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что в случае победы на президентских выборах в США Дональд Трамп не допустит победы России в войне против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом Джонсон сказал в интервью CNN.

По убеждению Джонсона, простого продолжения нынешней политики президента США Джо Байдена в отношении Украины "недостаточно, даже если Камала (Харрис. - Ред.) победит".

Он также вспомнил свои встречи с Трампом на посту министра иностранных дел Великобритании, отметив, что "по всем ключевым вопросам он (Трамп. - Ред.) придерживался очень твердой позиции - будь то речь шла об Иране, Сирии или Украине, России или Путине".

Читайте также: Путин мог бы не напасть на Украину, если бы президентом США был Трамп, - Джонсон

"Я слышу, что говорят другие. И сказать, что я не нервничаю, было бы неправдой. Я действительно крайне обеспокоен. Но я считаю, на основании того, что Дональд Трамп делал в прошлом, что у него будет твердая позиция", - подчеркнул экс-премьер Британии.

По мнению Джонсона, Трамп, который увлечен "возвращением Америке величия", не захочет начать свой президентский срок, "позволив, по сути, советской империи "вернуть величие"".

Читайте также: "Мы хронически недооценивали их ярость", - Борис Джонсон призвал разрешить ВСУ бить дальнобойными ракетами по территории РФ

Автор: 

Трамп Дональд (5842) Джонсон_Борис (506)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+8
Шукати порозуміння з агресорами - це така у нього тверда позиція?
Ну, подивимось, але нічого гарного я від нього не чекаю.
показать весь комментарий
04.11.2024 17:38 Ответить
+6
Ой ну тут такі роздуми не в фаворі. Ще трохи вулиці Б.Джонсона треба буде перейменовувати назад)))
показать весь комментарий
04.11.2024 17:40 Ответить
+6
Слабко віриться у такий поворот подій. Хоча, побачимо.
Але впевнений, Трамп піде шляхом найменшого опору, тобто нагибання України. Це на порядки легше, ніж нагнути рашку. Бо раптом не нагнеться, тоді що? Прощай вялічіє гамєрікі?
показать весь комментарий
04.11.2024 17:55 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Шукати порозуміння з агресорами - це така у нього тверда позиція?
Ну, подивимось, але нічого гарного я від нього не чекаю.
показать весь комментарий
04.11.2024 17:38 Ответить
ну порузуміння може бути різне, наприклад каже, х.ло, ти звалюєш нафіг і ми тебе не бомбим, порузумілися чи, ні?
показать весь комментарий
04.11.2024 17:52 Ответить
Слабко віриться у такий поворот подій. Хоча, побачимо.
Але впевнений, Трамп піде шляхом найменшого опору, тобто нагибання України. Це на порядки легше, ніж нагнути рашку. Бо раптом не нагнеться, тоді що? Прощай вялічіє гамєрікі?
показать весь комментарий
04.11.2024 17:55 Ответить
якраз вялічєї Амерікі він збереже, він всетаки бізнесмен і як кожен бізнесмен, він вірить в договори і що їх треба дотримуватись, а х...ло порушило всі договори і йому цього не пробачать, має відповідати
показать весь комментарий
04.11.2024 20:10 Ответить
росія просто зараз порушує договір про нерозповсюдження ЯЗ, і що, де відповідальність.
- Ти за всьо отвєтішь!
- овєчаю: пошол *****.
показать весь комментарий
05.11.2024 09:26 Ответить
бо у того гопніка, а по факту сцикливого гондураса, якого всі чмирили по підерскіх подворотнях, є ядрьона бонба. хоча є інші способи, як опутити підарашку, але це буде боляче їх економіці.
показать весь комментарий
05.11.2024 11:13 Ответить
на 79-ому році нічого твердого вже нема
показать весь комментарий
04.11.2024 17:40 Ответить
А кацапи вже шампанське приготували!
показать весь комментарий
04.11.2024 17:40 Ответить
кацапам ще минула каденція відригується
показать весь комментарий
04.11.2024 18:12 Ответить
Ой ну тут такі роздуми не в фаворі. Ще трохи вулиці Б.Джонсона треба буде перейменовувати назад)))
показать весь комментарий
04.11.2024 17:40 Ответить
Це англійський гумор?
показать весь комментарий
04.11.2024 17:41 Ответить
Це цинізм авантюриста.
показать весь комментарий
04.11.2024 17:45 Ответить
У Байдена була позиція на пів шостої, у Гарріс її взагалі не буде
показать весь комментарий
04.11.2024 17:43 Ответить
Гарріс взагалі не буде, тому немає значення, в якій вона там позиції.
показать весь комментарий
05.11.2024 09:27 Ответить
Трамп забуде про Україну одразу, як тільки ***** пошле його нахій. Та й взагалі мєдвєдка вже озвучив, що буде з трампом у випадку таких балачок.
показать весь комментарий
04.11.2024 17:44 Ответить
Браво Б. Джонсон!
показать весь комментарий
04.11.2024 17:48 Ответить
Намагатися бути оракулом неадекватного маразматика - шкідливе для репутації заняття , хоча, може, і прибуткове.
показать весь комментарий
04.11.2024 17:49 Ответить
Думаю, що при Трампе Джонсон получить якусь важливу посаду - може ООН буде керувати
памятаю як Трамп рятував Джонсона у ковід.
Цікавий ньюанс , администрація демократів ігнорувала Джонсона . Хоча США і Британія- близькі стратегичні партнери
показать весь комментарий
04.11.2024 17:54 Ответить
Звісно недопустить. Але точно скоротить допомогу. Запропонує угоду, яку ***** не захоче виконувати, бо нащо якщо СВО ідьот по плану. Пошантажує Зелю щоб той йшов на поступки, Зеля як завжди публічно псіхоне. Це все триватиме рік-півтора і за цей час кацапи окупують рештки Донбасу і будуть стояти десь під Запоріжжям та Павлоградом. І це максимально позитивний варіант.
показать весь комментарий
04.11.2024 18:10 Ответить
Борис, не будь наивным. Трамп сдаст Украину с потрохами и скажет что ето и есть поражение Сосии. Уже раскачивают тему что Сосия ничего в Украине не добилась. Вот и отдадут Сосии окупированные территории и будут расказывать что не дали Сосии захватить всю Украину. Еще и друг другу грамоты и нобелевские премии мира вручать будут
показать весь комментарий
04.11.2024 20:26 Ответить
А що вже Трамп переміг ?
показать весь комментарий
04.11.2024 20:56 Ответить
Джонсон возможно прав если бы Израйль не воевал с кем нибудь. Но сечас Я уверен что Трамп прежде всего поможет Израилю. Будет давать оружье, бомбить Иран...
показать весь комментарий
04.11.2024 22:54 Ответить
Johnson started the process of saving Ukraine, and Trump will end it. One savior worthy of the other.
показать весь комментарий
05.11.2024 00:06 Ответить
Сумно... але в цій грі ми нічого не можемо змінити... так що поживемо та побачимо
показать весь комментарий
05.11.2024 01:51 Ответить
 
 