Совместное производство БПЛА, боеприпасов, комплектующих и средств РЭБ: Украина и Литва подписали меморандум о сотрудничестве в сфере оборонной промышленности

Министр обороны Украины Рустем Умеров, министр национальной обороны Литвы Лауринас Кащюнас и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин подписали меморандум о сотрудничестве в сфере оборонной промышленности, который предусматривает, в частности, совместное производство БПЛА, боеприпасов, комплектующих и средств РЭБ.

Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в Киеве имел честь приветствовать моего хорошего друга и надежного союзника - министра национальной обороны Литвы Лауринаса Кащюнаса. Вместе с литовским коллегой и министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Германом Сметаниным подписали документ, направленный на усиление наших защитников на поле боя: Меморандум о взаимопонимании между Министерством обороны Украины, Министерством национальной обороны Литовской Республики, Министерством экономики и инноваций Литовской Республики и Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины о сотрудничестве в сфере оборонной промышленности", - сообщил Умеров.

По его словам, меморандум предусматривает, в частности, совместное производство БПЛА и компонентов к ним, боеприпасов и комплектующих, средств РЭБ, разработку передовых технологий.

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Также министр обороны Украины поблагодарил Литву и лично Кащюнаса за всестороннюю поддержку Украины.

"Литва - наш верный друг, который помогает нам дипломатически, экономически и, самое главное, военно", - добавил Умеров.

Сообщается также, что во время встречи стороны обсудили конкретные пути углубления сотрудничества. Среди тем - планы на 2025 год, направленные на еще большую военную помощь Украине.

Кроме того, представители украинской разведки предоставили подробную информацию литовским партнерам по актуальной ситуации на фронте. Проанализировали агрессивные планы врага на осень и зиму.

"Сегодня мы видим, как Россия получает помощь от диктаторских режимов, включая привлечение живой силы из Северной Кореи. Но, убежден, с такими надежными партнерами, как Литва, мы одолеем агрессора", - подытожил Умеров.

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