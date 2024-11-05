Страны G7 готовят общий ответ на использование Россией войск КНДР против Украины
Министры иностранных дел стран "Большой семерки" и трех ключевых стран-союзниц группы заявили, что серьезно обеспокоены развертыванием северокорейских войск в РФ и работают над совместным ответом на такое развитие событий.
Об этом говорится в заявлении министров, опубликованном на сайте МИД Японии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Кроме членов "Группы семи" - США, Японии, Италии, Великобритании, Германии, Франции, Канады и ЕС - заявление также подписали Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия.
Чиновники указанных стран заявили, что выражают "серьезную обеспокоенность в связи с развертыванием войск КНДР в РФ, которые могут быть использованы на поле боя против Украины".
"Несколько тысяч военных КНДР были развернуты в РФ. Прямая поддержка КНДР агрессивной войны РФ против Украины, кроме демонстрации отчаянных усилий Москвы компенсировать свои потери, будет означать опасное расширение конфликта, что будет иметь серьезные последствия для мира и безопасности в Европе и Индо-Тихоокеанском регионе", - говорится в заявлении.
Министры отметили, что они "самым решительным образом" осуждают усиление военного сотрудничества между Северной Кореей и РФ, в частности, "незаконную закупку" Москвой северокорейских баллистических ракет.
Министры призвали КНДР прекратить оказывать помощь РФ в ее захватнической войне. Они также "глубоко обеспокоены" потенциальной возможностью любой передачи Северной Корее технологий, связанных с ядерным оружием или баллистическими ракетами.
Кроме того, министры "Группы семи" подтвердили приверженность поддержке Украины и заявили, что работают с международными партнерами "над скоординированным ответом на новое развитие событий".
Участие войск КНДР в войне РФ против Украины
Напомним, что ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил привлечение Россией северокорейских солдат в войне против Украины.
25 октября президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий.
28 октября в Пентагоне заявили, что КНДР отправила в Россию около 10 тысяч своих военных для учений и дальнейшего участия в боевых действиях против Украины, что произойдет в течение "следующих нескольких недель".
В Пентагоне сообщили, что украинские войска могут использовать предоставленное им американское оружие против северокорейских военных, если КНДР вступит в войну против Украины на стороне России.
Представитель Пентагона Пэт Райдер заявил, что примерно несколько тысяч северокорейских солдат уже отправились в Курскую область в России. Меньшее их количество уже находится в Курской области.
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У пуціна обов'язково станеться тривалий напад діареї
Они все необучаемы? Скажи Дон?
Хоча... це ж одне й те саме.
Але війська цих країн, на ЛБЗ, чи хоча би в тилу в Україні, чи хоча би зброя з БК в потрібній кількості та в номенклатурі - було би кращою реакцією...
Роблю висновок, що на Цензорі таки ледь не кожен може бути міністром закордонних справ країн "Великої сімки".
매우 우려됨