РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7742 посетителя онлайн
Новости Война
4 925 44

Страны G7 готовят общий ответ на использование Россией войск КНДР против Украины

сімка

Министры иностранных дел стран "Большой семерки" и трех ключевых стран-союзниц группы заявили, что серьезно обеспокоены развертыванием северокорейских войск в РФ и работают над совместным ответом на такое развитие событий.

Об этом говорится в заявлении министров, опубликованном на сайте МИД Японии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Кроме членов "Группы семи" - США, Японии, Италии, Великобритании, Германии, Франции, Канады и ЕС - заявление также подписали Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия.

Чиновники указанных стран заявили, что выражают "серьезную обеспокоенность в связи с развертыванием войск КНДР в РФ, которые могут быть использованы на поле боя против Украины".

"Несколько тысяч военных КНДР были развернуты в РФ. Прямая поддержка КНДР агрессивной войны РФ против Украины, кроме демонстрации отчаянных усилий Москвы компенсировать свои потери, будет означать опасное расширение конфликта, что будет иметь серьезные последствия для мира и безопасности в Европе и Индо-Тихоокеанском регионе", - говорится в заявлении.

Министры отметили, что они "самым решительным образом" осуждают усиление военного сотрудничества между Северной Кореей и РФ, в частности, "незаконную закупку" Москвой северокорейских баллистических ракет.

Также читайте: Значительная часть войск КНДР сейчас находится в прифронтовых регионах Курской области, - разведка Южной Кореи

Министры призвали КНДР прекратить оказывать помощь РФ в ее захватнической войне. Они также "глубоко обеспокоены" потенциальной возможностью любой передачи Северной Корее технологий, связанных с ядерным оружием или баллистическими ракетами.

Кроме того, министры "Группы семи" подтвердили приверженность поддержке Украины и заявили, что работают с международными партнерами "над скоординированным ответом на новое развитие событий".

Участие войск КНДР в войне РФ против Украины

Напомним, что ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил привлечение Россией северокорейских солдат в войне против Украины.

25 октября президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий.

28 октября в Пентагоне заявили, что КНДР отправила в Россию около 10 тысяч своих военных для учений и дальнейшего участия в боевых действиях против Украины, что произойдет в течение "следующих нескольких недель".

В Пентагоне сообщили, что украинские войска могут использовать предоставленное им американское оружие против северокорейских военных, если КНДР вступит в войну против Украины на стороне России.

Представитель Пентагона Пэт Райдер заявил, что примерно несколько тысяч северокорейских солдат уже отправились в Курскую область в России. Меньшее их количество уже находится в Курской области.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Около 10 тыс. военных КНДР находятся на Курщине и могут вступить в бой в ближайшие дни, - Госдепартамент США

Автор: 

G7 (875) КНДР (1239)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+29
Колективна стурбованість? Непогано...
У пуціна обов'язково станеться тривалий напад діареї
показать весь комментарий
05.11.2024 16:31 Ответить
+12
Дивіться там, не вичерпайте всі запаси занепокоєності та стурбованості, бо вже іранські війська на підході.
показать весь комментарий
05.11.2024 16:39 Ответить
+10
ага... голосно пукнуть...
показать весь комментарий
05.11.2024 16:34 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Колективна стурбованість? Непогано...
У пуціна обов'язково станеться тривалий напад діареї
показать весь комментарий
05.11.2024 16:31 Ответить
Собакоїди вже трусяться. Не то від страху, не то від сміху.
показать весь комментарий
05.11.2024 16:43 Ответить
Сто четыре года назад дедушка одного известного "ДОНа" не то что смеялся, ржал в седле, выступая с шашкой на какого то Махно. От тут в нынешей Запорожской области и пиз.....ц пришел всей Дикой дивизии. Дон. Кого только не принесло на неньку Украину. От польского пана до ассорти в Гражданскую. Даже потомки Одиссея приходили права качать. Потом, кроме немца, румыны точно были. "Римляні убогі" Всех закопали. И вот те на кореец смеётся.
Они все необучаемы? Скажи Дон?
показать весь комментарий
05.11.2024 18:14 Ответить
Краще би здох той путлЄр і весь його виводок 🤬
показать весь комментарий
05.11.2024 17:03 Ответить
ага... голосно пукнуть...
показать весь комментарий
05.11.2024 16:34 Ответить
Ні! Висловлять потужне занепокоєння з рішучим засужденням!
Хоча... це ж одне й те саме.
показать весь комментарий
05.11.2024 16:43 Ответить
ну ці стурбованості та занепокоєння, порівняно з трампіським примусом до капітуляції України - все ж таки менше зло...
показать весь комментарий
05.11.2024 16:53 Ответить
Тільки щоб потім не виявилось що трампістський "примус до капітуляції" і камальский "зате вдалось зберегти суверенітет України" відрізняються лише 3-5 додатковими роками війни.
показать весь комментарий
05.11.2024 17:34 Ответить
Ми ніколи не дізнаємось, що б там було при Камалі.
показать весь комментарий
05.11.2024 17:37 Ответить
Можно сохранить этот пост?
показать весь комментарий
05.11.2024 18:16 Ответить
На здоров'я. Трамп переміг з абсолютно розгромним рахунком.
показать весь комментарий
06.11.2024 06:27 Ответить
іншими словами, ти пропонуєш капітулювати вже сьогодні
показать весь комментарий
05.11.2024 23:04 Ответить
Дивіться там, не вичерпайте всі запаси занепокоєності та стурбованості, бо вже іранські війська на підході.
показать весь комментарий
05.11.2024 16:39 Ответить
Рецепт приготування відповіді у тіктоці підглянули? Чи ще його шукають?
показать весь комментарий
05.11.2024 16:41 Ответить
Дуже потужна "серйозна стурбованість у зв'язку з розгортанням військ КНДР в РФ, які можуть бути використані на полі бою проти України". Хоча, користь цієї інфи в іншому: доводить, що з числа G20 до наших союзників, окрім Євросоюзу, входять ще й Південна Корея, Австралія та Нова Зеландія.
Але війська цих країн, на ЛБЗ, чи хоча би в тилу в Україні, чи хоча би зброя з БК в потрібній кількості та в номенклатурі - було би кращою реакцією...
показать весь комментарий
05.11.2024 16:45 Ответить
Це як? Пердонуть у калюжу усі оазом?!
показать весь комментарий
05.11.2024 16:49 Ответить
Ні! По черзі.
показать весь комментарий
05.11.2024 16:54 Ответить
Як завжди - потужне занепокоєння?
показать весь комментарий
05.11.2024 16:52 Ответить
Марно іронізуєте. Ще такої величезної стурбованості ніхто не бачив.Чорт вас смиконув з сциклопами зв*язатись.
показать весь комментарий
05.11.2024 17:00 Ответить
Сколько шуму а толку то будет ноль. Северная корея это прикормленная Китаем лавочка и завязана исключительно на Китай. Санкциями ее не пронять а наемники...были есть и будут. Седня лапти вербуют сев.коров завтра негрочеловеков... Послезавтра вообще в Никарагуа навербуют дурачков
показать весь комментарий
05.11.2024 17:05 Ответить
Шо значить "вєрбуют"? Який прекрасний наратив "вєрбовка" - а можна ще "завєрбовать" китайську армію мільйонів 20, - це ж не буде війна з Китаєм а просто "вєрбовка", да?
показать весь комментарий
05.11.2024 17:10 Ответить
Клоуни іпані...
показать весь комментарий
05.11.2024 17:06 Ответить
Ууух как союзники обеспокоятся, аж обосрутся!!
показать весь комментарий
05.11.2024 17:06 Ответить
Будет хор озабоченных?
показать весь комментарий
05.11.2024 17:08 Ответить
Хотів написати про потужну занепокоєність, але тут вже й так написали без мене.

Роблю висновок, що на Цензорі таки ледь не кожен може бути міністром закордонних справ країн "Великої сімки".
показать весь комментарий
05.11.2024 17:09 Ответить
Серйозна стурбованість це потужно... Мля...
показать весь комментарий
05.11.2024 17:20 Ответить
Надпотужна мегамастурбованість
показать весь комментарий
05.11.2024 17:22 Ответить
Голови країн G7 вилізуть на лавочку і висловлять стурбованість і занепоєння хором, повторивши три рази.
показать весь комментарий
05.11.2024 17:27 Ответить
візьмуть і пернуть у відповідь
показать весь комментарий
05.11.2024 17:41 Ответить
А я глибоко стурбований тим, що кити вимирають і чим це допоможе китам?
показать весь комментарий
05.11.2024 17:45 Ответить
І чому це вони вимирають? Напередодні Цензор писав. Один кіт москаля зжер. Так що за котів не турбуйтесь.
показать весь комментарий
05.11.2024 18:20 Ответить
Ответ будет решительный и беспощадный, полный мешок взволнованностей с озабоченностями.
показать весь комментарий
05.11.2024 17:50 Ответить
Какой накуй ответ , корейцы уже собак жареных продают
показать весь комментарий
05.11.2024 18:02 Ответить
я знаю що 7 дуп пропердять
매우 우려됨
показать весь комментарий
05.11.2024 18:24 Ответить
Патужно! Як й завжди
показать весь комментарий
05.11.2024 18:56 Ответить
ну а зелёный идиот чего не зовёт войска НАТО в Украину? а потому что он предатель
показать весь комментарий
05.11.2024 18:59 Ответить
септет - ансамбль із 7 виконавців, чекаємо нового "шедевра!
показать весь комментарий
05.11.2024 19:01 Ответить
Дайте угадаю,будет выражено коллективное осуждение,глубокая обеспокоенность,мелкий понос,и протест на гербовой бумаге с печатями.
показать весь комментарий
05.11.2024 20:19 Ответить
готовят очередную порцыю особо жырных встревоженностей и обеспокоенностей?!
показать весь комментарий
05.11.2024 20:23 Ответить
Туалетний папір вам подати, щоб витерти ту "відповідь", що з вас, лицемірні серуни, вилізе?
показать весь комментарий
05.11.2024 20:53 Ответить
Озабоченные. Разрешат стрелять точечно по корейцам. Чтобы только россиян не задеть. Ракета подлетает к казарме: "тук-тук, россияне есть?! Раз два три четыре пять я иду искать. Кто не спрятался я не виноват!
показать весь комментарий
05.11.2024 21:16 Ответить
Ух ты как в этот раз быстро и все вместе! Допускаю, что всех собак спустят с цепи на узкожопоглазых! Ну вот кто бы так догадался и сумел?!
показать весь комментарий
06.11.2024 19:11 Ответить
 
 