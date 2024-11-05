Страны G7 готовят общий ответ на использование Россией войск КНДР против Украины

Министры иностранных дел стран "Большой семерки" и трех ключевых стран-союзниц группы заявили, что серьезно обеспокоены развертыванием северокорейских войск в РФ и работают над совместным ответом на такое развитие событий.

Об этом говорится в заявлении министров, опубликованном на сайте МИД Японии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Кроме членов "Группы семи" - США, Японии, Италии, Великобритании, Германии, Франции, Канады и ЕС - заявление также подписали Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия.

Чиновники указанных стран заявили, что выражают "серьезную обеспокоенность в связи с развертыванием войск КНДР в РФ, которые могут быть использованы на поле боя против Украины".

"Несколько тысяч военных КНДР были развернуты в РФ. Прямая поддержка КНДР агрессивной войны РФ против Украины, кроме демонстрации отчаянных усилий Москвы компенсировать свои потери, будет означать опасное расширение конфликта, что будет иметь серьезные последствия для мира и безопасности в Европе и Индо-Тихоокеанском регионе", - говорится в заявлении.

Министры отметили, что они "самым решительным образом" осуждают усиление военного сотрудничества между Северной Кореей и РФ, в частности, "незаконную закупку" Москвой северокорейских баллистических ракет.

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Министры призвали КНДР прекратить оказывать помощь РФ в ее захватнической войне. Они также "глубоко обеспокоены" потенциальной возможностью любой передачи Северной Корее технологий, связанных с ядерным оружием или баллистическими ракетами.

Кроме того, министры "Группы семи" подтвердили приверженность поддержке Украины и заявили, что работают с международными партнерами "над скоординированным ответом на новое развитие событий".

Участие войск КНДР в войне РФ против Украины

Напомним, что ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил привлечение Россией северокорейских солдат в войне против Украины.

25 октября президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий.

28 октября в Пентагоне заявили, что КНДР отправила в Россию около 10 тысяч своих военных для учений и дальнейшего участия в боевых действиях против Украины, что произойдет в течение "следующих нескольких недель".

В Пентагоне сообщили, что украинские войска могут использовать предоставленное им американское оружие против северокорейских военных, если КНДР вступит в войну против Украины на стороне России.

Представитель Пентагона Пэт Райдер заявил, что примерно несколько тысяч северокорейских солдат уже отправились в Курскую область в России. Меньшее их количество уже находится в Курской области.

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