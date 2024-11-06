На Кураховском направлении отбито 56 атак, враг пытался продвинуться около 12 населенных пунктов, - Генштаб
В общем, за прошедшие сутки, 5 ноября 2024 года, на фронте было зафиксировано 140 боевых столкновений.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Удары по территории Украины
По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных и 97 авиационных ударов, применил четыре ракеты и сбросил 142 КАБа. Кроме этого, россияне задействовали для поражения 1370 дронов-камикадзе и осуществили более четырех тысяч обстрелов, из них 79 - из реактивных систем залпового огня.
Агрессор наносил авиаудары в районах населенных пунктов Великая Писаревка, Беловоды, Поповка, Заруцкое, Кияница Сумской области; Питомник, Казачья Лопань, Бочковое, Байрак, Петропавловка, Пристин Харьковской области; Твердохлебово Луганской области; Терны, Часов Яр, Ступочки, Торецк, Константиновка, Дружба, Петровка, Сухая Балка, Александрополь, Валентиновка Донецкой области; Новодарьевка, Белогорье, Малая Токмачка, Орехов, Новоандреевка Запорожской области.
Удары по врагу
За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 7 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, две наземные станции управления БПЛа, один пункт управления и один полевой склад боеприпасов захватчиков.
Напоминается, что в целом, потери российских захватчиков за минувшие сутки составили 1250 человек. Также украинские воины обезвредили 6 танков, 11 боевых бронированных машин, 20 артиллерийских систем, 57 БПЛА оперативно-тактического уровня, 55 автомобилей и единицу специальной техники оккупантов.
Обстановка на Харьковщине
Как отмечается, на Харьковском направлении враг восемь раз безуспешно пытался вклиниться в оборону наших защитников неподалеку от Волчанска.
На Купянском направлении за сутки произошло восемь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Загрызово, Синьковки и Кругляковки. На данном направлении враг активно применял авиацию.
Обстановка на Востоке
По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг при поддержке авиации атаковал восемь раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Грековки, Твердохлебово, Новомихайловки, Макеевки, Тернов и Катериновки.
На Сиверском направлении украинские защитники отбили один штурм российских захватчиков вблизи Белогоровки.
Также информируется, что при поддержке авиации оккупанты дважды атаковали в районах Белогоровки на Краматорском направлении.
Активно применяя бомбардировочную авиацию на Торецком направлении, враг совершил две атаки неподалеку Торецка.
"На Покровском направлении наши защитники остановили 33 штурмовые действия агрессора в сторону населенных пунктов Проминь, Лысовка, Новогродовка, Крутой Яр, Селидово и Гродовка.
На Кураховском направлении Силы обороны отбили 56 атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться в районах Волченки, Степановки, Ильинки, Березки, Кременной Балки, Катериновки, Новоселидовки, Новодмитровки, Острого, Максимильяновки, Антоновки и Елизаветовки", - говорится в сообщении.
Обстановка на Юге
Также Генштаб информирует, что на Времевском направлении противник совершил десять штурмов наших позиций в районе Константинопольского, Раздольного и Трудового.
На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил, однако активно применял штурмовую авиацию в районе населенного пункта Белогорье.
На Ореховском направлении оккупанты один раз без успеха атаковали в сторону Орехова.
На Приднепровском направлении за минувшие сутки наши защитники остановили три попытки российских захватчиков продвинуться вперед, получили жесткий отпор, понеся потери отошли.
Обстановка на Севере
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.
Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.
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