На Кураховском направлении отбито 56 атак, враг пытался продвинуться около 12 населенных пунктов, - Генштаб

В общем, за прошедшие сутки, 5 ноября 2024 года, на фронте было зафиксировано 140 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удары по территории Украины

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных и 97 авиационных ударов, применил четыре ракеты и сбросил 142 КАБа. Кроме этого, россияне задействовали для поражения 1370 дронов-камикадзе и осуществили более четырех тысяч обстрелов, из них 79 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары в районах населенных пунктов Великая Писаревка, Беловоды, Поповка, Заруцкое, Кияница Сумской области; Питомник, Казачья Лопань, Бочковое, Байрак, Петропавловка, Пристин Харьковской области; Твердохлебово Луганской области; Терны, Часов Яр, Ступочки, Торецк, Константиновка, Дружба, Петровка, Сухая Балка, Александрополь, Валентиновка Донецкой области; Новодарьевка, Белогорье, Малая Токмачка, Орехов, Новоандреевка Запорожской области.

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Удары по врагу

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 7 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, две наземные станции управления БПЛа, один пункт управления и один полевой склад боеприпасов захватчиков.

Напоминается, что в целом, потери российских захватчиков за минувшие сутки составили 1250 человек. Также украинские воины обезвредили 6 танков, 11 боевых бронированных машин, 20 артиллерийских систем, 57 БПЛА оперативно-тактического уровня, 55 автомобилей и единицу специальной техники оккупантов.

Обстановка на Харьковщине

Как отмечается, на Харьковском направлении враг восемь раз безуспешно пытался вклиниться в оборону наших защитников неподалеку от Волчанска.

На Купянском направлении за сутки произошло восемь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Загрызово, Синьковки и Кругляковки. На данном направлении враг активно применял авиацию.

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Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг при поддержке авиации атаковал восемь раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Грековки, Твердохлебово, Новомихайловки, Макеевки, Тернов и Катериновки.

На Сиверском направлении украинские защитники отбили один штурм российских захватчиков вблизи Белогоровки.

Также информируется, что при поддержке авиации оккупанты дважды атаковали в районах Белогоровки на Краматорском направлении.

Активно применяя бомбардировочную авиацию на Торецком направлении, враг совершил две атаки неподалеку Торецка.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 33 штурмовые действия агрессора в сторону населенных пунктов Проминь, Лысовка, Новогродовка, Крутой Яр, Селидово и Гродовка.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 56 атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться в районах Волченки, Степановки, Ильинки, Березки, Кременной Балки, Катериновки, Новоселидовки, Новодмитровки, Острого, Максимильяновки, Антоновки и Елизаветовки", - говорится в сообщении.

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Обстановка на Юге

Также Генштаб информирует, что на Времевском направлении противник совершил десять штурмов наших позиций в районе Константинопольского, Раздольного и Трудового.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил, однако активно применял штурмовую авиацию в районе населенного пункта Белогорье.

На Ореховском направлении оккупанты один раз без успеха атаковали в сторону Орехова.

На Приднепровском направлении за минувшие сутки наши защитники остановили три попытки российских захватчиков продвинуться вперед, получили жесткий отпор, понеся потери отошли.

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Обстановка на Севере

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.