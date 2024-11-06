Начато тестирование новых образцов женской демисезонной и зимней формы. Продолжается внедрение элементов инклюзивности, - Минобороны

Министерство обороны Украины начало тестирование новых образцов женской формы, в частности демисезонной и зимней. Кроме того, продолжается реализация Национальной стратегии безбарьерности.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Минобороны, об этом шла речь во время совещания, посвященного вопросам инклюзивности и безбарьерности, состоявшегося под председательством заместителя министра обороны Украины бригадного генерала юстиции Сергея Мельника.

Как отмечается, сейчас продолжаются полевые испытания демисезонной формы для женщин, а первые образцы зимней формы подготовлены к научно-исследовательским испытаниям.

"Внедрение женской формы важно, в том числе и потому, что размерная сетка формы для мужчин не является актуальной для женщин", - отметил Мельник.

По его словам, процесс замедляется из-за низкой заинтересованности производителей предоставлять тестовые образцы для проведения испытаний, необходимых для разработки технических условий для производства.

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Кроме того, Министерство учитывает результаты тестирования летней формы и нательного белья в полевых условиях. Сообщается, что уже запланированы изменения в технические условия отдельных элементов военной одежды с учетом отзывов женщин-военнослужащих.

Также Мельник отметил необходимость обеспечить женские бронежилеты, которые бы отвечали требованиям защиты при уменьшении веса бронеплит.

В Минобороны также сообщили, что в рамках проекта "Пакет раненого", инициированного министерством в этом году, разрабатываются требования к адаптивной одежде, которая будет предоставляться раненым военнослужащим.

Согласно плану, с 2025 года комплект такой одежды будет выдаваться безвозвратно и бесплатно в стабилизационных пунктах и во время стационарного лечения. Проект охватывает все подразделения Сил обороны и безопасности, поэтому требует межведомственного согласования и принятия соответствующего постановления Кабинета Министров Украины.

Кроме того, в рамках реализации Национальной стратегии безбарьерности Украины Министерство обороны до конца 2024 года проведет реконструкцию части своих зданий.

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"На этот год были запланированы и профинансированы работы по 10 медицинским учреждениям Минобороны. Там будут построены и введены в эксплуатацию лифты, пандусы и другое оборудование, что облегчит жизнь военнослужащим, которые получили инвалидность и имеют соответствующие потребности. Уже планируем дальнейшие шаги в этом направлении и на следующий год", - отметил Мельник.

Кроме того, заместитель министра обороны добавил, что сейчас формируется перечень объектов министерства, которые будут подлежать реконструкции в 2025 году, а также определяются сроки начала и завершения работ и источники финансирования.

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