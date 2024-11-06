В Киеве возобновили движение поездов "синей" ветки метро. Пассажирку, попавшую под поезд, госпитализировали (обновлено)
Несколько станций "синей" ветки метро в Киеве закрыты на вход для пассажиров из-за падения человека под поезд.
Об этом вечером 6 ноября сообщила Киевская городская государственная администрация, информирует Цензор.НЕТ.
На вход для пассажиров закрыты сразу четыре станций метро "синей" ветки:
- "Дворец "Украина",
- "Лыбидская",
- "Голосеевская",
- "Демиевская".
"На станции "Лыбедская" пассажир попал под поезд. На место происшествия вызваны медики и правоохранители", - сообщили в КГГА.
Там добавили, что движение поездов на линии организовано от станции "Героев Днепра" до станции "Олимпийская" и от станции "Теремки" до станции "Васильковская".
Обновленная информация
В 20:15 в КГГА сообщили, что движение поездов синей линии возобновлено.
Также возобновлена работа станций "Дворец "Украина", "Лыбидская", "Голосеевская", "Демеевская".
Пассажирку, попавшую под поезд, госпитализировали. Обстоятельства инцидента выясняют правоохранители.
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