В Киеве возобновили движение поездов "синей" ветки метро. Пассажирку, попавшую под поезд, госпитализировали (обновлено)

Несколько станций "синей" ветки метро в Киеве закрыты на вход для пассажиров из-за падения человека под поезд.

Об этом вечером 6 ноября сообщила Киевская городская государственная администрация, информирует Цензор.НЕТ.

На вход для пассажиров закрыты сразу четыре станций метро "синей" ветки:

"Дворец "Украина",

"Лыбидская",

"Голосеевская",

"Демиевская".

"На станции "Лыбедская" пассажир попал под поезд. На место происшествия вызваны медики и правоохранители", - сообщили в КГГА.

Там добавили, что движение поездов на линии организовано от станции "Героев Днепра" до станции "Олимпийская" и от станции "Теремки" до станции "Васильковская".

Обновленная информация

В 20:15 в КГГА сообщили, что движение поездов синей линии возобновлено.

Также возобновлена ​​работа станций "Дворец "Украина", "Лыбидская", "Голосеевская", "Демеевская".

Пассажирку, попавшую под поезд, госпитализировали. Обстоятельства инцидента выясняют правоохранители.

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