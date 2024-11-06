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В Киеве возобновили движение поездов "синей" ветки метро. Пассажирку, попавшую под поезд, госпитализировали (обновлено)

У Києві закрили на вхід чотири станції метро через падіння людини під потяг

Несколько станций "синей" ветки метро в Киеве закрыты на вход для пассажиров из-за падения человека под поезд.

Об этом вечером 6 ноября сообщила Киевская городская государственная администрация, информирует Цензор.НЕТ.

На вход для пассажиров закрыты сразу четыре станций метро "синей" ветки:

  • "Дворец "Украина",
  • "Лыбидская",
  • "Голосеевская",
  • "Демиевская".

"На станции "Лыбедская" пассажир попал под поезд. На место происшествия вызваны медики и правоохранители", - сообщили в КГГА.

Там добавили, что движение поездов на линии организовано от станции "Героев Днепра" до станции "Олимпийская" и от станции "Теремки" до станции "Васильковская".

Обновленная информация

В 20:15 в КГГА сообщили, что движение поездов синей линии возобновлено.

Также возобновлена ​​работа станций "Дворец "Украина", "Лыбидская", "Голосеевская", "Демеевская".

Пассажирку, попавшую под поезд, госпитализировали. Обстоятельства инцидента выясняют правоохранители.

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Автор: 

КГГА (2991) Киев (25795) Метрополитен (1017)


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А де студентки з матюкливими транспарантами під мерією..? Кличко-о-о..! Це ж він винен.
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06.11.2024 20:31 Ответить
 
 