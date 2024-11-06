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Новости Война
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США и союзники в совместном заявлении осудили развертывание Россией войск КНДР вблизи Украины

СШа та ЄС про розгортання РФ військ КНДР

США, Европейский Союз и еще девять стран Свободного мира сделали совместное заявление, в котором осудили развертывание Россией войск Северной Кореи возле украинской границы для использования их в боевых действиях.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте Государственного департамента США, информирует Цензор.НЕТ.

В заявлении говорится, что "прямая поддержка КНДР агрессивной войны РФ против Украины и демонстрация усилий компенсировать потери может означать опасное расширение конфликта с существенными последствиями для мира и безопасности в европейском и индо-тихоокеанском регионах".

Как отмечается в документе, такие действия Москвы и Пхеньяна означают дальнейшее нарушение международного права и важнейших принципов Устава ООН.

Дипломаты также осудили усиление военного сотрудничества России и Северной Кореи, в частности экспорт из КНДР и "незаконные закупки Россией баллистических ракет КНДР", использование Россией этих ракет и боеприпасов против Украины.

Читайте также: Умеров подтвердил первые боестолкновения между ВСУ и войсками КНДР

Кроме этого, министры не исключают потенциальную возможность передачи Москвой Северной Корее российских ядерных или баллистических технологий, что является нарушением резолюций Совета безопасности ООН.

В совместном заявлении министров содержится призыв к КНДР прекратить оказание помощи РФ в ее агрессивной войне.

"Мы вновь подтверждаем нашу непоколебимую приверженность поддержке Украины, которая защищает свою свободу, суверенитет, независимость и территориальную целостность. Мы работаем с нашими международными партнерами для скоординированной реакции на это развитие событий", - говорится в документе.

Документ подписали главы внешнеполитических ведомств Австралии, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Республики Корея, Новой Зеландии, Великобритании, США, а также Высокий представитель Европейского Союза.

Читайте также: Военные КНДР в первом бою на Курщине пытались найти слабые места в обороне ВСУ, - NYT

Участие войск КНДР в войне РФ против Украины

Напомним, что ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил привлечение Россией северокорейских солдат в войне против Украины.

25 октября президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий.

28 октября в Пентагоне заявили, что КНДР отправила в Россию около 10 тысяч своих военных для учений и дальнейшего участия в боевых действиях против Украины, что произойдет в течение "следующих нескольких недель".

В Пентагоне сообщили, что украинские войска могут использовать предоставленное им американское оружие против северокорейских военных, если КНДР вступит в войну против Украины на стороне России.

Представитель Пентагона Пэт Райдер заявил, что примерно несколько тысяч северокорейских солдат уже отправились в Курскую область в России. Меньшее их количество уже находится в Курской области.

5 ноября министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил первые столкновения украинских Сил обороны с войсками КНДР.

Читайте также: Угроза глобальной безопасности, - Рютте об участии войск КНДР в войне России против Украины

Автор: 

КНДР (1241) россия (96455) США (27336) Евросоюз (17343)


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Топ комментарии
+12
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06.11.2024 21:36 Ответить
+12
Чергове потужне засудження від діда, після якого довго провітрюють в овальному кабінеті.
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06.11.2024 21:38 Ответить
+10
що зробили в плані допомоги українському народові західно європейські .натівські.американські "стурбованості" засудження" "занепокоєння" рашистської окупації України і геноциду українського . крім "словесного ,лицемірного їхнього брехливого поносу"???Вся ця тріскотня СЛОВЕСНА США.НАТО І ЄСне вартує шкарлупи виїденого яйця...Чи як би то сказати,все це є не що інше, як до рашистської манди дверцята"
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06.11.2024 21:41 Ответить
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А трамп потисне руку пуйлу і скаже "Забирай 6 областей мені не шкода"
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06.11.2024 21:34 Ответить
Трамп потисне руку Павелу і скаже "Давай таких як АРТЕМ Булискерия назад в неньку - 6 областей відвойовувати будуть"
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06.11.2024 21:40 Ответить
цього "трамбон" ніколи не скаже.В нього з куйлом виконання минулих "оманських домовленостей" .згідно котрих ці окуповані області мають відійти під контроль куйлу...
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06.11.2024 21:44 Ответить
А ти тупа тварина вже готова здавати українські території таких як ти мій брат на нулі розстрілював
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07.11.2024 22:10 Ответить
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06.11.2024 21:36 Ответить
Верховний Зупинювач війн на планеті вже взуває капці.
Не розходьтеся!
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06.11.2024 21:40 Ответить
Чергове потужне засудження від діда, після якого довго провітрюють в овальному кабінеті.
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06.11.2024 21:38 Ответить
І поставили зі сто Шторм Шедл - оце була б гарна відповідь Заходу
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06.11.2024 21:38 Ответить
Ось і все малята світ остаточно ліг під диктаторів. Шоб би нє било вайни. Я хоть і не поціновувач вусатого *** лукашінка, але памʼятаю його слова перед війною:
- Захід не буде воювати вони солодко живуть , та не хотітимуть це все втратити….
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06.11.2024 21:40 Ответить
що зробили в плані допомоги українському народові західно європейські .натівські.американські "стурбованості" засудження" "занепокоєння" рашистської окупації України і геноциду українського . крім "словесного ,лицемірного їхнього брехливого поносу"???Вся ця тріскотня СЛОВЕСНА США.НАТО І ЄСне вартує шкарлупи виїденого яйця...Чи як би то сказати,все це є не що інше, як до рашистської манди дверцята"
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06.11.2024 21:41 Ответить
Слухай зеуроде - може напиши це усім лідерам Європи, а не тут сри?
Давай нехай припинять постачати зброю, гроші - і через тиждень всі "ляжуть" під *****....
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07.11.2024 09:25 Ответить
"сибірський валянок" ,якщо Ти не бачиш(через постійно заляті "бояришнею більмаки" ),що Україну фактично "кладуть" під куйла, через недопостачання зброї і "кладуть" із великими людськими жертвами українського народу ,та величезними руйнаціями інфраструктури" , то щоб не бути подібним до Твого рашистського хамства, просто нагадаю "курс рашистського корита" ,яким відправив його український захисник ,з острова Зміїний...
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07.11.2024 09:47 Ответить
https://imgbb.com/
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06.11.2024 21:44 Ответить
З перемогою Трампа у путлєра є два шляхи: або вован стає слухняною дівчинкою і і йде за Дональдом "під вінець", або Трамп згодом веде путьку до прокурора у Гаазі. Це якщо Америка справді стає величною. У іншому випадку про велич не йтиметься, і усілякі шавки продовжать жахати світ, як у попередні роки правління демократів.
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06.11.2024 21:44 Ответить
Але буде навпаки. На наш український превеликий жаль.
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07.11.2024 00:42 Ответить
На превеликий жаль наш розумний нарід в 19 році зробив свій вибір. Нарід казав гірше не буде.
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07.11.2024 08:02 Ответить
після чергового "засудження" північні корейці від страху вкакалися і впісялися, і побігли назад сибіром до свого сонцеликого товариша кіма.
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06.11.2024 21:51 Ответить
Потужно... Потужніже навіть , ніж може сам Зе....
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06.11.2024 21:52 Ответить
Всі дружненько перднули
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06.11.2024 21:59 Ответить
Може і дійсно республіканці будуть рішучишими за демократів-імпотентів?
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06.11.2024 22:00 Ответить
Хіба що у захоплені влади і переслідуваннях опонентів.
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06.11.2024 22:06 Ответить
Нічого он скоро можна буде США з лав вільного світу мінусувати. Трамп збирається до смерті в президентах сидіти і за цей час захопити всі гілки влади, і зробити їх поністю підвладними йому,а також переслідувати всіх, хто був чи буде проти нього. Project 2025, Agenda 47 цьому підтвердження.
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06.11.2024 22:05 Ответить
А мені цікаво, Трамбон вже зателефонував Найвеличнішому і х*йлу у першу ж ніч після обрання як і обіцяв?
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06.11.2024 22:12 Ответить
Ну вот а вы говорили что зря собираются на заседание. Серьезное осуждение ето вам не хухры-мухры. Преступников можно сказать вогнали в краску
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06.11.2024 22:17 Ответить
Бляха, вони що реально не розуміють, як вони жалюгідно виглядають?
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06.11.2024 22:21 Ответить
Тоже осудил, что имело такое же значение (т.е. никакого).
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06.11.2024 22:21 Ответить
Це вже навіть не смішно.
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06.11.2024 23:08 Ответить
дегенерати
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06.11.2024 23:36 Ответить
Ааааааа.... Ну, если уж решительно осудили, развертывание, то те быстро начнут свёртывание. Всегда так бывает
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07.11.2024 06:24 Ответить
Серіал "Засудження-Стурбованість". Третій сезон.
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07.11.2024 06:55 Ответить
Південна Корея збільшить допомогу Україні, через цього Швайне Кіма.
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07.11.2024 08:12 Ответить
 
 