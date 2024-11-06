США и союзники в совместном заявлении осудили развертывание Россией войск КНДР вблизи Украины

США, Европейский Союз и еще девять стран Свободного мира сделали совместное заявление, в котором осудили развертывание Россией войск Северной Кореи возле украинской границы для использования их в боевых действиях.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте Государственного департамента США, информирует Цензор.НЕТ.

В заявлении говорится, что "прямая поддержка КНДР агрессивной войны РФ против Украины и демонстрация усилий компенсировать потери может означать опасное расширение конфликта с существенными последствиями для мира и безопасности в европейском и индо-тихоокеанском регионах".

Как отмечается в документе, такие действия Москвы и Пхеньяна означают дальнейшее нарушение международного права и важнейших принципов Устава ООН.

Дипломаты также осудили усиление военного сотрудничества России и Северной Кореи, в частности экспорт из КНДР и "незаконные закупки Россией баллистических ракет КНДР", использование Россией этих ракет и боеприпасов против Украины.

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Кроме этого, министры не исключают потенциальную возможность передачи Москвой Северной Корее российских ядерных или баллистических технологий, что является нарушением резолюций Совета безопасности ООН.

В совместном заявлении министров содержится призыв к КНДР прекратить оказание помощи РФ в ее агрессивной войне.

"Мы вновь подтверждаем нашу непоколебимую приверженность поддержке Украины, которая защищает свою свободу, суверенитет, независимость и территориальную целостность. Мы работаем с нашими международными партнерами для скоординированной реакции на это развитие событий", - говорится в документе.

Документ подписали главы внешнеполитических ведомств Австралии, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Республики Корея, Новой Зеландии, Великобритании, США, а также Высокий представитель Европейского Союза.

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Участие войск КНДР в войне РФ против Украины

Напомним, что ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил привлечение Россией северокорейских солдат в войне против Украины.

25 октября президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий.

28 октября в Пентагоне заявили, что КНДР отправила в Россию около 10 тысяч своих военных для учений и дальнейшего участия в боевых действиях против Украины, что произойдет в течение "следующих нескольких недель".

В Пентагоне сообщили, что украинские войска могут использовать предоставленное им американское оружие против северокорейских военных, если КНДР вступит в войну против Украины на стороне России.

Представитель Пентагона Пэт Райдер заявил, что примерно несколько тысяч северокорейских солдат уже отправились в Курскую область в России. Меньшее их количество уже находится в Курской области.

5 ноября министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил первые столкновения украинских Сил обороны с войсками КНДР.

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