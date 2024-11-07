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Трамп и президент Южной Кореи обсудили участие КНДР в войне на стороне РФ

Юн Сок Йоль

Южнокорейский президент Юн Сок Йоль поздравил Дональда Трампа с избранием 47-м президентом США. По телефону они договорились провести личную встречу в ближайшее время.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание Yonhap News Agency.

Во время беседы президент Южной Кореи поздравил Трампа с "убедительной победой" на президентских выборах. Лидеры обсудили сотрудничество между странами в сферах безопасности, экономики и глобальных вопросов.

Как сообщил представитель президента Южной Кореи, Трамп подчеркнул стремление США сотрудничать с Южной Кореей в судостроении - в частности, в таких сферах, как морское кораблестроение, экспорт, ремонт и техническое обслуживание.

Согласно информации южнокорейского чиновника, Юн и Трамп также обсудили "ситуацию в Северной Корее", включая недавние разработки ядерного оружия, запуски ракет и размещение войск в России. Кроме того, лидеры выразили обеспокоенность по вопросам безопасности и срочности ситуации в Украине.

В Офисе президента Южной Кореи отметили, что была достигнута договоренность о проведении личной встречи в ближайшее время.

"Они согласились, что необходимо обсудить эти вопросы лично, и договорились встретиться как можно быстрее, когда будет определена дата и место", - сообщил заместитель советника Юна по национальной безопасности.

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Напомним, по результатам выборов в США Трамп набирает 277 голосов и одерживает победу.

Лидеры европейских стран и генсек НАТО Марк Рютте поздравили Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США.

Также Трампа одним из первых поздравил президент Украины Владимир Зеленский. Пословам Зеленского, Украина ожидает "эпоху сильных Соединенных Штатов Америки под решительным руководством Президента Трампа".

Поздравления и свои мысли относительно победы Трампа на выборах и ожидания от такого результата выразили также и политики Украины.

Автор: 

КНДР (1242) Южная Корея (340) Трамп Дональд (5855)


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Покидьки Кацапи сподіваються, що після 20 січня Трамп предасть Україну Путлеру Засранковичу.
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07.11.2024 08:20 Ответить
Генрал СВР
Дорогие подписчики и гости канала! Победа Дональда Трампа на выборах президента США наполнила собой весь вчерашний день российского руководства. Воодушевление этой победой, по не вполне ясным причинам, создало в политбюро 2.0 иллюзию причастности к этому событию. Похожие настроения были и во время предыдущего избрания Трампа, но сейчас надежды некоторых представителей российской власти обрели конкретные формы, которыми они поспешили поделиться с самим свежеизбранным президентом США. Мы уже сообщали, что представители обеих башен Кремля по своим каналам отправили поздравления и поделились своим видением перспектив взаимоотношений с новой администрацией Белого дома. Трамп довольно быстро отреагировал, отправив два послания примерно одного содержания. Он поблагодарил за поздравления и передал, что представит своё мнение по основным позициям уже в ближайшие дни или даже часы. Основным и отдельным вопросом Трамп упомянул необходимость уладить "инцидент" в Украине, и он надеется на понимание и содействие со стороны российского руководства по этой проблеме.
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07.11.2024 08:50 Ответить
Тампон заборонить Сеулу давати зброю Україні, якщо раптом забажає, опісля переляку кремлівського
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07.11.2024 08:33 Ответить
Отупевшее Зе Бидло, а где здесь бенин Оманский Нарик???
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07.11.2024 08:36 Ответить
47-м президент США має взяти шефство над 47-ю бригадою
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07.11.2024 08:50 Ответить
Не треба писати всяку дурню. Те що Трамп казав до виборів може бути відкинуте зовсім. Треба дивитись на поведінку в кріслі хазяїна великої частини світу. Все залежиить від того треба йому Україна чи ні.
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07.11.2024 08:54 Ответить
А ці все обговорюють..... якась єра політиків-обговорювачів занепокоєних......
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07.11.2024 09:44 Ответить
Жирік теж шампанське пив, трам-пам-пам там один слабенький співав, а чим обернулося? Та і відверто кажучи, те що робить США при Байдені, це каплі щоб ми не померли. Так шо, буде видно.
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07.11.2024 10:39 Ответить
Трамп уже один раз обісрався з КНДР. Мало вам? Притягнув навіть авіаносець під Корею. І що? Товстунчик тільки статус собі набив. Сам президент США випросив з ним зустріч, поговорив, і був посланий.
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07.11.2024 11:53 Ответить
 
 