Трамп и президент Южной Кореи обсудили участие КНДР в войне на стороне РФ
Южнокорейский президент Юн Сок Йоль поздравил Дональда Трампа с избранием 47-м президентом США. По телефону они договорились провести личную встречу в ближайшее время.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание Yonhap News Agency.
Во время беседы президент Южной Кореи поздравил Трампа с "убедительной победой" на президентских выборах. Лидеры обсудили сотрудничество между странами в сферах безопасности, экономики и глобальных вопросов.
Как сообщил представитель президента Южной Кореи, Трамп подчеркнул стремление США сотрудничать с Южной Кореей в судостроении - в частности, в таких сферах, как морское кораблестроение, экспорт, ремонт и техническое обслуживание.
Согласно информации южнокорейского чиновника, Юн и Трамп также обсудили "ситуацию в Северной Корее", включая недавние разработки ядерного оружия, запуски ракет и размещение войск в России. Кроме того, лидеры выразили обеспокоенность по вопросам безопасности и срочности ситуации в Украине.
В Офисе президента Южной Кореи отметили, что была достигнута договоренность о проведении личной встречи в ближайшее время.
"Они согласились, что необходимо обсудить эти вопросы лично, и договорились встретиться как можно быстрее, когда будет определена дата и место", - сообщил заместитель советника Юна по национальной безопасности.
Напомним, по результатам выборов в США Трамп набирает 277 голосов и одерживает победу.
Лидеры европейских стран и генсек НАТО Марк Рютте поздравили Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США.
Также Трампа одним из первых поздравил президент Украины Владимир Зеленский. Пословам Зеленского, Украина ожидает "эпоху сильных Соединенных Штатов Америки под решительным руководством Президента Трампа".
Поздравления и свои мысли относительно победы Трампа на выборах и ожидания от такого результата выразили также и политики Украины.
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Дорогие подписчики и гости канала! Победа Дональда Трампа на выборах президента США наполнила собой весь вчерашний день российского руководства. Воодушевление этой победой, по не вполне ясным причинам, создало в политбюро 2.0 иллюзию причастности к этому событию. Похожие настроения были и во время предыдущего избрания Трампа, но сейчас надежды некоторых представителей российской власти обрели конкретные формы, которыми они поспешили поделиться с самим свежеизбранным президентом США. Мы уже сообщали, что представители обеих башен Кремля по своим каналам отправили поздравления и поделились своим видением перспектив взаимоотношений с новой администрацией Белого дома. Трамп довольно быстро отреагировал, отправив два послания примерно одного содержания. Он поблагодарил за поздравления и передал, что представит своё мнение по основным позициям уже в ближайшие дни или даже часы. Основным и отдельным вопросом Трамп упомянул необходимость уладить "инцидент" в Украине, и он надеется на понимание и содействие со стороны российского руководства по этой проблеме.