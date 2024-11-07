Трамп и президент Южной Кореи обсудили участие КНДР в войне на стороне РФ

Южнокорейский президент Юн Сок Йоль поздравил Дональда Трампа с избранием 47-м президентом США. По телефону они договорились провести личную встречу в ближайшее время.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание Yonhap News Agency.

Во время беседы президент Южной Кореи поздравил Трампа с "убедительной победой" на президентских выборах. Лидеры обсудили сотрудничество между странами в сферах безопасности, экономики и глобальных вопросов.

Как сообщил представитель президента Южной Кореи, Трамп подчеркнул стремление США сотрудничать с Южной Кореей в судостроении - в частности, в таких сферах, как морское кораблестроение, экспорт, ремонт и техническое обслуживание.

Согласно информации южнокорейского чиновника, Юн и Трамп также обсудили "ситуацию в Северной Корее", включая недавние разработки ядерного оружия, запуски ракет и размещение войск в России. Кроме того, лидеры выразили обеспокоенность по вопросам безопасности и срочности ситуации в Украине.

В Офисе президента Южной Кореи отметили, что была достигнута договоренность о проведении личной встречи в ближайшее время.

"Они согласились, что необходимо обсудить эти вопросы лично, и договорились встретиться как можно быстрее, когда будет определена дата и место", - сообщил заместитель советника Юна по национальной безопасности.

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Напомним, по результатам выборов в США Трамп набирает 277 голосов и одерживает победу.

Лидеры европейских стран и генсек НАТО Марк Рютте поздравили Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США.

Также Трампа одним из первых поздравил президент Украины Владимир Зеленский. Пословам Зеленского, Украина ожидает "эпоху сильных Соединенных Штатов Америки под решительным руководством Президента Трампа".

Поздравления и свои мысли относительно победы Трампа на выборах и ожидания от такого результата выразили также и политики Украины.