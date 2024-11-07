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Никто в мире сейчас точно не знает, как Трамп будет действовать по поводу войны в Украине. Однако можно ожидать "динамическое президентство", - Туск

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск щодо Трампа

Премьер-министр Польши Дональд Туск, заявил, что не знает никого, кто сейчас мог бы точно сказать, как президент США Дональд Трамп будет действовать в вопросе войны России против Украины, поскольку в последние месяцы звучали "меняющиеся мнения".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом Туск заявил во время пресс-конференции в Варшаве.

"Бесспорно, можем ожидать динамичного президентства, и мы должны быть готовы к изменениям по сравнению с президентом Джо Байденом. Что это означает также для нас в ключевом деле безопасности, то есть в вопросе: Украина, Россия, война? Означает ли это изменение фронта в Вашингтоне? Я не знаю сегодня в мире никого, кто бы точно ответил на этот вопрос. В последние месяцы мы слышали переменные мнения, переменные предложения по различным вопросам", - отметил Туск.

Также он отметил, что Трамп является "требовательным партнером", но у него во время председательства в Совете ЕС (2014-2019 гг.) при первой каденции Трампа (2017-2021 гг.) сложились "хорошие отношения".

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Как отметил Туск, Трамп исповедует один принцип в политике, который не скрывает: он использует "определенного рода непредсказуемость".

"Я часто слышал, также и в разговорах с глазу на глаз от Дональда Трампа, что это хороший способ застать кого-то врасплох. Иногда он таким образом застает врасплох союзников, иногда - врагов", - подчеркнул премьер Польши.

По его словам, можно ожидать "динамичное президентство", которое будет отличаться от президентства Джо Байдена. В то же время, он заверил, что несмотря на "динамику событий" Польша должна определять и делать то, что в ее интересах.

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Туск отметил, что он "в недалеком будущем" встретится с новоизбранным президентом США. Зато еще несколько недель главой Белого дома будет Байден, а потому ситуация на фронте и общие польско-американские интересы "требуют быть зрелыми и серьезными".

"Я знаю, что должен делать совместно с нашими американскими друзьями, и не позволю себе никаких рисков", - подытожил премьер Польши.

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Автор: 

Туск Дональд (767) Трамп Дональд (5855)


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Топ комментарии
+4
Так. На божевільного нарциса, який нікому нічого не винен надіятися це така собі ідея
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07.11.2024 13:23 Ответить
+2
негативне зміцнення, теж зміцнення?
2019 рік - 23.74 гривні за долар
2024 рік - 41.34 гривні за долар.
😂🤣
заливай бурням мочу і далі....
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07.11.2024 14:36 Ответить
+1
Та просто все поздає. Аби тільки не воювати. Ось така стратегія.
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07.11.2024 13:21 Ответить
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Мирний план Трампа-Путіна це ******** план Молотова-Рібентропа!
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07.11.2024 13:21 Ответить
Та просто все поздає. Аби тільки не воювати. Ось така стратегія.
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07.11.2024 13:21 Ответить
Так. На божевільного нарциса, який нікому нічого не винен надіятися це така собі ідея
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07.11.2024 13:23 Ответить
На обдовбаного нарциса теж не слід сподіватися !!))
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07.11.2024 13:26 Ответить
Трамп сповідує один принцип у політиці, який не приховує: він використовує "певного роду непередбачуваність".
У русні на кожну хитру сраку знайдеться болт з лівою різьбою.
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07.11.2024 13:23 Ответить
Тількі єдність Європи разом з Україною, врятує Європу від Моськовської орди !!))
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07.11.2024 13:25 Ответить
Это такой намек на Sleepy Joe?
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07.11.2024 13:27 Ответить
Скоріше на Farty Donny
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07.11.2024 13:46 Ответить
Трампон же сказал, что закончит войну за 1 день. Парадом Ху#ла на Крещатике.
Правда, Ху#ло уже за 3 дня "заканчивало". Так что хрен им обоим в грызло.
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07.11.2024 13:32 Ответить
Буде динамити?
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07.11.2024 13:34 Ответить
Підсос зараховано. Це Трамп динамічний? Та він вранці один, в обід інакший, а під вечір взагалі не бере в голову, що наобіцяв зранку.
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07.11.2024 13:38 Ответить
От тільки президентство Трампа розпочнеться десь у квітні. До цього буде піздіти і каламутити воду.
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07.11.2024 13:39 Ответить
у квітні я його вже поминати буду
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07.11.2024 13:45 Ответить
пристрелять його як Кенеді
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07.11.2024 13:40 Ответить
Я буду плакати
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07.11.2024 13:41 Ответить
Угу , коли війська орків зайдуть на територію Польщі , а це станеться, якщо зараз всім світом не знищити їх , то буде вам " динамічне " . "Заморозка " це для дурних , армія пуйла не зупинеться , пуйло пішло Ва банк .
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07.11.2024 13:46 Ответить
Дональд динамічно впаде в маразм як і Джо.
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07.11.2024 13:48 Ответить
військова підтримка буде будь-якому випадку, але вже не на шару
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07.11.2024 13:56 Ответить
Ну до 20 января следующего года презом США остаётся Байден. Трамп пока ничего не может
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07.11.2024 14:02 Ответить
дивно ,але Гривна зміцнюєеться
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07.11.2024 14:03 Ответить
негативне зміцнення, теж зміцнення?
2019 рік - 23.74 гривні за долар
2024 рік - 41.34 гривні за долар.
😂🤣
заливай бурням мочу і далі....
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07.11.2024 14:36 Ответить
Ага. Трамп прийде - порядок наведе! (С)
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07.11.2024 14:22 Ответить
Коли я чую про Туска, то згадую хфотку зустрічі Туск-Путін після трагедії з літаком Качинського. Теж "певного роду непередбачуваність".
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07.11.2024 14:29 Ответить
Трамп вже сказав ясно. Що іще ви не почули?
На диво сподіватись не треба. Воно буде хутіну дзвонити, а як той покличе, то швидко поскаче на зустріч.
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07.11.2024 14:45 Ответить
Непередбачуваний ....іншими словами - прип......й. Цікаві перспективи
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07.11.2024 14:47 Ответить
Так так, довбойоби, агенти *****, ЗЕлені тварюки вони дуже динамічни. Я б сказав - ПОТУЖНО динамічни.
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07.11.2024 14:51 Ответить
Ніхто, начеб-то, у світі не знає, бо до цього офіційна пропаганда "постаралася" й зробила, як завжди, з усіх дурнів (бо на недорозвинених й розрахована), росповсюджуючи маячню що до припущень поведінки кандидатів після виборів.
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07.11.2024 15:40 Ответить
Кандидати точно пряцюють на пропаганду та видають обіцянки в контексті кацапських хателок!!!
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07.11.2024 16:41 Ответить
Піаніст тепер буде небрачною коханкою
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07.11.2024 16:39 Ответить
 
 