Никто в мире сейчас точно не знает, как Трамп будет действовать по поводу войны в Украине. Однако можно ожидать "динамическое президентство", - Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск, заявил, что не знает никого, кто сейчас мог бы точно сказать, как президент США Дональд Трамп будет действовать в вопросе войны России против Украины, поскольку в последние месяцы звучали "меняющиеся мнения".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом Туск заявил во время пресс-конференции в Варшаве.

"Бесспорно, можем ожидать динамичного президентства, и мы должны быть готовы к изменениям по сравнению с президентом Джо Байденом. Что это означает также для нас в ключевом деле безопасности, то есть в вопросе: Украина, Россия, война? Означает ли это изменение фронта в Вашингтоне? Я не знаю сегодня в мире никого, кто бы точно ответил на этот вопрос. В последние месяцы мы слышали переменные мнения, переменные предложения по различным вопросам", - отметил Туск.

Также он отметил, что Трамп является "требовательным партнером", но у него во время председательства в Совете ЕС (2014-2019 гг.) при первой каденции Трампа (2017-2021 гг.) сложились "хорошие отношения".

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Как отметил Туск, Трамп исповедует один принцип в политике, который не скрывает: он использует "определенного рода непредсказуемость".

"Я часто слышал, также и в разговорах с глазу на глаз от Дональда Трампа, что это хороший способ застать кого-то врасплох. Иногда он таким образом застает врасплох союзников, иногда - врагов", - подчеркнул премьер Польши.

По его словам, можно ожидать "динамичное президентство", которое будет отличаться от президентства Джо Байдена. В то же время, он заверил, что несмотря на "динамику событий" Польша должна определять и делать то, что в ее интересах.

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Туск отметил, что он "в недалеком будущем" встретится с новоизбранным президентом США. Зато еще несколько недель главой Белого дома будет Байден, а потому ситуация на фронте и общие польско-американские интересы "требуют быть зрелыми и серьезными".

"Я знаю, что должен делать совместно с нашими американскими друзьями, и не позволю себе никаких рисков", - подытожил премьер Польши.

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