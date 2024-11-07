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Новости
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Тесное сотрудничество России с КНДР, Ираном и Китаем является серьезной угрозой, которую нельзя недооценивать, - премьер-министр Норвегии Стере

норвегія,гар,стере

Все более тесная помощь России от КНДР, Ирана и Китая - это проблема уже не только Украины. Это серьезная угроза, которую нельзя недооценивать.

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Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере сказал в общении со СМИ перед началом встречи Европейского политического сообщества в Будапеште.

Норвежский премьер напомнил о нынешнем положении дел - что с недавних пор военных КНДР начали привлекать к боевым действиям против Украины, к поддержке России привлечены Иран и Китай.

"Это крайне серьезная ситуация для Украины, но это также более масштабная политическая проблема, на которую Соединенные Штаты должны полноценно реагировать. Это та тема, на которую мы должны говорить с США и подчеркивать, что это угроза для наших ценностей, что мы должны сотрудничать в этом вопросе. Это очень серьезная проблема", - подчеркнул он.

Стере добавил, что совокупная помощь стран Европы для Украины сейчас является самой большой, а совокупная помощь Северной Европы и Балтии - на втором месте после американской.

"И, думаю, нам всем надо делать больше", - отметил он.

Автор: 

Иран (2052) КНДР (1242) Норвегия (724) россия (96455)


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Вони для вас загроза, ви для них..
Кінця та краю не видно вашим занепокоєнням.
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07.11.2024 14:05 Ответить
є тема для обговорення на цілі роки...
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07.11.2024 14:08 Ответить
Хоч мають про що поговорити, виразити стурбованості, висловити загепокоєння, рішуче засудити...
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07.11.2024 14:10 Ответить
Це третя світова- диктатори проти демократів
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07.11.2024 14:11 Ответить
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07.11.2024 14:13 Ответить
Ну а як ви хтіли? Ви ж "тесно сотрудничаете" проти мордору. А вони що, будуть шмарклі втирати самі собі?
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07.11.2024 17:17 Ответить
 
 