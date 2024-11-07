План по цифровизации ВВК будет разработан в течение двух недель, - ОП

В течение двух недель Министерство обороны, Министерство здравоохранения и Минцифры разработают шаги по цифровизации военно-врачебных комиссий.

Об этом шла речь на совещании по внедрению реформы МСЭК под председательством заместителя руководителя ОП Ирины Верещук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Главная тема совещания - законопроект Минздрава о реформировании системы назначения статуса инвалидности и ликвидации МСЭК, который вскоре должны рассмотреть на заседании Верховной Рады.

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Представители Министерства здравоохранения рассказали о введении системы оценки повседневного функционирования человека с целью назначения инвалидности. Кроме того, предложили план цифровизации соответствующего процесса. Он предусматривает три этапа, первый из которых должен начаться 1 января следующего года.

Особое внимание на совещании было уделено реформированию военно-врачебных комиссий, в частности благодаря уменьшению бюрократии и созданию прозрачного процесса прохождения ВВК. Это позволит сократить очереди и разгрузить комиссии. В течение двух недель Минобороны, Минздрав и Минцифры разработают шаги по цифровизации ВВК", - говорится в сообщении.