Зеленский: Мы еще не знаем, какими будут действия Трампа, но надеемся, что Америка станет сильнее

Украина надеется, что Соединенные Штаты станут еще сильнее при президентстве Трампа и именно такая Америка нужна Европе.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время открытия саммита Европейского политического сообщества в Будапеште в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Вчера я разговаривал с президентом Трампом, как и многие из вас. Это был хороший, продуктивный разговор. Конечно, мы еще не можем знать, какими будут его конкретные действия. Но мы надеемся, что Америка станет сильнее. Именно такая Америка нужна Европе. А сильная Европа - это то, что нужно Америке. Это связь между союзниками, которую надо ценить и которую нельзя потерять", - сказал он.

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Зеленский отметил, что вызовы растут, и война России против Украины за последний год существенно усилилась.

Президент подчеркнул, что концепция "мир через силу" уже "не раз доказывала свою реалистичность и эффективность". "Сейчас она нужна еще раз", - добавил Зеленский.

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По его словам, не должно быть иллюзий, что, проявив слабость или сдав какие-то европейские позиции, можно купить справедливый мир. "Это просто так не работает. Мир - это награда только для сильных. Поэтому альтернативы сильной Европе нет. А для силы необходимо единство", - отметил президент.