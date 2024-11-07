Зеленский: Мы еще не знаем, какими будут действия Трампа, но надеемся, что Америка станет сильнее
Украина надеется, что Соединенные Штаты станут еще сильнее при президентстве Трампа и именно такая Америка нужна Европе.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время открытия саммита Европейского политического сообщества в Будапеште в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Вчера я разговаривал с президентом Трампом, как и многие из вас. Это был хороший, продуктивный разговор. Конечно, мы еще не можем знать, какими будут его конкретные действия. Но мы надеемся, что Америка станет сильнее. Именно такая Америка нужна Европе. А сильная Европа - это то, что нужно Америке. Это связь между союзниками, которую надо ценить и которую нельзя потерять", - сказал он.
Зеленский отметил, что вызовы растут, и война России против Украины за последний год существенно усилилась.
Президент подчеркнул, что концепция "мир через силу" уже "не раз доказывала свою реалистичность и эффективность". "Сейчас она нужна еще раз", - добавил Зеленский.
По его словам, не должно быть иллюзий, что, проявив слабость или сдав какие-то европейские позиции, можно купить справедливый мир. "Это просто так не работает. Мир - это награда только для сильных. Поэтому альтернативы сильной Европе нет. А для силы необходимо единство", - отметил президент.
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Чим же та розмова була така "продуктивна", якщо в результаті не можемо знати, якими будуть конкретні дії Трампа?
Литвину - ляпас по потилиці, щоб не писав Зеленському ідіотські тексти...
той дебіл, що читає, все одно ніхера не розуміє.
ось вона, верховна влада зе!гундоса! ось він, вирок україні, у всій красі.
відразу починає плазувати перед новим хазяїном.
Чи ну його на фіг той вільний ринок та конкуренцію. Дайош планову економіку!
При нем запустили по Шайрату 60 "Томагавков" (через 48 часов аэродром принял первые самолеты и с него продолжили бомбить).
Произошла бойня вагнеров под Хишамом, которую Москва проглотила.
Плюс поедание стейков и устриц с Кимом.
Это всё. Ничего, вроде, не забыл по мощнейшим международным решениям?
Никаких исходов долгосрочных конфликтов, каких-то ходов неожиданных.
Санкции вкручивали, встречи проводили, оружие в Украину, Израиль, Ливан поставляли, а стейки были вкусные.
Признали при Трампе Иерусалим столицей Израиля, очень помогло в решении конфликта в Газе и Ливане, ага.
Сейчас вот уже Трамп заявил, что надо прекратить огонь в Ливане, а иначе помощь Израилю могут и урезать, а если "Хезболла" не захочет прекращать или потом опять начнет, какие рычаги у США?
Будет помощь от США или нет, наши задачи не меняются.
Кто свято уверен, что пройдет фильтрацию, товарищ майор не вставит ножку от стула, а имущество во время штурма города не сгорит - может продолжать ничего не делать.
Еще пока есть опция искать себя среди 10 млн. беженцев в ЕС - украинцев, сирийцев, ливийцев, ливанцев.
Как долго продлится аукцион невиданной щедрости и реально будет учить язык за условную минималку на семью (а там именно она со страховкой и компенсацией жилья) никто не знает, прецедентов не было еще.
У всех оставшихся в Украине роскоши совсем ничего не делать нет.
Наши проблемы не в Трампе или Шольце, а в том, что Львовский арсенал получил контракт на 100 тысяч чугунных мин, технологии середины прошлого века, и не смог ни в контракт, ни в деньги вернуть без суда.
Что у нас 5 млн. людей способных носить оружие без женщин, но 1.5 млн. уже бронированы, вместе с цирками, зоопарками и ресторанами, до 100 тысяч в СЗЧ.
Миллион же обновил данные, но ждет когда разошлют повестки и пройдет 2 недели когда все кто не пришел станут "в розыске". Может еще хватит тех кто придет сам или нахватят пока на улице.
Что у нас везде оборонительные линии опережающими темпами строятся, только вот в Волчанске и у Липцов тут немного не докопали, но это не страшно.
Что у нас все четко видят как садисты из РФ держат детей в клетках под Изюмом и расстреливают женщин в Селидово, но по всей стране не нашли ничего лучшего чем переложить плиточки, закупить на алике перчаток для реабилитации раненых (с маржей х5), построить в парках закрытые на ключ убежища и ремонт стадиона запилить.
Самый худший для меня маркер - если эти события не сменили прошивку, то уже с большой долей вероятности ничего не изменит.
Но при этом есть и новые бригады, и дальнобойное оружие, и 20 САУ в месяц, и заводы ЕС в стране, и дронов по сотне тысяч штук в месяц и растет число за счет коалиции дронов и частников. Это всё есть, и не только гроб, гроб, кладбище. Так, что нам нужно решать свои задачи, сильные места масштабировать, а слабые подтягивать. Время еще есть.
У британцев, у немцев, у американцев, у поляков свои задачи, вызовы, свои проблемы - иногда они с нами пересекаются, иногда нет.
У нас просто они должны быть другими, кроме как пролезть в депутаты, и ******** на ЖКХ. Тогда не придется молиться на нужный результат выборов за океаном.
Кирил Данильченко.
(с) " Команда новообраного президента США Дональда Трампа розглядає різні варіанти плану врегулювання конфлікту між Україною та росією шляхом "замороження" положення на лінії фронту, повідомляє The Wall Street Journal (WSJ) з посиланням на джерело Трампа.
За інформацією WSJ, працівники Трампа запропонували кілька сценаріїв, один з яких передбачає створення демілітаризованої зони на поточній лінії зіткнення.
Ключові пункти запропонованого плану:
- Демілітаризована зона вздовж лінії фронту. Залишається невідомим, які саме країни повинні відповідати за безпеку цієї зони, однак залучення американських військових виключається.
- Відмова від вступу України в НАТО. Україна має відмовитися від спроби вступити до Альянсу щонайменше на 20 років.
- Продовження військової допомоги США. В обмін на відмову України від планів щодо НАТО Сполучені Штати продовжують постачання озброєння, забезпечуючи підготовку українських військових та надаючи інші форми підтримки.
Наголошую на червоних лініях, які є не лише в Україні, а й в усього вільного світу.
Перше. Жодних компромісів щодо суверенітету і незалежності України. Вона в тій чи іншій формі ніколи не стане колонією росії або не повернеться до зони її впливу.
Друге. Не може бути компромісів з погляду територіальної цілісності України. Вона ніколи не визнає окуповані території та ніколи від них не відмовиться.
Третє. Категорично не можна погодитися на обмеження потужності ЗСУ, бо це є найнадійніший і найефективніший гарант подальшого існування української держави.
Четверте. До повного звільнення наших територій ми не можемо піти на компроміси чи скасування санкцій.
П'яте. Нам треба переконати президента Трампа в тому, що ніякої іншої альтернативи припинення війни, про яку він говорить, не може відбутися без членства України в НАТО. Але для цього ми маємо зробити свою частину домашньої роботи, бо з тим, що є зараз, в НАТО не беруть.
Я не кажу, що ми можемо вижити без американської підтримки. Навпаки.
Ми маємо робити свою частину роботи, а не намагатися перекладати відповідальність на партнерів. Цей сценарій тягне Україну в бік катастрофи. Це безвідповідальна поведінка.
Маємо докласти зусиль, щоб українське питання не стало питанням внутрішньої політики Сполучених Штатів, ба більше, предметом конфлікту між демократами та республіканцями. Українське питання має об'єднувати всіх.
https://uk.tgstat.com/channel/@PresidentPoroshenko
ТАКА ДОЛЯ ОБРІЗАНОГО прязідєньа у ярмолці? я(***)нуковіч питає себе А ЩО, ТАК ММММОЖЖЖНАА????