Приказал ударить ракетой Х-35 по музею Сковороды в Харьковской области: Заочно сообщено о подозрении российскому генералу Кульшу, - СБУ
Собрана доказательная база на российского генерал-майора Дениса Кульша - командира авиационной дивизии военно-воздушных сил РФ, который отдал приказ об ударе по музею Сковороды на Харьковщине.
Об этом сообщили в СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, 6 мая 2022 года по его приказу оккупанты совершили авиаудар по Национальному музею Григория Сковороды на Харьковщине. Для огневого поражения рашисты подняли в воздух истребитель Су-35С, который выпустил по мемориальному комплексу противокорабельную ракету типа Х-35. Тогда в результате вражеской атаки тяжелые ранения получил охранник музея, а здание было фактически разрушено.
Сообщается, что сейчас Кульш и его подчиненные продолжают совершать военные преступления в Украине и регулярно обстреливают гражданскую инфраструктуру Харьковщины. Из-за российских обстрелов есть многочисленные жертвы и раненые жители региона, среди которых и несовершеннолетние дети.
Таким образом, Кульшу заочно сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, отданные приказы о совершении таких действий, совершенного по предварительному сговору группой лиц).
Также в СБУ напомнили, что в июле 2024 года СБУ и ОГП заочно объявили подозрение его подчиненному - российскому полковнику Ивану Панченко, который непосредственно командовал ракетным ударом по музею Сковороды.
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Рідні, так і до манії переслідування недалеко!
Не тямиш - хоч не ганьбися!...
"До основних недоліків Х-35 відносять: вузьку спеціалізацію ракети як протикорабельної, дозвукову швидкість на ділянці прориву ППО і дальність, що вимагає від носія входження в зону далекобійної ППО флагманських кораблів (якщо типові цілі діють у складі угруповання) або берегової ППО. Вузька спеціалізація ракети як протикорабельної не дозволяє їй вражати наземні цілі."
- от шось нема ніякого бажання навіть шукати втрачених контактів з родичами, колишніми українцями з Сумщини (двоюрідними братами-сестрами), по Москвам-Челябінськам-Хабаровськам-Сахалінам... якщо їм не допоміг всеосяжний інтернет самим зробити висновки....
Краще б зробили так що б через деякий час ми прочитали коротенький некролог в російській пресі....