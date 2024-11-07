Приказал ударить ракетой Х-35 по музею Сковороды в Харьковской области: Заочно сообщено о подозрении российскому генералу Кульшу, - СБУ

Собрана доказательная база на российского генерал-майора Дениса Кульша - командира авиационной дивизии военно-воздушных сил РФ, который отдал приказ об ударе по музею Сковороды на Харьковщине.

Об этом сообщили в СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, 6 мая 2022 года по его приказу оккупанты совершили авиаудар по Национальному музею Григория Сковороды на Харьковщине. Для огневого поражения рашисты подняли в воздух истребитель Су-35С, который выпустил по мемориальному комплексу противокорабельную ракету типа Х-35. Тогда в результате вражеской атаки тяжелые ранения получил охранник музея, а здание было фактически разрушено.

Сообщается, что сейчас Кульш и его подчиненные продолжают совершать военные преступления в Украине и регулярно обстреливают гражданскую инфраструктуру Харьковщины. Из-за российских обстрелов есть многочисленные жертвы и раненые жители региона, среди которых и несовершеннолетние дети.

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Таким образом, Кульшу заочно сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, отданные приказы о совершении таких действий, совершенного по предварительному сговору группой лиц).

Также в СБУ напомнили, что в июле 2024 года СБУ и ОГП заочно объявили подозрение его подчиненному - российскому полковнику Ивану Панченко, который непосредственно командовал ракетным ударом по музею Сковороды.

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