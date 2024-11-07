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Приказал ударить ракетой Х-35 по музею Сковороды в Харьковской области: Заочно сообщено о подозрении российскому генералу Кульшу, - СБУ

Собрана доказательная база на российского генерал-майора Дениса Кульша - командира авиационной дивизии военно-воздушных сил РФ, который отдал приказ об ударе по музею Сковороды на Харьковщине.

Об этом сообщили в СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, 6 мая 2022 года по его приказу оккупанты совершили авиаудар по Национальному музею Григория Сковороды на Харьковщине. Для огневого поражения рашисты подняли в воздух истребитель Су-35С, который выпустил по мемориальному комплексу противокорабельную ракету типа Х-35. Тогда в результате вражеской атаки тяжелые ранения получил охранник музея, а здание было фактически разрушено.

Повідомлено про підозру російському генерал-майору Денису Кульшу

Сообщается, что сейчас Кульш и его подчиненные продолжают совершать военные преступления в Украине и регулярно обстреливают гражданскую инфраструктуру Харьковщины. Из-за российских обстрелов есть многочисленные жертвы и раненые жители региона, среди которых и несовершеннолетние дети.

Смотрите: Оккупанты ракетным ударом уничтожили музей Сковороды на Харьковщине, есть раненый. ВИДЕО

Таким образом, Кульшу заочно сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, отданные приказы о совершении таких действий, совершенного по предварительному сговору группой лиц).

Также в СБУ напомнили, что в июле 2024 года СБУ и ОГП заочно объявили подозрение его подчиненному - российскому полковнику Ивану Панченко, который непосредственно командовал ракетным ударом по музею Сковороды.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удар по музею Сковороды является спланированной акцией РФ, потому что Сковородиновка находится отдаленно от других сел и объектов инфраструктуры, - Ткаченко

Автор: 

СБУ (20125) Сковорода Григорий (16) генерал (67)


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Топ комментарии
+3
***** свинорилий
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07.11.2024 17:52 Ответить
+2
А ці як не з одною підозрою, то іншою носяться!
Рідні, так і до манії переслідування недалеко!
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07.11.2024 17:01 Ответить
+1
Ну і рило,ним тільки цуценят лякать.
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07.11.2024 17:02 Ответить
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А ці як не з одною підозрою, то іншою носяться!
Рідні, так і до манії переслідування недалеко!
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07.11.2024 17:01 Ответить
Телепню! Коли "оголошують підозру" - це (по-старому) "висувають звинувачення". Зараз у нас діє судочинство, яке дозволяє заочний розгляд справи (за відсутності підсудного в залі суду). Тобто ми через деякий час матимемо на руках ВИРОК, ЩО ВСТУПИВ У ЗАКОННУ СИЛУ... І тоді ця гнида, будучи генералом з купою грошей, не зможе носа показать в нормальній країні - бо він буде в Інтерполі оголошений "злочинцем, що ухиляється від покарання"...
Не тямиш - хоч не ганьбися!...
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07.11.2024 17:09 Ответить
Ну і рило,ним тільки цуценят лякать.
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07.11.2024 17:02 Ответить
Ну, і чого цей нацист ще живий?
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07.11.2024 17:04 Ответить
О бурмило! На хенералыв з команди сирка схож.
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07.11.2024 17:12 Ответить
Музей був запланованою ціллю для протикорабельної ракети з активною радіолокаційною ГСН?
"До основних недоліків Х-35 відносять: вузьку спеціалізацію ракети як протикорабельної, дозвукову швидкість на ділянці прориву ППО і дальність, що вимагає від носія входження в зону далекобійної ППО флагманських кораблів (якщо типові цілі діють у складі угруповання) або берегової ППО. Вузька спеціалізація ракети як протикорабельної не дозволяє їй вражати наземні цілі."
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07.11.2024 17:16 Ответить
Кульш (Куліш)? - йуда, манкурт, нащадок сексотів, зрадник прадідів - настоящій руzzкій...
- от шось нема ніякого бажання навіть шукати втрачених контактів з родичами, колишніми українцями з Сумщини (двоюрідними братами-сестрами), по Москвам-Челябінськам-Хабаровськам-Сахалінам... якщо їм не допоміг всеосяжний інтернет самим зробити висновки....
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07.11.2024 17:19 Ответить
Кульша - "безрукий" чи "безногий" ... Український діалектизм, що означає людину, яка позбавлена частини кінцівки...
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07.11.2024 18:15 Ответить
Це яким падло треба бути ...шоб бити бомбами по лікарнях , музеях , просто по людям, які без зброї ...і цеж таких руснявих , українські малороси -ждуни ,чекали ...Господи , навіщьо ти відібрав в них розум в 19 р...?!
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07.11.2024 17:40 Ответить
***** свинорилий
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07.11.2024 17:52 Ответить
Слідство,суд,купа витрачених грошей з бюджету .
Краще б зробили так що б через деякий час ми прочитали коротенький некролог в російській пресі....
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07.11.2024 19:50 Ответить
харя генетического алко дегенерата.
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08.11.2024 03:40 Ответить
 
 