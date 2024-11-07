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Президент Южной Кореи Йоль не исключает прямые поставки оружия Украине: Зависит от уровня участия КНДР в войне

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль заявил, что не исключает предоставления оружия непосредственно Украине.

Об этом Юн сказал на пресс-конференции в Сеуле, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По словам президента, решение о поставках оружия будет зависеть от "уровня вовлечения Северной Кореи" в войну России против Украины.

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"Теперь, в зависимости от уровня участия Северной Кореи, мы будем постепенно корректировать нашу стратегию поддержки. Это означает, что мы не исключаем возможности предоставления оружия", - сказал Юн.

Он добавил, что в первую очередь будет рассматриваться передача оборонительного оружия.

"Если мы продолжим поддержку вооружения, мы предоставим приоритет оборонительному оружию как первоочередному", - сказал президент РК.

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Южная Корея проводит политику непредоставления оружия странам, находящимся в вооруженном конфликте, но этот подход может измениться в связи с развертыванием северокорейских войск в РФ для поддержки ее войны против Украины.

Автор: 

оружие (10288) Южная Корея (340)


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Топ комментарии
+12
І ці тільки язиком плещуть. Якого вам рівня підтримки ще не вистачає? Тьфу.
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07.11.2024 17:19 Ответить
+7
Ну, демократії завжди тільки реагують, після того як диктатури вже надають по пиці.
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07.11.2024 17:20 Ответить
+3
😂😂😂
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07.11.2024 17:19 Ответить
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😂😂😂
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07.11.2024 17:19 Ответить
Він не виключає, але поки й не включає.
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07.11.2024 19:07 Ответить
І ці тільки язиком плещуть. Якого вам рівня підтримки ще не вистачає? Тьфу.
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07.11.2024 17:19 Ответить
Ну, демократії завжди тільки реагують, після того як диктатури вже надають по пиці.
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07.11.2024 17:20 Ответить
бояться зачіпити чи порушити права якогось диктатора чи диктатури
а от у диктаторів масове порушення чужих прав є сенсом та основою їхнього життя
се ля ві
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07.11.2024 17:24 Ответить
Та вони будь-кого бояться зачепити. Вони б і нам більше допомагали, але ж це зачепить бюджетні інтереси, хтось зі своїх отримає менше, розплачеться, а це не можна, бо звинуватять у жорстокому поводженні з тваринами.
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07.11.2024 17:26 Ответить
Чудне село! Один раз був,двічі писдили!
А вони що в Засрашку собак їсти приїхали, чи Наташок дрючити? Чудне село!
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07.11.2024 17:21 Ответить
тихо та швидко
чим побільше та різного
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07.11.2024 17:22 Ответить
який тобі ще рівень , вже пряме зіткнення
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07.11.2024 17:23 Ответить
Менше розмов, більше ракет.
І буде всім щастя.
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07.11.2024 17:24 Ответить
Південнокорейці, тільки не уподоблюйтеся Байденам-Напівмірам - або мовчки робіть, або вже краще просто мовчіть...
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07.11.2024 17:25 Ответить
а Йоль не сказав, скільки треба наловити полонених корейців, щоб включити надання зброї безпосередньо Україні?
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07.11.2024 17:26 Ответить
здохлі чучхеїсти вже удобряють курщину, а МЗС Республіки Корея бажає отримати живих полонених в Україні чучхеїстів, які у міжнародних трибуналах розповідатимуть за звірства пончика - дивні люди
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07.11.2024 17:31 Ответить
почему в Корее полиция так не действует, пока не убьют одного, а потом посмотрим будут ли еще убийства ... а может уже пора начинать искать убийцу ? Ну нет мы еще немного подождем
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07.11.2024 17:36 Ответить
Тому що корейську поліцію утримує корейський народ, і вона забов'язана його захищати. Тепер нагадайте мені відколи українці утримують корейську армію? Вони нічого нам не винні
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07.11.2024 19:46 Ответить
ну це ж пистець якийсь..від рівня того що ЧиНівці зроблять Україні...українцям... Краще б ротяки б своєї не відкривало..
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07.11.2024 17:40 Ответить
Тоже "обеспокоенные"...
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07.11.2024 18:10 Ответить
Складається враження, що писдоту з усього світу гнатимуть на забій до нас. Та чи надовго нас вистачить?
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07.11.2024 19:10 Ответить
Який придурок писав заголовок? У корейців прізвище стоїть на першому місці, а на останньому друга частина імені🤦🏼‍♀️ Називати його "Йоль" це дуже фамільярно, так тільки близькі люди можуть на нього казати і то не всі. Піпець грамотії😵‍💫
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07.11.2024 19:43 Ответить
Уровень участия Севера = уровню помощи Юга

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07.11.2024 21:00 Ответить
 
 