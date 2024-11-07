Президент Южной Кореи Йоль не исключает прямые поставки оружия Украине: Зависит от уровня участия КНДР в войне

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль заявил, что не исключает предоставления оружия непосредственно Украине.

Об этом Юн сказал на пресс-конференции в Сеуле, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По словам президента, решение о поставках оружия будет зависеть от "уровня вовлечения Северной Кореи" в войну России против Украины.

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"Теперь, в зависимости от уровня участия Северной Кореи, мы будем постепенно корректировать нашу стратегию поддержки. Это означает, что мы не исключаем возможности предоставления оружия", - сказал Юн.

Он добавил, что в первую очередь будет рассматриваться передача оборонительного оружия.

"Если мы продолжим поддержку вооружения, мы предоставим приоритет оборонительному оружию как первоочередному", - сказал президент РК.

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Южная Корея проводит политику непредоставления оружия странам, находящимся в вооруженном конфликте, но этот подход может измениться в связи с развертыванием северокорейских войск в РФ для поддержки ее войны против Украины.