Президент Южной Кореи Йоль не исключает прямые поставки оружия Украине: Зависит от уровня участия КНДР в войне
Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль заявил, что не исключает предоставления оружия непосредственно Украине.
Об этом Юн сказал на пресс-конференции в Сеуле, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
По словам президента, решение о поставках оружия будет зависеть от "уровня вовлечения Северной Кореи" в войну России против Украины.
"Теперь, в зависимости от уровня участия Северной Кореи, мы будем постепенно корректировать нашу стратегию поддержки. Это означает, что мы не исключаем возможности предоставления оружия", - сказал Юн.
Он добавил, что в первую очередь будет рассматриваться передача оборонительного оружия.
"Если мы продолжим поддержку вооружения, мы предоставим приоритет оборонительному оружию как первоочередному", - сказал президент РК.
Южная Корея проводит политику непредоставления оружия странам, находящимся в вооруженном конфликте, но этот подход может измениться в связи с развертыванием северокорейских войск в РФ для поддержки ее войны против Украины.
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а от у диктаторів масове порушення чужих прав є сенсом та основою їхнього життя
се ля ві
А вони що в Засрашку собак їсти приїхали, чи Наташок дрючити? Чудне село!
чим побільше та різного
І буде всім щастя.