Зеленский: Россия все еще получает достаточно прибыли от продажи нефти, чтобы продолжать войну

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия все еще получает достаточно прибыли от продажи нефти, чтобы продолжать войну.

Об этом он сказал в своем выступлении на саммите Европейского политического сообщества в Будапеште, текст которого опубликован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

"Средства Путина на войну. Мы все знаем, что Россия все еще получает достаточно прибыли от продажи нефти, чтобы продолжать войну. Россия все еще избегает санкций и покупает компоненты для дронов и ракет по всему миру. Россия все еще имеет способность сеять нестабильность и вмешиваться в жизнь наций в таких регионах, как Сахель, Северная Африка, Ближний Восток, и таких стран, как Йемен. Почему Путин это делает?

Нам нужны рычаги влияния на него. Они нужны всей Европе.

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И вместе мы можем не только остановить войну России против Украины, но и ответить на другие вызовы. Это возможно для нас, это возможно для Европы, а не для одного отдельного лидера. Прошу вас объединиться для защиты общих интересов наших народов. И так же мы должны работать вместе с нашими союзниками ради наших общих интересов", - отметил Зеленский.