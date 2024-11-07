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Новости Санкции против России
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Зеленский: Россия все еще получает достаточно прибыли от продажи нефти, чтобы продолжать войну

Президент України Володимир Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия все еще получает достаточно прибыли от продажи нефти, чтобы продолжать войну.

Об этом он сказал в своем выступлении на саммите Европейского политического сообщества в Будапеште, текст которого опубликован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

"Средства Путина на войну. Мы все знаем, что Россия все еще получает достаточно прибыли от продажи нефти, чтобы продолжать войну. Россия все еще избегает санкций и покупает компоненты для дронов и ракет по всему миру. Россия все еще имеет способность сеять нестабильность и вмешиваться в жизнь наций в таких регионах, как Сахель, Северная Африка, Ближний Восток, и таких стран, как Йемен. Почему Путин это делает?

Нам нужны рычаги влияния на него. Они нужны всей Европе.

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И вместе мы можем не только остановить войну России против Украины, но и ответить на другие вызовы. Это возможно для нас, это возможно для Европы, а не для одного отдельного лидера. Прошу вас объединиться для защиты общих интересов наших народов. И так же мы должны работать вместе с нашими союзниками ради наших общих интересов", - отметил Зеленский.

Автор: 

Зеленский Владимир (21085) нефть (1938) путин владимир (31654) санкции (11582)


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Топ комментарии
+9
Ну, блін, в Зеленського таки морда дерев'яна - у нормальної людини вже би тріснула від сорому.
Чи Зеленський таки не вдумується у то, що йому пишуть? Мабуть так - чим там вдумуватися?
Чи не через Україну зараз качають ту нафту та газ ?

Є підозра, що уся курська оперція затіяна, аби захопити суджанський газотранспортний вузол.
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07.11.2024 17:32 Ответить
+9
А Блазень з Орбаном тієї росії допомагають заробляти.
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07.11.2024 17:32 Ответить
+5
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07.11.2024 17:43 Ответить
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Ну, блін, в Зеленського таки морда дерев'яна - у нормальної людини вже би тріснула від сорому.
Чи Зеленський таки не вдумується у то, що йому пишуть? Мабуть так - чим там вдумуватися?
Чи не через Україну зараз качають ту нафту та газ ?

Є підозра, що уся курська оперція затіяна, аби захопити суджанський газотранспортний вузол.
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07.11.2024 17:32 Ответить
То є так! Може хтось Вовіку підкаже, що через нас газ та нафта йде? Там кранік можна перекрить)
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07.11.2024 18:57 Ответить
Наскільки зрозуміло, Вова той кран перекрити не може. Скоріше Вовіку кран перекриють, а може й вузлом зав'яжуть. Вовік взагалі - дірка від бубліка при Єрмаку.
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07.11.2024 18:59 Ответить
Жодних заперечень. Янелох таки лох.
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07.11.2024 19:12 Ответить
А Блазень з Орбаном тієї росії допомагають заробляти.
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07.11.2024 17:32 Ответить
Случайный набор слов
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07.11.2024 17:39 Ответить
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07.11.2024 17:43 Ответить
https://charter97.org/ru/news/2024/11/7/617931/
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07.11.2024 17:43 Ответить
Уроженец Киева Евгений Виндман избран в Конгресс США
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07.11.2024 17:45 Ответить
Санкції партнерів працюють.
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07.11.2024 18:12 Ответить
Ух ти!
Головне, щоб прокурвори не залишилися без пенсій, 120 млрд!!! на рік- ніякої нафти та тітану не достане прогодувать цю ненаситну орду
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07.11.2024 18:38 Ответить
Щоб нафтовий профіт не падав, АРМА вже продає заарештований танкер, що пАтужно підсилить собою російський "тіньовий флот".
Чиїм "спільним інтересам" відповідає ця злочинна угода?
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07.11.2024 19:10 Ответить
Ссыт в глаза,вотетоактер.
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07.11.2024 19:22 Ответить
Та не трісне в Боневтіка морда від сорому, бо він знає, що нарід 73% вірить йому і немає сумніву у жодному сказаному ним слові і його дії. У 2019-му році ж провірили у лісапед і зарплату в 4 тисячі доларів США?
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07.11.2024 20:03 Ответить
Через нас ще йде газ та нафта??
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07.11.2024 20:21 Ответить
 
 