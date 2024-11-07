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Никаких решений по Украине без Украины не будет, - Мецола

Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола

Европейские лидеры придерживаются позиции о невозможности принятия каких-либо решений по урегулированию войны РФ против Украины без самой Украины.

Об этом заявила журналистам президент Европейского парламента Роберта Мецола перед началом саммита Европейского политического сообщества в Будапеште в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Президент Зеленский и новоизбранный президент Трамп общались. Они разговаривали в сентябре, и они говорили вчера. Я пообещала президенту Зеленскому несколько недель назад, когда мы встречались в Брюсселе, что мы будем продолжать настаивать на том, что ни одно решение по Украине не должно приниматься без Украины", - прокомментировала Мецола вопрос Украины и победу Дональда Трампа на президентских выборах в США.

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Мецола указала на то, что лидеры европейских стран "полностью привержены такому подходу".

"Уже приближается 1000-й день войны. Это будет нелегкая зима, но если мы отступимся от Украины, то каким будет наш сигнал? Не только для мира, но особенно для Путина", - добавила она.

Автор: 

Зеленский Владимир (21085) переговоры (5090) Трамп Дональд (5850) Мецола Роберт (81)


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Топ комментарии
+3
Ну...
Якщо "з Україною", цє - Наркоман БоНеВтік, або агент Козир Єрмак.
То, можливо "БЕЗ України" - було би КРАЩЕ?
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07.11.2024 19:36 Ответить
+2
Та давайте вже захоплюйте Україну чи приєднуйте її якимось 51 штатом. Українці за це проголосують без вагань )
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07.11.2024 20:26 Ответить
+1
Він всього лиш президент країни яка давала українцям максимум тиждень після початку російської агресії
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07.11.2024 20:10 Ответить
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Здається, саме це теперішній таурусонадавач Лінднер Мельнику казав...а, ні, тобто так, тільки навпаки...
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07.11.2024 19:34 Ответить
Ну...
Якщо "з Україною", цє - Наркоман БоНеВтік, або агент Козир Єрмак.
То, можливо "БЕЗ України" - було би КРАЩЕ?
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07.11.2024 19:36 Ответить
Украінцы, ****...
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07.11.2024 19:38 Ответить
Мене бісять ті покидьки що підтримують зеленського і єрмака.
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07.11.2024 20:09 Ответить
А ті,що медведчука і х..ла підтримують,я так розумію,не бісять.
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07.11.2024 20:16 Ответить
і ти також мене бісиш
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07.11.2024 20:28 Ответить
Європарламент, скоріш за все, не прийматиме жодних рішень по Україні без погодження з ЕрЗе.
Але:
- а хто сказав, хто гарантував, що погодження ЕрЗе завжди будуть в інтересах України?
- а хіба нова адміністрація США дотримуватиметься постулату "нічого про Україну без України"? До речі, щойно Андрій Добрянський, президент Українського конгресового комітету США (а він сам прихильник респів, чи навть член їх партії) в інтерв'ю Суспільному висловив великий сумнів в цьому...

ЗІ: сайт УКК та відповідна стаття на ньому - https://www.ukrainianworldcongress.org/ua/bajden-nichogo-pro-ukra%D1%97nu-bez-ukra%D1%97ni/
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07.11.2024 19:43 Ответить
А що,на твою думку,"в інтересах України"?
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07.11.2024 20:18 Ответить
Як Трамп вирішить так і буде. Біда тому хто скаже "ні".
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07.11.2024 19:43 Ответить
Він всього лиш президент країни яка давала українцям максимум тиждень після початку російської агресії
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07.11.2024 20:10 Ответить
Ти,я бачу,у будь-яких випадках ніколи не кажеш "ні"?
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07.11.2024 20:20 Ответить
"разве я сказал "нет"? Я не такой смелый, чтобы говорить "нет""(с) згадався відомий фільм ))
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07.11.2024 20:30 Ответить
Та давайте вже захоплюйте Україну чи приєднуйте її якимось 51 штатом. Українці за це проголосують без вагань )
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07.11.2024 20:26 Ответить
Наївна Мецола(Рішення без українців приймала завжди купка ніби українців(((
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07.11.2024 20:33 Ответить
МИ ВЖЕ ВСЕ БАЧИМ !)
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07.11.2024 20:46 Ответить
Мецола така по-милому смішна.
Европа всю відповідальність за свою безпеку переклала на плечі США.
Тому Европа зробить все так, як скаже Трамп. Бо сама нічим Україні допомогти не може. Артилерія? Переважно американська. Бронетехніка? Німецька в смішній кількості (леопарди першої версії - навіть не згадуйте) і знову ж американська (бредлі).
Отож. На жаль, сатана переміг.
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07.11.2024 20:55 Ответить
НЕОБХОДИМО ГОВОРИТЬ ТАК !!! КЛЯНУСЬ БОГОМ ЧТО МНЕ НЕ НУЖНА ЛЮБАЯ ВЛАСТЬ !!! ЕСЛИ ТЫ ПСИХИЧЕСКИ НОРМАЛЬНЫЙ !)
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07.11.2024 21:25 Ответить
 
 