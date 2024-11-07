Никаких решений по Украине без Украины не будет, - Мецола
Европейские лидеры придерживаются позиции о невозможности принятия каких-либо решений по урегулированию войны РФ против Украины без самой Украины.
Об этом заявила журналистам президент Европейского парламента Роберта Мецола перед началом саммита Европейского политического сообщества в Будапеште в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Президент Зеленский и новоизбранный президент Трамп общались. Они разговаривали в сентябре, и они говорили вчера. Я пообещала президенту Зеленскому несколько недель назад, когда мы встречались в Брюсселе, что мы будем продолжать настаивать на том, что ни одно решение по Украине не должно приниматься без Украины", - прокомментировала Мецола вопрос Украины и победу Дональда Трампа на президентских выборах в США.
Мецола указала на то, что лидеры европейских стран "полностью привержены такому подходу".
"Уже приближается 1000-й день войны. Это будет нелегкая зима, но если мы отступимся от Украины, то каким будет наш сигнал? Не только для мира, но особенно для Путина", - добавила она.
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Якщо "з Україною", цє - Наркоман БоНеВтік, або агент Козир Єрмак.
То, можливо "БЕЗ України" - було би КРАЩЕ?
Але:
- а хто сказав, хто гарантував, що погодження ЕрЗе завжди будуть в інтересах України?
- а хіба нова адміністрація США дотримуватиметься постулату "нічого про Україну без України"? До речі, щойно Андрій Добрянський, президент Українського конгресового комітету США (а він сам прихильник респів, чи навть член їх партії) в інтерв'ю Суспільному висловив великий сумнів в цьому...
ЗІ: сайт УКК та відповідна стаття на ньому - https://www.ukrainianworldcongress.org/ua/bajden-nichogo-pro-ukra%D1%97nu-bez-ukra%D1%97ni/
Европа всю відповідальність за свою безпеку переклала на плечі США.
Тому Европа зробить все так, як скаже Трамп. Бо сама нічим Україні допомогти не може. Артилерія? Переважно американська. Бронетехніка? Німецька в смішній кількості (леопарди першої версії - навіть не згадуйте) і знову ж американська (бредлі).
Отож. На жаль, сатана переміг.