Никаких решений по Украине без Украины не будет, - Мецола

Европейские лидеры придерживаются позиции о невозможности принятия каких-либо решений по урегулированию войны РФ против Украины без самой Украины.

Об этом заявила журналистам президент Европейского парламента Роберта Мецола перед началом саммита Европейского политического сообщества в Будапеште в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Президент Зеленский и новоизбранный президент Трамп общались. Они разговаривали в сентябре, и они говорили вчера. Я пообещала президенту Зеленскому несколько недель назад, когда мы встречались в Брюсселе, что мы будем продолжать настаивать на том, что ни одно решение по Украине не должно приниматься без Украины", - прокомментировала Мецола вопрос Украины и победу Дональда Трампа на президентских выборах в США.

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Мецола указала на то, что лидеры европейских стран "полностью привержены такому подходу".

"Уже приближается 1000-й день войны. Это будет нелегкая зима, но если мы отступимся от Украины, то каким будет наш сигнал? Не только для мира, но особенно для Путина", - добавила она.