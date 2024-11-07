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Зеленский: Среди военных КНДР есть первые потери

Президент Володимир Зеленський

Солдаты из Северной Кореи понесли первые потери в боях с Вооруженными силами Украины в Курской области.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам участия в саммите Европейского политического союза, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Президент отметил, что сейчас в Курской области России сосредоточено 11 000 военных из КНДР.

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"Часть из них уже участвовала в боевых действиях против украинских военных. Есть уже потери, это факт", - заявил украинский лидер.

Он отметил, что некоторые страны "громко" отреагировали на военное сотрудничество России и Северной Кореи, некоторые не отреагировали вовсе, а реакция третьих была "тихой". По словам президента, именно с ними сейчас ведется работа.

Также Зеленский напомнил обещания союзников предоставить разрешение на дальнобойные удары вглубь РФ в случае новой эскалации. Он подчеркнул, что привлечение иностранных военных - именно такой момент.

Президент отметил, что Россия может привлечь еще больше военных из КНДР, если не будет решительной реакции Запада.

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"Мы предупреждаем и считаем, что следующий шаг, если мы не будем применять соответствующее оружие и политическое давление, может быть гораздо большее использование северокорейского контингента", - сказал Зеленский.

Он отметил, что российский диктатор Владимир Путин всегда смотрит на реакцию Запада, а на данный момент президент считает ее "недостаточной".

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Зеленский Владимир (21085) КНДР (1241) потери (4466)


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слова...слова...слова
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07.11.2024 20:45 Ответить
Радіє, палко-водєц. На Донбас глянь, гуморист в стилі фарсу! Ситуація капець! І ніхто не думає туди підкинути резерви. Зате на Шмарлемарафоні суцільне пабєдобєсіє.

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07.11.2024 20:49 Ответить
Демагог х* їв...🤡 їди у відставку... дятел зелений...
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07.11.2024 20:50 Ответить
Іх потрібно зараз гарно причесати - шоб другим неповадно було - бо в пупса ше мільионна армія
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07.11.2024 20:51 Ответить
Спочатку Кімчани, але згодом можуть повалити мільйони Сінчан. Так як це було під час Корейської війни. Добре, що тепер інші часи і мільйон піхоти нічого не означає.
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07.11.2024 20:57 Ответить
Бл* дь паршива🤡 ! Нах...нам втрати північних китайськорейских війск...ти розкажи про наші втрати теріторії !!!
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07.11.2024 21:02 Ответить
оце, ярозумію!
а те що харків суми запоріжжя закидують кабами, так то таке.
головне, що б камери, софіти, аплодисменти.
трамп, ****, закрий небо!
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07.11.2024 21:03 Ответить
Це тобі корейський Кім подзвонив ?
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07.11.2024 21:12 Ответить
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07.11.2024 21:52 Ответить
 
 