Великобритания в ОБСЕ осудила угрозы РФ ударить по украинским АЭС: Это недопустимо
Делегация РФ в ОБСЕ завуалировано угрожала атаковать украинские АЭС с целью лишения Украины электроэнергии, что недопустимо.
Об этом заявила делегация Великобритании при ОБСЕ в своем заявлении во время очередного заседания Постоянного совета в четверг в Вене, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы также слышали, как Россия угрожала Украине в этой комнате, что она может отключить 75% оставшейся электроэнергии (в Украине. - Ред.), поразив только пять целей. Это могло касаться только украинских атомных электростанций. Такие угрозы недопустимы. Так же как и риск ненадежного энергоснабжения украинских атомных электростанций из-за постоянных атак России на украинскую энергосистему", - отмечается в заявлении.
Было указано на резкое изменение интенсивности ударов РФ по энергетической инфраструктуре Украины. Так, по данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, в период с марта по август этого года Россия атаковала 36 объектов генерации электроэнергии и по меньшей мере 101 объект распределения и передачи электроэнергии. При этом, в последние месяцы Россия сместила свое внимание с высоковольтных подстанций на региональные распределительные подстанции.
"Украинский народ последовательно отвечает на неспровоцированную агрессию России с мужеством и изобретательностью. Мы не сомневаемся, что он сделает это снова этой зимой, хотя теперь он и не будет в одиночку. Великобритания выделила почти 370 млн фунтов стерлингов, начиная с 2022 года, чтобы помочь Украине реагировать на атаки на ее энергетическую инфраструктуру и поддержать восстановление, и мы тесно сотрудничаем с украинскими властями по физической защите, ремонтам и децентрализованной генерации", - заявили в британской миссии.
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Зачем бить по атомной станции и получить риск заражения территорий, причём и тех, что они планируют захватить в Украине, а также территории европейских стран, да и своей собственной территории ?
Можно сколько угодно считать русских дураками, но даже я понимаю, что бить, если и будут, то по распределительным объектам, которые можно легко восстановить или установить новые.
Я не пытаюсь их оправдать, но зачем натягивать сову ???
Щоб вимкнути по всій України світло - не грай вар'ята касапе.
У лілі-путіна достаньо ракет щоб кошмарити мирняк - не більше - на масований обстріл - немає.
Масований обстріл - це коли Трам вистрілив одночасно 60 тамагавків лише по ОДНІЙ російській базі в Сирії.
Не стреляет, потому что нет ракет, а если стрельнет, то потому что сумасшедший агрессивный карлик.
Я почему-то не удивлен.
Вот только не дай Бог тебе проснуться без света и как следствие без всего, ибо всё держится на электричестве. И окажется, что ракеты у них были, плюс немного добавил Иран и С.Корея.
Вот честно - не желаю такого.
А атомные станции как стояли, так и останутся стоять.
Там может люди и кровожадные, но далеко не дураки - пора понять.
НЕМАЄ ніякої "мнагахадовочкі путіна" - є очевидні всім факти - не більше
Просто полагаю, что бить по самим атомным станциям не будут.
Перша проблема - атомні станції.
Друга проблема - форсування Дніпра.
Третя проблема - колапс російської економіки.
США -- вот пример какое отношение к Украине.
Когда разоружали, все хлопали, а обезьяна Обама даже переписывал
номера уничтоженных ракет( см. фото). А как помогать -- завтра увидим .
Население Украины-28млн., из них половина пенсионеры.
Людской ресурс тает, и оружия не хватает. Из выделенной помощи США
пришло только 10%. Вот так и воюй.