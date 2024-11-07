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Великобритания в ОБСЕ осудила угрозы РФ ударить по украинским АЭС: Это недопустимо

Велика Британія

Делегация РФ в ОБСЕ завуалировано угрожала атаковать украинские АЭС с целью лишения Украины электроэнергии, что недопустимо.

Об этом заявила делегация Великобритании при ОБСЕ в своем заявлении во время очередного заседания Постоянного совета в четверг в Вене, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы также слышали, как Россия угрожала Украине в этой комнате, что она может отключить 75% оставшейся электроэнергии (в Украине. - Ред.), поразив только пять целей. Это могло касаться только украинских атомных электростанций. Такие угрозы недопустимы. Так же как и риск ненадежного энергоснабжения украинских атомных электростанций из-за постоянных атак России на украинскую энергосистему", - отмечается в заявлении.

Смотрите также: Эксперты МАГАТЭ осмотрели повреждения в результате российских обстрелов на важных для АЭС подстанциях. ФОТОрепортаж

Было указано на резкое изменение интенсивности ударов РФ по энергетической инфраструктуре Украины. Так, по данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, в период с марта по август этого года Россия атаковала 36 объектов генерации электроэнергии и по меньшей мере 101 объект распределения и передачи электроэнергии. При этом, в последние месяцы Россия сместила свое внимание с высоковольтных подстанций на региональные распределительные подстанции.

"Украинский народ последовательно отвечает на неспровоцированную агрессию России с мужеством и изобретательностью. Мы не сомневаемся, что он сделает это снова этой зимой, хотя теперь он и не будет в одиночку. Великобритания выделила почти 370 млн фунтов стерлингов, начиная с 2022 года, чтобы помочь Украине реагировать на атаки на ее энергетическую инфраструктуру и поддержать восстановление, и мы тесно сотрудничаем с украинскими властями по физической защите, ремонтам и децентрализованной генерации", - заявили в британской миссии.

Читайте также: Расширение миссий МАГАТЭ на ключевые подстанции украинских АЭС - это сигнал, что атаки на эти объекты недопустимы, - Минэнерго

Автор: 

АЭС (548) Великобритания (5046) ОБСЕ (4889)


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Топ комментарии
+8
а по дитячих лікарнях бити припустимо ? чому ця делегація терористів не заарештована ?
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07.11.2024 21:25 Ответить
+5
Західні лідори не можуть навіть дотримуватись запроваджених санкцій. паРаша під санкціями продовжує війну та нарощує міць. А ці тільки занепокоєння висловлюють
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07.11.2024 21:31 Ответить
+3
Хто знає скількі місяців у Трампа триває 24 години? 🤔
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07.11.2024 22:20 Ответить
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07.11.2024 21:20 Ответить
Хто знає скількі місяців у Трампа триває 24 години? 🤔
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07.11.2024 22:20 Ответить
а по дитячих лікарнях бити припустимо ? чому ця делегація терористів не заарештована ?
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07.11.2024 21:25 Ответить
Дитячі лікарні викидами Європу не загадять, невже складно догадатися...
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08.11.2024 03:34 Ответить
Європа майже повністю загажена викидами на двох ногах при владі .
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08.11.2024 07:06 Ответить
Західні лідори не можуть навіть дотримуватись запроваджених санкцій. паРаша під санкціями продовжує війну та нарощує міць. А ці тільки занепокоєння висловлюють
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07.11.2024 21:31 Ответить
І не кажи, он недавно продовжили постачання нафти лукойла, через Україну, продали стратегічний комбінат з добування титанової руди азейбаржанцю расєйського походження! 😏 От ті західні лідори нІгАдяї! Не те що наш лідор, і окопи копав, і до шашликів не готувався і ракетні програми перед війною не позакривав і Бучу евакуював вчасно! Просто мАладЄц!
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08.11.2024 10:17 Ответить
Нехай триндять. У європейській частині ерефії розташовано 10 АЕС. Дайте нам тільки привід зробити їх законними цілями, причому такий, щоб і партнерам не буде чого заперечити, а лише висловити чергову занепокоєність. Мало не здасться, це не нафтобази і не військові склади, які ми нищимо зараз ...
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07.11.2024 21:45 Ответить
Я вот логики не понимаю.
Зачем бить по атомной станции и получить риск заражения территорий, причём и тех, что они планируют захватить в Украине, а также территории европейских стран, да и своей собственной территории ?
Можно сколько угодно считать русских дураками, но даже я понимаю, что бить, если и будут, то по распределительным объектам, которые можно легко восстановить или установить новые.
Я не пытаюсь их оправдать, но зачем натягивать сову ???
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07.11.2024 21:58 Ответить
"Зачем біть по атомной станціі"?
Щоб вимкнути по всій України світло - не грай вар'ята касапе.
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07.11.2024 22:22 Ответить
Разрушить подстанции и сети недостаточно, точно ?
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07.11.2024 22:27 Ответить
нєдостаточно - раз до сих пір в Україні є світло
У лілі-путіна достаньо ракет щоб кошмарити мирняк - не більше - на масований обстріл - немає.
Масований обстріл - це коли Трам вистрілив одночасно 60 тамагавків лише по ОДНІЙ російській базі в Сирії.
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07.11.2024 22:39 Ответить
Ну понятно
Не стреляет, потому что нет ракет, а если стрельнет, то потому что сумасшедший агрессивный карлик.
Я почему-то не удивлен.

Вот только не дай Бог тебе проснуться без света и как следствие без всего, ибо всё держится на электричестве. И окажется, что ракеты у них были, плюс немного добавил Иран и С.Корея.
Вот честно - не желаю такого.

А атомные станции как стояли, так и останутся стоять.
Там может люди и кровожадные, но далеко не дураки - пора понять.
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07.11.2024 23:04 Ответить
лілі-путін якщо щось МОЖЕ зробити - він це 100% зробить, якщо НЕ МОЖЕ - він цього не зробить
НЕМАЄ ніякої "мнагахадовочкі путіна" - є очевидні всім факти - не більше
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07.11.2024 23:09 Ответить
Так я и не спорю, что сделает.
Просто полагаю, что бить по самим атомным станциям не будут.
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07.11.2024 23:13 Ответить
Це сумнівно. У кабаєва мало шансів виграти цю війну без радикальних дій.
Перша проблема - атомні станції.
Друга проблема - форсування Дніпра.
Третя проблема - колапс російської економіки.
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07.11.2024 23:20 Ответить
Вот и все , осудила , и больше ни куя...
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07.11.2024 22:00 Ответить
Вітер віє, трава шумить...
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07.11.2024 22:35 Ответить
Ну вот теперь после такого беспокойства точно руки развязали пукину, точно грохнет к морозам по АЭС.
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08.11.2024 00:10 Ответить
Ударят , если захотят. Запад будет только выражать сочувствие.
США -- вот пример какое отношение к Украине.
Когда разоружали, все хлопали, а обезьяна Обама даже переписывал
номера уничтоженных ракет( см. фото). А как помогать -- завтра увидим .
Население Украины-28млн., из них половина пенсионеры.
Людской ресурс тает, и оружия не хватает. Из выделенной помощи США
пришло только 10%. Вот так и воюй.
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08.11.2024 00:14 Ответить
потужна заява. Харанти х*рові. Зброю віддайте. Виродки
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08.11.2024 00:38 Ответить
 
 