Великобритания в ОБСЕ осудила угрозы РФ ударить по украинским АЭС: Это недопустимо

Делегация РФ в ОБСЕ завуалировано угрожала атаковать украинские АЭС с целью лишения Украины электроэнергии, что недопустимо.

Об этом заявила делегация Великобритании при ОБСЕ в своем заявлении во время очередного заседания Постоянного совета в четверг в Вене, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы также слышали, как Россия угрожала Украине в этой комнате, что она может отключить 75% оставшейся электроэнергии (в Украине. - Ред.), поразив только пять целей. Это могло касаться только украинских атомных электростанций. Такие угрозы недопустимы. Так же как и риск ненадежного энергоснабжения украинских атомных электростанций из-за постоянных атак России на украинскую энергосистему", - отмечается в заявлении.

Смотрите также: Эксперты МАГАТЭ осмотрели повреждения в результате российских обстрелов на важных для АЭС подстанциях. ФОТОрепортаж

Было указано на резкое изменение интенсивности ударов РФ по энергетической инфраструктуре Украины. Так, по данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, в период с марта по август этого года Россия атаковала 36 объектов генерации электроэнергии и по меньшей мере 101 объект распределения и передачи электроэнергии. При этом, в последние месяцы Россия сместила свое внимание с высоковольтных подстанций на региональные распределительные подстанции.

"Украинский народ последовательно отвечает на неспровоцированную агрессию России с мужеством и изобретательностью. Мы не сомневаемся, что он сделает это снова этой зимой, хотя теперь он и не будет в одиночку. Великобритания выделила почти 370 млн фунтов стерлингов, начиная с 2022 года, чтобы помочь Украине реагировать на атаки на ее энергетическую инфраструктуру и поддержать восстановление, и мы тесно сотрудничаем с украинскими властями по физической защите, ремонтам и децентрализованной генерации", - заявили в британской миссии.

Читайте также: Расширение миссий МАГАТЭ на ключевые подстанции украинских АЭС - это сигнал, что атаки на эти объекты недопустимы, - Минэнерго