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Нам очень нужна поддержка США, но Украина должна выполнить свою часть работы, - Порошенко

Лідер

Петр Порошенко, комментируя результаты выборов в США, отметил, что Украина не может больше себе позволить безответственную политику.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Мы не можем прожить без американской поддержки. Но мы должны делать свою часть работы, а не просто делать попытку перекладывать ответственность на партнеров для того, чтобы потом сказать: у меня не получилось, потому что партнеры виноваты. Это не пройдет. Этот сценарий тянет Украину к катастрофе, это принципиально безответственное поведение", - предостерегает политик.

Лидер "ЕС" призвал профессионально и компетентно выстроить стратегию отношений Украины с администрацией Трампа, начиная с первого дня.

"Потому что окно возможностей будет очень узкое. Оно будет измеряться даже не месяцами, а неделями, когда новоизбранный президент сможет реализовать свои предвыборные планы. Но я, например, считаю, что не будет прекращения поставок оружия, не будет прекращения финансирования. Президент для этого имеет уже утвержденные полномочия и решения. И здесь мы точно должны получить выполнение всех тех договоренностей, которые были достигнуты ранее", - считает Порошенко.

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Он также подчеркнул - первоочередной задачей Украины является членство в НАТО.

"Не просто приглашение, а домашняя работа, которую мы должны выполнить, где в конце будут открыты двери в виде членства. И это должен быть первый день мира. Потому что это и только это будет гарантировать сохранение достигнутых договоренностей относительно надежной ситуации по безопасности на всем европейском континенте. Интерес Соединенных Штатов здесь очевиден. Мы должны убедить в реальности этого", - пояснил Порошенко.

"Первое, что мы должны сделать, - прекратить обманывать партнеров и обманывать украинцев. Мы не вступим в НАТО, когда Государственный бюджет предусматривает сокращение финансирования оборонных расходов, если измерять в долларах, в то время, как Россия увеличивает эти расходы почти на 40%. Так войны не выигрываются. А в то же время финансируются зарплаты прокуроров больше воинов на фронте", - говорит Порошенко.

"Не может продолжаться в бюджете финансирование дорожного фонда. Не может увеличиваться на 40% финансирование силовиков, которые не имеют никакого отношения к фронту. Не может быть, чтобы у нас военные подразделения полицейских, ГБРовцев и других сидели под 100% бронированием в условиях, когда на фронте не хватает людей. Законы должны быть изменены. Львиная часть средств должна быть направлена на Вооруженные силы. Мы должны вернуть средства, военные налоги и НДФЛ в бригады, дать возможность им покупать то, без чего они не способны воевать", - подчеркнул Порошенко.

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Он также призвал выполнить требования Европейской Комиссии относительно свободы СМИ, финансирования телемарафона, телеканала "Рада", ограничений прав оппозиции и тому подобное. "Если раньше на это закрывали глаза, с президентством Трампа такой "экскьюз" больше не пройдет. Потому что это деньги налогоплательщиков наших партнеров", - отметил Порошенко.

Автор: 

Порошенко Петр (19628) США (27334) членство в НАТО (1548) Трамп Дональд (5850)


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Топ комментарии
+27
Як же не вистачає Порошенка у владі ! Україна дуже багато втратила і буде втрачать , доки це зелене кодло з дєрьмаками на чолі буде брехати та знущаться над здоровим глуздом
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07.11.2024 21:42 Ответить
+26
Одна з частин роботи - вигнати н***й з ОПи єрмака-татарова.
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07.11.2024 21:30 Ответить
+23
Пане презеднте, згоден з вами
Та нажаль охлос нічого не вимагав від помилки 2019 з самого початку
Казали не на часі
Не думаю , що щось змінилося і мізках з того часу
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07.11.2024 21:31 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Одна з частин роботи - вигнати н***й з ОПи єрмака-татарова.
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07.11.2024 21:30 Ответить
краще ліквідувати
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07.11.2024 21:32 Ответить
Разом з ЗЕ!
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07.11.2024 22:07 Ответить
І з Банкової Просроченого та створити уряд порятунку України, бо якщо ще трішечки затчягнемо виконання цього питання - ворог переможе.
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07.11.2024 22:00 Ответить
Пане презеднте, згоден з вами
Та нажаль охлос нічого не вимагав від помилки 2019 з самого початку
Казали не на часі
Не думаю , що щось змінилося і мізках з того часу
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07.11.2024 21:31 Ответить
Щоб у мізках щось змінилося, треба щоб вони були.
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07.11.2024 21:35 Ответить
Блін, жорстко, але у 10ку
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07.11.2024 22:16 Ответить
Зеленскому бы хорошо провести выборы в Украине.

Не знаю как но, думаю это лучший вариант.
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07.11.2024 21:38 Ответить
угу, віслюк вже на низькому старті.
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07.11.2024 21:43 Ответить
Йому і так "хорошо" без всяких виборів
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07.11.2024 21:45 Ответить
Зуйлу погано. Кожний день наближає кінець його смердючого існування на ліхтарному стовпі. Якщо не вибори то стовп. Або фугас. Йому страшно. Дуже страшно. І він чудово знає за що...
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07.11.2024 21:55 Ответить
Йому не страшно. Він ідіот. Він "думає", що його ******* і поважають.
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08.11.2024 07:01 Ответить
Ага "Нєту воіна храбрєй чєм іспуганий єврєй".
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08.11.2024 15:03 Ответить
Проведення виборів неможливо. Спрацювати може лише сценарій, аналогічний до подій з "тричі несудимим" та його ПР. Втекти Янелоху не дадуть ляльководи - залишається варіант "великого всенародного горя" ...
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07.11.2024 22:01 Ответить
На крутых поворотах истории для страны и народа можно много и всё. Война спишет а победителей не судят. Пороха в кресло спикера, а этот пусть подаёт в отставку . Но всё обговорить накануне и железно. Утром Порох уже спикер, днём отставка, к вечеру спикер врио президент. Всё по Конституции! Нам терять нечего.
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08.11.2024 00:06 Ответить
Хто такий цей "...а этот пусть подаёт в отставку..."
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08.11.2024 11:52 Ответить
Я не шифровался про ,,этот,, и фамилия моя в нике уже 12 лет как на форуме. Тут много то оврагов замёрзших, то чипирдейлов, или Ю-ту, оскар оглы. Это мой стишок в марте апреле 19г набирал кучу лайков. В виде поговорки---Лучше сухой Порох в пороховницах, чем жидкий ваЗЕлин в ягодицах! ,,Этот,, и есть текущий ваЗЕлин. Ущучил?
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08.11.2024 19:15 Ответить
Дивна реакція. Просто за текстом не зовсім зрозуміло, відноситься сказане до сьогоднішнього спікера або ж до простроченого гаранта. Просто хотів уточнити ...
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08.11.2024 21:18 Ответить
Ещё раз в догон. Давно назрел вопрос как сменить преза страны во время войны? Никак по части выборов. Они будут признаны не состоявшимися, по причине не проведения их на оккупированных землях. Жуткая ошибка не вводить должность вице-президента была когда то. Но можно и сегодня, но нужно в Конституцию это провести---много времени по процедуре. У нас парламентско-президентская система. Спикер может быть врио президента. Назначив Пороха на спикера и в отставку уходит весёлый хлопец сразу же. Так можно. А кому сильно охота пуздра что спикером сегодня, так потом можно опять вернуть заместителем. Он как спикер абсолютно никакой. Разумкова ушли крепко. Чуть зря. Война списывает много или всё---а победителей не судят. Нам терять уже нечего.
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09.11.2024 22:40 Ответить
"...можно и сегодня, но нужно в Конституцию это провести..."
"...Назначив Пороха на спикера и в отставку уходит весёлый хлопец сразу же..."

Ну і хто все це сьогодні зможе законно реалізувати за умов зеленої монобільшості?
Ну а незаконно, то не видно поки що в наявності ні українського Піночета, ні українського Моссаду ...
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10.11.2024 00:11 Ответить
Хотілося б вірити, що і "піночет" і "мосад" просто добре шифруються ...
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10.11.2024 00:17 Ответить
За шо? За те, що армію почав відновлювати? За те, що мільярди гривень задонатив?
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07.11.2024 21:56 Ответить
просто тому що в зебілки промиті мізки
верховний вже сто разів сказав що оболваних ідіотів в 2019, але у них винний Порошенко
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07.11.2024 22:19 Ответить
вася, твоя бєлочка на кухні за холодильником
ходь туди
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07.11.2024 22:37 Ответить
Як же не вистачає Порошенка у владі ! Україна дуже багато втратила і буде втрачать , доки це зелене кодло з дєрьмаками на чолі буде брехати та знущаться над здоровим глуздом
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07.11.2024 21:42 Ответить
Гетьман діло каже!
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07.11.2024 21:54 Ответить
Ті, кому адресовано цей виступ - цього не почують. Принаймі, Трампу на стіл не покладуть, та й він нічого вже не читає через власну деменцію.
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07.11.2024 21:57 Ответить
Кому треба той і покладе.
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07.11.2024 22:11 Ответить
Українська влада три роки демонструвала як саме і яку "роботу" вона виконує. Україна замовила блазня, вона отримала цирк.
Всі досягнення- суцільна брехня та узурпація влади чільником виконавчої її гілки, що незаконно підмяв під себе виконавчу та законодавчу, тисне на суд, підмінив вільні ЗМІ пропогондонським мелемарафоном.
Як наслідок- втрата довіри зовні та всередині країни.
Зовнішній вираз цієї реакції- падіння фінансової, гуманітарної та військової допомоги країн-партнерів; внутрішній- бойкот залишками населення чергових безглуздих афер посадовців. Сьогодні писали про брак 4,5 млн. працівників- це одна з форм ігнору.
Тут пігулками не вилікуєш, тут різати треба!
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07.11.2024 21:59 Ответить
Тут пігулками не вилікуєш, тут різати треба! Віслюку та віслюка, я вірно тлумачу?
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07.11.2024 23:19 Ответить
% це і для вас звернення , давайте відробляйте ,те шо ваш 🤡 наобіцяв ,чим скоріше, тим краще ,принаймі і для вас теж !
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07.11.2024 22:00 Ответить
Даже Порошенко понимает какое оно Клоун
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07.11.2024 22:04 Ответить
Порошенко завжди розумів блазня , який прийшов до влади ,
завдяки Коломойші , Дубінському , Деркачу і кремлівській фсбшній банді !!🙁
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07.11.2024 22:30 Ответить
Така настанова вже була в 2019-му…
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07.11.2024 22:44 Ответить
Вся відповідальність за цю війну лежить на зеленій владі, яке знехтувала основний принцип державотворення, а саме щоб жити в мирі потрібно бути готовим довійни на 100 відсотків.
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08.11.2024 07:49 Ответить
Українці собі і не таке дозволять.
Думати то нічим
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08.11.2024 07:23 Ответить
Моя особиста думка, що якби нарід вибрав у 2019 році президентом Порошенка, то не було б ніякого повномасштабного вторгнення кацапів, ми потихеньку витісняли ворога з окупованих ним земель, потужніше замінували поля і акваторію Азовського моря, прикрили ці поля сотнями САУ "Богдана", зробили сотні ракет "Нептун", "Сапсан-Грім 2", " Вільхи", "Стугни"... і впевнений, що уже в 2020 році випробовували нові крилаті, балістичні і далекобійні українські ракети, мали б не одну свою систему ППО ПРО на кшалт "Кільчень" і отримали запрошення до НАТО і ЄС....А так ми отримали сотні тисяч смертей, знищені великі міста, ганьбу і розкидали до 10 мільйонів скитатися і принижуватися по всьому світу, щоб вони спасли своє життя і життя своїх дітей.
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08.11.2024 08:56 Ответить
 
 