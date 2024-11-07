Нам очень нужна поддержка США, но Украина должна выполнить свою часть работы, - Порошенко

Петр Порошенко, комментируя результаты выборов в США, отметил, что Украина не может больше себе позволить безответственную политику.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Мы не можем прожить без американской поддержки. Но мы должны делать свою часть работы, а не просто делать попытку перекладывать ответственность на партнеров для того, чтобы потом сказать: у меня не получилось, потому что партнеры виноваты. Это не пройдет. Этот сценарий тянет Украину к катастрофе, это принципиально безответственное поведение", - предостерегает политик.

Лидер "ЕС" призвал профессионально и компетентно выстроить стратегию отношений Украины с администрацией Трампа, начиная с первого дня.

"Потому что окно возможностей будет очень узкое. Оно будет измеряться даже не месяцами, а неделями, когда новоизбранный президент сможет реализовать свои предвыборные планы. Но я, например, считаю, что не будет прекращения поставок оружия, не будет прекращения финансирования. Президент для этого имеет уже утвержденные полномочия и решения. И здесь мы точно должны получить выполнение всех тех договоренностей, которые были достигнуты ранее", - считает Порошенко.

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Он также подчеркнул - первоочередной задачей Украины является членство в НАТО.

"Не просто приглашение, а домашняя работа, которую мы должны выполнить, где в конце будут открыты двери в виде членства. И это должен быть первый день мира. Потому что это и только это будет гарантировать сохранение достигнутых договоренностей относительно надежной ситуации по безопасности на всем европейском континенте. Интерес Соединенных Штатов здесь очевиден. Мы должны убедить в реальности этого", - пояснил Порошенко.

"Первое, что мы должны сделать, - прекратить обманывать партнеров и обманывать украинцев. Мы не вступим в НАТО, когда Государственный бюджет предусматривает сокращение финансирования оборонных расходов, если измерять в долларах, в то время, как Россия увеличивает эти расходы почти на 40%. Так войны не выигрываются. А в то же время финансируются зарплаты прокуроров больше воинов на фронте", - говорит Порошенко.

"Не может продолжаться в бюджете финансирование дорожного фонда. Не может увеличиваться на 40% финансирование силовиков, которые не имеют никакого отношения к фронту. Не может быть, чтобы у нас военные подразделения полицейских, ГБРовцев и других сидели под 100% бронированием в условиях, когда на фронте не хватает людей. Законы должны быть изменены. Львиная часть средств должна быть направлена на Вооруженные силы. Мы должны вернуть средства, военные налоги и НДФЛ в бригады, дать возможность им покупать то, без чего они не способны воевать", - подчеркнул Порошенко.

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Он также призвал выполнить требования Европейской Комиссии относительно свободы СМИ, финансирования телемарафона, телеканала "Рада", ограничений прав оппозиции и тому подобное. "Если раньше на это закрывали глаза, с президентством Трампа такой "экскьюз" больше не пройдет. Потому что это деньги налогоплательщиков наших партнеров", - отметил Порошенко.