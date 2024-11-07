Зеленский: Я верю, что Трамп хочет скорейшего окончания войны. Это – потери для Украины. Мы хотим справедливого окончания войны

Президент Владимир Зеленский заявил, что верит в то, что новоизбранный президент США Дональд Трамп желает скорейшего завершения войны Украины.

Об этом глава украинского государства сказал во время пресс-конференции по итогам участия в саммите Европейского политического сообщества, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Относительно быстрого окончания войны. Сегодня я верю, что президент Трамп хочет быстрого решения. Хочет - это не значит, что так получится. И я здесь без упреков - я просто говорю, что мы там, где мы есть. И мы в войне с "русскими". Это факт, это - самый сложный враг этого века... Поэтому надо готовиться к любому решению. Мы хотим справедливого окончания войны. Я уверен, что быстрое окончание войны, это - потери для Украины. Может, мы чего-то не знаем и не видим - так бывает. Надо немного времени", - сказал он.

Читайте также: Выступление Зеленского в Будапеште не показали в официальном стриме саммита Европейского политического сообщества

Президент Украины также напомнил, что имел с Трампом "хорошие разговоры" и "хорошую встречу". В то же время он подчеркнул, что эти разговоры должны быть более предметными и "к этому надо готовиться обеим сторонам".

Зеленский добавил, что Россия является вызовом еще и потому, что это - большая страна. Он также отметил, что Владимир Путин стремится "проглотить" и другие европейские государства и он не остановится на этом пути.

Читайте также: Зеленский и Трамп имеют длительный и ориентированный на результат диалог, - МИД