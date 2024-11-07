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Зеленский: Я верю, что Трамп хочет скорейшего окончания войны. Это – потери для Украины. Мы хотим справедливого окончания войны

Президент Володимир Зеленський

Президент Владимир Зеленский заявил, что верит в то, что новоизбранный президент США Дональд Трамп желает скорейшего завершения войны Украины.

Об этом глава украинского государства сказал во время пресс-конференции по итогам участия в саммите Европейского политического сообщества, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Относительно быстрого окончания войны. Сегодня я верю, что президент Трамп хочет быстрого решения. Хочет - это не значит, что так получится. И я здесь без упреков - я просто говорю, что мы там, где мы есть. И мы в войне с "русскими". Это факт, это - самый сложный враг этого века... Поэтому надо готовиться к любому решению. Мы хотим справедливого окончания войны. Я уверен, что быстрое окончание войны, это - потери для Украины. Может, мы чего-то не знаем и не видим - так бывает. Надо немного времени", - сказал он.

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Президент Украины также напомнил, что имел с Трампом "хорошие разговоры" и "хорошую встречу". В то же время он подчеркнул, что эти разговоры должны быть более предметными и "к этому надо готовиться обеим сторонам".

Зеленский добавил, что Россия является вызовом еще и потому, что это - большая страна. Он также отметил, что Владимир Путин стремится "проглотить" и другие европейские государства и он не остановится на этом пути.

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Автор: 

Зеленский Владимир (21085) Трамп Дональд (5850)


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Топ комментарии
+12
Хай ЗЄ надішле Трампу свої голі фотки. 😁 Рудий таке любить.

Бо більше ЗЄ запропонувати Трампу нема чого.
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07.11.2024 21:35 Ответить
+10
До тогож вони пам'ятають ті три джавеліни Трампа
Але чомусь забувають про усю ту допомогу , що надав Байден
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07.11.2024 21:35 Ответить
+7
Трампу байдуже, у нього своя "справедливість".
Чи його заборона застосовувати передані джавеліни для звільнення захоплених кацапами територій не дали зрозуміти, що таке Трамп? Дятли-трампісти досі ті джавеліни обсмоктують.
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07.11.2024 21:32 Ответить
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Коли він все це встиг наговорити? Сьогодні?
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07.11.2024 21:31 Ответить
В Буді
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07.11.2024 21:33 Ответить
Він тепер навіть у сні щось говорить.

Не все можна розібрати але те, що більш-менш схоже на мову, стрімко тягнуть в українські ЗМІ.
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07.11.2024 21:38 Ответить
Якщо він змусить кацапів виити з Украіни - то нехаи закінчує
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07.11.2024 21:32 Ответить
Наївні такі...
А насправді: https://youtu.be/pCWCwinckpI
До речі, черговий "хароший ру࿕кій".
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07.11.2024 21:36 Ответить
Трампу байдуже, у нього своя "справедливість".
Чи його заборона застосовувати передані джавеліни для звільнення захоплених кацапами територій не дали зрозуміти, що таке Трамп? Дятли-трампісти досі ті джавеліни обсмоктують.
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07.11.2024 21:32 Ответить
До тогож вони пам'ятають ті три джавеліни Трампа
Але чомусь забувають про усю ту допомогу , що надав Байден
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07.11.2024 21:35 Ответить
Хай ЗЄ надішле Трампу свої голі фотки. 😁 Рудий таке любить.

Бо більше ЗЄ запропонувати Трампу нема чого.
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07.11.2024 21:35 Ответить
вангую що рудий зригне коли побачить....
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07.11.2024 21:43 Ответить
Він любить росказувати про великі та маленткі пісюни, що бачив.

Думаю пісюлька ЗЄ має всі шанси стати предметом закулісних обговорень у Білому домі. 😁
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07.11.2024 21:49 Ответить
😂
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07.11.2024 22:53 Ответить
чому ж нема чого - ще можно продемонструвати свій коронний номер на роялі
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07.11.2024 21:47 Ответить
"...я вірю, що президент Трамп хоче швидкого рішення..."

Цей інфантил Зеленський вже у путіна в ду*і мир побачив. Тепер воно у щось там вірить.
Та яка різниця, у що вірить це пустоголове опудало наш псевдо-президент. Все одно це до реальності має такий же стосунок, як і мир в ду*і путіна.

Обрали на свою голову пустоголового балабола - тепер уся країна має його слухати і думати, що то все значить. А воно ж нічого не значить - просто вітер у пустій макітрі.
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07.11.2024 21:36 Ответить
Тампон не хочет окончания войны. Потому что окупация ето не окончание войны а окупация. А Тампон хочет побыстрее слить Украину и получать от ***** миллиардные гранты
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07.11.2024 21:37 Ответить
Ти точно знаєш про що говориш?

Порівняй економіки США та РФ.
Які ***** гранти може дати Репостан президенту пепшої економіки Світу?
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07.11.2024 21:40 Ответить
Ну порівняйте.

Наприклад, порівняйте запаси всіх корисних копалин в окупованих москалотою Ямалі, Саха, Чукотці і інших землях "вічної мерзлоти" з запасами таких самих руд, мінералів і родовищ у США.

Бонус-питання: чи залежить ВПК США від мінералів, що походять з раші і Китаю?
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07.11.2024 21:52 Ответить
Трамп, Трамп, а чи хоче Зеленський закінчення війни?
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07.11.2024 21:38 Ответить
Ну в даному випалку від ЗЄ не залежить нічого. Він статист.

Да і раніше він теж по суті приписував собі все, що відбувадося поза його можливостями.

Бо політик та президент з нього, як з лайна куля.
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07.11.2024 21:42 Ответить
звичайно, що хоче!
тому його і вибрали!
ще трохи і перестане стрєлять, як наобіцяв своїм виборцям
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08.11.2024 00:29 Ответить
Я вірю, що ти, тварина зелена, здохнеш в страшних муках.
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07.11.2024 21:42 Ответить
ну от!
про що і казали.
від зе!шобли запускається програма "заморозки конфлікту".
не хочу нагнітати, але хто старший, попрощайтесь з україною 1991.
україна більше не бутерброд, що б туди сюди!
особисто я, не проживу ще 50 років.
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07.11.2024 21:43 Ответить
Трамп ще нічого не зробив, щоб його тут з помиями мішали. Вовчику просто треба думати хоч на крок вперед. Але Вова як звик в КВК іпровізувати так і продовжує. Треба не чекати поки світ поміняється, а мінятися самому, хоча про що я .... просто порівняти його на початку війни і зараз - все те саме, небрита пика, неофіційний стиль (ну хоч петицію пиши, щоб він в костюм знову заліз) і відосики кожен вечір - висновок, йому просто до одного місця це все.
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07.11.2024 21:47 Ответить
твою мать, чи він не розуміє, що "швидке закінчення війни" по-трампу - це фактична капітуляція України на умовах ультиматуму *****?
Напевне, розуміє. Але ж, мудак, приховує...
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07.11.2024 21:50 Ответить
Не зрозумів жодного слова цього ідіота!
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07.11.2024 21:56 Ответить
********
паникер
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07.11.2024 22:11 Ответить
Самопроголошений щось розказує про справедливість, можна поржати.
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07.11.2024 22:12 Ответить
Набір чисто випадкових слів і ніякого змісту. Нагадує відому промову Прокопа Свірідовіча - "Дети мои, паруйтесь друг с другом. Как сказано в святом писании. Сегодня ви - муж и жена, а завтра сам бог не скажет вам, чем ви будете. Очень, очень и очень. Вот ми, не смотря на ее ангельский характер...жили хорошо, и даст бог, помрем, только она раньше, а я попозже. Ну, чего и вам желаем. Когда б уж скорее!"
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07.11.2024 22:19 Ответить
Болівар двох не витримає....
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07.11.2024 23:58 Ответить
трамп в закордонній політиці мало розбирається..
орбан йому все роз'яснить..
як і що в Європі та в Україні..

питання в тому, до кого трамп більше прислухається..
до зе , чи до колишнього соросівського учня орбана..
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08.11.2024 00:24 Ответить
Чучело імпотенте! Ти за 3 роки війни (!) ні путіна не зробив для захисту країни, ти звільнив досвідчених генералів і тепер просираєш території зі скаженою швидкістю, ти розвів корупцію і осоромив Україну на увесь світ, ти- нуль, ніщо, відрижка Історії, і ти на хрін нікому не всрався! Тож завалися, і зникни, бо тепер дорослі дяді будуть вирішувати долю цієї війни без тебе. Ти все просрав, імбецил!
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08.11.2024 01:28 Ответить
Я впевнений, що швидке закінчення війни, це - втрати для України. Може, ми чогось не знаємо та не бачимо - так буває. Треба трішки часу", - сказав він.

Ну звісно, яке "швидке закінчення війни" - "треба трішки часу". Дайте ще поцарювати...
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08.11.2024 05:29 Ответить
 
 