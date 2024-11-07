Зеленский: Я верю, что Трамп хочет скорейшего окончания войны. Это – потери для Украины. Мы хотим справедливого окончания войны
Президент Владимир Зеленский заявил, что верит в то, что новоизбранный президент США Дональд Трамп желает скорейшего завершения войны Украины.
Об этом глава украинского государства сказал во время пресс-конференции по итогам участия в саммите Европейского политического сообщества, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Относительно быстрого окончания войны. Сегодня я верю, что президент Трамп хочет быстрого решения. Хочет - это не значит, что так получится. И я здесь без упреков - я просто говорю, что мы там, где мы есть. И мы в войне с "русскими". Это факт, это - самый сложный враг этого века... Поэтому надо готовиться к любому решению. Мы хотим справедливого окончания войны. Я уверен, что быстрое окончание войны, это - потери для Украины. Может, мы чего-то не знаем и не видим - так бывает. Надо немного времени", - сказал он.
Президент Украины также напомнил, что имел с Трампом "хорошие разговоры" и "хорошую встречу". В то же время он подчеркнул, что эти разговоры должны быть более предметными и "к этому надо готовиться обеим сторонам".
Зеленский добавил, что Россия является вызовом еще и потому, что это - большая страна. Он также отметил, что Владимир Путин стремится "проглотить" и другие европейские государства и он не остановится на этом пути.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Не все можна розібрати але те, що більш-менш схоже на мову, стрімко тягнуть в українські ЗМІ.
А насправді: https://youtu.be/pCWCwinckpI
До речі, черговий "хароший ру࿕кій".
Чи його заборона застосовувати передані джавеліни для звільнення захоплених кацапами територій не дали зрозуміти, що таке Трамп? Дятли-трампісти досі ті джавеліни обсмоктують.
Але чомусь забувають про усю ту допомогу , що надав Байден
Бо більше ЗЄ запропонувати Трампу нема чого.
Думаю пісюлька ЗЄ має всі шанси стати предметом закулісних обговорень у Білому домі. 😁
Цей інфантил Зеленський вже у путіна в ду*і мир побачив. Тепер воно у щось там вірить.
Та яка різниця, у що вірить це пустоголове опудало наш псевдо-президент. Все одно це до реальності має такий же стосунок, як і мир в ду*і путіна.
Обрали на свою голову пустоголового балабола - тепер уся країна має його слухати і думати, що то все значить. А воно ж нічого не значить - просто вітер у пустій макітрі.
Порівняй економіки США та РФ.
Які ***** гранти може дати Репостан президенту пепшої економіки Світу?
Наприклад, порівняйте запаси всіх корисних копалин в окупованих москалотою Ямалі, Саха, Чукотці і інших землях "вічної мерзлоти" з запасами таких самих руд, мінералів і родовищ у США.
Бонус-питання: чи залежить ВПК США від мінералів, що походять з раші і Китаю?
Да і раніше він теж по суті приписував собі все, що відбувадося поза його можливостями.
Бо політик та президент з нього, як з лайна куля.
тому його і вибрали!
ще трохи і перестане стрєлять, як наобіцяв своїм виборцям
про що і казали.
від зе!шобли запускається програма "заморозки конфлікту".
не хочу нагнітати, але хто старший, попрощайтесь з україною 1991.
україна більше не бутерброд, що б туди сюди!
особисто я, не проживу ще 50 років.
Напевне, розуміє. Але ж, мудак, приховує...
паникер
орбан йому все роз'яснить..
як і що в Європі та в Україні..
питання в тому, до кого трамп більше прислухається..
до зе , чи до колишнього соросівського учня орбана..
Ну звісно, яке "швидке закінчення війни" - "треба трішки часу". Дайте ще поцарювати...