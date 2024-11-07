Двустороннего соглашения между Украиной и Венгрией не будет без пункта о НАТО, - Зеленский
Украина не сможет заключить двустороннее соглашение с Венгрией без пункта о НАТО.
Об этом Президент Владимир Зеленский сказал во время пресс-конференции по итогам участия в саммите Европейского политического сообщества, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Для нас важна поддержка Украины в ЕС, поддержка Украины Венгрией в НАТО. В документе нет на сегодня поддержки Украины со стороны Венгрии в НАТО. И так как этого нет, этот документ не подписан", - сказал Зеленский.
Он отметил, что двусторонний документ содержит не только то, что хочет одна сторона, но и то, что важно для безопасности настоящего и будущего.
По его словам, Украина заинтересована в тесных и дружеских отношениях с Венгрией.
"Украина поддерживает, что в Европейском Союзе есть такая прекрасная страна, как Венгрия, что вы в НАТО, что вы пережили давление Советского Союза исторически, и много всего было, и жертв и т.д.", - сказал президент.
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Просто це корисно для західних дипломатів мати такого хлопчика який робить за них грязну роботу.
а поки, будемо відкупатися землею.