Двустороннего соглашения между Украиной и Венгрией не будет без пункта о НАТО, - Зеленский

Украина не сможет заключить двустороннее соглашение с Венгрией без пункта о НАТО.

Об этом Президент Владимир Зеленский сказал во время пресс-конференции по итогам участия в саммите Европейского политического сообщества, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Для нас важна поддержка Украины в ЕС, поддержка Украины Венгрией в НАТО. В документе нет на сегодня поддержки Украины со стороны Венгрии в НАТО. И так как этого нет, этот документ не подписан", - сказал Зеленский.

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Он отметил, что двусторонний документ содержит не только то, что хочет одна сторона, но и то, что важно для безопасности настоящего и будущего.

По его словам, Украина заинтересована в тесных и дружеских отношениях с Венгрией.

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"Украина поддерживает, что в Европейском Союзе есть такая прекрасная страна, как Венгрия, что вы в НАТО, что вы пережили давление Советского Союза исторически, и много всего было, и жертв и т.д.", - сказал президент.