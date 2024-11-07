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Двустороннего соглашения между Украиной и Венгрией не будет без пункта о НАТО, - Зеленский

Президент Володимир Зеленський

Украина не сможет заключить двустороннее соглашение с Венгрией без пункта о НАТО.

Об этом Президент Владимир Зеленский сказал во время пресс-конференции по итогам участия в саммите Европейского политического сообщества, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Для нас важна поддержка Украины в ЕС, поддержка Украины Венгрией в НАТО. В документе нет на сегодня поддержки Украины со стороны Венгрии в НАТО. И так как этого нет, этот документ не подписан", - сказал Зеленский.

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Он отметил, что двусторонний документ содержит не только то, что хочет одна сторона, но и то, что важно для безопасности настоящего и будущего.

По его словам, Украина заинтересована в тесных и дружеских отношениях с Венгрией.

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"Украина поддерживает, что в Европейском Союзе есть такая прекрасная страна, как Венгрия, что вы в НАТО, что вы пережили давление Советского Союза исторически, и много всего было, и жертв и т.д.", - сказал президент.

Автор: 

Венгрия (2023) Зеленский Владимир (21085) соглашение (1355) членство в НАТО (1548)


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Топ комментарии
+18
мати таких сусідів - і ворогів не потрібно...
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07.11.2024 21:47 Ответить
+10
піддержую-все тут правильно зробив зеленьський
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07.11.2024 21:56 Ответить
+9
Правильно, ніяких угод з мадярами!, ******* гарно послали *****,
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07.11.2024 21:56 Ответить
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Ти знаєш законний спосіб як під час війни змінити президента?
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07.11.2024 22:00 Ответить
назвати війну війною , та переобрати преза... але воно ж того не хоче 100%
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07.11.2024 22:09 Ответить
2019.
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07.11.2024 22:17 Ответить
мати таких сусідів - і ворогів не потрібно...
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07.11.2024 21:47 Ответить
Головні гравці не хочуть нас бачити в НАТО - а Орбан так - хлопчик на побігеньках
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07.11.2024 21:52 Ответить
Якби вони хотіли реально прижати Орбана то б заморозили йому кредити ЄС та інвестиції і Угорщина б швидко змінила свої політичні погляди.

Просто це корисно для західних дипломатів мати такого хлопчика який робить за них грязну роботу.
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07.11.2024 23:03 Ответить
брудну
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08.11.2024 03:00 Ответить
піддержую-все тут правильно зробив зеленьський
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07.11.2024 21:56 Ответить
Ну, якщо "піддержуєш", але не підтримуєш , то воно "канєшно".
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08.11.2024 07:35 Ответить
Правильно, ніяких угод з мадярами!, ******* гарно послали *****,
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07.11.2024 21:56 Ответить
Все правильно.
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07.11.2024 22:01 Ответить
як скажуть у вашингтоні, так і буде, поки україна не стане впевненою, самодостатньою державою.
а поки, будемо відкупатися землею.
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07.11.2024 22:05 Ответить
Еще и включить туда нефтепровод дружба. Нет НАТО- Нет дружбе. Без НАТО мы не можем обеспечивать безопасность прокачки нефти и газа. У нас столько бобров и рашистских диверсантов лазит
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07.11.2024 22:10 Ответить
Ну не буде, і шо з того Угорщині ? Навіть зараз не угорці приїхали щось жебрати у клована, а навпаки.
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07.11.2024 22:11 Ответить
Ну начнем с того, что венграм по ***
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07.11.2024 22:25 Ответить
Виявляється сама перша заява Зельоних про договір з мадярами була звичною брехнею. Ніколи такого не було, і от знову...
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07.11.2024 22:43 Ответить
Клоун, откуда у Угорщины украинские паспорта?
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07.11.2024 23:21 Ответить
Лахтенок, ты все перепутал, то сраися раздает рсукие паспорта неграм. Только отправляет их не в Америку а на убой в донецкую область.
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08.11.2024 03:03 Ответить
Угорці - бомжари що самі живуть на дотації ЄС. Яка з ними угода?
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08.11.2024 03:42 Ответить
Як наріду 73% подобається брехун і його брехня. Сьогодні всі напали на угорців, які звичайно є для нас ворогами, бо прийняли сторону кацапа. Але ми ж собі вибрали того, хто мав би нас захистити, не так? Захистив?
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08.11.2024 09:17 Ответить
 
 