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Мы будем работать над сохранением альянса по поддержке Украины, - Госдепартамент США

Речник Державного департаменту США Метью Міллер

Соединенные Штаты не останавливают взаимодействие с союзниками и партнерами по определению надлежащего совместного ответа на развертывание войск КНДР вблизи границы Украины.

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Мы консультируемся с нашими союзниками и партнерами относительно надлежащего ответа на развертывание северокорейских солдат в Курской области и их потенциального привлечения к боевым действиям", - сказал он.

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Представитель внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов, отметил, что пока не может сделать официальных объявлений относительно каких-либо конкретных решений в этой связи. В то же время, по его словам, "важно помнить, что ответ на агрессию России против Украины является не только ответом США". Миллер напомнил, что с этой целью была собрана целая коалиция, объединившая полсотни стран.

"От имени Соединенных Штатов мы продолжим поддерживать Украину, мы в дальнейшем будем поддерживать ее на поле боя, и будем работать над сохранением альянса, который мы создали", - подчеркнул представитель Госдепартамента.

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По его словам, Соединенные Штаты также заявили о своих беспокойствах перед китайской стороной в связи с усилением взаимодействия между Россией и КНДР.

Автор: 

Госдепартамент США (1857) КНДР (1241) Рамштайн (158)


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Топ комментарии
+8
щодо визначення належної спільної відповіді на розгортання військ КНДР поблизу кордону України.Джерело:

гребані ссикуни - це ж вони проти північної Кореї санкції вводили рокамии і з нею торгувалися

А ВИГРЕБАЄ ЧОМУСЬ УКРАЇНА . Ще і ЯО забрали, пообіцяли захищати.
БРЕХУНИ
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08.11.2024 00:11 Ответить
+4
Озабоченці баранабамські
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08.11.2024 00:23 Ответить
+4
обіцянки США - пустий звук
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08.11.2024 00:27 Ответить
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брехуни-обіцянки цяцянки
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08.11.2024 00:07 Ответить
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08.11.2024 00:07 Ответить
щодо визначення належної спільної відповіді на розгортання військ КНДР поблизу кордону України.Джерело:

гребані ссикуни - це ж вони проти північної Кореї санкції вводили рокамии і з нею торгувалися

А ВИГРЕБАЄ ЧОМУСЬ УКРАЇНА . Ще і ЯО забрали, пообіцяли захищати.
БРЕХУНИ
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08.11.2024 00:11 Ответить
Озабоченці баранабамські
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08.11.2024 00:23 Ответить
обіцянки США - пустий звук
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08.11.2024 00:27 Ответить
ми-сша-з укроїною назавжди---і тепер що--і тепер сша -віддайте території а краще здайтеся щоб вас українців не було бо ви заважаєте нам з росією дружити--хто вас в світі після цього поважати і вірити вам буде--ви всіх продали путіну
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08.11.2024 00:38 Ответить
ВБИЙТЕ ПУТІНА ТА ЙОГО РОДИЧІВ !!! АБО ВБЬЮТЬ ВАС ТА ВАШИХ РОДИЧІВ !)
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08.11.2024 02:02 Ответить
цей "віслюк" вже дохлий, а той "слоняра" - недоумок. Такі справи.
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08.11.2024 02:23 Ответить
Ця гоп-компанія вже пакує валізи. Їх слухати - себе не поважати. Розмовляти треба з людьми, які здатні приймати рішення зараз.
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08.11.2024 02:24 Ответить
Зрозуміло кого ви маєте на увазі. Але 24 години вже пройшли.
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08.11.2024 05:21 Ответить
Лариса Волошина на NEWSADER - кращого резюме на вибори Трампа я ще не чула

Лариса Волошина: Закат Америки, Эпоха Трансформации
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08.11.2024 05:32 Ответить
Вже всім видно що ви обгадились.
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08.11.2024 05:53 Ответить
"Коаліція, що об'єднала пів сотні країн", не справляється з кацапнею. Слабенька якась "коаліція"...
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08.11.2024 08:31 Ответить
 
 