Мы будем работать над сохранением альянса по поддержке Украины, - Госдепартамент США
Соединенные Штаты не останавливают взаимодействие с союзниками и партнерами по определению надлежащего совместного ответа на развертывание войск КНДР вблизи границы Украины.
Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Мы консультируемся с нашими союзниками и партнерами относительно надлежащего ответа на развертывание северокорейских солдат в Курской области и их потенциального привлечения к боевым действиям", - сказал он.
Представитель внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов, отметил, что пока не может сделать официальных объявлений относительно каких-либо конкретных решений в этой связи. В то же время, по его словам, "важно помнить, что ответ на агрессию России против Украины является не только ответом США". Миллер напомнил, что с этой целью была собрана целая коалиция, объединившая полсотни стран.
"От имени Соединенных Штатов мы продолжим поддерживать Украину, мы в дальнейшем будем поддерживать ее на поле боя, и будем работать над сохранением альянса, который мы создали", - подчеркнул представитель Госдепартамента.
По его словам, Соединенные Штаты также заявили о своих беспокойствах перед китайской стороной в связи с усилением взаимодействия между Россией и КНДР.
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гребані ссикуни - це ж вони проти північної Кореї санкції вводили рокамии і з нею торгувалися
А ВИГРЕБАЄ ЧОМУСЬ УКРАЇНА . Ще і ЯО забрали, пообіцяли захищати.
БРЕХУНИ
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