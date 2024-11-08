РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11701 посетитель онлайн
Новости
4 667 15

Минобороны получило первый патент на технологию детекции вражеских FPV-дронов - "Вітряк М"

Виявлення FPV-дронів противника

Министерство обороны Украины получило первый патент на уникальную технологию детекции вражеских FPV-дронов под названием "Вітряк М".

Об этом сообщили в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, эта инновационная разработка, созданная украинскими военными инженерами Центра масштабирования технологических решений (ЦМТР), уже активно внедряется в войска, обеспечивая дополнительное преимущество на поле боя.

Что такое "Вітряк М"

Как рассказал начальник ЦМТР Валерий Чуркин, "Вітряк М" - это инновационное устройство, позволяющее выявлять FPV-дроны противника. Его разработали военные для военных.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генштаб ВСУ: На фронте за год количество FPV-дронов выросло почти вчетверо

Сообщается, что устройство уже кодифицировано и допущено к эксплуатации в ВСУ. Это первый случай, когда воинская часть выступила разработчиком образца ВВТ и успешно кодифицировала его как предмет поставки.

В Минобороны отметили, что патентование стало возможным благодаря новому отделу по вопросам интеллектуальной собственности Минобороны, созданному в Главном управлении военной юстиции в сентябре 2024 года.

Отдел, в состав которого входят 9 человек, среди которых 4 имеют статус патентных поверенных, формирует новую практику защиты интеллектуальной собственности, которая отсутствовала на протяжении всей истории независимой Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Интерактивный стрелковый полигон UNITS отечественного производства допущен к использованию в войсках, - Минобороны. ФОТО

Автор: 

Минобороны (9458) патент (21) fvp-дрон (129)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+2
Сподіваюсь, москалям вже передали документацію? Боже які уйобки керують державою! Не можуть промовчати ні про що, навіть про те, від чого залежить доля держави.
показать весь комментарий
08.11.2024 17:44 Ответить
+1
"Міністерство оборони України отримало перший патент на унікальну технологію ....."
показать весь комментарий
08.11.2024 17:44 Ответить
+1
полно вздор-то молоть!
показать весь комментарий
08.11.2024 17:51 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
не існує у нас бази ні для розробки , ні для виготовлення, оскільки напівпрвідникова та електронна промисловість була знищена ще до 2000 року за поданням одного з академіків НАНУ як не потрібна і не актуальна. ☹
показать весь комментарий
08.11.2024 17:23 Ответить
нашо тобі база коли я купа комплектухи - тільки бери, роби і пиши софт
показать весь комментарий
08.11.2024 17:43 Ответить
"Міністерство оборони України отримало перший патент на унікальну технологію ....."
показать весь комментарий
08.11.2024 17:44 Ответить
полно вздор-то молоть!
показать весь комментарий
08.11.2024 17:51 Ответить
і хіто тєбя удєрживаєт и запрєщаєт, не мєли і іді вдоль паркана. 😂
показать весь комментарий
08.11.2024 17:56 Ответить
Сподіваюсь, москалям вже передали документацію? Боже які уйобки керують державою! Не можуть промовчати ні про що, навіть про те, від чого залежить доля держави.
показать весь комментарий
08.11.2024 17:44 Ответить
Міноборони отримало перший патент на технологію детекції ворожих FPV-дронів
=============
це якась фігня ...бо і "наші" і "ворожі" дрони працюють в одних частотних діапазонах і всі на китайських комплектуючих. Відрізнити свого від чужого -ще та задача..І що воно дасть взагалі?На кого ця інфохерня розрахована -хз...
ЗЕ-де наші ракети? ДЕ ОТРК ГРІМ Сапсан? Де КР Нептун? Чого не ******* по москальських НПЗ та енергосистемах? Засунь того дрона собі в сраку!
показать весь комментарий
08.11.2024 21:00 Ответить
 
 