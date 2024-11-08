Минобороны получило первый патент на технологию детекции вражеских FPV-дронов - "Вітряк М"
Министерство обороны Украины получило первый патент на уникальную технологию детекции вражеских FPV-дронов под названием "Вітряк М".
Об этом сообщили в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, эта инновационная разработка, созданная украинскими военными инженерами Центра масштабирования технологических решений (ЦМТР), уже активно внедряется в войска, обеспечивая дополнительное преимущество на поле боя.
Что такое "Вітряк М"
Как рассказал начальник ЦМТР Валерий Чуркин, "Вітряк М" - это инновационное устройство, позволяющее выявлять FPV-дроны противника. Его разработали военные для военных.
Сообщается, что устройство уже кодифицировано и допущено к эксплуатации в ВСУ. Это первый случай, когда воинская часть выступила разработчиком образца ВВТ и успешно кодифицировала его как предмет поставки.
В Минобороны отметили, что патентование стало возможным благодаря новому отделу по вопросам интеллектуальной собственности Минобороны, созданному в Главном управлении военной юстиции в сентябре 2024 года.
Отдел, в состав которого входят 9 человек, среди которых 4 имеют статус патентных поверенных, формирует новую практику защиты интеллектуальной собственности, которая отсутствовала на протяжении всей истории независимой Украины.
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це якась фігня ...бо і "наші" і "ворожі" дрони працюють в одних частотних діапазонах і всі на китайських комплектуючих. Відрізнити свого від чужого -ще та задача..І що воно дасть взагалі?На кого ця інфохерня розрахована -хз...
ЗЕ-де наші ракети? ДЕ ОТРК ГРІМ Сапсан? Де КР Нептун? Чого не ******* по москальських НПЗ та енергосистемах? Засунь того дрона собі в сраку!