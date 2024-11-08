Минобороны получило первый патент на технологию детекции вражеских FPV-дронов - "Вітряк М"

Министерство обороны Украины получило первый патент на уникальную технологию детекции вражеских FPV-дронов под названием "Вітряк М".

Об этом сообщили в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, эта инновационная разработка, созданная украинскими военными инженерами Центра масштабирования технологических решений (ЦМТР), уже активно внедряется в войска, обеспечивая дополнительное преимущество на поле боя.

Что такое "Вітряк М"

Как рассказал начальник ЦМТР Валерий Чуркин, "Вітряк М" - это инновационное устройство, позволяющее выявлять FPV-дроны противника. Его разработали военные для военных.

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Сообщается, что устройство уже кодифицировано и допущено к эксплуатации в ВСУ. Это первый случай, когда воинская часть выступила разработчиком образца ВВТ и успешно кодифицировала его как предмет поставки.

В Минобороны отметили, что патентование стало возможным благодаря новому отделу по вопросам интеллектуальной собственности Минобороны, созданному в Главном управлении военной юстиции в сентябре 2024 года.

Отдел, в состав которого входят 9 человек, среди которых 4 имеют статус патентных поверенных, формирует новую практику защиты интеллектуальной собственности, которая отсутствовала на протяжении всей истории независимой Украины.

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