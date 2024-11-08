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Новости
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Войска РФ, вероятно, разрабатывают новые маршруты и тактики воздушных атак на Одесщину, - Братчук

ППО

Российские войска, вероятно, разрабатывают новые маршруты и тактики относительно дальнейших воздушных атак на Одесскую область.

Такое мнение спикер отряда "Південь" Украинской добровольческой армии, глава Общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук высказал в телеэфире, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Они (воздушные тревоги. - Ред.) есть каждый день и каждую ночь. Те определенные дни или ночи, когда нет воздушных атак, связаны с оперативной паузой. Враг, возможно, прогнозирует, разрабатывает какие-то новые маршруты. Возможно накопление "Шахедов", потому что бывает их разная интенсивность, но она не является низкой. Сегодня очень много дронов-камикадзе летели именно в частный сектор", - сказал Братчук.

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По его словам, во время сегодняшней ночной атаки россиян в Одесской области погиб человек и много раненых. Также большое количество домов были повреждены в Хаджибейском и Пересыпском районах города, уничтожено 18 вражеских дронов-камикадзе.

Автор: 

Одесса (7860) атака (371) дроны (3831) Братчук (105)


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Топ комментарии
+2
про 300 с чем-то млрд кацапской отмороженной зелени,тоже трындел в Будапеште.
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08.11.2024 18:55
+1
трамп закрий небо!
трамп, чому ми не в нато?
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08.11.2024 18:50
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Війська РФ, ймовірно, розробляти нові маршрути та тактики повітряних атак на Одещину

Українська - не рідна?
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08.11.2024 18:46 Ответить
А вы начните читать текст, а не очепятку.
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08.11.2024 18:49 Ответить
спочатку потрібно прочитати заголовок, бо незрозуміло, хто кому що буде і як розробляти.
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08.11.2024 18:58 Ответить
Слово змінили навмисно, бо слово "разроблять" (так само як, наприклад, слово "*********") приховає за зірочками вбудований в сайт "матюкальний фільтр". Щоби це побачити достатньо вийти з акаунту, тобто - незареєстровані відвідувачі сайту будуть бачити не весь заголовок...
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08.11.2024 19:01 Ответить
"розроблять"
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08.11.2024 19:05 Ответить
Какие там новые маршруты. Те же самые, кратчайшие шобы зацепиться за главные улицы, тогда их не сбивают... Единственное новшество, шо атакуют одновременно с разных сторон.
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08.11.2024 18:48 Ответить
трамп закрий небо!
трамп, чому ми не в нато?
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08.11.2024 18:50 Ответить
про 300 с чем-то млрд кацапской отмороженной зелени,тоже трындел в Будапеште.
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08.11.2024 18:55 Ответить
Угруповування єрмака- татарова- портнова- сирського, розпочало цькування одного з найбільших поставщиків дронів до ЗСУ- Стернанка!...
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08.11.2024 19:03 Ответить
а чому ми руйнуємо новорсійск це порт
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08.11.2024 19:19 Ответить
 
 