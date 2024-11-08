Войска РФ, вероятно, разрабатывают новые маршруты и тактики воздушных атак на Одесщину, - Братчук

Российские войска, вероятно, разрабатывают новые маршруты и тактики относительно дальнейших воздушных атак на Одесскую область.

Такое мнение спикер отряда "Південь" Украинской добровольческой армии, глава Общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук высказал в телеэфире, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Они (воздушные тревоги. - Ред.) есть каждый день и каждую ночь. Те определенные дни или ночи, когда нет воздушных атак, связаны с оперативной паузой. Враг, возможно, прогнозирует, разрабатывает какие-то новые маршруты. Возможно накопление "Шахедов", потому что бывает их разная интенсивность, но она не является низкой. Сегодня очень много дронов-камикадзе летели именно в частный сектор", - сказал Братчук.

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По его словам, во время сегодняшней ночной атаки россиян в Одесской области погиб человек и много раненых. Также большое количество домов были повреждены в Хаджибейском и Пересыпском районах города, уничтожено 18 вражеских дронов-камикадзе.