Почти все лидеры ЕС согласны, что судьба Украины не может решаться через головы украинцев, - Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что почти все европейские лидеры согласны с тем, что судьба Украины "не может решаться через головы ее граждан".

Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц после завершения неформальной встречи Европейского совета в Будапеште, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Почти все согласны с тем, что невозможно говорить об Украине без Украины; и так должно быть и в дальнейшем, невозможно договариваться об украинцах через их головы", - сказал Шольц.

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Он добавил, что вполне очевидно также то, что Украина является европейской нацией с четкой ориентацией на ЕС и его демократические ценности.

По словам канцлера ФРГ, именно с этих позиций он с коллегами по ЕС обсуждали в венгерской столице ситуацию в Украине, против которой Россия продолжает вести войну с неизменной жестокостью. При этом канцлер признал, что по-прежнему позиции некоторых европейских стран, таких как Венгрия, по отдельным вопросам помощи Украине отличаются от позиции "Германии и многих других друзей в Европе, для которых приоритетом является обеспечить для Украины необходимую поддержку".

"И мы продолжим это делать (помогать. - Ред.), потому что это является одной из важнейших задач", - сказал Шольц.

Он в очередной раз подчеркнул важность кредитной линии в объеме 50 млрд долларов от стран G7, ведь это предоставит Украине необходимые финансовые средства, чтобы обеспечить свою обороноспособность и независимо от "фискальных ограничений отдельных стран и политического развития".

"Важно одновременно показать нашу готовность делать еще больше, чем помощь, которую мы мобилизовали ранее", - сказал политик, заверив, что для него это важно.

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Конкретных решений по Украине на встрече в Будапеште не принималось, ведь это неформальная встреча, которая, впрочем, позволяет предметно обсудить важные вопросы, отметил глава правительства ФРГ.

Он также рассказал, что они с коллегами посвятили внимание теме дальнейшего развития трансатлантических отношений, ведь США остаются важнейшим партнером ЕС, и в том случае, если Вашингтон захочет "сильно приоритезировать свои внутренние интересы". При любых условиях ЕС должен держаться еще более сплоченно и одновременно больше инвестировать в собственную безопасность, в частности европейское оборонное производство, и экономическую мощь.

"Европейцы к этому готовы", - убежден он.