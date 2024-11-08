Почти все лидеры ЕС согласны, что судьба Украины не может решаться через головы украинцев, - Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что почти все европейские лидеры согласны с тем, что судьба Украины "не может решаться через головы ее граждан".
Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц после завершения неформальной встречи Европейского совета в Будапеште, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Почти все согласны с тем, что невозможно говорить об Украине без Украины; и так должно быть и в дальнейшем, невозможно договариваться об украинцах через их головы", - сказал Шольц.
Он добавил, что вполне очевидно также то, что Украина является европейской нацией с четкой ориентацией на ЕС и его демократические ценности.
По словам канцлера ФРГ, именно с этих позиций он с коллегами по ЕС обсуждали в венгерской столице ситуацию в Украине, против которой Россия продолжает вести войну с неизменной жестокостью. При этом канцлер признал, что по-прежнему позиции некоторых европейских стран, таких как Венгрия, по отдельным вопросам помощи Украине отличаются от позиции "Германии и многих других друзей в Европе, для которых приоритетом является обеспечить для Украины необходимую поддержку".
"И мы продолжим это делать (помогать. - Ред.), потому что это является одной из важнейших задач", - сказал Шольц.
Он в очередной раз подчеркнул важность кредитной линии в объеме 50 млрд долларов от стран G7, ведь это предоставит Украине необходимые финансовые средства, чтобы обеспечить свою обороноспособность и независимо от "фискальных ограничений отдельных стран и политического развития".
"Важно одновременно показать нашу готовность делать еще больше, чем помощь, которую мы мобилизовали ранее", - сказал политик, заверив, что для него это важно.
Конкретных решений по Украине на встрече в Будапеште не принималось, ведь это неформальная встреча, которая, впрочем, позволяет предметно обсудить важные вопросы, отметил глава правительства ФРГ.
Он также рассказал, что они с коллегами посвятили внимание теме дальнейшего развития трансатлантических отношений, ведь США остаются важнейшим партнером ЕС, и в том случае, если Вашингтон захочет "сильно приоритезировать свои внутренние интересы". При любых условиях ЕС должен держаться еще более сплоченно и одновременно больше инвестировать в собственную безопасность, в частности европейское оборонное производство, и экономическую мощь.
"Европейцы к этому готовы", - убежден он.
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радник орбана з прізвищем орбан.
Переможець президентських виборів у США https://glavcom.ua/tags/donald-tramp.html Дональд Трамп повинен закликати російського диктатора Володимира Путіна відкрити лінію зв'язку з Росією і, зрештою, сприяти припиненню вогню в Україні. Таку заяву https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-11-07/trump-should-call-putin-to-push-ukraine-peace-orban-aide-says зробив Балаж Орбан, старший помічник прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.
а хто проклинає їх, сам буде проклятий
читайте Біблію
якщо дружно стануть на коліна перед Богом