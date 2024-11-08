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Почти все лидеры ЕС согласны, что судьба Украины не может решаться через головы украинцев, - Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что почти все европейские лидеры согласны с тем, что судьба Украины "не может решаться через головы ее граждан".

Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц после завершения неформальной встречи Европейского совета в Будапеште, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Почти все согласны с тем, что невозможно говорить об Украине без Украины; и так должно быть и в дальнейшем, невозможно договариваться об украинцах через их головы", - сказал Шольц.

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Он добавил, что вполне очевидно также то, что Украина является европейской нацией с четкой ориентацией на ЕС и его демократические ценности.

По словам канцлера ФРГ, именно с этих позиций он с коллегами по ЕС обсуждали в венгерской столице ситуацию в Украине, против которой Россия продолжает вести войну с неизменной жестокостью. При этом канцлер признал, что по-прежнему позиции некоторых европейских стран, таких как Венгрия, по отдельным вопросам помощи Украине отличаются от позиции "Германии и многих других друзей в Европе, для которых приоритетом является обеспечить для Украины необходимую поддержку".

"И мы продолжим это делать (помогать. - Ред.), потому что это является одной из важнейших задач", - сказал Шольц.

Он в очередной раз подчеркнул важность кредитной линии в объеме 50 млрд долларов от стран G7, ведь это предоставит Украине необходимые финансовые средства, чтобы обеспечить свою обороноспособность и независимо от "фискальных ограничений отдельных стран и политического развития".

"Важно одновременно показать нашу готовность делать еще больше, чем помощь, которую мы мобилизовали ранее", - сказал политик, заверив, что для него это важно.

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Конкретных решений по Украине на встрече в Будапеште не принималось, ведь это неформальная встреча, которая, впрочем, позволяет предметно обсудить важные вопросы, отметил глава правительства ФРГ.

Он также рассказал, что они с коллегами посвятили внимание теме дальнейшего развития трансатлантических отношений, ведь США остаются важнейшим партнером ЕС, и в том случае, если Вашингтон захочет "сильно приоритезировать свои внутренние интересы". При любых условиях ЕС должен держаться еще более сплоченно и одновременно больше инвестировать в собственную безопасность, в частности европейское оборонное производство, и экономическую мощь.

"Европейцы к этому готовы", - убежден он.

Автор: 

Шольц Олаф (904) переговоры с Россией (938)


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Топ комментарии
+5
"Майже всі лідери ЄС згодні, що доля України не може вирішуватися через голови українців"

Попробуйте вгадати, хто був не згоден?
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08.11.2024 20:56
+3
У світі залишилось два народи, яких треба поважати. Це українці та євреї. Вони воюють зі всіма силами Зла на планеті. Інші злякались і щоб цього не показати один одному весь час вкидають якісь "дуже розумні слова про стурбованість та ескалацію". Не приймайте українці ніяких пояснень. Слабі духом завжди " ... робко прячет тело жирное в утесах... "
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08.11.2024 21:14
+3
А фіцо? Цей теж не пропустить можливості жбурнути каменюку в Україну.
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08.11.2024 21:22
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"Доля Європи не може вирішуватись через голови Європейців"- колись скажуть українці...
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08.11.2024 20:53 Ответить
"Майже всі лідери ЄС згодні, що доля України не може вирішуватися через голови українців"

Попробуйте вгадати, хто був не згоден?
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08.11.2024 20:56 Ответить
Один недофутболіст із Секешфегервара...
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08.11.2024 21:10 Ответить
А фіцо? Цей теж не пропустить можливості жбурнути каменюку в Україну.
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08.11.2024 21:22 Ответить
Якщо через голови українців, то це Зе.
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08.11.2024 22:02 Ответить
Так всі ж вже в курсі, що долю України будуть вирішувати Трамп з Орбаном.
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08.11.2024 21:01 Ответить
нєнє.
радник орбана з прізвищем орбан.

Переможець президентських виборів у США https://glavcom.ua/tags/donald-tramp.html Дональд Трамп повинен закликати російського диктатора Володимира Путіна відкрити лінію зв'язку з Росією і, зрештою, сприяти припиненню вогню в Україні. Таку заяву https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-11-07/trump-should-call-putin-to-push-ukraine-peace-orban-aide-says зробив Балаж Орбан, старший помічник прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.
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08.11.2024 21:36 Ответить
Щось тут Шольц на цьому фото, якось так на члєніна ******,,,),
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08.11.2024 21:11 Ответить
Нехай краще долю України вирішуватиме Трамп , ніж Зєля ,бо Лідор" довирішується " до капітуляції.
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08.11.2024 21:12 Ответить
мабуть "трамбон" і "зепоцріот" будуть виконувати рашистську "оманську окупаційну програму" куйла,за рахунок території України,нейтрального статусу для решту території України і американських брехливих обіцянок про війскову допомогу Україні.рівно так само,як СВІТИТЬ СВІТЛО БУДАПЕШТСЬКОЇ БРЕХНІ...
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08.11.2024 21:37 Ответить
Будьмо реалістами ,ми нікому не потрібні з нашими "хотєлкамі" типу перемоги і кордонів 91 року ,максимум на що ми можемо розраховувати і то в кращому випадку - то це корейський варіант 1953 року (до речі ,Південна Корея не член НАТО ).
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09.11.2024 16:21 Ответить
на корейський варіант теж не приходиться розраховувати."різьнопартійні зрадники ВЗРади" не проголосували перед війною звернення до конгресу США на отримання Україною,статусу основного союзника США поза НАТО ,який є в Південної Кореї,Ізраїлю.Австралії і т.д...((https://www.radiosvoboda.org/a/news-rada-golosuvannya-za-mnna/31449924.htm) )
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09.11.2024 19:24 Ответить
Ну так це питання до Вєрховного гівнокомандувача і його слуг урода у вр ,та їхніх союзника опзежопців.
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09.11.2024 19:28 Ответить
не голосування, є відповідь "зепоцріота і зрадників України " котрі за гроші куйла проголосували проти звернення і залишили Україну і український народ практично беззахисним перед рашистським вбивцею....
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09.11.2024 19:33 Ответить
Згодні вони... Зброю давайте, озабоченці брехливі
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08.11.2024 21:13 Ответить
У світі залишилось два народи, яких треба поважати. Це українці та євреї. Вони воюють зі всіма силами Зла на планеті. Інші злякались і щоб цього не показати один одному весь час вкидають якісь "дуже розумні слова про стурбованість та ескалацію". Не приймайте українці ніяких пояснень. Слабі духом завжди " ... робко прячет тело жирное в утесах... "
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08.11.2024 21:14 Ответить
у нас з євреями один ворог
а хто проклинає їх, сам буде проклятий
читайте Біблію
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08.11.2024 21:39 Ответить
Майже? Ах ти ж ліVерна ковбаса
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08.11.2024 21:22 Ответить
так, краща доля залежить лише від українців
якщо дружно стануть на коліна перед Богом
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08.11.2024 21:38 Ответить
хто хоч один раз став на коліна і почав молитися, вже ніколи не встане і не почне думати!
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08.11.2024 21:43 Ответить
Коли людина молиться її саме найлегше знищити.Молитву ,в часі війни має промовляти зброя...
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09.11.2024 19:27 Ответить
Дякуємо пану ШОЛЬЦУ за важливу підтримку. і
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08.11.2024 21:46 Ответить
с ри зеленским на голову, они всё это скоррупционерят и поделят
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08.11.2024 21:57 Ответить
Щоб не говорила німчура а підтекст один- загрібання жару чужими руками і життями, то єсть нашими.
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09.11.2024 04:13 Ответить
цим дурачкам пора би зрозуміти що як не дадуть нам достатньо зброї то ми програємо і воювати з рф вони будуть самі або тікати не знаю тільки куди
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09.11.2024 06:56 Ответить
Воювати вони не будуть і тікати теж. Вони просто ляжуть під кацапів, розсунути булки, розслабляться і постараються отримати задоволення
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09.11.2024 07:46 Ответить
Проблему війни в Україні найближчим часом не зможуть вирішити ці ж самі європейські політики .котрі не змогли за три роки війни хочаб припинити цю рашистську бойню...
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09.11.2024 19:30 Ответить
 
 