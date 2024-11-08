Министр обороны Польши об озвученном СМИ "мирном плане" Трампа: На мой взгляд, еще нет ни одного решения и дискуссия продолжается

Глава Министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что, насколько ему известно, Дональд Трамп еще не принял никакого решения относительно Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Американская газета Wall Street Journal написала, что в окружении Трампа по выполнению его обещания "быстро прекратить войну" в Украине якобы фигурирует идея о заморозке фронта по актуальной линии с демилитаризованной зоной и 20-летний мораторий на принятие Украины в НАТО.

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"Насколько мне известно, президент Трамп не принял никакого решения, не сообщил никакого решения относительно действий, связанных с Украиной. Я очень просил бы вас быть осмотрительными в отношении этой информации, быть осмотрительными в использовании информации о том, что кто-то из советников президента Трампа, кто-то из его окружения без фамилии предложил то или иное решение. По моему мнению, еще продолжается дискуссия", - сказал Косиняк-Камыш на пресс-конференции, отвечая на вопрос о сообщении WSJ.

Министр подчеркнул, что Трамп не будет приведен к присяге до 20 января 2025 года, и подготовка новой администрации, вероятно, продлится до этого времени. "Мы готовы к сотрудничеству, мы ждем, но сегодня я прошу всех к сдержанности. Давайте обращаться к декларациям, к предложениям, к тому, что есть на столе, а не к спекуляциям. Тем более на такую чувствительную тему, как война в Украине", - сказал он.

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Глава Минобороны добавил, что для Польши сейчас важно иметь наилучшую позицию в Североатлантическом альянсе. "И мы реализуем это, тратя 4,7% ВВП на оборону, строя третью по величине армию в НАТО на данный момент, сразу после США и Турции, наращивая свои оперативные силы", - отметил он.

"Это наши задачи сегодня, и если мы их выполним, я думаю, что в наших контактах с администрацией президента Трампа наш голос будет важным, в том числе и в вопросе Украины. И это смысл существования Польши, это наша стратегия", - подчеркнул Косиняк-Камыш.