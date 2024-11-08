В Киеве говорят об ухудшении отношений с Британией после смены правительства в Лондоне, - The Guardian
Украинская сторона считает, что отношения с Великобританией ухудшились после того, как в июле 2024 года в результате выборов к власти пришло правительство лейбористов во главе с Киром Стармером.
Об этом говорится в публикации The Guardian, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
По информации издания, разочарование Киева британским правительством стало следствием дискуссии между Стармером и Владимиром Зеленским во время встречи в октябре.
Тогда Зеленский представил свой "план победы", но, по словам источника The Guardian в Киеве, план не вызвал "большой реакции". Он предположил, что Стармер не желает принимать стратегические решения без одобрения США - хотя в частном порядке это отрицал.
Как говорится в публикации, основная претензия Украины заключается в том, что после прихода лейбористов к власти Британия не предоставила никаких дополнительных дальнобойных ракет Storm Shadow.
"Стармер не дает нам дальнобойное оружие. Ситуация не такая, как во времена премьерства Риши Сунака. Отношения ухудшились", - сказал The Guardian анонимный украинский чиновник.
Эти беспокойства Зеленский поднял во время встречи с британским премьером на саммите Европейского политического сообщества 7 ноября, но в Киеве заявили, что встреча не привела к "никакому прогрессу" в вопросе предоставления Storm Shadow.
Как следует из слов источников The Guardian, "ракетный" вопрос является причиной того, что Кир Стармер до сих пор не посетил Украину с момента вступления в должность премьера.
"Мы обсуждали с августа возможный визит Стармера. Назывались разные даты. Стармер несколько раз его переносил. Ему нет смысла приезжать как туристу. На данный момент он не готов принимать решения, которые необходимы", - сказал собеседник издания.
Великобритания является третьим по величине донором военной техники Киеву после США и Германии и с 2022 года предоставила или пообещала предоставить Украине 12,8 миллиардов фунтов стерлингов помощи.
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Британські ракети- не на часі у хенерала.
Поки не ясно чи хотять генерали/полковники рятувати країну від квагталу?!!!!!
Ну да. У нас же не дурачок якийсь. Він не міг ***** написати.
Таким чином проходила консультація?
І, відповідно, мають змогу обирати методи, як саме взаємодіяти з таким ******, щоб не годувати зелену корупцію але допомагати Україні.
А ракети нічого не коштують і лежать нікому не потрібні?
От наробили ракет чисто на випадок, якщо якесь чмо їх попросить сусідню країну побомбити.
Повторюю повільно, по складах "Як ра-ке- та-ми Storm Shadow годується коррупция?
Ви досі не можете зрозуміти, чому все, що стосується компетенцій ЗЄ йде через сраку.
От все просто кричить та блимає, що причина у ньому, а ви не розумієте.
Далі не продовжуй, все зрозуміло.
Мабутт вся справа у тому, що хтось комусь у штани насрав...
Таке ви розумієте бо це ваш рівень сприйняття.
Ну вибач.
Треба пігулки не забувати приймати, як лікар призначив
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Зеленого гадьониша геть. Вибори
Тобі їх повинні дати тільки тому, що ти просиш?
Чи вони вивчать твою платеспроможність, кредитну історію і тільки
Чи в тебе ніколи розділяти?
Аби щось написати ...?
Якщо перед тобою шахрай та мудак, ти йому навіть носовий платок не даш, не те, що гроші або зброю.
І допомога українському народу ракетами Storm Shadow, а не персонально комусь.
Ти це розумієш?
по-друге, що він з ними буде робити, якщо він не може спланувати застосування вже наявних ресурсів.
Пік популярності блазня минув, нажаль для українців, він так нічого не здобув.
Його починають ігнорувати, бо його бездарність помножена на зухвалість стала вже давно токсичною.
Найкраще, що він може зробити - піти
але спроможність буби посваритися з ким завгодно і справді вражає.
потужно-незмламний талант...
3 роки потужно звинувачуєш весь світ, що він не зробив те, що мав зробити ти!