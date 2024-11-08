РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7824 посетителя онлайн
Новости
9 755 55

В Киеве говорят об ухудшении отношений с Британией после смены правительства в Лондоне, - The Guardian

Стармер і Зеленський

Украинская сторона считает, что отношения с Великобританией ухудшились после того, как в июле 2024 года в результате выборов к власти пришло правительство лейбористов во главе с Киром Стармером.

Об этом говорится в публикации The Guardian, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

По информации издания, разочарование Киева британским правительством стало следствием дискуссии между Стармером и Владимиром Зеленским во время встречи в октябре.

Читайте также: Зеленский встретился с премьером Британии Стармером, обсудили имплементацию "Плана победы"

Тогда Зеленский представил свой "план победы", но, по словам источника The Guardian в Киеве, план не вызвал "большой реакции". Он предположил, что Стармер не желает принимать стратегические решения без одобрения США - хотя в частном порядке это отрицал.

Как говорится в публикации, основная претензия Украины заключается в том, что после прихода лейбористов к власти Британия не предоставила никаких дополнительных дальнобойных ракет Storm Shadow.

"Стармер не дает нам дальнобойное оружие. Ситуация не такая, как во времена премьерства Риши Сунака. Отношения ухудшились", - сказал The Guardian анонимный украинский чиновник.

Эти беспокойства Зеленский поднял во время встречи с британским премьером на саммите Европейского политического сообщества 7 ноября, но в Киеве заявили, что встреча не привела к "никакому прогрессу" в вопросе предоставления Storm Shadow.

Читайте также: Россия нарастила производство дронов-камикадзе: налеты шахедов будут постоянными, - британская разведка

Как следует из слов источников The Guardian, "ракетный" вопрос является причиной того, что Кир Стармер до сих пор не посетил Украину с момента вступления в должность премьера.

"Мы обсуждали с августа возможный визит Стармера. Назывались разные даты. Стармер несколько раз его переносил. Ему нет смысла приезжать как туристу. На данный момент он не готов принимать решения, которые необходимы", - сказал собеседник издания.

Великобритания является третьим по величине донором военной техники Киеву после США и Германии и с 2022 года предоставила или пообещала предоставить Украине 12,8 миллиардов фунтов стерлингов помощи.

Автор: 

Великобритания (4912) Зеленский (20185) крылатые ракеты (878) Стармер Кир (179)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+17
А що? ********* гроші не дають просто так? Ну вофка ізвіняй ******* не мішкі ворочати.
показать весь комментарий
08.11.2024 22:30
+17
Вони повинні знати, що мають справу з тупим, брехливим мудаком на посту президента України.

І, відповідно, мають змогу обирати методи, як саме взаємодіяти з таким ******, щоб не годувати зелену корупцію але допомагати Україні.
показать весь комментарий
08.11.2024 22:49
+14
Тобто, всі, хто вважає план ЗЄ дурнею, погані.

Ну да. У нас же не дурачок якийсь. Він не міг ***** написати.
показать весь комментарий
08.11.2024 22:38
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А що? ********* гроші не дають просто так? Ну вофка ізвіняй ******* не мішкі ворочати.
показать весь комментарий
08.11.2024 22:30 Ответить
Де було про гроші? Не дають РАКЕТ. Чи просто маєш бажання щось прокукарікать?
показать весь комментарий
08.11.2024 22:56 Ответить
Йди падоляка дасть тобі карбованця.
показать весь комментарий
08.11.2024 23:38 Ответить
Тобі рублями платять за безмежний піпьож. Я це давно бачу.
показать весь комментарий
08.11.2024 23:46 Ответить
З ким ще поср-тись.
показать весь комментарий
08.11.2024 22:34 Ответить
А де ж хенерал, котрий перетворився на посла? чи відвідини футболу з олігархами не дають дипломатичного прориву?
показать весь комментарий
08.11.2024 22:37 Ответить
Пише мабуть докторську, буде захищати у Підрахуя.
Британські ракети- не на часі у хенерала.
показать весь комментарий
08.11.2024 22:44 Ответить
підрахуяки
показать весь комментарий
09.11.2024 08:31 Ответить
Бо генерал має бути генералом, а не послом. Ще й під час війни.
показать весь комментарий
08.11.2024 22:55 Ответить
100%, не аспірантом під час війни ))
показать весь комментарий
08.11.2024 23:15 Ответить
Краще під час війни , як твоє ЗЕ&Ерачидло МАРОДЕРИТИ мільярди , кришувати АГЕНТІВ ФСБ( Баканов з синком, Татаров, ………… ) віддавати злочинні накази , підручним кацапам бити Шторм Шедел по горобцям , а не по КРУПНИМ ООБЬЄКТАМ неокупованій терріторіі ЦЄ Є САБОТАЖ КРОТІВНІ ЗЕЛЕНСЬКОГО
показать весь комментарий
09.11.2024 07:05 Ответить
Де? Якщо зєльцман звільнив і нової посади не пропонував по профілю?
Поки не ясно чи хотять генерали/полковники рятувати країну від квагталу?!!!!!
показать весь комментарий
09.11.2024 00:02 Ответить
Тобто, всі, хто вважає план ЗЄ дурнею, погані.

Ну да. У нас же не дурачок якийсь. Він не міг ***** написати.
показать весь комментарий
08.11.2024 22:38 Ответить
А може британці консультуються з Залужним щодо того, як сприймати фонтан маячні з Банкової.
показать весь комментарий
08.11.2024 22:43 Ответить
"На зло бабусі відморожу вуха"?
Таким чином проходила консультація?
показать весь комментарий
08.11.2024 22:46 Ответить
Вони повинні знати, що мають справу з тупим, брехливим мудаком на посту президента України.

І, відповідно, мають змогу обирати методи, як саме взаємодіяти з таким ******, щоб не годувати зелену корупцію але допомагати Україні.
показать весь комментарий
08.11.2024 22:49 Ответить
А як годується корупція ракетами Storm Shadow?
показать весь комментарий
08.11.2024 23:11 Ответить
Щодо ракет все було сказано ще попередньою владою - тілтки консолідоване рішення разом з США.

А ракети нічого не коштують і лежать нікому не потрібні?

От наробили ракет чисто на випадок, якщо якесь чмо їх попросить сусідню країну побомбити.
показать весь комментарий
08.11.2024 23:14 Ответить
Не зрозумів відповіді .
Повторюю повільно, по складах "Як ра-ке- та-ми Storm Shadow годується коррупция?
показать весь комментарий
08.11.2024 23:18 Ответить
Буває...

Ви досі не можете зрозуміти, чому все, що стосується компетенцій ЗЄ йде через сраку.

От все просто кричить та блимає, що причина у ньому, а ви не розумієте.
показать весь комментарий
08.11.2024 23:20 Ответить
100% і н@срав тобі вчора у тапки- саме він
Далі не продовжуй, все зрозуміло.
показать весь комментарий
08.11.2024 23:23 Ответить
Ну я ж кажу - тупе бидло обрало у президенти тупе бидло і не розуміє, що тепер не так. 😁

Мабутт вся справа у тому, що хтось комусь у штани насрав...
Таке ви розумієте бо це ваш рівень сприйняття.
показать весь комментарий
08.11.2024 23:34 Ответить
Хтось не розуміє що Storm Shadow дають народу України, а всі виявляється тупі ))
Ну вибач.
Треба пігулки не забувати приймати, як лікар призначив
показать весь комментарий
08.11.2024 23:40 Ответить
А "план" писав та привозив народ України?
показать весь комментарий
08.11.2024 23:47 Ответить
послухай, кацапе, наявність корупції (українською - з однією "р") влади зеленого ******** унеможливлює виробництво власних ракет. до речі, власні ракети усувають необхідінсть виклянчувати ракети західні та дозволи на удари вглиб твоєї "родіни". й так - корупція зеленого ублюдка робить мою (!!) країну слабшою, а твою "родіну" сильнішою.
показать весь комментарий
08.11.2024 23:44 Ответить
Їх використовує агент ФСБ не раціонально , бьє по горобцям , не консультуючись з ти , хто надав , як це було з аферою на Курськ! Використали новітнє озброєння не на ВИГНАННЯ ОРКІВ з Півдня, а виконали договорняк з кремлядями , щоб загубити в кацапських ****** НАЙКРАЩИХ БІЙЦІВ І ОЗБРОЕННЯ
показать весь комментарий
09.11.2024 07:10 Ответить
Не паліть Залужного, бо буде те, що з Пристайком.
показать весь комментарий
09.11.2024 07:54 Ответить
Ну він же не ЛОХ....
показать весь комментарий
08.11.2024 22:53 Ответить
Та от схоже, що Захід вже вважає інакше.
показать весь комментарий
08.11.2024 22:55 Ответить
дЄрмак дав команду ....
показать весь комментарий
08.11.2024 22:42 Ответить
ОП російського шпигуна на Банковій ще не Україна.
___________________

Зеленого гадьониша геть. Вибори
показать весь комментарий
08.11.2024 22:53 Ответить
Так він же не для себе ті ракети просить. Бачу ви цій ситуації радієте не меньше ніж кацапи..
показать весь комментарий
08.11.2024 22:59 Ответить
Ти приходиш у банк і просиш грошей.

Тобі їх повинні дати тільки тому, що ти просиш?

Чи вони вивчать твою платеспроможність, кредитну історію і тільки
показать весь комментарий
08.11.2024 23:07 Ответить
Ракети і гроші це як важке та мокре ))
Чи в тебе ніколи розділяти?
Аби щось написати ...?
показать весь комментарий
08.11.2024 23:13 Ответить
Підхід той же.

Якщо перед тобою шахрай та мудак, ти йому навіть носовий платок не даш, не те, що гроші або зброю.
показать весь комментарий
08.11.2024 23:17 Ответить
Гроші ніхто не обговорює.
І допомога українському народу ракетами Storm Shadow, а не персонально комусь.
Ти це розумієш?
показать весь комментарий
08.11.2024 23:20 Ответить
По-перше, ракети коштують грошей.
по-друге, що він з ними буде робити, якщо він не може спланувати застосування вже наявних ресурсів.
Пік популярності блазня минув, нажаль для українців, він так нічого не здобув.
Його починають ігнорувати, бо його бездарність помножена на зухвалість стала вже давно токсичною.
Найкраще, що він може зробити - піти
показать весь комментарий
09.11.2024 01:14 Ответить
недорозвинутий примітивний 🦠🤢🤡🤥 виборець «буратінки « , а ракети не за кошти робляться ? І потім їх можно просто використати , тільки , щоб утілізувати, а не виганяти РуссоФАШИСТІВ! Чому і до сіх пір НЕ ДАЄ ПОКАЗИ МРАЗОТА, яка ЗЛИЛА КОНТРНАСТУП???Зничить ця огидна шакаліна потрібна ЗЕЛЕНСЬКОМУ, якщо Цє не він! АЛЕ ЦЄ ОДНЄ ТЕ САМЄ‼️
показать весь комментарий
09.11.2024 07:16 Ответить
потім приймуть рішення, виходячи не з твоїх хотєлок, а з своїх інтересів.
показать весь комментарий
08.11.2024 23:08 Ответить
Зуйло зустрівся з випускником Оксфорду і той був вражений його тупістю.
показать весь комментарий
08.11.2024 23:02 Ответить
Адекватнi украiнцi без Оксфорду давно знают, що Зе тупе та недолуге, а ще злопам'ятне та жадiбне хамло!😏😠
показать весь комментарий
09.11.2024 09:16 Ответить
Відносини не погіршилися - українці просто перестали самообманюватися.
показать весь комментарий
08.11.2024 23:09 Ответить
це не є добре, на самому ділі.
але спроможність буби посваритися з ким завгодно і справді вражає.
потужно-незмламний талант...
показать весь комментарий
08.11.2024 23:09 Ответить
А який інший має бути результат хамсько-квартальної дипломатії у виконанні бидловатих персонажів, які не мають уявлення про етику спілкування з елітою західних країн, тим самим до болю нагадуючи малолосвічену зухвалу чернь, яка дорвалася до влади у двадцятих роках минулого століття. Викладене не відноситься до ген. В.Залужного та В.Пристайко, а також до інших професійних дипломатів, які виявилися непотрібними зеленій владі
показать весь комментарий
08.11.2024 23:29 Ответить
Це такий дуже мирний план...
показать весь комментарий
08.11.2024 23:35 Ответить
До вашого комента можна додати ще один важливий момент - ішака хрипатого з Україною нічого не пов'язує, ні повага до країни і народу, ні менталітет, який у ньго формувався у єврейській совковій сімейці та на московських сценах, ні бізнес в Україні. Немає у нього стимулу цю країну захищати, та й сімейка у безпечних краях. Ото ж і бикує воно, не задумуючись про наслідки. Втім, там і задумуватись нічим.
показать весь комментарий
09.11.2024 08:03 Ответить
ОПа успішно розгавкується з усіма, хто заважає підписати капітуляцію.
показать весь комментарий
08.11.2024 23:35 Ответить
Звісно погіршились, і не тільки з Британцями, а з усім світом- тому що ти Володенька вже
3 роки потужно звинувачуєш весь світ, що він не зробив те, що мав зробити ти!
показать весь комментарий
09.11.2024 00:40 Ответить
мабуть завдяки залужному. Недарма ж він там посол.
показать весь комментарий
09.11.2024 01:15 Ответить
Відверто кажучи я взагалі не розумію як цього бомжару сприймати серйозно. Уряд британії очікує на вибори в Україні. І коли до влади прийде людина достойна, тоді будуть нормальні відносини. А з цією гопотою ніхто не хоче мати справу. Все як в прірву. Стільки грошей дали, гуманітарної допомоги, і де це все? Не рахуючи скільки ми допомагаємо, звичайні люди.
показать весь комментарий
09.11.2024 06:18 Ответить
👍🤝
показать весь комментарий
09.11.2024 09:19 Ответить
Тому що він всіх вже за... з своїми нездійсненними планами
показать весь комментарий
09.11.2024 07:55 Ответить
З ішаком ніхто не хоче мати жодних справ, особливо після розрекламованї ішаком міфічної туфти, яку воно називає "планами". Безтолковий ішак є головним болем не тільки для України, але й для союзників.
показать весь комментарий
09.11.2024 07:58 Ответить
Не для Києва погіршуються стосунки із Великобританією, а навпаки Великобританія за Україну, за нас, погіршуються стосунки із зеленою ригівською, воровитою шоблою.
показать весь комментарий
09.11.2024 09:56 Ответить
Звичайно- Єрмак до цього ніякого відношення не має.
показать весь комментарий
09.11.2024 10:04 Ответить
 
 