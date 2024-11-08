В Киеве говорят об ухудшении отношений с Британией после смены правительства в Лондоне, - The Guardian

Украинская сторона считает, что отношения с Великобританией ухудшились после того, как в июле 2024 года в результате выборов к власти пришло правительство лейбористов во главе с Киром Стармером.

Об этом говорится в публикации The Guardian, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

По информации издания, разочарование Киева британским правительством стало следствием дискуссии между Стармером и Владимиром Зеленским во время встречи в октябре.

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Тогда Зеленский представил свой "план победы", но, по словам источника The Guardian в Киеве, план не вызвал "большой реакции". Он предположил, что Стармер не желает принимать стратегические решения без одобрения США - хотя в частном порядке это отрицал.

Как говорится в публикации, основная претензия Украины заключается в том, что после прихода лейбористов к власти Британия не предоставила никаких дополнительных дальнобойных ракет Storm Shadow.

"Стармер не дает нам дальнобойное оружие. Ситуация не такая, как во времена премьерства Риши Сунака. Отношения ухудшились", - сказал The Guardian анонимный украинский чиновник.

Эти беспокойства Зеленский поднял во время встречи с британским премьером на саммите Европейского политического сообщества 7 ноября, но в Киеве заявили, что встреча не привела к "никакому прогрессу" в вопросе предоставления Storm Shadow.

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Как следует из слов источников The Guardian, "ракетный" вопрос является причиной того, что Кир Стармер до сих пор не посетил Украину с момента вступления в должность премьера.

"Мы обсуждали с августа возможный визит Стармера. Назывались разные даты. Стармер несколько раз его переносил. Ему нет смысла приезжать как туристу. На данный момент он не готов принимать решения, которые необходимы", - сказал собеседник издания.

Великобритания является третьим по величине донором военной техники Киеву после США и Германии и с 2022 года предоставила или пообещала предоставить Украине 12,8 миллиардов фунтов стерлингов помощи.