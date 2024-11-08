НАТО осудило прямое участие войск КНДР в войне против Украины, - заявление

Североатлантический совет решительно осудил действия лидеров Российской Федерации и Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) относительно опасного расширения российской неспровоцированной агрессивной войны против Украины за счет направления боевых войск КНДР в зону конфликта.

Об этом говорится в заявлении Североатлантического совета, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ

"В дополнение к уже и без того существенной поддержке со стороны КНДР военных усилий России путем поставок миллионов единиц боеприпасов и баллистических ракет, тысячи боевых войск, примененных КНДР, представляют собой опасное расширение ее продолжающейся поддержки для российской преступной агрессивной войны против Украины. Расширение военного сотрудничества между Россией и КНДР глубоко поражает Евроатлантическую безопасность, а также имеет последствия для Индо-Тихоокеанского региона", - говорится в заявлении.

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Союзники по НАТО отметили, что такое усиление военного сотрудничества между Россией и КНДР является нарушением многих резолюций Совета Безопасности ООН, включая 2270 (2016), 1718 (2006), и 1874 (2009).

"Это особенно вопиюще, учитывая статус России как постоянного члена Совета Безопасности ООН. Мы призываем Россию вернуться к выполнению этих резолюций, и выполнять собственные международные обязательства", - отмечается в документе.

Как отмечается, заявление России от 26-го сентября о том, что денуклеаризация КНДР "не на столе переговоров", является неприемлемым, оно подрывает глобальный режим нераспространения и прямо противоречит соответствующим резолюциям Совета Безопасности ООН, в дальнейшем усиливает региональную напряженность. Российское заявление является частью ее более широких попыток подорвать глобальный режим нераспространения и разрушить санкции ООН.

"Мы призываем все страны не оказывать какой-либо поддержки для российской агрессии и осуждаем всех, кто ей способствует и тем продолжает российскую преступную войну против Украины", - отмечается в заявлении.

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Союзники по Альянсу отметили, что НАТО будет продолжать работу вместе с партнерами, в частности, в Индо-Тихоокеанском регионе, для продвижения мира и стабильности, чтобы предотвратить попытки России и тех стран, которые поддерживают ее военные действия, подорвать региональную и глобальную стабильность. Они продолжают укреплять системы сдерживания и обороны против всех угроз и вызовов, во всех пространствах и стратегических направлениях в Евроатлантическом регионе.

"Союзники остаются решительными в поддержке Украины, так долго, как будет необходимо для победы Украины. Союзники и партнеры продолжают наращивать жизненно важную политическую, военную, финансовую, экономическую и гуманитарную помощь для Украины, которая реализует законное право на самооборону, как это прописано в статье 51 Хартии ООН. Союзники намерены поддержать Украину в развитии сил, способных наносить поражение российской агрессии, в соответствии с определенной долгосрочной помощью в сфере безопасности для Украины", - подчеркивается в заявлении НАТО.

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В сообщении отмечается, что к заявлению Североатлантического совета присоединились Австралия, Япония, Новая Зеландия, Республика Корея и Украина.