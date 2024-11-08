НАТО осудило прямое участие войск КНДР в войне против Украины, - заявление
Североатлантический совет решительно осудил действия лидеров Российской Федерации и Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) относительно опасного расширения российской неспровоцированной агрессивной войны против Украины за счет направления боевых войск КНДР в зону конфликта.
Об этом говорится в заявлении Североатлантического совета, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ
"В дополнение к уже и без того существенной поддержке со стороны КНДР военных усилий России путем поставок миллионов единиц боеприпасов и баллистических ракет, тысячи боевых войск, примененных КНДР, представляют собой опасное расширение ее продолжающейся поддержки для российской преступной агрессивной войны против Украины. Расширение военного сотрудничества между Россией и КНДР глубоко поражает Евроатлантическую безопасность, а также имеет последствия для Индо-Тихоокеанского региона", - говорится в заявлении.
Союзники по НАТО отметили, что такое усиление военного сотрудничества между Россией и КНДР является нарушением многих резолюций Совета Безопасности ООН, включая 2270 (2016), 1718 (2006), и 1874 (2009).
"Это особенно вопиюще, учитывая статус России как постоянного члена Совета Безопасности ООН. Мы призываем Россию вернуться к выполнению этих резолюций, и выполнять собственные международные обязательства", - отмечается в документе.
Как отмечается, заявление России от 26-го сентября о том, что денуклеаризация КНДР "не на столе переговоров", является неприемлемым, оно подрывает глобальный режим нераспространения и прямо противоречит соответствующим резолюциям Совета Безопасности ООН, в дальнейшем усиливает региональную напряженность. Российское заявление является частью ее более широких попыток подорвать глобальный режим нераспространения и разрушить санкции ООН.
"Мы призываем все страны не оказывать какой-либо поддержки для российской агрессии и осуждаем всех, кто ей способствует и тем продолжает российскую преступную войну против Украины", - отмечается в заявлении.
Союзники по Альянсу отметили, что НАТО будет продолжать работу вместе с партнерами, в частности, в Индо-Тихоокеанском регионе, для продвижения мира и стабильности, чтобы предотвратить попытки России и тех стран, которые поддерживают ее военные действия, подорвать региональную и глобальную стабильность. Они продолжают укреплять системы сдерживания и обороны против всех угроз и вызовов, во всех пространствах и стратегических направлениях в Евроатлантическом регионе.
"Союзники остаются решительными в поддержке Украины, так долго, как будет необходимо для победы Украины. Союзники и партнеры продолжают наращивать жизненно важную политическую, военную, финансовую, экономическую и гуманитарную помощь для Украины, которая реализует законное право на самооборону, как это прописано в статье 51 Хартии ООН. Союзники намерены поддержать Украину в развитии сил, способных наносить поражение российской агрессии, в соответствии с определенной долгосрочной помощью в сфере безопасности для Украины", - подчеркивается в заявлении НАТО.
В сообщении отмечается, что к заявлению Североатлантического совета присоединились Австралия, Япония, Новая Зеландия, Республика Корея и Украина.
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А який вирок? І строк?
"Все, что нужно знать о НАТО"
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Це вам не якесь там звичайне глибоке занепокоєння!
А Шахеди злякались та назад полетіли!
А корейці злякались та розбіглись по болотах!
Гарантую, що якби мордор напав на прикордонні країни (в першу чергу - Прибалтика і Польща), то ніяких військ НАТО там би не було - давали б зброю, вказували, куди стріляти, санкції, санкції, санкції.....ну і звичайно - потужне засудження.
Вони мабуть спецом такий статут прийняли - один голос проти - і все - стаття 5 до побачення.
І Україні теж....
і до речі ви отожнюєте самого себе зі всією Україною? - шо за самовпенненість...
як нема відповіді можна і ти перейти за прапорці зачепитися...
тобто стадія потужного стурбовання успішно пройдена! 🤣
а раптом там гаряча кава?
тобто bye...
Це раніше втрата репутації була катастрофою, а зараз це не проблема.
з якої її члени вже не знають як i вилезти
втім діло ваше... 😂
дуже і дуже..
Тепер через три місяці можно занепокоїтись
*******
Абревіатура НАТО, - жіночого роду, бо це "Організація Північноатлантичного договору".
Якби написали "блок НАТО", або "альянс НАТО", тоді було б правильно.
Але нашим журналістам можна писати, як завгодно, - адже вони "акадємійов нє кончалі". )))
НАТО осудило прямое участие войск КНДР в войне против Украины, - заявление Источник:
ВОЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СТАЛА ОРГАНИЗАЦИЕЙ СОПЛЕЖУЕВ