РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7635 посетителей онлайн
Новости
2 916 53

НАТО осудило прямое участие войск КНДР в войне против Украины, - заявление

НАТО

Североатлантический совет решительно осудил действия лидеров Российской Федерации и Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) относительно опасного расширения российской неспровоцированной агрессивной войны против Украины за счет направления боевых войск КНДР в зону конфликта.

Об этом говорится в заявлении Североатлантического совета, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ

"В дополнение к уже и без того существенной поддержке со стороны КНДР военных усилий России путем поставок миллионов единиц боеприпасов и баллистических ракет, тысячи боевых войск, примененных КНДР, представляют собой опасное расширение ее продолжающейся поддержки для российской преступной агрессивной войны против Украины. Расширение военного сотрудничества между Россией и КНДР глубоко поражает Евроатлантическую безопасность, а также имеет последствия для Индо-Тихоокеанского региона", - говорится в заявлении.

Читайте также: Япония получила подтверждение направления войск КНДР в Россию

Союзники по НАТО отметили, что такое усиление военного сотрудничества между Россией и КНДР является нарушением многих резолюций Совета Безопасности ООН, включая 2270 (2016), 1718 (2006), и 1874 (2009).

"Это особенно вопиюще, учитывая статус России как постоянного члена Совета Безопасности ООН. Мы призываем Россию вернуться к выполнению этих резолюций, и выполнять собственные международные обязательства", - отмечается в документе.

Как отмечается, заявление России от 26-го сентября о том, что денуклеаризация КНДР "не на столе переговоров", является неприемлемым, оно подрывает глобальный режим нераспространения и прямо противоречит соответствующим резолюциям Совета Безопасности ООН, в дальнейшем усиливает региональную напряженность. Российское заявление является частью ее более широких попыток подорвать глобальный режим нераспространения и разрушить санкции ООН.

"Мы призываем все страны не оказывать какой-либо поддержки для российской агрессии и осуждаем всех, кто ей способствует и тем продолжает российскую преступную войну против Украины", - отмечается в заявлении.

Читайте также: Мы будем работать над сохранением альянса по поддержке Украины, - Госдепартамент США

Союзники по Альянсу отметили, что НАТО будет продолжать работу вместе с партнерами, в частности, в Индо-Тихоокеанском регионе, для продвижения мира и стабильности, чтобы предотвратить попытки России и тех стран, которые поддерживают ее военные действия, подорвать региональную и глобальную стабильность. Они продолжают укреплять системы сдерживания и обороны против всех угроз и вызовов, во всех пространствах и стратегических направлениях в Евроатлантическом регионе.

"Союзники остаются решительными в поддержке Украины, так долго, как будет необходимо для победы Украины. Союзники и партнеры продолжают наращивать жизненно важную политическую, военную, финансовую, экономическую и гуманитарную помощь для Украины, которая реализует законное право на самооборону, как это прописано в статье 51 Хартии ООН. Союзники намерены поддержать Украину в развитии сил, способных наносить поражение российской агрессии, в соответствии с определенной долгосрочной помощью в сфере безопасности для Украины", - подчеркивается в заявлении НАТО.

Читайте также: Зеленский и Рютте обсудили участие войск КНДР в войне

В сообщении отмечается, что к заявлению Североатлантического совета присоединились Австралия, Япония, Новая Зеландия, Республика Корея и Украина.

Автор: 

КНДР (1189) НАТО (9931)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+19
Рішуче засудив!!!!!!
Це вам не якесь там звичайне глибоке занепокоєння!
показать весь комментарий
08.11.2024 23:13
+13
Ця заява прям душу гріє своєю рішучостю!
А Шахеди злякались та назад полетіли!
А корейці злякались та розбіглись по болотах!
показать весь комментарий
08.11.2024 23:17
+11
Тобто, теоретично, одного Орбана чи Фіцо достатньо щоб усе декалькасотмільйонне натівське товариство з безмежними фінансовими і технічними ресурсами віддалось на поталу любого східного диктатора.
показать весь комментарий
08.11.2024 23:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
НАТО засудив

А який вирок? І строк?
показать весь комментарий
08.11.2024 23:10 Ответить
це той випадок, коли, як кажуть кацапи своїм кострубатим новоязом:

"Все, что нужно знать о НАТО"

.
показать весь комментарий
08.11.2024 23:26 Ответить
ЗаЯва.....
показать весь комментарий
08.11.2024 23:11 Ответить
Куколдизм
показать весь комментарий
08.11.2024 23:12 Ответить
потужна відповідь
показать весь комментарий
08.11.2024 23:13 Ответить
Рішуче засудив!!!!!!
Це вам не якесь там звичайне глибоке занепокоєння!
показать весь комментарий
08.11.2024 23:13 Ответить
Без глибокого занепокоєння нє тот калінкор...
показать весь комментарий
08.11.2024 23:43 Ответить
Ця заява прям душу гріє своєю рішучостю!
А Шахеди злякались та назад полетіли!
А корейці злякались та розбіглись по болотах!
показать весь комментарий
08.11.2024 23:17 Ответить
Шахеди полетіли назад... Не бачу ні одного шахеда зараз Слава НАТОООООО!
показать весь комментарий
08.11.2024 23:28 Ответить
Якщо би ще раз було голосування за вступ до НАТО, я би був проти.
Гарантую, що якби мордор напав на прикордонні країни (в першу чергу - Прибалтика і Польща), то ніяких військ НАТО там би не було - давали б зброю, вказували, куди стріляти, санкції, санкції, санкції.....ну і звичайно - потужне засудження.
Вони мабуть спецом такий статут прийняли - один голос проти - і все - стаття 5 до побачення.
показать весь комментарий
08.11.2024 23:18 Ответить
Тобто, теоретично, одного Орбана чи Фіцо достатньо щоб усе декалькасотмільйонне натівське товариство з безмежними фінансовими і технічними ресурсами віддалось на поталу любого східного диктатора.
показать весь комментарий
08.11.2024 23:23 Ответить
А осьо десь на межі 2014 чи перед війною "поважна" преса видавала статті штибу "стоіт лі умірать раді Нарви?" . Звичайно то був проплачений рух московських наративів АЛЕ КукалдоНато проковтнуло! І промовчало!
показать весь комментарий
08.11.2024 23:34 Ответить
Ви правильно примітили.....
показать весь комментарий
08.11.2024 23:35 Ответить
Так і я ж про це...
показать весь комментарий
09.11.2024 01:00 Ответить
Я декілька днів тому радив їм користуватися взуттям для степдансу. Щоб окрім рішучих заяв ще й грізно тупати каблуками.
показать весь комментарий
08.11.2024 23:19 Ответить
Не НАТО, а клуб сцикунів!
показать весь комментарий
08.11.2024 23:20 Ответить
Черговий потужний пшик у калюжу...
показать весь комментарий
08.11.2024 23:22 Ответить
у шановних дописувачів є які інші пропозиції крім вступу до НАТО?
показать весь комментарий
08.11.2024 23:24 Ответить
є
показать весь комментарий
08.11.2024 23:29 Ответить
як то...
показать весь комментарий
08.11.2024 23:30 Ответить
мої консультації платні -
показать весь комментарий
08.11.2024 23:31 Ответить
мої поради безкоштовні - треба знайти меч Джідая!
показать весь комментарий
08.11.2024 23:33 Ответить
мені Ваші поради не потрібні
І Україні теж....
показать весь комментарий
08.11.2024 23:36 Ответить
а я і не вам їх давав.
і до речі ви отожнюєте самого себе зі всією Україною? - шо за самовпенненість...
показать весь комментарий
08.11.2024 23:39 Ответить
прапор зміни - потім будеш щось про громадян України теревенити....
показать весь комментарий
08.11.2024 23:41 Ответить
ви як панама в наступній новині.
як нема відповіді можна і ти перейти за прапорці зачепитися...
показать весь комментарий
08.11.2024 23:47 Ответить
Будеш в Україні - свиснеш.... Зустріну!
показать весь комментарий
08.11.2024 23:49 Ответить
о, пішли погрози !
тобто стадія потужного стурбовання успішно пройдена! 🤣
показать весь комментарий
08.11.2024 23:51 Ответить
зустріну
а раптом там гаряча кава?
показать весь комментарий
08.11.2024 23:53 Ответить
пардонірую, але я стомився, чомусь завжди від недолугих швидко стомлююся.
тобто bye...
показать весь комментарий
08.11.2024 23:55 Ответить
.... - ПНХ
показать весь комментарий
08.11.2024 23:56 Ответить
Це жирна крапка на світовому порядку. Тепер світом будуть керувати рішучі дебіли. Амінь!
показать весь комментарий
08.11.2024 23:24 Ответить
Ну прямо аж незручно!!!! Вони так Потужно це зробили, аж шалений вид допомоги!! Тепер скілька разів Дякую тре сказати??
показать весь комментарий
08.11.2024 23:31 Ответить
Хотілося б запитати *****: ти ж не сподівався, недомірку, що НАТО отак позорно спростує твої лякалки про його агресивність та бажання напасти на тебе, га?
показать весь комментарий
08.11.2024 23:37 Ответить
Позорище.
показать весь комментарий
08.11.2024 23:55 Ответить
В ********* світі з великим асортиментом політтехнологій, втрата авторитету не є проблемою.
Це раніше втрата репутації була катастрофою, а зараз це не проблема.
показать весь комментарий
09.11.2024 00:01 Ответить
Міцно! Хай знають!

показать весь комментарий
09.11.2024 00:12 Ответить
Потужно!
показать весь комментарий
09.11.2024 00:50 Ответить
сс*кливі потвори
показать весь комментарий
09.11.2024 01:13 Ответить
В даний час до складу НАТО входять 32 країни . Від чого ***** почало валити болт на НАТО, він усе зрозумів, крім осуду, і обурення більше ні куя не зробить НАТО... Ось і вся відповідь НАТО...
показать весь комментарий
09.11.2024 01:31 Ответить
НАТО, не Україна. НАТО себе не зможе захищати.
показать весь комментарий
09.11.2024 03:19 Ответить
А, знову найпотужніший військовий блок круто обісцявся і виражає чергову потужну стурбованість. А ви туди лізете. Не будуть вони ніколи виконувать свою ж 5-ту статтю.
показать весь комментарий
09.11.2024 03:30 Ответить
лізьте в одекабу!
з якої її члени вже не знають як i вилезти
втім діло ваше... 😂
показать весь комментарий
09.11.2024 06:53 Ответить
Нарешті!!! засудив!!
дуже і дуже..
Тепер через три місяці можно занепокоїтись
показать весь комментарий
09.11.2024 07:03 Ответить
Потужно!!!
показать весь комментарий
09.11.2024 07:40 Ответить
Корейці є на теріторії України - нема. На курщині ЗСУ - як окупанти. Ну хтож розробляв операцію - міг розробляти з урахуванням можливостей рашки. Якшо - ні, то хтож йьому доктор. Про.....б.
показать весь комментарий
09.11.2024 07:42 Ответить
в кіма аж пар з памперса пішов.
показать весь комментарий
09.11.2024 08:49 Ответить
Зайшли зразу з козирєй...)
показать весь комментарий
09.11.2024 09:07 Ответить
Ната в черговий раз рішуче обісралась та обурливо обіссалась
показать весь комментарий
09.11.2024 09:39 Ответить
НАТО засудив
*******
Абревіатура НАТО, - жіночого роду, бо це "Організація Північноатлантичного договору".
Якби написали "блок НАТО", або "альянс НАТО", тоді було б правильно.
Але нашим журналістам можна писати, як завгодно, - адже вони "акадємійов нє кончалі". )))
показать весь комментарий
09.11.2024 10:21 Ответить
НАТО не является общественно-политической организацией. Это именно военный альянс, направленный на обеспечение коллективной обороны и безопасности, а также на поддержание стабильности среди стран-участниц. В основе его деятельности лежат военные и стратегические задачи, а не политическая или общественная работа.

НАТО осудило прямое участие войск КНДР в войне против Украины, - заявление Источник:

ВОЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СТАЛА ОРГАНИЗАЦИЕЙ СОПЛЕЖУЕВ
показать весь комментарий
09.11.2024 10:27 Ответить
Повна,блискавична,безкомпромісна,рішуча,засуджуюча озабоченність
показать весь комментарий
09.11.2024 10:45 Ответить
НАТО рішуче перднуло в черговий раз
показать весь комментарий
09.11.2024 12:36 Ответить
 
 