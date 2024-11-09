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Трамп понимает, что не сможет подтолкнуть Украину к уступкам России без ничего взамен, - Bloomberg

Дональд Трамп

Республиканец Дональд Трамп, который уже объявил о своей победе на выборах президента США, осознает, что не может просто так подтолкнуть Украину к уступкам России.

Об этом Bloomberg сообщил анонимный высокопоставленный чиновник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Сообщается, что Трамп начал первый раунд телефонных разговоров с европейскими лидерами, не дожидаясь январской инаугурации. В одном из таких разговоров, по словам чиновника, обсуждался его подход к переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным.

Также читайте: В США суд приостановил дело Трампа о штурме Капитолия, - NBC

В разговоре Трамп дал понять, что осознает тот факт, что не может просто подтолкнуть Украину к уступкам Путину. Власти страны не согласятся на это, если не получат аналогичных уступок с российской стороны, добавил анонимный чиновник.

В целом представители стран ЕС на втором раунде встречи в Будапеште продолжили высказывать опасения, что Трамп может прекратить поддержку Украины и возложить это обязательство на Европу. По словам неназванных собеседников, вопрос не столько в финансировании, сколько в военных ресурсах США.

Читайте: Фон дер Ляйен и Трамп обсудили оборону и Украину

Трамп (5036) переговоры с Россией (938)


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Топ комментарии
+10
а не дуже великий кредіт дає трампу анонімний високопосадовець?
не впевнений що трамп щось розуміє крім того що він переміг на перегонах і знову "пуп" землі!
чий він вирок - покаже тільки чяс...
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09.11.2024 00:22
+9
Українцями НІХТО НЕ керує !
крім єрмака з татаровим.
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09.11.2024 00:43
+6
Українцями НІХТО НЕ керує !

У цьому наша сила і слабкість, але такі ми вже є
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09.11.2024 00:22
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09.11.2024 00:13 Ответить
Партизани - наше все!
Трамп ними не зможе керувати!
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09.11.2024 00:16 Ответить
Українцями НІХТО НЕ керує !

У цьому наша сила і слабкість, але такі ми вже є
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09.11.2024 00:22 Ответить
Українцями НІХТО НЕ керує !
крім єрмака з татаровим.
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09.11.2024 00:43 Ответить
ці керують ЗЄмалоросами "какая разніца", а не Українцями

та й то тимчасово.
скільки їх вже було, януковичів, яких ганяли як собак паршивих від Харкова аж до Криму
.
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09.11.2024 01:53 Ответить
Ой, вашими б вустами та мед пити у Трускавці під шашлічьок!
Нами керує влада із сумнівною легітімностю і з мінімальним суспільним авторитетом.
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09.11.2024 09:30 Ответить
а не дуже великий кредіт дає трампу анонімний високопосадовець?
не впевнений що трамп щось розуміє крім того що він переміг на перегонах і знову "пуп" землі!
чий він вирок - покаже тільки чяс...
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09.11.2024 00:22 Ответить
Вирок Америки, Світу і України.

але тільки після ЗЄлі, звісно

.
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09.11.2024 00:24 Ответить
Припинити наступ на українські землі і вбивства українців це не вигідна Україні поступка?
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09.11.2024 00:24 Ответить
і попасти в кацапське ярмо?
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09.11.2024 00:26 Ответить
припинення боротьби це й є ярмо

.
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09.11.2024 00:32 Ответить
Ви аннушка, вибачаюсь, рівняєте х..ло із пальцем - розумний переможець робить із переможеного партнера, союзника і навіть конкурента, як Японію чи Німеччину, а не заклятого ворога, як рашка.

Рашка воює на Кавказі вже більше ніж 200 років !
І що, вони підкорили чи знищили горців?

.
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09.11.2024 00:40 Ответить
японців рашка не завойовувала -

окупаційні війська були американські, і досі бази на Окінаві мають, і стали кращими союзниками один одному

.
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09.11.2024 01:56 Ответить
На Курильських островах чиї війська?
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09.11.2024 11:16 Ответить
Мишкевич - ви супер демагог!
Назвіть незалежну від Росії націю горців на Кавказі. Грузини, армяни і азербайджанці не входять до цього списку, тому що ДОБРОВІЛЬНО приєдналися до російської імперії.
А також назвіть і ще якогось президента України крім Януковича, "яких ганяли як собак паршивих від Харкова аж до Криму"...
Єх, вам би на броньовик біля Київського вокзалу та толькнуть речь пролетаріям України... Але жаль - броньовика нету!
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09.11.2024 09:36 Ответить
А, що не підкорила? Де зараз чечня? Хто воює зараз проти України країни? Що зараз тієюж Грузією?
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09.11.2024 10:42 Ответить
здається мені, шановна, ви плутаєте Америку,
капітуляцію з якою підписала Японія і та ж Америка її відновила до стану,
в якому Японія зараз.
i кацапією, з якою, боже збав, доведеться підписувати капітуляцію Україні...
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09.11.2024 00:43 Ответить
валенкоголовий, а не кацапський чи ти троль?
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09.11.2024 08:16 Ответить
Розкажіть нам деталі, як цього уникнути у разі віддачі кацапні третини нашої території.
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09.11.2024 00:33 Ответить
в тебе ще є час відвоювати все до кордонів 91 року. а, так, я й забув, що з твого дивану це неможливо.
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09.11.2024 00:44 Ответить
ніхто НЕ припинить вбивства українців крім нас самих, українців !

скільки можна заглядати в рота мацкві та вашингтону!?

Україна НЕ пропала 24.02.2022 не дякуючи вашингтону чи Європам, а лише нам самим !

і зараз воюють та гинуть не джи-ай чи зольдатен, а Українські Воїни !

Слава ЗСУ!
Героям Слава!
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09.11.2024 00:31 Ответить
Воїн диванно-штурмових військ?
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09.11.2024 07:44 Ответить
Слава Господу, Слава Украiнi, Героям Слава! 🙏🙏🙏❤️
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09.11.2024 08:54 Ответить
,То єсть Украина должна полстраны отдать что бы перестали убивать украинцев? А когда снова начнут убивать, чем Украине расплачиваться придется? Талонами на использование твоего причинного места?
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09.11.2024 00:55 Ответить
західні (європейці) НЕ дурні і НЕ хотять верещати на Пікаділі.

саме тому й допоможуть Україні, яка захищає їх

.
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09.11.2024 00:35 Ответить
Ваші слова та прямо до Бога, пане Алексе. Але чомусь поки що дії не збігаються із риторикою ,,партнерів,,.
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09.11.2024 00:39 Ответить
бо поки п'яти не горять

.
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09.11.2024 00:42 Ответить
справа у тому, що плани трампа співпадають з планами ***** і єрмака.
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09.11.2024 08:43 Ответить
Война законичлась уже?
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09.11.2024 00:37 Ответить
Ага, сьогодні вночі в Одеси вже це відчули
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09.11.2024 08:39 Ответить
Трамп запропонує хуьлу забрати Крим як втішний приз, а все інше віддати назад. Хуьло відмовиться - ось тут усе й почнеться...
Трамп скаже - я пропонував хуьлу почесний мир, але він відмовився і вибрав війну...
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09.11.2024 00:48 Ответить
Тому що Байден/Обама здають Україну починаючи з 2014 р. А ще точніше з 2009 р. - коли обама запропонував хуьлу "перезавантаження" в нагороду за окупацію Грузії
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09.11.2024 02:36 Ответить
Чого б це йому пропонувати своєму господарю щось віддавать назад? Він не для того зроблений президентом
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09.11.2024 01:03 Ответить
а Трампу ще раніше скажуть, що торгувати українськими територіями - то дуже ху йова політика, яка буде стартом для інших диктаторів чинити подібне із своїми слабшими сусідами. тому навряд чи будуть щось там передавати ху йлу. може будуть пробувати заморозити війну, а окуповані території не визнаватимуть за кацапами. хоча й тут для Рудого - це буде як слабкість. тепер будуть вже його ху єсосити, що він слабак, ще слабший за Байдена.
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09.11.2024 01:53 Ответить
Нічого йому не скажуть - тому що така пропозиція хуьлу буде для хуьла свідомо нездійсненною. Якщо хуьло забере тільки Крим, то йому доведеться відрікатися від престолу. З іншого боку, Трамп повинен для початку щось запропонувати, щоб зобразити компромісне рішення. Тільки щоб сказати, - Бачите, хуьло не залишив мені вибору! Я хотів миру, я хотів припинити кровопролиття, але цей тип вибрав війну.
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09.11.2024 02:43 Ответить
питання не в реакції ху йла на таку пропозицію. а питання в самій пропозиції. таку пропозицію робити ху йлу неприпустимо. це Рудий повинен усвідомлювати. воно то легко бути в опозиції чи в статусі кандидата в президенти і обсирати конкурента, називати його слабаком і нікчемою. а от коли ти вже на такому відповідальному посту, то потрібно тут уже фільтрувати не те, що кожну дію, а навіть кожне сказане слово та ще й інтонацію цього сказаного слова.
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09.11.2024 02:54 Ответить
Заморожування конфлікту - це і є вчинок слабака.
Це просто відкладена війна і можливість для гітлера підготуватися до наступної атаки.
Сильний президент має вести до покрокової поразки і що головне, до приниження хуьла. А для цього треба робити хуьлу хитрі пропозиції.
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09.11.2024 13:02 Ответить
ти очі розкрий. хитра пропозиція... ці "хитрі" пропозиції уже сиплються кожен день в маси типу від імені радників Трампа... все йде до заморозки війни по лінії боєзіткнення.. якби сам Трамп думав не так, то ті наближені його радники такої ху йні не ******* би зараз.
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09.11.2024 19:44 Ответить
Дочекайся того, що скаже сам Трамп, а не його радники. Його радники говорять всяку маячню не тільки про Україну, а й про Ізраїль - а це повністю суперечить його поглядам. Заморозки не буде.
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10.11.2024 00:40 Ответить
а що буде?
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10.11.2024 01:16 Ответить
війна
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10.11.2024 03:12 Ответить
У Трампа нема жодного Криму. Х-ло вже забрало Крим де-факто, а де-юре це не визнає весь світ і Трамп із цим нічого поробити не може.
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09.11.2024 09:14 Ответить
цікаво, з ким це він теревенить з числа "європейських лідерів"?
Якщо з Дудою, Макроном, Рютте - то це ще може бути...
Але, скоріш за все - з Орбаном, Фіцо, Стармером, Шольцем...
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09.11.2024 01:02 Ответить
сьогодні з Урсулою говорив. А у цієї дамочки таки є яйця. Друга Тетчер.
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09.11.2024 02:58 Ответить
За словами неназваних співрозмовників, питання не стільки у фінансуванні, скільки у військових ресурсах США. Джерело:
Тобто військові ресурси США настільки малі, що не можуть зрівнятися з військовими ресурсами кацапстану? Самім не смішно? Куда ж тоді тратяться $886 млрд у 2024 році?
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09.11.2024 01:06 Ответить
Of course, the US spends on defense more than anybody. But the comparison is not linear as everything is hugely overpriced. There are some objective reasons for that, e.g., high labor costs. But a huge part of the reason why the US-made weapons are so expensive is the simple price-gouging by the defense industry executives. Simple greed. Since the 1980's, the number of defense contractors has gone down dramatically. They are wielding almost monopolistic power and milking the US government like there is no tomorrow. Obviously, it is very dangerous. But it can only be changed if the whole system changes, with the country becoming more like one big corporation, which is Trump's plan.
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09.11.2024 01:31 Ответить
прикинь, киця, там встановлення унітазів, це ручна робота американця, яка коштує великі тисячі доларів. Сервісні послуги, тобто праця американців - це найдорожче в США.
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09.11.2024 09:06 Ответить
Каждый год аудиторы разводят руками, мы не знаем куда подевались сколько-то миллиардов. И все. Никому это не интересно. Берни Сандерс перед каждыми выборами рассказывающий про коррупцию в Пентагоне похож на деревенского дурачка.
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09.11.2024 03:43 Ответить
взагалі-то аудітори надають обширні reports із вказанням що куди і як) як тільки хтось десь розводить - там велика фінансова відповідальність починається.
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09.11.2024 09:34 Ответить
«Думає», «розуміє»… Чи не забагато комплементів для egocentrico homo erectus
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09.11.2024 02:47 Ответить
Путин недоговоспособен. Ничего он не сделает.
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09.11.2024 02:50 Ответить
Вообще мой прогноз.
1. Трамп попробует чего-то добиться с наскока.
2. Ничего не получится. Может это компенсируют каким-то символическим действием.
3. Администрация Трампа переключится на какие-то другие дела. У него их много и без Украины.
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09.11.2024 06:18 Ответить
ПОЛУЧИТСЯ !
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09.11.2024 07:25 Ответить
Что получится?
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09.11.2024 12:57 Ответить
Получится всё то ,что по-Вашему- "Ничего не получится. "
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09.11.2024 14:05 Ответить
Конкретно что получится?
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09.11.2024 14:06 Ответить
Мир через силу .
Читайте Майка Помпео .
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09.11.2024 14:13 Ответить
И как ты заставишь тех кто не хотят?
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09.11.2024 14:29 Ответить
3. Трампу не сподобається, що путлєр відкинув його вказівку і бахне томагавком по складу ЯЗ в Білорусі, без порушення кордонів рашки))
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09.11.2024 09:17 Ответить
Навіщо Європі Трамп, коли їй надійніше і ближче домовитись з Китаєм, 100 років стояв і буде, а де буде Трамп. Покінчити з Америкою як з геополітичним гравцем, геній..
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09.11.2024 08:04 Ответить
Китай стоїть за рахунок торгівлі з Америкою. Нема Америки, як "геополітичного гравця" = нема Китаю, як "геополітичного гравця".
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09.11.2024 09:20 Ответить
Трамп почне економічну війну з Китаєм, та ладно, коли він не з ким не хоче воювати, Європа збільшить співробітництво з Китаєм
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09.11.2024 09:43 Ответить
Головна задача для Трампа це перебити цю суцільну обоюдопрограшну війскову істерію з обох боків. У запада тепер головне слово повинно бути-МИР. Вже повоювали нашіми тілами на проксі теріторії-досить. Немає війскового рішення цієї війни і ресурсів вести у України її теж нема. Сідайте і вірішуйте свої геополітичні суперечки, але не нашими тілами. Все настають часи неприємних компромісів та переговорів які будуть жорсткі та болючі як не крути. Не вмієте в структурну та глубоку дипломатію-дайте тим хто вміє.
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09.11.2024 08:09 Ответить
вся суть цієї геополітичної суперечки, це як вивести москалів з Криму і Донбасу, Херсонщини і Запоріжчини з Харківщиною, а з іншого боку - як знищити етнічність і державність українців і України. Домовитись з такими полярними позиціями неможливо.
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09.11.2024 09:23 Ответить
Так шо кордони 91 року отменяются?!
Неужели клятий Трамп будет добиваться прекращения огня?! Оце діло ((
А то судя по картам Дипстейт перемога была уже близко...
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09.11.2024 09:00 Ответить
Сьогодні відміняються, завтра, або через 5-10-15 років знов повертаються. Визнавати тимчасово окуповані території російськими усе ж одне ніхто не збирається.
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09.11.2024 09:28 Ответить
Досить слухати вухами, дивіться на дії.
Якби хотіли перемоги України, то партнери завалили б зброєю.
Захід не хоче повністю віддавати рфіюКитаю. Й звісно ядерна війна теж нікому не потрібна.
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09.11.2024 09:21 Ответить
Скільки зброї Захід дав Україні можна подивитися в Курвській області. Вистачило б на десять армій.
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09.11.2024 09:36 Ответить
Зброю дали! Багато, чи мало, але дали.
А от мозків у голову Зеленого Прізідента Слуги народів не змогли - вона вся забита гівном Єрмака!
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09.11.2024 09:40 Ответить
Великий бос сказав: Україні - мир! Все-ніякої зброї!
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09.11.2024 15:28 Ответить
 
 