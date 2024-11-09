Трамп понимает, что не сможет подтолкнуть Украину к уступкам России без ничего взамен, - Bloomberg

Республиканец Дональд Трамп, который уже объявил о своей победе на выборах президента США, осознает, что не может просто так подтолкнуть Украину к уступкам России.

Об этом Bloomberg сообщил анонимный высокопоставленный чиновник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Сообщается, что Трамп начал первый раунд телефонных разговоров с европейскими лидерами, не дожидаясь январской инаугурации. В одном из таких разговоров, по словам чиновника, обсуждался его подход к переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным.

Также читайте: В США суд приостановил дело Трампа о штурме Капитолия, - NBC

В разговоре Трамп дал понять, что осознает тот факт, что не может просто подтолкнуть Украину к уступкам Путину. Власти страны не согласятся на это, если не получат аналогичных уступок с российской стороны, добавил анонимный чиновник.

В целом представители стран ЕС на втором раунде встречи в Будапеште продолжили высказывать опасения, что Трамп может прекратить поддержку Украины и возложить это обязательство на Европу. По словам неназванных собеседников, вопрос не столько в финансировании, сколько в военных ресурсах США.

Читайте: Фон дер Ляйен и Трамп обсудили оборону и Украину