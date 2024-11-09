Трамп понимает, что не сможет подтолкнуть Украину к уступкам России без ничего взамен, - Bloomberg
Республиканец Дональд Трамп, который уже объявил о своей победе на выборах президента США, осознает, что не может просто так подтолкнуть Украину к уступкам России.
Об этом Bloomberg сообщил анонимный высокопоставленный чиновник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
Сообщается, что Трамп начал первый раунд телефонных разговоров с европейскими лидерами, не дожидаясь январской инаугурации. В одном из таких разговоров, по словам чиновника, обсуждался его подход к переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным.
В разговоре Трамп дал понять, что осознает тот факт, что не может просто подтолкнуть Украину к уступкам Путину. Власти страны не согласятся на это, если не получат аналогичных уступок с российской стороны, добавил анонимный чиновник.
В целом представители стран ЕС на втором раунде встречи в Будапеште продолжили высказывать опасения, что Трамп может прекратить поддержку Украины и возложить это обязательство на Европу. По словам неназванных собеседников, вопрос не столько в финансировании, сколько в военных ресурсах США.
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Трамп ними не зможе керувати!
У цьому наша сила і слабкість, але такі ми вже є
крім єрмака з татаровим.
та й то тимчасово.
скільки їх вже було, януковичів, яких ганяли як собак паршивих від Харкова аж до Криму
.
Нами керує влада із сумнівною легітімностю і з мінімальним суспільним авторитетом.
не впевнений що трамп щось розуміє крім того що він переміг на перегонах і знову "пуп" землі!
чий він вирок - покаже тільки чяс...
але тільки після ЗЄлі, звісно
.
.
Рашка воює на Кавказі вже більше ніж 200 років !
І що, вони підкорили чи знищили горців?
.
окупаційні війська були американські, і досі бази на Окінаві мають, і стали кращими союзниками один одному
.
Назвіть незалежну від Росії націю горців на Кавказі. Грузини, армяни і азербайджанці не входять до цього списку, тому що ДОБРОВІЛЬНО приєдналися до російської імперії.
А також назвіть і ще якогось президента України крім Януковича, "яких ганяли як собак паршивих від Харкова аж до Криму"...
Єх, вам би на броньовик біля Київського вокзалу та толькнуть речь пролетаріям України... Але жаль - броньовика нету!
капітуляцію з якою підписала Японія і та ж Америка її відновила до стану,
в якому Японія зараз.
i кацапією, з якою, боже збав, доведеться підписувати капітуляцію Україні...
скільки можна заглядати в рота мацкві та вашингтону!?
Україна НЕ пропала 24.02.2022 не дякуючи вашингтону чи Європам, а лише нам самим !
і зараз воюють та гинуть не джи-ай чи зольдатен, а Українські Воїни !
Слава ЗСУ!
Героям Слава!
саме тому й допоможуть Україні, яка захищає їх
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Трамп скаже - я пропонував хуьлу почесний мир, але він відмовився і вибрав війну...
Це просто відкладена війна і можливість для гітлера підготуватися до наступної атаки.
Сильний президент має вести до покрокової поразки і що головне, до приниження хуьла. А для цього треба робити хуьлу хитрі пропозиції.
Якщо з Дудою, Макроном, Рютте - то це ще може бути...
Але, скоріш за все - з Орбаном, Фіцо, Стармером, Шольцем...
Тобто військові ресурси США настільки малі, що не можуть зрівнятися з військовими ресурсами кацапстану? Самім не смішно? Куда ж тоді тратяться $886 млрд у 2024 році?
1. Трамп попробует чего-то добиться с наскока.
2. Ничего не получится. Может это компенсируют каким-то символическим действием.
3. Администрация Трампа переключится на какие-то другие дела. У него их много и без Украины.
Читайте Майка Помпео .
Неужели клятий Трамп будет добиваться прекращения огня?! Оце діло ((
А то судя по картам Дипстейт перемога была уже близко...
Якби хотіли перемоги України, то партнери завалили б зброєю.
Захід не хоче повністю віддавати рфіюКитаю. Й звісно ядерна війна теж нікому не потрібна.
А от мозків у голову Зеленого Прізідента Слуги народів не змогли - вона вся забита гівном Єрмака!