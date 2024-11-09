США немедленно отправят в Украину более 500 ракет-перехватчиков для Patriot и NASAMS, - WSJ
В ближайшие недели в Украину прибудут более 500 ракет-перехватчиков к системам ПВО Patriot i NASAMS от Соединенных Штатов, которые должны удовлетворить потребности Киева до конца 2024 года.
Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного чиновника администрации Джо Байдена, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, помощь от США предоставляется из-за увеличения массированных атак российских дронов по Украине.
Ожидается, что ракеты поступят в ближайшее время.
Один из американских чиновников заявил, что эта помощь должна удовлетворить потребность в усилении украинской ПВО до конца 2024 года.
Издание также пишет, что сейчас в США остаются 7 млрд долларов, которые предусмотрены на предоставление Украине военной помощи, но до сих пор не потрачены, а также более 2 миллиардов долларов на финансирование долгосрочных контрактов на поставку оборудования для Сил обороны.
Ранее сообщалось, что Канада отправила Украине первую заказанную систему ПВО NASAMS.
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Массированных ракетных ударов по территории Украины больше не будет. Разве что если х..лы сделают что-нибудь уже совсем эдакое, как последний ответный аргумент. Так же возможен массированный удар если х...лы откажутся садиться за стол переговоров тоже в качестве аргумента. Стратегической авиации сказали выдохнуть и расслабиться. Концерты - все. Это какой-то позор!
Це при тому, що той футболіст уже помер.
Тревожно як мінімум...
тому що його політика і дії були напралені на пользу Украіни ,
хотя не так швидко , як це хотілося !!
А що буде сьогодні , ніхто не знає , на жаль 🙁
обов'язково це було писати перед прибуттям, чи краще після ???
Мрії...
І старатися шукати по світу ракети до Назамз, просити у німців більше ракет до Іріс -Т
США немедленно отправят в Украину более 500 ракет-перехватчиков для Patriot и NASAMS, - WSJ Источник:
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Інша справа, що це останні безкоштовні ракети.
Потрібно буде скорочувати крадійство на " великому фортифікаційництву", дебіломарафоні, утриманні Зеленьського.