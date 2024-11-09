США немедленно отправят в Украину более 500 ракет-перехватчиков для Patriot и NASAMS, - WSJ

В ближайшие недели в Украину прибудут более 500 ракет-перехватчиков к системам ПВО Patriot i NASAMS от Соединенных Штатов, которые должны удовлетворить потребности Киева до конца 2024 года.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного чиновника администрации Джо Байдена, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, помощь от США предоставляется из-за увеличения массированных атак российских дронов по Украине.

Ожидается, что ракеты поступят в ближайшее время.

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Один из американских чиновников заявил, что эта помощь должна удовлетворить потребность в усилении украинской ПВО до конца 2024 года.

Издание также пишет, что сейчас в США остаются 7 млрд долларов, которые предусмотрены на предоставление Украине военной помощи, но до сих пор не потрачены, а также более 2 миллиардов долларов на финансирование долгосрочных контрактов на поставку оборудования для Сил обороны.

Ранее сообщалось, что Канада отправила Украине первую заказанную систему ПВО NASAMS.

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