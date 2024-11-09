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Новости Помощь Украине
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США немедленно отправят в Украину более 500 ракет-перехватчиков для Patriot и NASAMS, - WSJ

США негайно відправлять до України понад 500 ракет-перехоплювачів для систем ППО Patriot і NASAMS

В ближайшие недели в Украину прибудут более 500 ракет-перехватчиков к системам ПВО Patriot i NASAMS от Соединенных Штатов, которые должны удовлетворить потребности Киева до конца 2024 года.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного чиновника администрации Джо Байдена, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, помощь от США предоставляется из-за увеличения массированных атак российских дронов по Украине.

Ожидается, что ракеты поступят в ближайшее время.

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Один из американских чиновников заявил, что эта помощь должна удовлетворить потребность в усилении украинской ПВО до конца 2024 года.

Издание также пишет, что сейчас в США остаются 7 млрд долларов, которые предусмотрены на предоставление Украине военной помощи, но до сих пор не потрачены, а также более 2 миллиардов долларов на финансирование долгосрочных контрактов на поставку оборудования для Сил обороны.

Ранее сообщалось, что Канада отправила Украине первую заказанную систему ПВО NASAMS.

Читайте: Политический кризис в Германии начался в неудачное время для Украины, - The Telegraph

ПВО (2700) США (26313) NASAMS (30) Patriot (263)


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Топ комментарии
+9
тільки трубити в усі фанфари було б не обовязково , хочаб до тієї пори поки вони не прибудуть ... дєрьмак і ко нікуди не поділись..
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09.11.2024 13:35
+8
Якщо це правда, то це гарна новина для нас! 👍
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09.11.2024 13:21
+8
Ще будемо жалкувати за Президентом Джо Байденом ,
тому що його політика і дії були напралені на пользу Украіни ,
хотя не так швидко , як це хотілося !!
А що буде сьогодні , ніхто не знає , на жаль 🙁
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09.11.2024 13:36
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Ось і ясно коли крайній строк у бубона.
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09.11.2024 13:20 Ответить
І не міг Трамп в космонавти записатися.
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09.11.2024 13:22 Ответить
Якщо це правда, то це гарна новина для нас! 👍
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09.11.2024 13:21 Ответить
тільки трубити в усі фанфари було б не обовязково , хочаб до тієї пори поки вони не прибудуть ... дєрьмак і ко нікуди не поділись..
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09.11.2024 13:35 Ответить
Ти глянь як роздуплились.
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09.11.2024 13:21 Ответить
Діду скидає рештки грошей Україні перед приходом Ідіота

.
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09.11.2024 13:43 Ответить
https://t.me/apwagner/30802 Alex Parker Returns

Массированных ракетных ударов по территории Украины больше не будет. Разве что если х..лы сделают что-нибудь уже совсем эдакое, как последний ответный аргумент. Так же возможен массированный удар если х...лы откажутся садиться за стол переговоров тоже в качестве аргумента. Стратегической авиации сказали выдохнуть и расслабиться. Концерты - все. Это какой-то позор!
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09.11.2024 13:23 Ответить
А хто такий Алекс Паркер?
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09.11.2024 13:41 Ответить
Алекс Паркер (англ. Alex Parker; 2 лютого 1935, Ірвін - 7 січня 2010) - шотландський футболіст, що грав на позиції захисника. По завершенні ігрової кар'єри - тренер.
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09.11.2024 13:49 Ответить
Це шотландському футболісту ***** особисто сказав шо не буде більше робити масованих атак по Україні?
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09.11.2024 14:30 Ответить
Виходить що так. 🤔
Це при тому, що той футболіст уже помер.
Тревожно як мінімум...
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09.11.2024 14:37 Ответить
Шо куриш?
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09.11.2024 14:40 Ответить
"не задавай дурних питань не отримаєш дурних відповідей" - українська народна мудрість
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09.11.2024 14:46 Ответить
Ще б 1млн касетних снарядів
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09.11.2024 13:26 Ответить
Про це Байдану порадили його друзі, Альцгеймер і Паркінсон !
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09.11.2024 13:32 Ответить
значить є інфа, що кацапи найближчим часом готують маований ракетний удар.
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09.11.2024 13:33 Ответить
так це навіть дурням зрозуміло.
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09.11.2024 13:38 Ответить
Ще будемо жалкувати за Президентом Джо Байденом ,
тому що його політика і дії були напралені на пользу Украіни ,
хотя не так швидко , як це хотілося !!
А що буде сьогодні , ніхто не знає , на жаль 🙁
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09.11.2024 13:36 Ответить
Час покаже, ким він був. А також наскільки корисними для були його невиконані обіцянки (наприклад той самий ленд-ліз) та політика "занепокоєнь та стурбованностей", аби нічого не сталося та не було ескалації...
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09.11.2024 13:52 Ответить
Очікується, що ракети надійдуть найближчим часом.

обов'язково це було писати перед прибуттям, чи краще після ???
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09.11.2024 13:38 Ответить
Найкраще - не писати зовсім. Нехай експерти підраховують "за фактом використання".
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09.11.2024 13:41 Ответить
та ні, з практики відомо, що "найближчим часом" в повідомленням Держдепу і Пентагону "з-за Байдена" означає, що пускові установки в Україні вже заряжені цим БК.
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09.11.2024 14:04 Ответить
а що байдену не давало робити це раніше а не підігрувати пуйлу він робив усе можливе щоб ми програли
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09.11.2024 14:13 Ответить
За дев'ять мільярдів Стерненко організував би такий москворіз, що ванюшки ще сто років здригалися б. І корейці з комуністичного бараку .
Мрії...
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09.11.2024 14:15 Ответить
тільки стерненко навіть дані не оновив в тцк, і штраф заплатив.
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09.11.2024 14:24 Ответить
Стерненко в Україні ??чмо писати? їні? ,мабуть ні!! Нх це прізвище рекламувати? Платить тобі?
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09.11.2024 15:11 Ответить
faust7808
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09.11.2024 15:13 Ответить
Все в часі майбутньому. Надіюсь, що вже прибули.
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09.11.2024 14:54 Ответить
Відповідно вони вже у нас або нх це писати для. рашпідорів?
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09.11.2024 15:09 Ответить
Треба буде економити і збивати тільки пріоритетні цілі!!!
І старатися шукати по світу ракети до Назамз, просити у німців більше ракет до Іріс -Т
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09.11.2024 18:00 Ответить
Зеленский просил Остина, чтобы Украина была приоритетом для США в предоставлении ATACMS, тот отказал, - WSJ Источник:

США немедленно отправят в Украину более 500 ракет-перехватчиков для Patriot и NASAMS, - WSJ Источник:

ВЫБИРАЙ КАКИЕ НОВОСТИ ХОЧЕШЬ ОБСУДИТЬ
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09.11.2024 19:36 Ответить
Дякуємо!
Інша справа, що це останні безкоштовні ракети.
Потрібно буде скорочувати крадійство на " великому фортифікаційництву", дебіломарафоні, утриманні Зеленьського.
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09.11.2024 20:42 Ответить
 
 