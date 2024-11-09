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Новости Война
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В октябре среднесуточные потери РФ на поле боя в Украине достигли нового максимума, - министр обороны Британии Гили

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі

Октябрь 2024 года стал для российской армии крупнейшим по общему количеству потерь с начала полномасштабной войны против Украины - ликвидировано 41 980 оккупантов.

Об этом министр обороны Великобритании Джон Гили заявил в интервью The Telegraph, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, последние данные британской военной разведки показывают, что среднесуточные потери россиян (убитыми и ранеными) в Украине в октябре достигли нового максимума - 1 354 человека в сутки.

Издание пишет, что это уже второй месяц подряд, когда войска РФ несут высокие среднесуточные потери.

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Отмечается, что октябрь этого года стал для российских захватчиков крупнейшим по общему количеству потерь с начала полномасштабной войны - 41 980 человек.

По данным военной разведки Великобритании, предыдущий максимум был зафиксирован в мае 2024 года и составлял 39 110 человек за месяц.

В целом же, по оценке Британии, с 24 февраля 2024 года ориентировочные потери россиян в живой силе составляют более 696 тысяч.

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Гили отметил, что на сегодня Россия тратит 40% своего бюджета на оборону, и это не является выгодным для страны.

Многие аналитики считают, что Путину будет трудно поддерживать такой уровень расходов после 2025 года.

На вопрос о том, победит ли Украина и Запад войну РФ на истощение, Гили ответил утвердительно, подчеркнув, что "Запад может и должен".

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Он также считает, что несмотря на переизбрание Дональда Трампа на пост президента США, Британия не изменит свои стратегические расчеты, в то же время фокус внимания Штатов, скорее всего, сместится.

"Я также признаю, что независимо от того, кто избран - Харрис или Трамп, Америка смещает свои стратегические приоритеты и фокус, и будет делать это и в дальнейшем в сторону Индо-Тихоокеанского региона. Это реальность, которую должны признать все страны НАТО", - добавил британский министр.

Гили также заявил, что Украине должна быть предоставлена "свобода решать, как балансировать между войной и переговорами", и отверг предположение о том, что текущие успехи России на поле боя означают, что ее уже не остановить.

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армия РФ (18994) Великобритания (4912) потери (4368) Гилли Джон (39)


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1.5mln bydla eto poteri kacapov ubitimi i ranynami.poxoze byla i Finskoj vojne.Primerno 1 k 8 idut poteri
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09.11.2024 13:51 Ответить
складається таке враження, що британські військові переконані, що надаючі статистичні данні - це вже достатня військова допомога
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09.11.2024 15:15 Ответить
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09.11.2024 13:54 Ответить
якщо схожість по лисині то така...
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09.11.2024 14:13 Ответить
І саме тому UK припинила виробництво ракет Шторм шедоу?
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09.11.2024 13:55 Ответить
"Відносини між Україною та Британією значно погіршилися від моменту приходу до влади лейбористів на чолі з прем'єр-міністром Кіром Стармером в липні цього року.

Про це https://www.theguardian.com/world/2024/nov/08/relationship-between-uk-and-ukraine-has-worsened-since-labour-won-election пише The Guardian.

Українська сторона висловлює незадоволення через те, що Британія не надала нові поставки Storm Shadow, що могли б бути використані для ударів по стратегічних цілях в окупованому Криму та на інших територіях, захоплених Росією від 2014 року, а також для оборони від російських військ.

"Стармер не дає нам далекобійну зброю. Ситуація не така, як за часів прем'єрства Ріші Сунака. Відносини погіршилися", - сказав The Guardian неназваний український посадовець.

Українські офіційні особи також зазначають, що візит британського прем'єра Кіра Стармера до Києва буде неактуальним без конкретних рішень щодо постачання необхідної зброї.

Видання вважає, що саме питання постачання ракет Storm Shadow є причиною того, чому прем'єр досі не відвідав Україну.

Водночас прем'єр-міністр Великої Британії під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Будапешті на саміті Європейської політичної спільноти заявив про "непохитну підтримку" України з боку Великої Британії. Однак, за інформацією з Києва, під час зустрічі не було досягнуто жодних суттєвих результатів, зокрема щодо постачання Storm Shadow."

Скрізь, де до влади приходять ліві, як у Польщі, військова допомога припиняється/обмежується
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09.11.2024 13:56 Ответить
Може з 22 лютого 2022 року?
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09.11.2024 14:00 Ответить
І що з того. Гинуть наші мирні жителі
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09.11.2024 14:14 Ответить
 
 