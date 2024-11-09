В октябре среднесуточные потери РФ на поле боя в Украине достигли нового максимума, - министр обороны Британии Гили

Октябрь 2024 года стал для российской армии крупнейшим по общему количеству потерь с начала полномасштабной войны против Украины - ликвидировано 41 980 оккупантов.

Об этом министр обороны Великобритании Джон Гили заявил в интервью The Telegraph, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, последние данные британской военной разведки показывают, что среднесуточные потери россиян (убитыми и ранеными) в Украине в октябре достигли нового максимума - 1 354 человека в сутки.

Издание пишет, что это уже второй месяц подряд, когда войска РФ несут высокие среднесуточные потери.

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Отмечается, что октябрь этого года стал для российских захватчиков крупнейшим по общему количеству потерь с начала полномасштабной войны - 41 980 человек.

По данным военной разведки Великобритании, предыдущий максимум был зафиксирован в мае 2024 года и составлял 39 110 человек за месяц.

В целом же, по оценке Британии, с 24 февраля 2024 года ориентировочные потери россиян в живой силе составляют более 696 тысяч.

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Гили отметил, что на сегодня Россия тратит 40% своего бюджета на оборону, и это не является выгодным для страны.

Многие аналитики считают, что Путину будет трудно поддерживать такой уровень расходов после 2025 года.

На вопрос о том, победит ли Украина и Запад войну РФ на истощение, Гили ответил утвердительно, подчеркнув, что "Запад может и должен".

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Он также считает, что несмотря на переизбрание Дональда Трампа на пост президента США, Британия не изменит свои стратегические расчеты, в то же время фокус внимания Штатов, скорее всего, сместится.

"Я также признаю, что независимо от того, кто избран - Харрис или Трамп, Америка смещает свои стратегические приоритеты и фокус, и будет делать это и в дальнейшем в сторону Индо-Тихоокеанского региона. Это реальность, которую должны признать все страны НАТО", - добавил британский министр.

Гили также заявил, что Украине должна быть предоставлена "свобода решать, как балансировать между войной и переговорами", и отверг предположение о том, что текущие успехи России на поле боя означают, что ее уже не остановить.

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