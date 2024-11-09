Всемирный банк, Еврокомиссия и ООН готовят обновленную оценку потребностей Украины на восстановление и реконструкцию
Всемирный банк, Еврокомиссия и ООН начали подготовку обновленной оценки потребностей Украины на восстановление и реконструкцию.
Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
"Вместе со Всемирным банком, Еврокомиссией, ООН начали подготовку обновленной оценки потребностей Украины на восстановление и реконструкцию - RDNA4", - отметил он.
По его словам, документ будет содержать верифицированные данные о потерях Украины в результате войны во всех секторах экономики и станет основой для формирования приоритетных проектов восстановления и развития, с привлечением государственного и частного финансирования.
"Это необходимо для эффективного и подотчетного восстановления. Доверие доноров и граждан к процессу восстановления зависит от проверенных цифр", - добавил Кулеба.
Среди приоритетов он назвал жилье, социальную сферу, разминирование, энергетику, в частности теплоснабжение, укрытия. Особое внимание будет уделено защите энергетических объектов.
Также отмечается, что RDNA4 будет опубликовано в начале 2025 года.
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