Всемирный банк, Еврокомиссия и ООН готовят обновленную оценку потребностей Украины на восстановление и реконструкцию

Всемирный банк, Еврокомиссия и ООН начали подготовку обновленной оценки потребностей Украины на восстановление и реконструкцию.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Вместе со Всемирным банком, Еврокомиссией, ООН начали подготовку обновленной оценки потребностей Украины на восстановление и реконструкцию - RDNA4", - отметил он.

По его словам, документ будет содержать верифицированные данные о потерях Украины в результате войны во всех секторах экономики и станет основой для формирования приоритетных проектов восстановления и развития, с привлечением государственного и частного финансирования.

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"Это необходимо для эффективного и подотчетного восстановления. Доверие доноров и граждан к процессу восстановления зависит от проверенных цифр", - добавил Кулеба.

Среди приоритетов он назвал жилье, социальную сферу, разминирование, энергетику, в частности теплоснабжение, укрытия. Особое внимание будет уделено защите энергетических объектов.

Также отмечается, что RDNA4 будет опубликовано в начале 2025 года.

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