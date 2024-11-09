При отсутствии реагирования уже в 2025 году РФ будет способна производить на 30% больше артснарядов, чем ЕС, - Сибига

Без соответствующего реагирования или предотвращения Россия будет способна производить на 30% больше артиллерийских снарядов, чем страны Европейского Союза, уже в следующем году.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом во время пресс-конференции заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига,

"По данным украинской разведки, в следующем году, если не будут соответствующие реагирования или предотвращения, Россия будет способна производить на 30% больше артиллерийских снарядов, чем все страны Европейского союза вместе взятые", - сказал Сибига.

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По его словам, уже сейчас надо стратегически осмысливать это и стратегически предотвращать. Он уточнил, что прежде всего имеет в виду так называемый теневой флот, который даже сейчас помогает России в обход санкций продолжать торговать энергоносителями и нефтью.

"Поэтому очень важно, чтобы дальнейшие усиления санкционной политики Евросоюза, наших партнеров, фокусировались также и на этом аспекте", - добавил Сибига.

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