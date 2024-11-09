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При отсутствии реагирования уже в 2025 году РФ будет способна производить на 30% больше артснарядов, чем ЕС, - Сибига

Сибігапро виробництво РФ артснарядів

Без соответствующего реагирования или предотвращения Россия будет способна производить на 30% больше артиллерийских снарядов, чем страны Европейского Союза, уже в следующем году.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом во время пресс-конференции заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига,

"По данным украинской разведки, в следующем году, если не будут соответствующие реагирования или предотвращения, Россия будет способна производить на 30% больше артиллерийских снарядов, чем все страны Европейского союза вместе взятые", - сказал Сибига.

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По его словам, уже сейчас надо стратегически осмысливать это и стратегически предотвращать. Он уточнил, что прежде всего имеет в виду так называемый теневой флот, который даже сейчас помогает России в обход санкций продолжать торговать энергоносителями и нефтью.

"Поэтому очень важно, чтобы дальнейшие усиления санкционной политики Евросоюза, наших партнеров, фокусировались также и на этом аспекте", - добавил Сибига.

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Автор: 

боеприпасы (2328) Евросоюз (17052) Сибига (347)


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Топ комментарии
+14
Не погано пристроїлися зелені мародери, вони тут все завалили, розікрали, а дають рознарядки ЄС, що вони мають робити і аналітику, що ЄС погано працюють, бо кацапи будуть виготовляти більше снарядів. Просте запитання, а навіщо снаряди ЄС? Здається Україна має виготовляти снаряди, бо на нас напали.
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09.11.2024 16:32
+13
Зелені дегенерати працюють ким завгодно - підрах@ями, констататарами, статистиками, клованами..ким завгодно..і жодне падло не виконує посадових обов'язків..
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09.11.2024 16:40
+9
А ми що наростили? Зелені як зажди когось крайніми роблять
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09.11.2024 16:37
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Реагувати потрібно негайно. Вдаримо стурбованістю по заводах рф.
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09.11.2024 16:30 Ответить
Не погано пристроїлися зелені мародери, вони тут все завалили, розікрали, а дають рознарядки ЄС, що вони мають робити і аналітику, що ЄС погано працюють, бо кацапи будуть виготовляти більше снарядів. Просте запитання, а навіщо снаряди ЄС? Здається Україна має виготовляти снаряди, бо на нас напали.
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09.11.2024 16:32 Ответить
2025 рік вже через шість тижнів, чи встигнемо?!
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09.11.2024 16:32 Ответить
Залякувати партнерів московією ідея непогана, але ніякого 30% нарощування не буде, бо парк обладнання московитів ВЖЕ дихає на ладан, а китайщина не дасть їм піднятися
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09.11.2024 16:33 Ответить
Звичайно не дасть. Треба вірити.
08.11.2024 На стройплощадке седьмого энергоблока АЭС «Тяньвань», которая возводится в Китае по российскому проекту, успешно и в срок завершено одно из ключевых событий - сварка главного циркуляционного трубопровода (ГЦТ). Работы проводились под надзором и при технической поддержке специалистов представительства АО «АСЭ» в Китае (г. Ляньюнган, Инжиниринговый дивизион «Росатома») и НПО «ЦНИИТМАШ» (входит в Машиностроительный дивизион «Росатома»).
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09.11.2024 16:40 Ответить
Звідки такі дані? А я й не знав. Дякувати Богу, в Україні все чікі-пікі. Економіка аж б'є ключем та все по голові.
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09.11.2024 16:41 Ответить
Зелень звертає увагу на кацапів і їх виробноцтво ,
а насамперед потрібно в Украіні виробляти все , що потрібно для
оборони своєї краіни , а не дивитись на кляту москальню 😡
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09.11.2024 16:34 Ответить
А ми що наростили? Зелені як зажди когось крайніми роблять
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09.11.2024 16:37 Ответить
Пане Сибіга, а що ж ваші посли роблять. Це ж їхня справа по всіх країнах кричати про знищення Української ержави. А так: ніхто не кричить, нідокого не звертається, то чому нам турбуватись. "Їхні ж самі посли мовчать значить їх все влаштовує"- ось та і думає Захід. А про бездіяльність ваших послів ви самі ж самі говорили в попередх своїх виступах. То до кого ж претензії?
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09.11.2024 16:39 Ответить
Нє нагнєтайтє
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09.11.2024 16:41 Ответить
"Нє нагнєтайтє, а то путін нападйот". Я зрозумів вас. Дякую за підтримку.
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09.11.2024 16:46 Ответить
Зелені дегенерати працюють ким завгодно - підрах@ями, констататарами, статистиками, клованами..ким завгодно..і жодне падло не виконує посадових обов'язків..
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09.11.2024 16:40 Ответить
ну, чого ви так?
може сибіга все життя мріяв стати токарем фрезерувальником. болванки на станку пиляти.
а призначили, бути нікчемним дипломатом, дупу зе!лідору вилизувати.
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09.11.2024 17:00 Ответить
Марино, знаєте чого я боюсь найбільше? Біда в цьому, український народ думає, що в уряді (на чолі з президентом) дурні та остолопи. Ой, все це не так. Вони косять під дурників, а насправді вони старанно виконують всі вказівки, які їм приходять з кацапії. Хто встав боронити Україну 24 лютого 2022? Народ та армія. Влада нічого не робила. Та ні робила: розмінувала Чонгар та відвела війська з півдня, надала наказ відвести 72-гу бригаду з північної частини Київщини, надала кацапам можливість без боїв вивести війська назад в Білорусь з Київщини, ввела самі мотивовані частини в курську западню для їх знищення, остійно робить усякі провокації проти Західних партнерів, щоби ці роззлились і перестали допомогати Україні. Це влада, яка прийшла знищити Українську державість та її народ. Ось цього розуміння немає в більшості українського суспільства.
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09.11.2024 17:05 Ответить
жиробасіна єлдаковська, а за величезної дпомоги заходу на скільки більше наша країна вироблятиме артснарядів 2025 року?!
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09.11.2024 16:52 Ответить
гадаю, що 2025 року кацапи будуть на 30% більше виробляти артснарядів, а зелений ******** на 30% збільшить обсяги корупції у країні - благо помічники у цій відповідальній справі всі, як на підбір, - єлдак, татаров, портнов. ані нє падвєдут!! я в них вірю.
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09.11.2024 17:06 Ответить
Як казав мікола азіров, рос. агент, а за сумісництвом прем'єр-міністр України за часів януковоща: "досіть скіліті, кравасісі"...
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09.11.2024 17:18 Ответить
Ага...якщо вибирати між росією і Євросоюзом...
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09.11.2024 17:19 Ответить
Заходу не потрібно стільки снарядів вони ставку роблять на виробництво авіації та ракети, а тут як не крути вони виграють як в раші так і в Китаю.

Одна ракета повітря земля зробить набагато більше чим десяток снарядів.

А до чого приводить перевага в повітрі уже самі відчули по Кабам на лінії зіткнення, причому орківська авіація це четверте покоління а ППО все у нас західне.
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09.11.2024 17:20 Ответить
Байден, де реакція???
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09.11.2024 18:54 Ответить
А про своє виробництво цнотливо промовчав г-н!
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09.11.2024 19:11 Ответить
Яка вона погана та ЄС!
То вона воює?
А що Україні перешкоджає виробляти на 30% більше?
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09.11.2024 21:32 Ответить
 
 