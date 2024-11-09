При отсутствии реагирования уже в 2025 году РФ будет способна производить на 30% больше артснарядов, чем ЕС, - Сибига
Без соответствующего реагирования или предотвращения Россия будет способна производить на 30% больше артиллерийских снарядов, чем страны Европейского Союза, уже в следующем году.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом во время пресс-конференции заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига,
"По данным украинской разведки, в следующем году, если не будут соответствующие реагирования или предотвращения, Россия будет способна производить на 30% больше артиллерийских снарядов, чем все страны Европейского союза вместе взятые", - сказал Сибига.
По его словам, уже сейчас надо стратегически осмысливать это и стратегически предотвращать. Он уточнил, что прежде всего имеет в виду так называемый теневой флот, который даже сейчас помогает России в обход санкций продолжать торговать энергоносителями и нефтью.
"Поэтому очень важно, чтобы дальнейшие усиления санкционной политики Евросоюза, наших партнеров, фокусировались также и на этом аспекте", - добавил Сибига.
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08.11.2024 На стройплощадке седьмого энергоблока АЭС «Тяньвань», которая возводится в Китае по российскому проекту, успешно и в срок завершено одно из ключевых событий - сварка главного циркуляционного трубопровода (ГЦТ). Работы проводились под надзором и при технической поддержке специалистов представительства АО «АСЭ» в Китае (г. Ляньюнган, Инжиниринговый дивизион «Росатома») и НПО «ЦНИИТМАШ» (входит в Машиностроительный дивизион «Росатома»).
а насамперед потрібно в Украіні виробляти все , що потрібно для
оборони своєї краіни , а не дивитись на кляту москальню 😡
може сибіга все життя мріяв стати токарем фрезерувальником. болванки на станку пиляти.
а призначили, бути нікчемним дипломатом, дупу зе!лідору вилизувати.
Одна ракета повітря земля зробить набагато більше чим десяток снарядів.
А до чого приводить перевага в повітрі уже самі відчули по Кабам на лінії зіткнення, причому орківська авіація це четверте покоління а ППО все у нас західне.
То вона воює?
А що Україні перешкоджає виробляти на 30% більше?