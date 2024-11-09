Среди стран ЕС до сих пор нет консенсуса по поводу отправки в Украину инструкторов для обучения военных ВСУ, - Боррель

Сейчас среди стран Европейского Союза все еще нет консенсуса по вопросу отправки инструкторов для обучения украинских военных непосредственно на территории Украины.

Об этом заявил главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой в Киеве в субботу, 9 ноября, пишет "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.

"Относительно учебной миссии, которая действовала бы на украинской территории, еще нет консенсуса государств-членов, чтобы достичь этого решения. Но учебная миссия может продолжать свою работу (на территории стран ЕС. - Ред.), - сказал Боррель.

Он также отметил, что до конца этого года военная учебная миссия ЕС для Украины подготовит уже 75 тысяч украинских военных.

"Мы стараемся обучать украинских солдат как можно ближе к украинской границе, но это не оборонительная миссия как таковая... Пока нет консенсуса относительно того, чтобы делать это на украинской территории. Я не могу исключить, что это произойдет. Но моя задача - постараться, чтобы миссия работала и увеличивала количество украинских солдат, которых обучают", - сказал шеф европейской дипломатии.

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