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Среди стран ЕС до сих пор нет консенсуса по поводу отправки в Украину инструкторов для обучения военных ВСУ, - Боррель

боррель про навчальну місію для ЗСУ

Сейчас среди стран Европейского Союза все еще нет консенсуса по вопросу отправки инструкторов для обучения украинских военных непосредственно на территории Украины.

Об этом заявил главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой в Киеве в субботу, 9 ноября, пишет "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.

"Относительно учебной миссии, которая действовала бы на украинской территории, еще нет консенсуса государств-членов, чтобы достичь этого решения. Но учебная миссия может продолжать свою работу (на территории стран ЕС. - Ред.), - сказал Боррель.

Он также отметил, что до конца этого года военная учебная миссия ЕС для Украины подготовит уже 75 тысяч украинских военных.

"Мы стараемся обучать украинских солдат как можно ближе к украинской границе, но это не оборонительная миссия как таковая... Пока нет консенсуса относительно того, чтобы делать это на украинской территории. Я не могу исключить, что это произойдет. Но моя задача - постараться, чтобы миссия работала и увеличивала количество украинских солдат, которых обучают", - сказал шеф европейской дипломатии.

Читайте также: Совет ЕС продлил на два года миссию по обучению украинских военных

Автор: 

военные учения (3456) Евросоюз (17052) ВСУ (6531) Боррель (784)


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Топ комментарии
+5
Поки збираються інструктори,то вже корейці до москалів десятками тисяч приперлися(
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09.11.2024 18:45
+4
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09.11.2024 18:47
+4
Зе це паталогічна катастрофа для України-українцям необхідно самим закінчувати цю війну без зе влади.
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09.11.2024 18:50
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И надо же было так спрятать КОНСЕНСУС
Три года практически найти не могут
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09.11.2024 18:44 Ответить
Поки збираються інструктори,то вже корейці до москалів десятками тисяч приперлися(
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09.11.2024 18:45 Ответить
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09.11.2024 18:47 Ответить
Зе це паталогічна катастрофа для України-українцям необхідно самим закінчувати цю війну без зе влади.
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09.11.2024 18:50 Ответить
Яким чином?
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09.11.2024 18:53 Ответить
2014 - 2019
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09.11.2024 18:58 Ответить
Вологі мрії.
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09.11.2024 19:23 Ответить
Вологі мрії перемогли у 2019.
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09.11.2024 21:13 Ответить
Кацапи з вузькоокими відправлять до вас своїх інструкторів, навчати вас воювати проти США
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09.11.2024 18:51 Ответить
Ланза не ходив охиляса - сказав за Крим забудьте - і ви кажіть - інструкторів в Украіні не буде
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09.11.2024 19:08 Ответить
Це їхні інструктори будуть у ЗСУ досвід переймати?
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09.11.2024 19:14 Ответить
Можно было давно принять решение, что кто хочет - пусть отправляет, кто не хочет - не отправляет.
Не нужно никого напрягать.
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09.11.2024 19:29 Ответить
Трамп скоро їх змусить ввести миротворців, а це придурошне про інструкторів белькоче.
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09.11.2024 20:13 Ответить
Змусить? Ну-ну 😊
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09.11.2024 20:56 Ответить
Какой бред, пурга и чушь!? Ну пусть так ляпать в 22 г или в начале 23 г, логично! Да ВСУ уже давно могут идти в инструктора в НАТО-хрено-вато!
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09.11.2024 22:27 Ответить
Навіщо знову ця двуликість? Чому інструктори навчать українського воїна? Є бажання навчитися чомусь самим,то не треба говорити про навчання українців. Учитель тут не ці європейські "потужні" армії.
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09.11.2024 22:30 Ответить
Куколды 80-го уровня
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10.11.2024 05:03 Ответить
 
 