В Рахове родителей будут штрафовать до 5100 грн за прогулы детьми школы, - горсовет

В Рахове на Закарпатье вводят систему штрафов для родителей, чьи дети допускают прогулы и совершают административные нарушения.

Об этом сообщает пресс-служба Раховского городского совета, передает Цензор.НЕТ.

"Родителей учеников будут штрафовать за прогулы детей. Кроме пропуска детьми занятий в учебном заведении, родители также несут ответственность за курение ими сигарет, вейпов, употребление алкоголя, совершение мелких краж, хулиганство и др.

За такие поступки несовершеннолетних их родители привлекаются к ответственности по частям 1-4 статьи 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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Штрафы по этой статье составляют: на первый раз предупреждение или штраф 850 - 1700 грн, если в течение года повторится то же самое, то штраф будет от 1700 до 5100 грн.

Аналогичное наказание предусмотрено и для тех родителей, чьи дети совершают деяния, содержащие признаки преступлений или иные административные правонарушения в возрасте от 14 до 16 лет.

Кроме этого, постановлением Кабинета Министров Украины от 13.09.2017 № 684 утвержден Порядок ведения учета детей школьного возраста и учащихся.

В соответствии с этим Порядком в случае отсутствия учащихся, не достигших совершеннолетия, на учебных занятиях в течение 10 рабочих дней подряд по неизвестным или без уважительных причин учебное заведение безотлагательно предоставляет соответствующему территориальному органу Национальной полиции и службе по делам детей данные таких учащихся для осуществления деятельности в соответствии с законодательством, связанной с защитой их прав на получение общего среднего образования.

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Причины отсутствия ученика на учебных занятиях подтверждаются соответствующей медицинской справкой учреждения здравоохранения или письменным объяснением родителей (одного из родителей) ученика или других законных представителей (для учащихся, не достигших совершеннолетия) или ученика (для совершеннолетних учащихся), которые хранятся в его личном деле в течение текущего учебного года.

В соответствии со статьей 55 Закона Украины "Об образовании" родители обязаны способствовать выполнению ребенком образовательной программы и достижению ребенком предусмотренных ею результатов обучения", - говорится в сообщении горсовета.