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В Рахове родителей будут штрафовать до 5100 грн за прогулы детьми школы, - горсовет

Школа

В Рахове на Закарпатье вводят систему штрафов для родителей, чьи дети допускают прогулы и совершают административные нарушения.

Об этом сообщает пресс-служба Раховского городского совета, передает Цензор.НЕТ.

"Родителей учеников будут штрафовать за прогулы детей. Кроме пропуска детьми занятий в учебном заведении, родители также несут ответственность за курение ими сигарет, вейпов, употребление алкоголя, совершение мелких краж, хулиганство и др.

За такие поступки несовершеннолетних их родители привлекаются к ответственности по частям 1-4 статьи 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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Штрафы по этой статье составляют: на первый раз предупреждение или штраф 850 - 1700 грн, если в течение года повторится то же самое, то штраф будет от 1700 до 5100 грн.

Аналогичное наказание предусмотрено и для тех родителей, чьи дети совершают деяния, содержащие признаки преступлений или иные административные правонарушения в возрасте от 14 до 16 лет.

Кроме этого, постановлением Кабинета Министров Украины от 13.09.2017 № 684 утвержден Порядок ведения учета детей школьного возраста и учащихся.

В соответствии с этим Порядком в случае отсутствия учащихся, не достигших совершеннолетия, на учебных занятиях в течение 10 рабочих дней подряд по неизвестным или без уважительных причин учебное заведение безотлагательно предоставляет соответствующему территориальному органу Национальной полиции и службе по делам детей данные таких учащихся для осуществления деятельности в соответствии с законодательством, связанной с защитой их прав на получение общего среднего образования.

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Причины отсутствия ученика на учебных занятиях подтверждаются соответствующей медицинской справкой учреждения здравоохранения или письменным объяснением родителей (одного из родителей) ученика или других законных представителей (для учащихся, не достигших совершеннолетия) или ученика (для совершеннолетних учащихся), которые хранятся в его личном деле в течение текущего учебного года.

В соответствии со статьей 55 Закона Украины "Об образовании" родители обязаны способствовать выполнению ребенком образовательной программы и достижению ребенком предусмотренных ею результатов обучения", - говорится в сообщении горсовета.

Автор: 

школа (3009) прогулы (132) штраф (1282) Закарпатская область (2578)


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Топ комментарии
+10
Ізнов повторю про панські бажання зняти десятий урожай на бетоні, та ще й нігуя не сіючи.
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09.11.2024 18:56
+8
А, що у Рахові своя ВР, та свої закони? То на що Україні ВР, та президент у такому разі? Адміністрація Рахова у такому випадку має відповідати, чому в Україні зросли ціни на електропостачання та на воду, а також ростуть ціни на харчові продукти?
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09.11.2024 19:10
+7
ух ти. це щось нове. а за 4 ухиляння скільки?
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09.11.2024 19:07
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Правила форума Совет форумчан
Ізнов повторю про панські бажання зняти десятий урожай на бетоні, та ще й нігуя не сіючи.
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09.11.2024 18:56 Ответить
а **. днпутатов на сколько? или как привычно премии давать? да как вы все задолбали альфонсы нарола
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09.11.2024 18:57 Ответить
Гуманизм зашкаливает.....
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09.11.2024 18:59 Ответить
У Рахові батьків штрафуватимуть

Рахом ставитимуть...
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09.11.2024 19:05 Ответить
Рахів - це Закарпатський Лондон - тому придержи губу.
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09.11.2024 22:41 Ответить
ух ти. це щось нове. а за 4 ухиляння скільки?
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09.11.2024 19:07 Ответить
за 4 ухиляння + преміальні за здачу координат пересування ЗСУ- 73% підтримка клінічних ідіотів у становленні препізеденською парочкою.
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09.11.2024 19:28 Ответить
1. батьків до школи не пускають, в багатьох школах є прохідна.
2. в школах є черговий поліцейський, який має попереджувати вчинення адміністративних правопорушень
3. батьки часто йдуть на роботу раніше за дітей. далеко не всі можуть проконтролювати, чи зайшла дитина в школу
4. підлітки НЕ МОЖУТЬ купити цигарки, алкоголь.
і т.д.
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09.11.2024 19:09 Ответить
Це цигани, вони все можуть.
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09.11.2024 19:21 Ответить
лікуйтесь, бажано із балдибілдером, котрого узурпувала ОПЄрмака.
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09.11.2024 19:30 Ответить
Площа міста - 524,2 га. Населення 17.000 чоловік, з їх: - українців - 76% - угорців - 12% - росіян - 5% - представників інших національностей - 7%
https://rakhiv-mr.gov.ua/pro-rakhiv/
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09.11.2024 19:34 Ответить
Ти була в Рахові? Бачила циган?
Твоїх грошей не вистачить там жити.
Рахів - унікальне місто Закарпатських мільйонерів - тому краше помовч.
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09.11.2024 22:42 Ответить
он воно як.
а на штори, на парти на туалетну бумагу, на дарунок вчителям, на новий рік, на день вчителя, на ....
то як називається?
цікаво, яка процедура?
квитанцію на "штраф" завуч виписує?
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09.11.2024 19:09 Ответить
А, що у Рахові своя ВР, та свої закони? То на що Україні ВР, та президент у такому разі? Адміністрація Рахова у такому випадку має відповідати, чому в Україні зросли ціни на електропостачання та на воду, а також ростуть ціни на харчові продукти?
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09.11.2024 19:10 Ответить
А за прогули депутатів штрафувати будуть?
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09.11.2024 19:12 Ответить
Штрафуватимуть батьків депутатів
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09.11.2024 19:33 Ответить
виключно Рахівських... Там їх 26 і кожному хотілось слави та визнання як у сукнарітних. https://rakhiv-mr.gov.ua/miska-rada/deputaty/
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09.11.2024 19:38 Ответить
Это называется вымогательство. Ст. 189 УК Украины. Наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.
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09.11.2024 19:48 Ответить
А значит, необходимо ребенку уходить на дистанционное обучение. Рахитскому гор.совету на фронт.
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09.11.2024 20:19 Ответить
А вот для того чтобы никто не вышел протестовать и создано ТЦК. Думаете женщины выйдут. Нет выйдут. Наши пролитики уже открыли окно овертона и начинают бубнить в него. Скоро будут грести и женщин. Все мне ясно надеюсь и вам то же. Смотрел видео как эти айнзацкоманде с астоматами в развалочку гуляют по селу в ЗУ. Село вымерло. Все догнали что происходит или еще нет? Дикарям во власти дали понимание окна овертона - теперь оно не закроется никогда.
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09.11.2024 20:53 Ответить
Треба це провадити серед циган Закарпаття.
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09.11.2024 22:36 Ответить
я так розуьмію що 99% рахівчан здриснули за кордрдон як біженці , поздавали житло по цінам Х 3 киянам а тепер їх щимлять платити податки але їх немає офіційно... для того й вигадали схему з дітьми...
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09.11.2024 23:23 Ответить
третій раз за цей рік я в Польщі,і бачу що " біженців " Закарпаття ,як мурах в лісі.800+, на питання про війну,відповідь одна: " а якщо прилетить і до нас..." Української мови розуміють макс.10 процентів, перед поляками видають себе за " козаків " та " патріотів", забити всі хостели тими " біженцями"
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10.11.2024 01:32 Ответить
 
 