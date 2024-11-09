Боррель о помощи Украине: Должны делать больше и быстрее. Недостаточно остановить стрелу – нужно бить по стрелку

Высокий представитель Евросоюза Жозеп Боррель отметил необходимость усиления военной поддержки Украины.

Об этом он сказал во время совместной с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой пресс-конференции в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы должны делать больше и быстрее... Больше военной поддержки, больше тренировочных возможностей, больше денег, более быстрые поставки, а также разрешение на удары по военным целям на территории противника. Недостаточно остановить стрелу - нужно бить по стрелку", - заявил Боррель.

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В свою очередь Сибига отметил, что сегодня стороны подробно обсудили ситуацию на поле боя и участие северокорейских войск в войне против Украины. Он выразил надежду на сильные решения со стороны ЕС в ответ на эту "неприемлемую эскалацию" войны против Украины.

В этом контексте министр заявил о необходимости отменить любые ограничения на применение дальнобойного оружия и удары по военным объектам на территории России и продолжать создавать многоуровневую систему ПВО, которая должна включать и возможности соседних стран-партнеров.

В целом, по словам главы МИД Украины, сегодня состоялись "чрезвычайно продуктивные переговоры по важнейшим вопросам". В частности, речь шла о военной поддержке, укреплении устойчивости накануне зимы, продвижении Формулы мира и "Плана победы". "Мы обменялись мнениями о результатах выборов в США и согласились с необходимостью усилить поддержку Украины", - добавил он.

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Глава МИД Украины также поблагодарил ЕС и государства-члены за постоянную военную поддержку, которая уже превысила 44 млрд евро.

Украина, по его словам, ожидает, что Евросоюз продолжит привлекать военную помощь в рамках Европейского фонда мира и Фонда помощи Украине, поставлять артиллерийские боеприпасы и будет использовать российские замороженные активы для оборонных нужд, продолжит тренировать военных в рамках миссии ЕС, привлекать ресурсы для разминирования, а также совместно производить оружие и поддерживать сотрудничество оборонных индустрий.