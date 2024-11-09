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Новости Война
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В армии РФ заметен дефицит бронированной техники, - ОТГ "Харьков"

Війська РФ

Россияне накапливают бронированную технику на фронте и пока не применяют ее, используя пехотные штурмы.

Об этом в телеэфире сообщил спикер ОТГ "Харьков" Евгений Романов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Украинские Силы обороны уничтожили огромное количество вражеских боевых бронированных машин, и у него (врага. - Ред.) есть дефицит техники, хотя он пытается ремонтировать старые образцы. Но этот процесс идет медленнее, чем они горят на украинской земле", - сказал спикер.

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Романов отметил, что российские захватчики сейчас пытаются заводить людей для пополнения своих потерь, накапливают боекомплект и сосредотачивают технику в определенных районах. По словам спикера, россияне пока не применяют накопленную технику, используя пехотные штурмы.

"Технику враг бережет, в отличие от людей", - подчеркнул он.

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Представитель ОТГ "Харьков" также сообщил, что за прошедшие сутки враг пять раз безуспешно штурмовал позиции Сил обороны в районе Волчанска, и отметил, что россияне продолжают использовать КАБы для атак по украинским позициям. В то же время, по его словам, сегодня ночью россияне также ударили пятью ракетами к огнеметной системе ТОС-1 "Сонцепёк".

Автор: 

армия РФ (18994) Харьковщина (5577) техника (1732)


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Топ комментарии
+15
Да, ми чули.
Ще у них дефіцит ракет, кабів, і снарядний голод.
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09.11.2024 21:09
+6
Ви якось визначіться, то багато то дефіцит. Брехня на брехні і брехнею поганяє.
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09.11.2024 21:47
+4
Так на техніку потрібно багато грошей і часу. А орків баби іщо нарожают
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09.11.2024 20:59
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Так на техніку потрібно багато грошей і часу. А орків баби іщо нарожают
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09.11.2024 20:59 Ответить
Потрібно перестати чинити опір та дозволити кацапам захопити Україну. Ви на це натякаєте?
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09.11.2024 21:24 Ответить
Кожен бачить те, що йому найбільше хочеться чи за такий виборчий зір добре платять. У трольчатника це зараз називається реалізмом ...
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10.11.2024 15:48 Ответить
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10.11.2024 15:49 Ответить
Такого вони впритул не помітять ...
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10.11.2024 15:51 Ответить
А як там у вас в Тринідаде і Табаго з бусіфікаціей ?!
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09.11.2024 21:33 Ответить
Да, ми чули.
Ще у них дефіцит ракет, кабів, і снарядний голод.
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09.11.2024 21:09 Ответить
Треба менше слухати Будангу і Абдристовича. А більше читати що розумні люди пишуть
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09.11.2024 21:50 Ответить
Ніякого дефіциту немає...не брешіть.
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09.11.2024 21:30 Ответить
З окопа під
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09.11.2024 22:20 Ответить
Ви якось визначіться, то багато то дефіцит. Брехня на брехні і брехнею поганяє.
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09.11.2024 21:47 Ответить
Якби був дефіцит, вони б застосовували чапаєвські тачанки, запряжені гнідими бурятами.
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09.11.2024 22:17 Ответить
Т34 з п'єдесталів уже знімають ...
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10.11.2024 15:55 Ответить
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09.11.2024 22:23 Ответить
У них все в дефіциті, а вони пруть і пруть? А у нас все є і ми відступаємо? Оп(а) весь час бреше.
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10.11.2024 08:50 Ответить
 
 