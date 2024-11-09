В армии РФ заметен дефицит бронированной техники, - ОТГ "Харьков"

Россияне накапливают бронированную технику на фронте и пока не применяют ее, используя пехотные штурмы.

Об этом в телеэфире сообщил спикер ОТГ "Харьков" Евгений Романов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Украинские Силы обороны уничтожили огромное количество вражеских боевых бронированных машин, и у него (врага. - Ред.) есть дефицит техники, хотя он пытается ремонтировать старые образцы. Но этот процесс идет медленнее, чем они горят на украинской земле", - сказал спикер.

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Романов отметил, что российские захватчики сейчас пытаются заводить людей для пополнения своих потерь, накапливают боекомплект и сосредотачивают технику в определенных районах. По словам спикера, россияне пока не применяют накопленную технику, используя пехотные штурмы.

"Технику враг бережет, в отличие от людей", - подчеркнул он.

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Представитель ОТГ "Харьков" также сообщил, что за прошедшие сутки враг пять раз безуспешно штурмовал позиции Сил обороны в районе Волчанска, и отметил, что россияне продолжают использовать КАБы для атак по украинским позициям. В то же время, по его словам, сегодня ночью россияне также ударили пятью ракетами к огнеметной системе ТОС-1 "Сонцепёк".