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Новости Помощь Украине
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Боррель объяснил, как ЕС будет поддерживать Украину, если Трамп решит сократить помощь: У нас есть соглашение о безопасности на 10 лет

Високий представник ЄС Жозеп Боррель

Высокий представитель Европейского Союза Жозеп Боррель не желает спекулировать на тему, что будет, если новоизбранный президент США Дональд Трамп прекратит поддерживать Украину.

Об этом европейский дипломат сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В частности, у топ-дипломата ЕС спросили, что Евросоюз должен конкретно делать для оказания помощи Украине, если новоизбранный президент США Дональд Трамп решит сократить помощь для Украины.

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Боррель напомнил, что 27 июня были подписаны совместные обязательства о безопасности между Украиной и Европейским Союзом.

"Это долгосрочные обязательства 27 стран-членов для оказания широкой поддержки Украине по всем направлениям - военную, финансовую, гуманитарную и политическую помощь на период 10 лет. Это обязательство остается в силе", - сказал Боррель.

При этом, по его словам, пока рано делать какие-либо поспешные суждения о том, что будет делать администрация Дональда Трампа, которая еще не начала работу и не является сформированной.

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"Для этого может понадобится два месяца, чтобы создать ее. И я не могу спекулировать. Я могу сказать, что наши обязательства по безопасности остаются в силе", - добавил Боррель.

При этом, он отметил, что если объединить все виды помощи для Украины, то в целом получится, что ЕС предоставил Украине помощи на 122 млрд евро. Эта помощь составляет примерно 47% от всей помощи, которую Украина получила от всего мира. В то же время, как сказал Боррель, общая помощь США для Украины составляет 40%:

"Я не хочу спекулировать. Я не совсем понимаю, что администрация, которая еще не приступила к своим обязанностям, будет делать, и, тем более, чтобы определить, каким будет ответ Европейского Союза..., когда сегодня нет конкретного предложения от администрации, которая еще не начала работу".

Высокий представитель ЕС добавил, что средства на помощь Украине поступают от доходов с российских замороженных активов, а также страны "Большой семерки" согласовали кредит на помощь Украине.

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Боррель добавил, что ЕС уже почти предоставил Украине 1 миллион артиллерийских снарядов, и поиски для предоставления большего количества снарядов продолжатся. К концу зимы число украинских военных, которые будут подготовлены инструкторами миссии ЕС по оказанию военной помощи Украине, возрастет до 75 тысяч.

Автор: 

помощь (7749) Евросоюз (17052) Трамп (5036) Боррель (784)


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Топ комментарии
+4
Зелений виявився не смішним але заразним
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09.11.2024 21:44
+2
Ну а що залишається якщо реднеки вирішили голосонути по приколу у 2024
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09.11.2024 21:36
+2
то не реднекі приколісти. вони завжди такими були. то сцикливі сракожуї демократи виявилися гімняними стратегами.
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09.11.2024 21:44
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Правила форума Совет форумчан
Ну ну
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09.11.2024 21:34 Ответить
Ну а що залишається якщо реднеки вирішили голосонути по приколу у 2024
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09.11.2024 21:36 Ответить
Зелений виявився не смішним але заразним
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09.11.2024 21:44 Ответить
то не реднекі приколісти. вони завжди такими були. то сцикливі сракожуї демократи виявилися гімняними стратегами.
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09.11.2024 21:44 Ответить
Сподівається, що протягом десяти років путлєр здохне?
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09.11.2024 21:35 Ответить
щойно подивився кіно "субстанція". то враховуючи досягнення в біохімії, глінорилий ще років двадцять проживе точно.
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09.11.2024 21:42 Ответить
прочитав як "гнилорилий"
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09.11.2024 23:12 Ответить
ну, як зе!шмаркля випускає більше всіх зброї, та перемагає всіх, у своїх щоденних гундосас.
так і борель, буде робити у "х" по три, ні, по п'ять дописів на день про підтримку і стурбованість.
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09.11.2024 21:39 Ответить
Тобі самому ще не набридло постійно нити. Зроби щось корисне
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09.11.2024 23:13 Ответить
тут, коли я пишу про опозицію, на мене відразу налітають отакі як ти.
типу, а що вони можуть їх мало.
то, відповім так же.
а що я можу зробити? мене мало.
так, нормально?
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09.11.2024 23:27 Ответить
Завжди можна задонатити якусь суму на армію
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09.11.2024 23:30 Ответить
що, чесно? а, як це зробити?
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09.11.2024 23:36 Ответить
Спитай у батьків
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10.11.2024 00:39 Ответить
я боюсь.
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10.11.2024 01:18 Ответить
Ще більше потужної та надзвичайної стурбованості!
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09.11.2024 21:44 Ответить
Писали шо рашка виробляє більше снарядів ніж Європа а ше є пупс
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09.11.2024 22:03 Ответить
А ще писали на заборі ".....", але всі бояться туди заглянути перевірити
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09.11.2024 23:31 Ответить
До чого це? - офіцер після Авдіівки сказав - вони по нас 12 снарядів - ми ім 1
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09.11.2024 23:41 Ответить
А що я казав про Боррелів бенефіс!
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09.11.2024 22:16 Ответить
Бордель сволочь,иди уже к херам. Ваша "безпекова угода" это продолжение войны ещё на 10 тет
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10.11.2024 09:58 Ответить
 
 