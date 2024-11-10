Первое, что сделает Трамп, это увеличит добычу нефти и газа в США. Это будет плохо для бюджета Путина, - Волкер

Чтобы заставить диктатора России Владимира Путина согласиться на прекращение войны против Украины победителем президентских выборов в США, экс-президент Дональд Трамп может опустить мировые цены на нефть.

Об этом бывший спецпредставитель США во время переговоров с Украиной Курт Волкер заявил The Kyiv Independent в интервью, передает Цензор.НЕТ.

Он считает, что Трампу придется нелегко с Путиным, потому что тот "самый хитрый и самый коварный противник, которого вы только можете себе представить, потому что у него нет проблем с ложью, обманом, мошенничеством, нападениями, убийствами".

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Поскольку интерес Путина - не договоренность, а желание захватить всю Украину, Волкер предполагает, что Трамп будет "проявлять силу" и убеждать Путина в том, что ему навредит и что "будет стоить ему слишком дорого, если он продолжит войну".

Журналист попросил американца рассказать о возможных сценариях того, как Трамп может продемонстрировать эту силу.

"Думаю, что первое, что сделает Трамп, это увеличит добычу нефти и газа в США, чтобы попытаться наполнить мировые рынки как можно большим количеством дешевой энергии. Это будет хорошо для экономики США, это будет хорошо для мировой экономики. Это также будет плохо для бюджета Путина, и поэтому я думаю, что это то, что он почти гарантированно сделает", - сказал Волкер.

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По его мнению, второе, что сделает Трамп - использует "очень жесткий" подход к Ирану, чтобы изменить Ближний Восток, и это продемонстрирует и Путину, и главе КНР Си Цзиньпину "другой способ взаимодействия с миром по сравнению с тем, что видели до сих пор".

"Затем, когда дело дойдет до самой Украины, я думаю, он будет искать поддержки для программы ленд-лиза, позволяя Украине занимать деньги, чтобы покупать американское оружие. Это то, что было в планах два года и никогда не использовалось во время администрации [нынешнего президента США Джо] Байдена", - заявил Волкер.

Он считает, что Трамп не против позволить Украине одолжить для этих целей $500 млрд.

"Этого должно быть достаточно, чтобы сказать Путину, что он не может потратить больше, он не может переиграть этого, и это также может указать путь к урегулированию", - сказал Волкер.