Первое, что сделает Трамп, это увеличит добычу нефти и газа в США. Это будет плохо для бюджета Путина, - Волкер
Чтобы заставить диктатора России Владимира Путина согласиться на прекращение войны против Украины победителем президентских выборов в США, экс-президент Дональд Трамп может опустить мировые цены на нефть.
Об этом бывший спецпредставитель США во время переговоров с Украиной Курт Волкер заявил The Kyiv Independent в интервью, передает Цензор.НЕТ.
Он считает, что Трампу придется нелегко с Путиным, потому что тот "самый хитрый и самый коварный противник, которого вы только можете себе представить, потому что у него нет проблем с ложью, обманом, мошенничеством, нападениями, убийствами".
Поскольку интерес Путина - не договоренность, а желание захватить всю Украину, Волкер предполагает, что Трамп будет "проявлять силу" и убеждать Путина в том, что ему навредит и что "будет стоить ему слишком дорого, если он продолжит войну".
Журналист попросил американца рассказать о возможных сценариях того, как Трамп может продемонстрировать эту силу.
"Думаю, что первое, что сделает Трамп, это увеличит добычу нефти и газа в США, чтобы попытаться наполнить мировые рынки как можно большим количеством дешевой энергии. Это будет хорошо для экономики США, это будет хорошо для мировой экономики. Это также будет плохо для бюджета Путина, и поэтому я думаю, что это то, что он почти гарантированно сделает", - сказал Волкер.
По его мнению, второе, что сделает Трамп - использует "очень жесткий" подход к Ирану, чтобы изменить Ближний Восток, и это продемонстрирует и Путину, и главе КНР Си Цзиньпину "другой способ взаимодействия с миром по сравнению с тем, что видели до сих пор".
"Затем, когда дело дойдет до самой Украины, я думаю, он будет искать поддержки для программы ленд-лиза, позволяя Украине занимать деньги, чтобы покупать американское оружие. Это то, что было в планах два года и никогда не использовалось во время администрации [нынешнего президента США Джо] Байдена", - заявил Волкер.
Он считает, что Трамп не против позволить Украине одолжить для этих целей $500 млрд.
"Этого должно быть достаточно, чтобы сказать Путину, что он не может потратить больше, он не может переиграть этого, и это также может указать путь к урегулированию", - сказал Волкер.
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Їх на росії десятки мільйонів.
які раніше притримували.
Ну а хмуйло попав під гарячу руку.
Бідні краіїни продовжать нюхати вихлоп, то ж життя триває.
Повна собівартість видобутку нафти у роісії- +-40 доларів за барель із податками.
Собівартість сланцевої нафти - +- 50 доларів за барель.
Буде сильнотпадати ціна, першим зменшиться американський видобуток..
Ці радянські уявлення про світ можна вже було забути.
Добувають і продають нафту не держави, а у більшості приаїватні компанії.
Техмінімум- Держава США може регулювати на своїй території тільки видачу ліцензій на видобуток нафти на ФЕДЕРАЛЬНИХ ЗЕМЛЯХ.
Що стосується Венесуели, там вже працює REPSOL. Чи захоче Мадуро ще когось пускати- це бабця ВАНГА тільки може пепредбачити. Минулої каденції Трампа, Мадуро на бублику крутив всі пропозиції.
Помимо ExxonMobil, разведку на гайанском шельфе также ведет канадская компания CGX Energy, а в октябре 2023 года еще семь транснациональных компаний, включая China National Offshore Oil Corporation, QatarEnergy и французскую Total Energies, получили от правительства Гайаны лицензии на разработку нефтяных месторождений ...29 лист. 2023 р.
Так що реальних інструментів у президента США " збільшити" обсяги нафти досить скромні.
Т
Навіть дев'ять жінок,не зможуть зробти щоб роди у них піся вагітності вібїдбулися через місяць після запліднення.
Це раз.
Хто вам сказав, що Трумп " зацікавлений обвалити ціни"? Нє , ну провда, цікаво взнати
Виходячи навіть із того, що його основні спонсори у тому числі і наафтовидобувні компанії.
Але то таке.
Промислова собівартість видобутку сланцевої нафти у УСША- 30- 35 долларі за барель із податками 60.
Повна собівартість бареля у роісії - 50- 55 із податками.
Хто кому буде Рабінович " після обвалу цін на нафту"?
Пр усій повазі, , люди, читайте не тільки газетні заголовки..
Але потрібно розуміти, що це небуде " обвалом цін", дійде до 60 за WTI все буріння припиниться.
Так от, венесуельська нафта дуже важка і використовується, в основному, як мазут. Ну і бітум))
зробить? - привітаю...
поки що слюні в роті взбалтує...
Бо я клоунам не вірю, ге довіряю від поняття "взагалі"
і вже не цікаво чий то клован український чи американський...
"хочю"
і ну і хотіть собі далі....
навіть не мігає....
а вже куда продукція розлітається?
можна зупипинити заводи..
і здрастуй кндр...
Маючи сотні мілярдів заморожених рашистських активів пропонують нам купувати зброю в борг!? Ще чудовіша ідея.
а там, барани, очікуйте...
завтра до вечора все буде порішане і здійснене..
очікуйте потужність!
Очікується, що згадувана заборона буде введена в дію наступного року, після кількох раундів громадського обговорення, включаючи початковий 45-денний період для коментування.
заборона вступила в силу!
за декілька діб, звільнилися всі інженери, громадяни сша з китайських компаній.
одним наказом знищена галузь електроніки китаю.
на це тільки Рейган міг спромогтитися - цей ні....
хочя як поїде в Садівську Аравію? - заберу свої слова обратно...
це вже проситься...
налог на налог? це вже проситься... і будете мати
"Трамп спробує укласти з путіним угоду про припинення війни, яка не в інтересах України та Європи", - президент Чехії Павел.
"Найближчим часом від США очікується заява про дату припинення вогню в Україні, за якою лінією вона діятиме та гарантії безпеки для України. Цей план на стадії підготовки", - прем'єр-міністр Польщі Туск.
Трамп блокував все що міг, починаючи з 2017 року.
Саудівська Аравія .
У сторіс на Інстаграм він опублікував чорно-білий мем, де на українського президента сипляться долари та підписав: «У тебе залишилося 38 днів до втрати допомоги».
Очевидно, що син Трампа мав на увазі дату 17 грудня - коли виборці офіційно затвердять перемогу республіканця на виборах.
https://glavcom.ua/world/observe/ukrajina-vtratit-dopomohu-vid-ssha-sin-trampa-zrobiv-zajavu-1030568.html