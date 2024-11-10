Количество беженцев из Украины со статусом временной защиты в ЕС за месяц выросло на 33,7 тысяч, - Евростат
Статус временной защиты в странах ЕС на 30 сентября 2024 года имели 4 млн 197,37 тыс. граждан стран, не входящих в ЕС, которые покинули Украину в результате российского вторжения 24 февраля 2022 года, по сравнению с 4 млн 163,66 тыс. граждан месяцем ранее.
Об этом сообщает Евростат, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"По сравнению с концом августа 2024 года наибольший абсолютный прирост количества получателей наблюдался в Германии (+7 005; +0,6%), Польше (+4 645; +0,5%) и Испании (+3 170; +1,5%)", - говорится в информации ведомства.
Оно отмечает, что количество бенефициаров сократилось во Франции (-570; -0,9%) и Италии (-10; -0,0%).
Таким образом в сентябре рост количества беженцев из Украины со статусом временной защиты замедлился до 33,7 тыс. с 39,8 тыс. в августе.
Согласно данным Евростата, несмотря на лишение Германией в июле почти 237 тыс. человек указанного статуса, она все равно остается страной с наибольшим количеством в ЕС и мире - 1 млн 129,34 тыс. на конец сентября, или 26,9% от общего количества бенефициаров в ЕС.
В тройку лидеров входят также Польша - 979,84 тыс., или 23,3% и Чехия - 378,48 тыс., или 9,0%.
Следом со значительным отставанием идут Испания - 218,30 тыс., Румыния - 172,41 тыс. и Италия - 166,79 тыс.
В то же время Евростат уточнил, что в данных по Испании, Греции и Кипру учитывается часть людей, чей статус временной защиты уже недействителен.
Согласно данным ведомства, по сравнению с численностью населения каждого члена ЕС наибольшее количество бенефициаров временной защиты на тысячу человек в сентябре 2024 года наблюдалось в Чехии (34,7), Литве (28,1) и Польше (26,8), тогда как соответствующий показатель на уровне ЕС составляет 9,3.
Говорится также, что на 30 сентября 2024 года на граждан Украины приходилось более 98,3% бенефициаров временной защиты. Взрослые женщины составляли почти половину (45,0%) получателей временной защиты в ЕС, дети - почти треть (32,3%), тогда как взрослые мужчины - чуть более пятой части (22,7%) от общего количества. Годом ранее доля женщин была 46,5%, детей 33,7% и взрослых мужчин 19,9%.
Более 100 тыс. лиц со статусом временной защиты на конец сентября 2024 года было также в Словакии - 126,97 тыс., Нидерландах - 119,01 тыс. и Ирландии - 107,93 тыс.
От 50 тыс. до 100 тыс. их насчитывали в Бельгии - 84,54 тыс., Австрии - 81,91 тыс., Литве - 81,07 тыс., Норвегии - 76,11 тыс., Финляндии - 67,27 тыс., Швейцарии - 66,63 тыс., Болгарии - 64,32 тыс., Португалии - 63,66 тыс. и Франции - 60,10 тыс. (данные о детях преимущественно не включены - Евростат).
Далее следуют Латвия - 46,99 тыс. человек, Швеция - 44,63 тыс., Венгрия - 37,99 тыс., Дания - 36,93 тыс., Эстония - 34,24 тыс., Греция - 31,78 тыс., Хорватия - 25,40 тыс., Кипр - 21,68 тыс., Исландия - 3,92 тыс., Люксембург - 3,82 тыс., Мальта - 2,16 тыс. и Лихтенштейн - 0,66 тыс.
Евростат уточнил, что все приведенные данные касаются предоставления временной защиты на основании Решения Совета ЕС 2022/382 от 4 марта 2022 года, устанавливающего наличие массового притока перемещенных лиц из Украины в связи с военным вторжением России и влекущего за собой введение временной защиты. 25 июня 2024 года Европейский совет принял решение о продлении временной защиты для этих лиц с 4 марта 2025 года до 4 марта 2026 года.
Согласно обновленным данным УВКБ ООН, количество украинских беженцев в Европе по состоянию на 15 октября этого года оценивалось в 6,192 млн, а в целом в мире - в 6,752 млн, что соответственно на 38 тыс. и 27 тыс. больше, чем на 24 сентября этого года.
В Украине, по последним данным ООН на август этого года, было 3,669 млн внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), что на 121 тыс. больше, чем на апрель этого года.
По данным региональных властей, на которые ссылаются в ООН, с 1 августа по 3 октября Донецкую область на востоке Украины покинули более 120 тыс. человек, в том числе 19,5 тыс. бежавших от активных боевых действий. В Сумской области власти оценивают, что было эвакуировано 36 тыс. человек, в том числе 6 тыс. детей.
Как отмечал в начале марта прошлого года заместитель министра экономики Сергей Соболев, возвращение каждых 100 тыс. украинцев домой дает прирост ВВП в 0,5%. Минэкономики в макропрогнозе на этот год заложило возвращение в Украину 1,5 млн человек.
В то же время Нацбанк, наоборот, в октябрьском инфляционном отчете снова ухудшил прогноз оттока из Украины в этом году с 0,4 млн до 0,5 млн. В абсолютных цифрах речь идет о росте количества мигрантов, остающихся за рубежом, в этом году до 6,8 млн. В то же время оценка оттока на следующий год снижена с 0,3 млн до 0,2 млн.
В новом отчете Нацбанк подтвердил ожидания начала возвращения украинцев домой в 2026 году, однако снизил прогноз чистого притока в 2026 году до 0,2 млн с 0,4 млн.
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