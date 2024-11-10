Количество беженцев из Украины со статусом временной защиты в ЕС за месяц выросло на 33,7 тысяч, - Евростат

Статус временной защиты в странах ЕС на 30 сентября 2024 года имели 4 млн 197,37 тыс. граждан стран, не входящих в ЕС, которые покинули Украину в результате российского вторжения 24 февраля 2022 года, по сравнению с 4 млн 163,66 тыс. граждан месяцем ранее.

Об этом сообщает Евростат, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"По сравнению с концом августа 2024 года наибольший абсолютный прирост количества получателей наблюдался в Германии (+7 005; +0,6%), Польше (+4 645; +0,5%) и Испании (+3 170; +1,5%)", - говорится в информации ведомства.

Оно отмечает, что количество бенефициаров сократилось во Франции (-570; -0,9%) и Италии (-10; -0,0%).

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Таким образом в сентябре рост количества беженцев из Украины со статусом временной защиты замедлился до 33,7 тыс. с 39,8 тыс. в августе.

Согласно данным Евростата, несмотря на лишение Германией в июле почти 237 тыс. человек указанного статуса, она все равно остается страной с наибольшим количеством в ЕС и мире - 1 млн 129,34 тыс. на конец сентября, или 26,9% от общего количества бенефициаров в ЕС.

В тройку лидеров входят также Польша - 979,84 тыс., или 23,3% и Чехия - 378,48 тыс., или 9,0%.

Следом со значительным отставанием идут Испания - 218,30 тыс., Румыния - 172,41 тыс. и Италия - 166,79 тыс.

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В то же время Евростат уточнил, что в данных по Испании, Греции и Кипру учитывается часть людей, чей статус временной защиты уже недействителен.

Согласно данным ведомства, по сравнению с численностью населения каждого члена ЕС наибольшее количество бенефициаров временной защиты на тысячу человек в сентябре 2024 года наблюдалось в Чехии (34,7), Литве (28,1) и Польше (26,8), тогда как соответствующий показатель на уровне ЕС составляет 9,3.

Говорится также, что на 30 сентября 2024 года на граждан Украины приходилось более 98,3% бенефициаров временной защиты. Взрослые женщины составляли почти половину (45,0%) получателей временной защиты в ЕС, дети - почти треть (32,3%), тогда как взрослые мужчины - чуть более пятой части (22,7%) от общего количества. Годом ранее доля женщин была 46,5%, детей 33,7% и взрослых мужчин 19,9%.

Более 100 тыс. лиц со статусом временной защиты на конец сентября 2024 года было также в Словакии - 126,97 тыс., Нидерландах - 119,01 тыс. и Ирландии - 107,93 тыс.

От 50 тыс. до 100 тыс. их насчитывали в Бельгии - 84,54 тыс., Австрии - 81,91 тыс., Литве - 81,07 тыс., Норвегии - 76,11 тыс., Финляндии - 67,27 тыс., Швейцарии - 66,63 тыс., Болгарии - 64,32 тыс., Португалии - 63,66 тыс. и Франции - 60,10 тыс. (данные о детях преимущественно не включены - Евростат).

Далее следуют Латвия - 46,99 тыс. человек, Швеция - 44,63 тыс., Венгрия - 37,99 тыс., Дания - 36,93 тыс., Эстония - 34,24 тыс., Греция - 31,78 тыс., Хорватия - 25,40 тыс., Кипр - 21,68 тыс., Исландия - 3,92 тыс., Люксембург - 3,82 тыс., Мальта - 2,16 тыс. и Лихтенштейн - 0,66 тыс.

Евростат уточнил, что все приведенные данные касаются предоставления временной защиты на основании Решения Совета ЕС 2022/382 от 4 марта 2022 года, устанавливающего наличие массового притока перемещенных лиц из Украины в связи с военным вторжением России и влекущего за собой введение временной защиты. 25 июня 2024 года Европейский совет принял решение о продлении временной защиты для этих лиц с 4 марта 2025 года до 4 марта 2026 года.

Согласно обновленным данным УВКБ ООН, количество украинских беженцев в Европе по состоянию на 15 октября этого года оценивалось в 6,192 млн, а в целом в мире - в 6,752 млн, что соответственно на 38 тыс. и 27 тыс. больше, чем на 24 сентября этого года.

В Украине, по последним данным ООН на август этого года, было 3,669 млн внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), что на 121 тыс. больше, чем на апрель этого года.

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По данным региональных властей, на которые ссылаются в ООН, с 1 августа по 3 октября Донецкую область на востоке Украины покинули более 120 тыс. человек, в том числе 19,5 тыс. бежавших от активных боевых действий. В Сумской области власти оценивают, что было эвакуировано 36 тыс. человек, в том числе 6 тыс. детей.

Как отмечал в начале марта прошлого года заместитель министра экономики Сергей Соболев, возвращение каждых 100 тыс. украинцев домой дает прирост ВВП в 0,5%. Минэкономики в макропрогнозе на этот год заложило возвращение в Украину 1,5 млн человек.

В то же время Нацбанк, наоборот, в октябрьском инфляционном отчете снова ухудшил прогноз оттока из Украины в этом году с 0,4 млн до 0,5 млн. В абсолютных цифрах речь идет о росте количества мигрантов, остающихся за рубежом, в этом году до 6,8 млн. В то же время оценка оттока на следующий год снижена с 0,3 млн до 0,2 млн.

В новом отчете Нацбанк подтвердил ожидания начала возвращения украинцев домой в 2026 году, однако снизил прогноз чистого притока в 2026 году до 0,2 млн с 0,4 млн.